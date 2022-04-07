Мишустин заставил западные бренды пожалеть о приостановке работы

Отечественный бизнес получил карт-бланш от правительства

07 апреля 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство поможет российским предпринимателям занять место западных компаний, приостановивших работу в России. Чтобы ускорить этот процесс, премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета перед Госдумой 7 апреля пообещал бизнесу поддержку и призвал активнее заниматься импортозамещением. Эксперты объяснили URA.RU, что участие предпринимателей в экономической войне на стороне России — это не только их долг, но и прибыльное дело. В своем отчете перед Госдумой о работе правительства в 2021 году премьер подробно раскрыл план первоочередных мер по поддержке экономики в условиях санкций. В него вошли десятки решений по бесперебойной деятельности малого, среднего и крупного бизнеса, расширению свободы предпринимательства, помощи социально уязвимых россиян, а также по борьбе с дефицитом товаров и инфляцией. Выполнить этот план «крайне важно не только для национальной безопасности, но и для будущего России, ее экономической силы и уровня жизни миллионов граждан», — подчеркнул Мишустин. России требуется собственное производство оборудования любой сложности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В условиях непрекращающегося давления у России не остается иного решения, как ликвидировать зависимость от поставок материалов и оборудования из недружественных стран, продолжил премьер. «Импортозамещение во всех отраслях — не просто тренд, а жизненная необходимость. Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры — ключевые факторы подлинной независимости и настоящего суверенитета», — указал он. В пример Мишустин привел авиацию, по которой санкции ударили особенно сильно, поэтому Россия начала ускоренно наращивать производство отечественных самолетов. «Это снимает критические риски и защищает от недобросовестных действий наших конкурентов», — добавил он. Рестораны McDonald’s стоят закрытыми, но окончательно прекращать бизнес в России не спешат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кризис открывает огромные возможности для тех, кто будет участвовать в преобразовании экономики России, отметил премьер. «Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей. Дают шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит. Это наше время возможностей создавать свои товары и обучать свои кадры», — сказал Мишустин. Глава правительства спрогнозировал, что на импортозамещение в самых важных отраслях экономики может потребоваться от полугода, при условии напряженной совместной работы государства и бизнеса. За это время придется перестроить логистические цепочки, заново наладить связи с поставщиками и обустроиться на новых рынках сбыта. «Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаем серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет», — заверил он. Мишустин подтвердил, что убежден в успехе импортозамещения. «Мы преодолеем любые вызовы, и Россия продолжит развиваться. Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленная независимость нашей экономики. Общий успех страны — через успех каждого человека», — сказал он. Михаил Мишустин подробно раскрыл депутатам план первоочередных мер по поддержке экономики в условиях санкций Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru Исход иностранцев с российского рынка облегчит работу российскому бизнесу, подтверждает вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов. «Зайдите в любой торговый центр, где точки западных компаний стоят закрытыми, конечно, отечественным стало работать веселее. Стало больше возможностей себя проявить. Но иностранцы уходят пока больше на словах, а на деле сотрудников они не распускают, аренду платят и вообще не торопятся. Тут есть риск, что они не уйдут и ниши на рынке не освободятся. У нашего бизнеса задача привлечь клиентов надолго, а не временно», — заметил эксперт. Западные компании зачастую берут потребителя не качеством своей продукции, а мощной и дорогостоящей рекламой, поэтому их уход позволит российским производителям нарастить продажи, рассказал URA.RU исполнительный директор Ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев. «Занимать чужое место выгодно, если оно теплое. Вот уходят всемирно известные Carlsberg и Heineken, огромные деньги вбуханы в эти бренды. Кому-то может показаться, что Россия остается без качественного продукта, но это не так», — заявил он. Мощная научно-техническая база и высококлассные кадры — ключевые факторы экономической независимости страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «У нас на самом современном оборудовании работают заводы, которые дают качество выше, а цена за бутылку такая же или даже ниже. Просто у них нет такой рекламы и погони за прибылью за счет снижения себестоимости, как у транснациональных компаний. Да, оборудования много импортного, но оно уже поставлено и работает, а если что-то выйдет из строя, то можно будет починить или на отечественных мощностях делать, там не космический уровень сложности», — добавил Лебедев. