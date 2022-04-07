В Кремле отреагировали на закон США о ленд-лизе для Украины

В Кремле считают, что закон США о ленд-лизе для Украины усложнит переговорный процесс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поставки вооружения на Украину не ведут к успеху переговоров с Россией. Это будет иметь «негативный эффект», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху российско-украинских переговоров. И, конечно, это будет иметь скорее негативный эффект», — заявил Песков.

Сенат США принял законопроект «о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Это сделано впервые после Второй мировой войны. Программа позволит американцам упростить оказание военной помощи Украине.