Как олигархи, поддержавшие режим в Киеве, лишились миллиардов

Стальной, нефтяной, куриный и масляный короли Украины готовятся к «голодным» временам

27 апреля 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Бизнесмены теряют не только прибыль от временного прекращения деятельности своих активов, но и из-за закрытия экспортных путей Фото: Валентина Свистунова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские олигархи, поддерживающие действующий политический режим Киева, потеряли миллиарды долларов с начала спецоперации вооруженных сил России по защите Донбасса. Один из самых заметных бизнесменов — металлургический магнат Ринат Ахметов, финансировавший нацбат «Азов»* — потерял как минимум один завод в Мариуполе, почти все его соседи в топе украинских миллиардеров — лишились логистики. О том, кто и как уже почувствовал на себе последствия вооруженного конфликта — в материале URA.RU. Горно-металлургическая компания «Метинвест». Владельцы — украинские бизнесмены Ринат Ахметов (первое место в украинском Forbes 2021 года) и Вадим Новинский (восьмое место в украинском Forbes 2021 года) Любимое детище Рината Ахметова «Шахтер» три раза подряд выиграл чемпионат Украины по футболу Фото: Владимир Синдеев, ITAR-TASS Ринат Ахметов уже потерял миллиарды долларов после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg Billionaires Index, 21 февраля состояние Рината Ахметова оценивалось в 10,4 млрд долларов, тогда как спустя два месяца — 6,13 млрд долларов. Это значит, что за последние два месяца бизнесмен потерял больше четырех миллиардов долларов. Владелец холдинга Ринат Ахметов в публичных заявлениях поддерживает действующий режим в Киеве и бойцов-националистов. «Горжусь тем, что „Азовсталь“ — наш оплот сопротивления в Мариуполе», — отметил украинский олигарх в эксклюзивном интервью для швейцарской ежедневной газеты Le Temps. Последние заявления пресс-службы холдинга о ситуации на дочерних предприятиях были сделаны 12 апреля. Тогда сообщалось, что производственные мощности «Метинвеста», расположенные в Мариуполе и Авдеевке, остаются в режиме горячей консервации, то есть с возможностью быстрого восстановления работы. «В то же время сообщается, что активы в Авдеевке и Мариуполе подверглись дальнейшим повреждениям в результате боевых действий в этих городах. Пока не будет прекращена активная фаза российской военной агрессии и не будут налажены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на предприятия Группы невозможно», — уточняли в компании. Уже после этих заявлений бойцы ДНР освободили металлургический комбинат имени Ильича (входит в структуру «Метинвеста») в Мариуполе, где укрывались отряды националистов. Спустя пару дней был окружен завод «Азавсталь», куда переместились бойцы нацбатальона «Азов»* (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Президент России Владимир Путин дал приказ блокировать, а не атаковать территорию предприятия из гуманитарных соображений. Власти Мариуполя уже заявили, что не будут восстанавливать «Азовсталь». При этом руководство «Метинвеста» уже может сейчас оценить потери. «Мариупольские заводы — это более трети стального производства Украины. То есть страна уже потеряла около 30-40% своих металлургических мощностей», — сказал гендиректор «Метинвест» Юрий Рыженков в эфире телеканала «Украина 24» 30 марта. Нефтегазовая компания «Укртатнафта». Владелец — украинский бизнесмен Игорь Коломойский (четвертое место в украинском Forbes 2021 года) Совладельца финансово-промышленной группы «Приват» Игоря Коломойского публично обвиняют в прямом лоббировании личных интересов через подконтрольные ему политические группы Фото: Константин Сазончик, ITAR-TASS 25 апреля стало известно, что вооруженные силы Минобороны России высокоточным оружием большой дальности уничтожили объекты по производству топлива на Кременчугском нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск. Кременчугский НПЗ обеспечивал более 30% всего украинского рынка. Он контролируется финансовой группой «Приват», принадлежащей Игорю Коломойскому. Удары по территории НПЗ наносили и раньше, но только по резервуарам с нефтепродуктами (2 апреля) — теперь разрушены объекты по производству топлива. Вооруженные силы РФ применяют тактику точечного поражения объектов военной структуры и вооружений Украины, чтобы исключить жертвы среди мирного населения. Кременчугский НПЗ являлся единственным работающим нефтеперерабатывающим заводом в Украине. Его проектная мощность — 18,6 млн тонн. Агропромышленный холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП). Владелец — украинский бизнесмен Юрий Косюк (10 место в списке богатейших украинцев в 2021 году от журнала Forbes) Несмотря на название, компания является ведущим производителем курятины на Украине Фото: Илья Московец © URA.RU Компания является ведущим производителем курятины на Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы. С начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине холдинг столкнулся с логистическими и инфраструктурными проблемами: экспорт прекратился из-за закрытия морских портов. В отчете по итогам первого квартала 2022 года сообщается, что из-за ограничения продаж как внутри страны, так и за ее пределы, МХП пришлось