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев обратил внимание, что Мишустин в своем выступлении связывает задачи создания сильной промышленности с совершенствованием научно-технической базы и подготовкой высококлассных кадров, а также обещает бизнесу поддержку. «Для полноценного импортозамещения любого высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения России требуется собственное электронное машиностроение, то есть производство чипов и микросхем, а для этого недостаточно просто иметь очень много денег», — пояснил он. Статья по теме Мишустин раскрыл россиянам систему защиты страны от санкций «Для успеха необходимы системные усилия со стороны государства и по части подготовки специалистов, и по фундаментальной науке, без поддержки правительства бизнес не сможет этого сделать. Если же государство возьмет на себя часть рисков, я убежден, что у России может быть отечественное оборудование любой сложности», — заключил Мариничев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство поможет российским предпринимателям занять место западных компаний, приостановивших работу в России. Чтобы ускорить этот процесс, премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета перед Госдумой 7 апреля пообещал бизнесу поддержку и призвал активнее заниматься импортозамещением. Эксперты объяснили URA.RU, что участие предпринимателей в экономической войне на стороне России — это не только их долг, но и прибыльное дело. В своем отчете перед Госдумой о работе правительства в 2021 году премьер подробно раскрыл план первоочередных мер по поддержке экономики в условиях санкций. В него вошли десятки решений по бесперебойной деятельности малого, среднего и крупного бизнеса, расширению свободы предпринимательства, помощи социально уязвимых россиян, а также по борьбе с дефицитом товаров и инфляцией. Выполнить этот план «крайне важно не только для национальной безопасности, но и для будущего России, ее экономической силы и уровня жизни миллионов граждан», — подчеркнул Мишустин. В условиях непрекращающегося давления у России не остается иного решения, как ликвидировать зависимость от поставок материалов и оборудования из недружественных стран, продолжил премьер. «Импортозамещение во всех отраслях — не просто тренд, а жизненная необходимость. Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры — ключевые факторы подлинной независимости и настоящего суверенитета», — указал он. В пример Мишустин привел авиацию, по которой санкции ударили особенно сильно, поэтому Россия начала ускоренно наращивать производство отечественных самолетов. «Это снимает критические риски и защищает от недобросовестных действий наших конкурентов», — добавил он. Кризис открывает огромные возможности для тех, кто будет участвовать в преобразовании экономики России, отметил премьер. «Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей. Дают шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит. Это наше время возможностей создавать свои товары и обучать свои кадры», — сказал Мишустин. Глава правительства спрогнозировал, что на импортозамещение в самых важных отраслях экономики может потребоваться от полугода, при условии напряженной совместной работы государства и бизнеса. За это время придется перестроить логистические цепочки, заново наладить связи с поставщиками и обустроиться на новых рынках сбыта. «Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаем серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет», — заверил он. Мишустин подтвердил, что убежден в успехе импортозамещения. «Мы преодолеем любые вызовы, и Россия продолжит развиваться. Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленная независимость нашей экономики. Общий успех страны — через успех каждого человека», — сказал он. Исход иностранцев с российского рынка облегчит работу российскому бизнесу, подтверждает вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов. «Зайдите в любой торговый центр, где точки западных компаний стоят закрытыми, конечно, отечественным стало работать веселее. Стало больше возможностей себя проявить. Но иностранцы уходят пока больше на словах, а на деле сотрудников они не распускают, аренду платят и вообще не торопятся. Тут есть риск, что они не уйдут и ниши на рынке не освободятся. У нашего бизнеса задача привлечь клиентов надолго, а не временно», — заметил эксперт. Западные компании зачастую берут потребителя не качеством своей продукции, а мощной и дорогостоящей рекламой, поэтому их уход позволит российским производителям нарастить продажи, рассказал URA.RU исполнительный директор Ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев. «Занимать чужое место выгодно, если оно теплое. Вот уходят всемирно известные Carlsberg и Heineken, огромные деньги вбуханы в эти бренды. Кому-то может показаться, что Россия остается без качественного продукта, но это не так», — заявил он. «У нас на самом современном оборудовании работают заводы, которые дают качество выше, а цена за бутылку такая же или даже ниже. Просто у них нет такой рекламы и погони за прибылью за счет снижения себестоимости, как у транснациональных компаний. Да, оборудования много импортного, но оно уже поставлено и работает, а если что-то выйдет из строя, то можно будет починить или на отечественных мощностях делать, там не космический уровень сложности», — добавил Лебедев. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев обратил внимание, что Мишустин в своем выступлении связывает задачи создания сильной промышленности с совершенствованием научно-технической базы и подготовкой высококлассных кадров, а также обещает бизнесу поддержку. «Для полноценного импортозамещения любого высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения России требуется собственное электронное машиностроение, то есть производство чипов и микросхем, а для этого недостаточно просто иметь очень много денег», — пояснил он. «Для успеха необходимы системные усилия со стороны государства и по части подготовки специалистов, и по фундаментальной науке, без поддержки правительства бизнес не сможет этого сделать. Если же государство возьмет на себя часть рисков, я убежден, что у России может быть отечественное оборудование любой сложности», — заключил Мариничев.