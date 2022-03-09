Что будет с сотрудниками компаний, приостановивших работу в РФ

Мишустин отреагировал на угрозу всплеска безработицы

09 марта 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

В российском McDonald’s работает 62 тысячи человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ нашли способ избежать резкого роста безработицы из-за решения ряда западных компаний приостановить свою деятельность в России. Для этого Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев. Эксперты называют шаг правительства экстраординарным и вынужденным — однако иначе без работы остались бы сотни тысяч человек. В связи со спецоперацией на Украине из-за политического давления на руководство транснациональных компаний более двухсот их дочерних организаций объявили о приостановке работы в России. Самые известные среди них — McDonald’s, Coca-Cola и ИКЕА. Большинство таких компаний не решилось на окончательное закрытие бизнеса. Так, например, сотрудники McDonald’s пока продолжают получать зарплату. В отношении тех, кто поступит иначе, депутаты Госдумы Андрей Турчак, Евгений Первышов и Артем Кирьянов потребовали провести национализацию. Магазины ИКЕА приостановили работу, но сотрудникам пока продолжат платить зарплату Фото: Анна Майорова © URA.RU Национализация — это принудительная передача всей собственности предприятия в пользу государства, пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Поведение западных компаний не укладывается в рациональную логику, экономические решения являются следствием геополитики, ответом правительства может быть такой мощный политический шаг как национализация. Под угрозой сотни тысяч рабочих мест, только в McDonald’s трудоустроено больше 60 тысяч человек. Но и там, и в ИКЕА продолжают платить работникам зарплату, так что о национализации следует говорить пока только гипотетически», — считает эксперт. Правительство подтвердило решимость помешать массовому закрытию иностранных предприятий во время встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями российского бизнеса 4 марта. Слово «национализация» Белоусов не произнес, но анонсировал другую меру — процедуру ускоренного банкротства. «Абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», — подчеркнул вице-премьер. Михаил Мишустин поручил обеспечить работу иностранных предприятий в России даже против воли их владельцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ускоренное банкротство отличается от национализации тем, что в результате смены собственника новым владельцем предприятия не обязательно становится государство, объяснил URA.RU эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Компании не позволяют закрыться, ее выставляют на торги и предлагают купить любому, кто возьмет на себя обязательства немедленно возобновить ее работу. Если желающих нет, то правительство может договориться о создании управляющей организации с одним из банков, попавших под санкции. Есть разные варианты как это сделать, но суть сводится к одному — компания продолжает работать, а ее сотрудники — получать зарплату. При этом прежний владелец может не получить никакой компенсации, если он уходит с рынка — то теряет все», — сказал Юшков. Компания Starbucks тоже приостанавливает деятельность в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Рассмотрев варианты национализации и ускоренного банкротства, в Минэкономразвития предложили третий способ помешать закрытию иностранных предприятий в России. «Эта мера [ускоренное банкротство] уже не актуальна, правительство рассматривает другой механизм», — сообщил URA.RU представитель ведомства. 9 марта правительственная комиссия одобрила второй пакет мер поддержки экономики России, в котором предусмотрена возможность вводить по решению суда внешнее управление в организациях, если они более чем на четверть принадлежат иностранцам. По предварительной информации, новый механизм предусматривает сразу несколько возможных сценариев. Зарубежный собственник в течение пяти дней сможет отказаться от внешнего управления, если согласится возобновить деятельность предприятия, либо продать свою долю в бизнесе. В противном случае суд на три месяца назначит временную администрацию, а после организация будет продана тому, кто обязуется сохранить не менее двух третей ее трудового коллектива и не менее года продолжать ее деятельность. Статья по теме Мишустин создаст России альтернативу приложениям от Apple По мнению экономиста Владимира Климанова, правительство нашло нестандартное решение для необычной ситуации, в которой оказались российские предприятия с зарубежными собственниками. «Практики подобной нет, насколько оперативно смогут реагировать суды — тоже непонятно, трудно предугадать подводные камни на этом пути. Ясно только то, что это решение принято для защиты рабочих мест и производства необходимых товаров, которые нужны стране в условиях ограниченности внешней торговли», — заключил эксперт. 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Власти РФ нашли способ избежать резкого роста безработицы из-за решения ряда западных компаний приостановить свою деятельность в России. Для этого Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев. Эксперты называют шаг правительства экстраординарным и вынужденным — однако иначе без работы остались бы сотни тысяч человек. В связи со спецоперацией на Украине из-за политического давления на руководство транснациональных компаний более двухсот их дочерних организаций объявили о приостановке работы в России. Самые известные среди них — McDonald’s, Coca-Cola и ИКЕА. Большинство таких компаний не решилось на окончательное закрытие бизнеса. Так, например, сотрудники McDonald’s пока продолжают получать зарплату. В отношении тех, кто поступит иначе, депутаты Госдумы Андрей Турчак, Евгений Первышов и Артем Кирьянов потребовали провести национализацию. Национализация — это принудительная передача всей собственности предприятия в пользу государства, пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Поведение западных компаний не укладывается в рациональную логику, экономические решения являются следствием геополитики, ответом правительства может быть такой мощный политический шаг как национализация. Под угрозой сотни тысяч рабочих мест, только в McDonald’s трудоустроено больше 60 тысяч человек. Но и там, и в ИКЕА продолжают платить работникам зарплату, так что о национализации следует говорить пока только гипотетически», — считает эксперт. Правительство подтвердило решимость помешать массовому закрытию иностранных предприятий во время встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями российского бизнеса 4 марта. Слово «национализация» Белоусов не произнес, но анонсировал другую меру — процедуру ускоренного банкротства. «Абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», — подчеркнул вице-премьер. Ускоренное банкротство отличается от национализации тем, что в результате смены собственника новым владельцем предприятия не обязательно становится государство, объяснил URA.RU эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Компании не позволяют закрыться, ее выставляют на торги и предлагают купить любому, кто возьмет на себя обязательства немедленно возобновить ее работу. Если желающих нет, то правительство может договориться о создании управляющей организации с одним из банков, попавших под санкции. Есть разные варианты как это сделать, но суть сводится к одному — компания продолжает работать, а ее сотрудники — получать зарплату. При этом прежний владелец может не получить никакой компенсации, если он уходит с рынка — то теряет все», — сказал Юшков. Рассмотрев варианты национализации и ускоренного банкротства, в Минэкономразвития предложили третий способ помешать закрытию иностранных предприятий в России. «Эта мера [ускоренное банкротство] уже не актуальна, правительство рассматривает другой механизм», — сообщил URA.RU представитель ведомства. 9 марта правительственная комиссия одобрила второй пакет мер поддержки экономики России, в котором предусмотрена возможность вводить по решению суда внешнее управление в организациях, если они более чем на четверть принадлежат иностранцам. По предварительной информации, новый механизм предусматривает сразу несколько возможных сценариев. Зарубежный собственник в течение пяти дней сможет отказаться от внешнего управления, если согласится возобновить деятельность предприятия, либо продать свою долю в бизнесе. В противном случае суд на три месяца назначит временную администрацию, а после организация будет продана тому, кто обязуется сохранить не менее двух третей ее трудового коллектива и не менее года продолжать ее деятельность. По мнению экономиста Владимира Климанова, правительство нашло нестандартное решение для необычной ситуации, в которой оказались российские предприятия с зарубежными собственниками. «Практики подобной нет, насколько оперативно смогут реагировать суды — тоже непонятно, трудно предугадать подводные камни на этом пути. Ясно только то, что это решение принято для защиты рабочих мест и производства необходимых товаров, которые нужны стране в условиях ограниченности внешней торговли», — заключил эксперт.