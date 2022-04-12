В Екатеринбурге заявили о всплеске алкоголизма на фоне кризиса

Как в городе борются с проблемой

12 апреля 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Врачи объясняют всплеск алкоголизма стрессами, вызванными пандемией и спецоперацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчане стали пить больше алкоголя. Эксперты объясняют это стрессами, вызванными сначала пандемией коронавируса, а затем — спецоперацией, европейскими санкциями и вытекающими из всего этого финансовыми проблемами. Так, по данным Росалкогольрегулирования, в четвертом квартале 2021 года свердловчане приобрели более 10 млн литров крепких спиртных напитков, в четвертом квартале 2020 года — 9,4 млн литров. Для сравнения, до пандемии, в четвертом квартале 2019 году и четвертом квартале 2018 года, этот показатель держался на отметке 8,9 млн литров. У некоторых чрезмерное употребление спиртного переросло в алкоголизм. Как рассказала URA.RU главный врач екатеринбургской частной клиники «Свобода» Марина Мальцева, если ранее через медучреждение проходило в среднем около 600 пациентов в месяц, то сейчас цифра доходит до 800-900 пациентов. Типичный портрет екатеринбуржца, которому нужна помощь Пока филиалы клиники есть только в Екатеринбурге и Тюмени Фото: НК «Свобода» Как рассказали в клинике, за помощью в основном обращаются социально состоявшиеся люди — это бизнесмены и люди среднего класса. Как правило, они не смогли справиться со своими болезненными чувствами — обидой, ревностью, не смогли пережить неудачу, поэтому топят горе в алкоголе. Как следствие, нерешенная проблема только усугубляется. На этом фоне человек начинает пить еще больше. В результате в какой-то момент он теряет деньги, бизнес-партнеров, появляются проблемы в семье. В этот самый момент он и приходит к специалистам. Вторая категория пациентов — те, кто обращается к врачам, чтобы просто снять похмельный синдром. Когда ситуация начинает повторяться, люди тоже принимают решение начать лечение. «Существует разные мнения по поводу природы алкоголизма, одно из них — что некоторые люди изначально рождаются со сниженным количеством гормона счастья. Они видят мир серым. И когда приходит пора взросления, и они употребляют свое первое психоактивное вещество, то им кажется, что у них наконец открылись глаза. Они чувствуют счастье. Поначалу алкоголь становится неким стимулятором, люди начинают делать вещи, которых раньше не делали, но потом алкоголь начинает вредить на всех уровнях — физическом, эмоциональном, социальном», — описывает проблему Мальцева. Лечение не может длиться меньше 28 дней По словам главврача клиники «Свобода», сейчас подходы к лечению алкоголизма принципиально изменились Фото: НК «Свобода» По словам главврача, сейчас подходы к лечению алкоголизма принципиально изменились. Оно стало комплексным. Помимо традиционного медикаментозного лечения, огромное внимание уделяется работе с психологом. Благодаря «перепрошивке мозгов», эффективность лечения серьезно повышается. По данным Мальцевой, в течение года после курса порядка 70% пациентов не возвращаются к алкоголю (клиника отслеживает своих «выпускников» только на протяжении года с их согласия). 30% все же срываются и либо возвращаются к работе с психологом, либо вовсе отказываются от лечения. «У нас в клинике уже в течение трех лет существует уникальная программа, которой больше нет нигде в УрФО, — „28 дней“. 28 дней длится лечение, и, считается, что именно столько формируется привычка. Наши специалисты обучались этой программе в Москве у главного нарколога страны Евгения Брюна», — пояснила Мальцева. По словам главврача, в рамках программы у пациента сначала берут анализы и выявляют физическое состояние организма. Также клиент заполняет психотест из 600 вопросов — с помощью него врач выясняет психотип человека и подбирает оптимальную программу работы с психологом. В течение первых двух дней пациенту проводят общую детоксикацию организма — с помощью различных инфузионных растворов выводят продукты распада алкоголя. Последующие три-пять дней посвящаются так называемой нейрометаболической терапии — это медикаментозное лечение, направленное на улучшение кровоснабжения мозга. В последующие 6-15 дней пациенты получают капельницы для очищения и восстановления функции печени, которая серьезно страдает во время злоупотребления алкоголем. Параллельно со всем этим ведется активная работа с психологом. Курс лечения от алкоголизма длится 28 дней — столько, по словам представителей клиники, формируется привычка Фото: НК «Свобода» «Я изначально попал в клинику просто чтобы провести детокс — прокапаться. Мне рассказали, что есть еще возможность пройти 28-дневную терапию. Она оказалась, я считаю, эффективной. После лечения у меня не было никаких срывов, хотя до этого в других клиниках я уже проходил длительную реабилитацию, и у меня случались срывы, причем достаточно быстро. Думаю, что высокая эффективность связана как раз с комплексным подходом — это и медицина, и психологи, и лекционный материал, и работа консультантов. Консультанты — это такие же бывшие зависимые люди, которые прекрасно знакомы с проблемой и понимают, что творится у таких людей в голове», — пояснил бывший пациент клиники Александр на условиях анонимности. К слову, анонимность — очень важный момент при лечении алкоголизма, поясняют в клинике «Свобода». Многие из пациентов принципиально не идут в государственные учреждения, поскольку не хотят, чтобы их ставили на учет и накладывали на них какие-либо ограничения. «Мы со своей стороны гарантируем полную конфиденциальность», — пояснили в НК «Свобода». Программу лечения «28 дней» сейчас внедряют и в Тюмени — в марте там запустили филиал екатеринбургской клиники «Свобода». В дальнейшем аналогичные филиалы планируется открыть и в других регионах УрФО.

