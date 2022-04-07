В Кремле отреагировали на закон США о ленд-лизе для Украины

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
В Кремле считают, что закон США о ленд-лизе для Украины усложнит переговорный процесс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки вооружения на Украину не ведут к успеху переговоров с Россией. Это будет иметь «негативный эффект», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху российско-украинских переговоров. И, конечно, это будет иметь скорее негативный эффект», — заявил Песков.

Сенат США принял законопроект «о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Это сделано впервые после Второй мировой войны. Программа позволит американцам упростить оказание военной помощи Украине.

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Поставки вооружения на Украину не ведут к успеху переговоров с Россией. Это будет иметь «негативный эффект», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху российско-украинских переговоров. И, конечно, это будет иметь скорее негативный эффект», — заявил Песков. Сенат США принял законопроект «о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Это сделано впервые после Второй мировой войны. Программа позволит американцам упростить оказание военной помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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