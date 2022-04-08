Власти России определили, кто заменит западные бренды

Жители страны не почувствуют разницу

08 апреля 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

В последние годы отмечалась бургеризация страны, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне не ощутят последствия от простановки работы западных компаний в стране. Для этого власти смягчили условия работы для отечественного бизнеса, связанного с импортозамещением, о чем объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты URA.RU объясняют, что российским компаниям при поддержке властей по силам занять освободившиеся места на рынке. По мнению экспертов, слова Мишустина о том, что «рынок пустоты не терпит» в адрес иностранных компаний имеют под собой все основания, поскольку многие российские марки по качеству уже не уступают западным брендам и готовы их заменить. Так, «Икея» продавала те же товары, которые есть на аналогичных отечественных площадках. Отличалась только подача, объяснил URA.RU вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. В России есть аналоги магазина «Икея», напоминают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Если говорить в целом, то рынок есть кому занять. У нас есть и мебельные фабрики, и производители изделий для кухни, сантехники и других товаров. Большая часть того, что продавалось в „Икее“, изготовлено на наших же предприятиях. Бизнес на 90% локализован в России. „Икея“ — это способ подачи товаров. В магазинах скандинавского бренда все было расставлено и разложено так, что невозможно было уйти без покупки», — уточнил Шлеменков. По словам эксперта, приостановкой работы «Икеи» воспользовались не только российские компании вроде Hoff, но и западные. Так, французская сеть магазинов «Леруа Мерлен» сразу расширила ассортимент. «Они стали продавать кухни и предлагать комплексное устройство ванной комнаты. Если сравнивать с „Икеей“, то в „Леруа Мерлен“ нет в ассортименте лишь мебели. Но аналог „Икеи“, но только в более привычном для нас варианте, — российский магазин Hoff», — добавил Шлеменков. В советское время в стране был свой фастфуд — пельменные, сосисочные, пончиковые, пышечные. К такому формату можно вернуться сегодня, считают эксперты Фото: Александра Игнатюк © URA.RU В случае ухода McDonalds страна вообще ничего не потеряет, любители фастфуда уже перешли в «Бургер-кинг» и другие аналогичные проекты, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. «Всего в России 130 тысяч предприятий питания, из них 850 ресторанов McDonalds, по франшизе продолжают работать 200. McDonalds — громкий бренд, но мы ничего не потеряем, если он уйдет. В последние годы отмечалась бургеризация страны. Это привело к открытию крафтовых ресторанов и целый сетей. В Советском союзе были пельменные, пончиковые, сосисочные, пышечные. Сегодня их можно развивать на новом уровне», — заключил эксперт. В туристической отрасли наблюдается некоторая разбалансированность из-за ухода сайта-монополиста по бронированию отелей и арендного жилья Booking.com, но через несколько месяцев ситуация изменится, уверен руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. По его словам, эта онлайн-площадка, как и Airbnb.ru, занимали весомую долю в сегменте дистрибьюции туристических услуг, но параллельно существовали российские аналоги, у которых сейчас появился шанс занять лидирующее положение. Забронировать отель можно с помощью отечественных сервисов, подсказывают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Российским ресурсам по бронированию приходилось работать в параллельных нишах. В их числе сайт „Островок“ и менее известные „Броневик“,Twil, „Посуточно.ру“. Туроператоры также предлагают подобные и даже более расширенные услуги. Участники рынка начинают активно бороться за место под солнцем, а конкуренция ведет к развитию сервисов, маркетинговых программ, спецпредложений и услуг», — добавил собеседник. Перспективным сегментом является сфера маркетплейсов. Эксперты отмечают, что после ухода Amazona, E-bay, iHerb и других зарубежных торговых площадок, свое влияние расширят отечественные аналоги — Wildberries, OZON, «Яндекс», «СберМегаМаркет», «AliExpress Россия». Статья по теме Россия готовится к отказу от западных товаров О приостановке работы заявили также бренды массовой одежды — Zara, h&m, Mango, Masimo Dutti и другие. Однако многие зарубежные марки отшивались в России, уточняет бизнес-омбудсмен Московской области, председатель комитета по легкой промышленности общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Головнев. «Наша швейная промышленность способна заместить