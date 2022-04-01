К чему привел западный блицкриг против России

Итоги первого месяца жизни РФ под санкциями

01 апреля 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Экономика России адаптировалась к западным санкциям, введенным более месяца назад. Эксперты URA.RU объясняют, что санкционный блицкриг, на который рассчитывал коллективный Запад, не удался и далее нас ждет долгая экономическая война. Прочность России и быстроту действий властей отметили и зарубежные аналитики. Спустя месяц с небольшим после введения санкций зарубежные эксперты признают, что ограничения не нанесли существенного ущерба России и во многом санкции работают против самого Запада. «Хаос на российских рынках, похоже, утих. После своего минимума в начале марта рубль подскочил и сейчас приближается к своему довоенному уровню. Основной ориентир российских акций упал на треть, но с тех пор стабилизировался. Набег на банки, из которых было снято почти 3 трлн. рублей, подошел к концу, и россияне вернули большую часть наличных денег на свои счета. Комплекс мер политики помог стабилизировать рынки», — признали эксперты The Ecomomist. За рубежом начали частично отменять санкции. США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список, сообщает «Коммерсантъ». Западные аналитики пристально следят за влиянием санкций на Россию. Европейский банк реконструкции и развития, который с 2014 года не проводит никаких операций с РФ, в исследовании от 31 марта прогнозирует, что ВВП страны в этом году сократится на 10%, но все равно вырастет на 3%. По данным ЕБРР, после резкого падения в 2022 году, в 2023 году экономика России войдет стагнацию. Российские власти принимают оперативные меры для стабилизации экономики. В первые дни после введения санкций премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял пакет мер поддержки финансового сектора, затем позаботился о предпринимателях и обратил внимание на социальную сферу. 25 февраля Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации рынка. Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Налажена бесперебойная работа пластиковых карт внутри России. В это же время власти для сдерживания инфляции и борьбы с дефицитом начали мониторинг продовольственного рынка. Правительство России 2 марта приняло меры поддержки для малого и среднего бизнеса. В тот же день власти объявили о создании особых условий для работы IT-компаний и их сотрудников. Второй ответ на западные санкции Мишустин дал 5 марта. От оказания помощи финансовой системе власти перешли к поддержке реального сектора экономики. Комплекс мер поддержки введен для строительной, транспортной отраслей. Далее был принят третий пакет мер. Правительство акцентировало внимание на поддержке застройщиков. Сейчас разрабатывается четвертый пакет мер. В его рамках правительство разрешило параллельный импорт. Санкционный блицкриг, нанесенный Западом по России, не удался, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.«Самый короткий негативный сценарий не сбылся. Пока даже экономистам не очень понятно почему. Такой санкционный удар никогда ни по одной стране не наносился. Глупо говорить, что мы выходим без издержек, но катастрофы не произошло. Дальше будет долгая оппозиционная война. К России будут применяться более изощренные инструменты давления», — уточняет политолог. По его словам, Украина — повод, чтобы уничтожить экономику РФ, так как Россия неудобна на международной арене, особенно как партнер Китая. «Союз России и Китая полностью изменит географическую карту. На Западе этого боятся. Однако азиаты не торопятся бросаться в объятия России. Китай осторожен и не собирается рисковать своими достижениями. Но китайцы понимают, что они следующие. Вопрос, успеет ли Китай пойти на союз с Россией или потом он один на один останется с США», — добавил Шпунт. Россия научилась адаптироваться к санкциям, а меры поддержки правительства освободили экономику от бюрократии, отмечает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. «Мы быстро привыкаем к вреду ограничений. К тому же Запад сам вводит исключения из санкций, особенно США. Также будет и дальше. Сегодня правительство, депутаты, бизнес работают за одним столом. Все пакеты мер поддержки разработаны с учетом практических рекомендаций и связаны с дебюрократизацией», — рассказал эксперт. Экономика выдержала санкционный удар, и поддержка правительства сыграла свою роль, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Санкции неспособны убить российскую экономику. Несмотря на издержки, мы начали переориентацию с Запада на Восток. Как показала практика, США не могут отказаться даже от наших поставок небольших объемов нефти и удобрений. Они смягчают санкции по линиям, которые им нужны позарез», — заключил эксперт.