Свердловчане стали пить больше алкоголя. Эксперты объясняют это стрессами, вызванными сначала пандемией коронавируса, а затем — спецоперацией, европейскими санкциями и вытекающими из всего этого финансовыми проблемами. Так, по данным Росалкогольрегулирования, в четвертом квартале 2021 года свердловчане приобрели более 10 млн литров крепких спиртных напитков, в четвертом квартале 2020 года — 9,4 млн литров. Для сравнения, до пандемии, в четвертом квартале 2019 году и четвертом квартале 2018 года, этот показатель держался на отметке 8,9 млн литров. У некоторых чрезмерное употребление спиртного переросло в алкоголизм. Как рассказала URA.RU главный врач екатеринбургской частной клиники «Свобода» Марина Мальцева, если ранее через медучреждение проходило в среднем около 600 пациентов в месяц, то сейчас цифра доходит до 800-900 пациентов. Типичный портрет екатеринбуржца, которому нужна помощь Как рассказали в клинике, за помощью в основном обращаются социально состоявшиеся люди — это бизнесмены и люди среднего класса. Как правило, они не смогли справиться со своими болезненными чувствами — обидой, ревностью, не смогли пережить неудачу, поэтому топят горе в алкоголе. Как следствие, нерешенная проблема только усугубляется. На этом фоне человек начинает пить еще больше. В результате в какой-то момент он теряет деньги, бизнес-партнеров, появляются проблемы в семье. В этот самый момент он и приходит к специалистам. Вторая категория пациентов — те, кто обращается к врачам, чтобы просто снять похмельный синдром. Когда ситуация начинает повторяться, люди тоже принимают решение начать лечение. «Существует разные мнения по поводу природы алкоголизма, одно из них — что некоторые люди изначально рождаются со сниженным количеством гормона счастья. Они видят мир серым. И когда приходит пора взросления, и они употребляют свое первое психоактивное вещество, то им кажется, что у них наконец открылись глаза. Они чувствуют счастье. Поначалу алкоголь становится неким стимулятором, люди начинают делать вещи, которых раньше не делали, но потом алкоголь начинает вредить на всех уровнях — физическом, эмоциональном, социальном», — описывает проблему Мальцева. Лечение не может длиться меньше 28 дней По словам главврача, сейчас подходы к лечению алкоголизма принципиально изменились. Оно стало комплексным. Помимо традиционного медикаментозного лечения, огромное внимание уделяется работе с психологом. Благодаря «перепрошивке мозгов», эффективность лечения серьезно повышается. По данным Мальцевой, в течение года после курса порядка 70% пациентов не возвращаются к алкоголю (клиника отслеживает своих «выпускников» только на протяжении года с их согласия). 30% все же срываются и либо возвращаются к работе с психологом, либо вовсе отказываются от лечения. «У нас в клинике уже в течение трех лет существует уникальная программа, которой больше нет нигде в УрФО, — „28 дней“. 28 дней длится лечение, и, считается, что именно столько формируется привычка. Наши специалисты обучались этой программе в Москве у главного нарколога страны Евгения Брюна», — пояснила Мальцева. По словам главврача, в рамках программы у пациента сначала берут анализы и выявляют физическое состояние организма. Также клиент заполняет психотест из 600 вопросов — с помощью него врач выясняет психотип человека и подбирает оптимальную программу работы с психологом. В течение первых двух дней пациенту проводят общую детоксикацию организма — с помощью различных инфузионных растворов выводят продукты распада алкоголя. Последующие три-пять дней посвящаются так называемой нейрометаболической терапии — это медикаментозное лечение, направленное на улучшение кровоснабжения мозга. В последующие 6-15 дней пациенты получают капельницы для очищения и восстановления функции печени, которая серьезно страдает во время злоупотребления алкоголем. Параллельно со всем этим ведется активная работа с психологом. «Я изначально попал в клинику просто чтобы провести детокс — прокапаться. Мне рассказали, что есть еще возможность пройти 28-дневную терапию. Она оказалась, я считаю, эффективной. После лечения у меня не было никаких срывов, хотя до этого в других клиниках я уже проходил длительную реабилитацию, и у меня случались срывы, причем достаточно быстро. Думаю, что высокая эффективность связана как раз с комплексным подходом — это и медицина, и психологи, и лекционный материал, и работа консультантов. Консультанты — это такие же бывшие зависимые люди, которые прекрасно знакомы с проблемой и понимают, что творится у таких людей в голове», — пояснил бывший пациент клиники Александр на условиях анонимности. К слову, анонимность — очень важный момент при лечении алкоголизма, поясняют в клинике «Свобода». Многие из пациентов принципиально не идут в государственные учреждения, поскольку не хотят, чтобы их ставили на учет и накладывали на них какие-либо ограничения. «Мы со своей стороны гарантируем полную конфиденциальность», — пояснили в НК «Свобода». Программу лечения «28 дней» сейчас внедряют и в Тюмени — в марте там запустили филиал екатеринбургской клиники «Свобода». В дальнейшем аналогичные филиалы планируется открыть и в других регионах УрФО.