товары иностранных брендов, потому что многие изделия шили у нас. В текстильной промышленности больше вопросов. Например, сегодня нет полной палитры тканей, но, я думаю, что мы найдем аналоги в юго-восточной Азии. На Китай надеются также в плане замещения импортного оборудования и запчастей. Модная и качественная одежда будет на рынке, но не под такими раскрученными брендами», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне не ощутят последствия от простановки работы западных компаний в стране. Для этого власти смягчили условия работы для отечественного бизнеса, связанного с импортозамещением, о чем объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты URA.RU объясняют, что российским компаниям при поддержке властей по силам занять освободившиеся места на рынке. По мнению экспертов, слова Мишустина о том, что «рынок пустоты не терпит» в адрес иностранных компаний имеют под собой все основания, поскольку многие российские марки по качеству уже не уступают западным брендам и готовы их заменить. Так, «Икея» продавала те же товары, которые есть на аналогичных отечественных площадках. Отличалась только подача, объяснил URA.RU вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. «Если говорить в целом, то рынок есть кому занять. У нас есть и мебельные фабрики, и производители изделий для кухни, сантехники и других товаров. Большая часть того, что продавалось в „Икее“, изготовлено на наших же предприятиях. Бизнес на 90% локализован в России. „Икея“ — это способ подачи товаров. В магазинах скандинавского бренда все было расставлено и разложено так, что невозможно было уйти без покупки», — уточнил Шлеменков. По словам эксперта, приостановкой работы «Икеи» воспользовались не только российские компании вроде Hoff, но и западные. Так, французская сеть магазинов «Леруа Мерлен» сразу расширила ассортимент. «Они стали продавать кухни и предлагать комплексное устройство ванной комнаты. Если сравнивать с „Икеей“, то в „Леруа Мерлен“ нет в ассортименте лишь мебели. Но аналог „Икеи“, но только в более привычном для нас варианте, — российский магазин Hoff», — добавил Шлеменков. В случае ухода McDonalds страна вообще ничего не потеряет, любители фастфуда уже перешли в «Бургер-кинг» и другие аналогичные проекты, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. «Всего в России 130 тысяч предприятий питания, из них 850 ресторанов McDonalds, по франшизе продолжают работать 200. McDonalds — громкий бренд, но мы ничего не потеряем, если он уйдет. В последние годы отмечалась бургеризация страны. Это привело к открытию крафтовых ресторанов и целый сетей. В Советском союзе были пельменные, пончиковые, сосисочные, пышечные. Сегодня их можно развивать на новом уровне», — заключил эксперт. В туристической отрасли наблюдается некоторая разбалансированность из-за ухода сайта-монополиста по бронированию отелей и арендного жилья Booking.com, но через несколько месяцев ситуация изменится, уверен руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. По его словам, эта онлайн-площадка, как и Airbnb.ru, занимали весомую долю в сегменте дистрибьюции туристических услуг, но параллельно существовали российские аналоги, у которых сейчас появился шанс занять лидирующее положение. «Российским ресурсам по бронированию приходилось работать в параллельных нишах. В их числе сайт „Островок“ и менее известные „Броневик“,Twil, „Посуточно.ру“. Туроператоры также предлагают подобные и даже более расширенные услуги. Участники рынка начинают активно бороться за место под солнцем, а конкуренция ведет к развитию сервисов, маркетинговых программ, спецпредложений и услуг», — добавил собеседник. Перспективным сегментом является сфера маркетплейсов. Эксперты отмечают, что после ухода Amazona, E-bay, iHerb и других зарубежных торговых площадок, свое влияние расширят отечественные аналоги — Wildberries, OZON, «Яндекс», «СберМегаМаркет», «AliExpress Россия». О приостановке работы заявили также бренды массовой одежды — Zara, h&m, Mango, Masimo Dutti и другие. Однако многие зарубежные марки отшивались в России, уточняет бизнес-омбудсмен Московской области, председатель комитета по легкой промышленности общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Головнев. «Наша швейная промышленность способна заместить товары иностранных брендов, потому что многие изделия шили у нас. В текстильной промышленности больше вопросов. Например, сегодня нет полной палитры тканей, но, я думаю, что мы найдем аналоги в юго-восточной Азии. На Китай надеются также в плане замещения импортного оборудования и запчастей. Модная и качественная одежда будет на рынке, но не под такими раскрученными брендами», — резюмировал эксперт.