снизить загруженность птицеводческих мощностей до 80—85%. Также упали продажи подсолнечного масла. В середине марта из-за пожара на складе в селе Квитневое (Киевская область) было уничтожено более 3000 тонн продукции. Это был самый большой склад в Украине, который использовался для хранения замороженных продуктов. В апреле головная структура приостановила деятельность «Украинского бекона» — мясоперерабатывающего предприятия мощностью 34 000 тонн в год. Пресс-служба компании в официальных релизах называет российскую армию «оккупантами». «Из-за усиления боевых действий в Донецкой области компания МХП информирует о временной приостановке работы одного из своих предприятий — ЧАО „Украинский бекон“. Дальнейшее наступление оккупантов в Донецкой области увеличивает риски и опасность для жизни сотрудников предприятия и делает его невозможным. МХП помогает сотрудникам предприятии „Украинский бекон“ с эвакуацией. Часть сотрудников переводим на работу на другие предприятия МХП и предоставляем временное жилье», — говорится в официальном сообщении компании. Агропромышленная компания Kernel. Владелец 39,16% акций компании — украинский бизнесмен Андрей Веревский (16 место в украинском Forbes 2021 года) В 2022 году компания могла достичь рекордных показателей по производству и экспорту масла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания Kernel до спецоперации РФ на Украине занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также являлся крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Компания ожидала, что в 2022 году достигнет рекордных показателей по производству и экспорту масла. Уже потом — 1 марта Kernel остановил свои маслоэкстракционные заводы, 12 марта — независимый неисполнительный директор Сергей Шибаев подал письменное заявление об уходе из совета директоров компании. Причина — его гражданство РФ и потенциальный конфликтом интересов. В итоге на его место совет директоров назначил уроженца Украины Андрея Миски-Оглу, работающего старшим менеджером по обеспечению в американском филиале международной аудиторской корпорации Ernst&Young. Он имеет 20-летний опыт работы в области государственного бухгалтерского учета и является сертифицированным бухгалтером в США с 2011 года и членом Американского института дипломированных бухгалтеров (AICPA). Уже к концу марта в финансовом отчете компании сообщается, что из-за «российского вторжения» урожай зерновых и масличных культур в Украине может сократиться на 35-40%. 25 апреля CEO Kernel Евгений Осипов в интервью CNN сообщил, что компания вышла только на 10% от «довоенных экспортных показателей». 27 апреля компания объявила о продаже части своих активов на сумму около 210 млн долларов. Сделку уже одобрил совет директоров. «Правление „Кернел Холдинг“ приняло решение о продаже некоторых сельскохозяйственных объектов, занимающих 134 тыс. га полей с инфраструктурой, техникой и оборотными средствами, с целью снижения бизнес-риска и улучшения ликвидности в среднесрочной перспективе», — говорится в пресс-релизе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. 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Украинские олигархи, поддерживающие действующий политический режим Киева, потеряли миллиарды долларов с начала спецоперации вооруженных сил России по защите Донбасса. Один из самых заметных бизнесменов — металлургический магнат Ринат Ахметов, финансировавший нацбат «Азов»* — потерял как минимум один завод в Мариуполе, почти все его соседи в топе украинских миллиардеров — лишились логистики. О том, кто и как уже почувствовал на себе последствия вооруженного конфликта — в материале URA.RU. Горно-металлургическая компания «Метинвест». Владельцы — украинские бизнесмены Ринат Ахметов (первое место в украинском Forbes 2021 года) и Вадим Новинский (восьмое место в украинском Forbes 2021 года) Ринат Ахметов уже потерял миллиарды долларов после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg Billionaires Index, 21 февраля состояние Рината Ахметова оценивалось в 10,4 млрд долларов, тогда как спустя два месяца — 6,13 млрд долларов. Это значит, что за последние два месяца бизнесмен потерял больше четырех миллиардов долларов. Владелец холдинга Ринат Ахметов в публичных заявлениях поддерживает действующий режим в Киеве и бойцов-националистов. «Горжусь тем, что „Азовсталь“ — наш оплот сопротивления в Мариуполе», — отметил украинский олигарх в эксклюзивном интервью для швейцарской ежедневной газеты Le Temps. Последние заявления пресс-службы холдинга о ситуации на дочерних предприятиях были сделаны 12 апреля. Тогда сообщалось, что производственные мощности «Метинвеста», расположенные в Мариуполе и Авдеевке, остаются в режиме горячей консервации, то есть с возможностью быстрого восстановления работы. «В то же время сообщается, что активы в Авдеевке и Мариуполе подверглись дальнейшим повреждениям в результате боевых действий в этих городах. Пока не будет прекращена активная фаза российской военной агрессии и не будут налажены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на предприятия Группы невозможно», — уточняли в компании. Уже после этих заявлений бойцы ДНР освободили металлургический комбинат имени Ильича (входит в структуру «Метинвеста») в Мариуполе, где укрывались отряды националистов. Спустя пару дней был окружен завод «Азавсталь», куда переместились бойцы нацбатальона «Азов»* (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Президент России Владимир Путин дал приказ блокировать, а не атаковать территорию предприятия из гуманитарных соображений. Власти Мариуполя уже заявили, что не будут восстанавливать «Азовсталь». При этом руководство «Метинвеста» уже может сейчас оценить потери. «Мариупольские заводы — это более трети стального производства Украины. То есть страна уже потеряла около 30-40% своих металлургических мощностей», — сказал гендиректор «Метинвест» Юрий Рыженков в эфире телеканала «Украина 24» 30 марта. Нефтегазовая компания «Укртатнафта». Владелец — украинский бизнесмен Игорь Коломойский (четвертое место в украинском Forbes 2021 года) 25 апреля стало известно, что вооруженные силы Минобороны России высокоточным оружием большой дальности уничтожили объекты по производству топлива на Кременчугском нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск. Кременчугский НПЗ обеспечивал более 30% всего украинского рынка. Он контролируется финансовой группой «Приват», принадлежащей Игорю Коломойскому. Удары по территории НПЗ наносили и раньше, но только по резервуарам с нефтепродуктами (2 апреля) — теперь разрушены объекты по производству топлива. Вооруженные силы РФ применяют тактику точечного поражения объектов военной структуры и вооружений Украины, чтобы исключить жертвы среди мирного населения. Кременчугский НПЗ являлся единственным работающим нефтеперерабатывающим заводом в Украине. Его проектная мощность — 18,6 млн тонн. Агропромышленный холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП). Владелец — украинский бизнесмен Юрий Косюк (10 место в списке богатейших украинцев в 2021 году от журнала Forbes) Компания является ведущим производителем курятины на Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы. С начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине холдинг столкнулся с логистическими и инфраструктурными проблемами: экспорт прекратился из-за закрытия морских портов. В отчете по итогам первого квартала 2022 года сообщается, что из-за ограничения продаж как внутри страны, так и за ее пределы, МХП пришлось снизить загруженность птицеводческих мощностей до 80—85%. Также упали продажи подсолнечного масла. В середине марта из-за пожара на складе в селе Квитневое (Киевская область) было уничтожено более 3000 тонн продукции. Это был самый большой склад в Украине, который использовался для хранения замороженных продуктов. В апреле головная структура приостановила деятельность «Украинского бекона» — мясоперерабатывающего предприятия мощностью 34 000 тонн в год. Пресс-служба компании в официальных релизах называет российскую армию «оккупантами». «Из-за усиления боевых действий в Донецкой области компания МХП информирует о временной приостановке работы одного из своих предприятий — ЧАО „Украинский бекон“. Дальнейшее наступление оккупантов в Донецкой области увеличивает риски и опасность для жизни сотрудников предприятия и делает его невозможным. МХП помогает сотрудникам предприятии „Украинский бекон“ с эвакуацией. Часть сотрудников переводим на работу на другие предприятия МХП и предоставляем временное жилье», — говорится в официальном сообщении компании. Агропромышленная компания Kernel. Владелец 39,16% акций компании — украинский бизнесмен Андрей Веревский (16 место в украинском Forbes 2021 года) Компания Kernel до спецоперации РФ на Украине занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также являлся крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Компания ожидала, что в 2022 году достигнет рекордных показателей по производству и экспорту масла. Уже потом — 1 марта Kernel остановил свои маслоэкстракционные заводы, 12 марта — независимый неисполнительный директор Сергей Шибаев подал письменное заявление об уходе из совета директоров компании. Причина — его гражданство РФ и потенциальный конфликтом интересов. В итоге на его место совет директоров назначил уроженца Украины Андрея Миски-Оглу, работающего старшим менеджером по обеспечению в американском филиале международной аудиторской корпорации Ernst&Young. Он имеет 20-летний опыт работы в области государственного бухгалтерского учета и является сертифицированным бухгалтером в США с 2011 года и членом Американского института дипломированных бухгалтеров (AICPA). Уже к концу марта в финансовом отчете компании сообщается, что из-за «российского вторжения» урожай зерновых и масличных культур в Украине может сократиться на 35-40%. 25 апреля CEO Kernel Евгений Осипов в интервью CNN сообщил, что компания вышла только на 10% от «довоенных экспортных показателей». 27 апреля компания объявила о продаже части своих активов на сумму около 210 млн долларов. Сделку уже одобрил совет директоров. «Правление „Кернел Холдинг“ приняло решение о продаже некоторых сельскохозяйственных объектов, занимающих 134 тыс. га полей с инфраструктурой, техникой и оборотными средствами, с целью снижения бизнес-риска и улучшения ликвидности в среднесрочной перспективе», — говорится в пресс-релизе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.