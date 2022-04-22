Сергей Глазьев: Россия под санкциями сильнее, чем была в 1990-х

Легендарный экономист, экс-министр — о курсе рубля, дефолте и инфляции

22 апреля 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ Сергей Глазьев рассказал об опыте выхода из кризиса в 90-х годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкционную войну, которую Запад объявил России, можно выиграть теми же методами, что использовались в кризис 1998 года. Для этого правительство должно сделать банковский кредиты доступными, считает экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ Сергей Глазьев. О том, как стабилизировать рубль, снизить инфляцию и не допустить дефолт эксперт рассказал в интервью URA.RU. — Как в условиях санкционного давления Запада нынешнее правительство может применить прежний опыт России выхода из кризисов, например, вспомнив дефолт 1998 года? Сергей Глазьев вспомнил, как стабилизировали курс рубля и снижали инфляцию в 90-х Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Во время кризиса в 1990-х годах правительство добилось прироста производства на 2% в месяц и 20% экономического роста. Курс рубля стабилизировался, инфляция снизилась. Тогда промышленность получала кредиты под отрицательную в реальном выражении процентную ставку, то есть при инфляции в 60%, кредиты выдавались под 10%. Благодаря притоку заемных средств, свободные производственные мощности предприятий были задействованы и промышленность начала бурно расти. Сейчас такая же уникальная ситуация, причем наше положение лучше, чем в 1998 году, когда государство обанкротилось. Мы можем повторить экономический рывок. — Что должно сделать правительство, чтобы повторить тот экономический рывок? Для развертывания импортозамещения необходимо целевое кредитование оборотных средств предприятий, считает эксперт Фото: varlamov.ru — В основе простые вещи — стабилизация курса валюты за счет недопущения спекулянтов на валютный рынок и прекращения накопления валюты коммерческими банками. А также расширение кредитования экономики под те стратегические планы и цели, которые поставлены президентом и правительством. — Одним из основных направлений работы правительства РФ -импотозамещение. Санкции ее только усилили. Как максимально быстро реализовать этот план? — Чтобы импортозамещение развернулось в нужных масштабах, необходимо целевое кредитование оборотных средств предприятий. Сегодня загрузка производственных мощностей составляет в среднем около 60%, а в машиностроении порядка 30%, то есть мы можем в полтора раза поднять выпуск продукции и заместить импортные товары по 80% позиций, по 20% у нас, к сожалению, своих технологий нет. Но 80% импорта, который к нам не поступает из Европы, мы можем спокойно заместить собственным производством при условии кредитования под разумные процентные ставки. Разумные — это не более 2%-3% для конечного заемщика. — Российские власти заставили Запад покупать газ за рубли. С дружественными странами также ведутся переговоры о расчетах в национальной валюте. Китай ведет аналогичные переговоры. Какой здесь может быть компромисс, какой нужен механизм торговли в случае отказа от доллара и евро? Российские власти заинтересовались введением новой расчетной валюты, отмечает Сергей Глазьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Им может стать введение новой расчетной валюты. Это пока дискуссия экспертов, но интерес к ней со стороны лиц, принимающих сегодня решения, возрос многократно. У нас есть аналоги СДР — международного фонда. Так называемые специальные права заимствования. Эта валюта, которая эмитируется на базе корзины валют, признанных валютами резерва. Надо создавать новую расчетную единицу для Азии, например, для Шанхайской организации сотрудничества. Она должна быть основана на пуле национальных валют и на товарном жгуте из 20 позиций биржевых товаров. — Правительство РФ приняло уже четыре пакета мер поддержки экономики. Помогут ли они удержать экономику от спада? Статья по теме К чему привел западный блицкриг против России — Правительство делает все возможное в рамках своих компетенций, но надо помнить, что в основе финансирования экономического роста лежит кредит. Мы можем иметь плюс 10% роста экономики, а можем иметь -10%. Все зависит от мер экономической политики. Главная причина спада производства, которая прогнозируется, в повышении процентных ставок, которое влечет сжатие экономической активности. Санкции не мешают нашему экономическому росту. При грамотной политике они будут полностью компенсированы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Санкционную войну, которую Запад объявил России, можно выиграть теми же методами, что использовались в кризис 1998 года. Для этого правительство должно сделать банковский кредиты доступными, считает экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ Сергей Глазьев. О том, как стабилизировать рубль, снизить инфляцию и не допустить дефолт эксперт рассказал в интервью URA.RU. — Как в условиях санкционного давления Запада нынешнее правительство может применить прежний опыт России выхода из кризисов, например, вспомнив дефолт 1998 года? — Во время кризиса в 1990-х годах правительство добилось прироста производства на 2% в месяц и 20% экономического роста. Курс рубля стабилизировался, инфляция снизилась. Тогда промышленность получала кредиты под отрицательную в реальном выражении процентную ставку, то есть при инфляции в 60%, кредиты выдавались под 10%. Благодаря притоку заемных средств, свободные производственные мощности предприятий были задействованы и промышленность начала бурно расти. Сейчас такая же уникальная ситуация, причем наше положение лучше, чем в 1998 году, когда государство обанкротилось. Мы можем повторить экономический рывок. — Что должно сделать правительство, чтобы повторить тот экономический рывок? — В основе простые вещи — стабилизация курса валюты за счет недопущения спекулянтов на валютный рынок и прекращения накопления валюты коммерческими банками. А также расширение кредитования экономики под те стратегические планы и цели, которые поставлены президентом и правительством. — Одним из основных направлений работы правительства РФ -импотозамещение. Санкции ее только усилили. Как максимально быстро реализовать этот план? — Чтобы импортозамещение развернулось в нужных масштабах, необходимо целевое кредитование оборотных средств предприятий. Сегодня загрузка производственных мощностей составляет в среднем около 60%, а в машиностроении порядка 30%, то есть мы можем в полтора раза поднять выпуск продукции и заместить импортные товары по 80% позиций, по 20% у нас, к сожалению, своих технологий нет. Но 80% импорта, который к нам не поступает из Европы, мы можем спокойно заместить собственным производством при условии кредитования под разумные процентные ставки. Разумные — это не более 2%-3% для конечного заемщика. — Российские власти заставили Запад покупать газ за рубли. С дружественными странами также ведутся переговоры о расчетах в национальной валюте. Китай ведет аналогичные переговоры. Какой здесь может быть компромисс, какой нужен механизм торговли в случае отказа от доллара и евро? — Им может стать введение новой расчетной валюты. Это пока дискуссия экспертов, но интерес к ней со стороны лиц, принимающих сегодня решения, возрос многократно. У нас есть аналоги СДР — международного фонда. Так называемые специальные права заимствования. Эта валюта, которая эмитируется на базе корзины валют, признанных валютами резерва. Надо создавать новую расчетную единицу для Азии, например, для Шанхайской организации сотрудничества. Она должна быть основана на пуле национальных валют и на товарном жгуте из 20 позиций биржевых товаров. — Правительство РФ приняло уже четыре пакета мер поддержки экономики. Помогут ли они удержать экономику от спада? — Правительство делает все возможное в рамках своих компетенций, но надо помнить, что в основе финансирования экономического роста лежит кредит. Мы можем иметь плюс 10% роста экономики, а можем иметь -10%. Все зависит от мер экономической политики. Главная причина спада производства, которая прогнозируется, в повышении процентных ставок, которое влечет сжатие экономической активности. Санкции не мешают нашему экономическому росту. При грамотной политике они будут полностью компенсированы.