Как живут на Украине поджигатели людей в Одессе

Преступники работают на государство, дружат с нацистами и отдыхают на Шри-Ланке. Фото

02 мая 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Ровно восемь лет назад в Доме профсоюзов в Одессе погибло 48 человек. Виновники не наказаны Фото: Андрей Боровский, ITAR-TASS статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские радикалы, которые 2 мая 2014 года в Одессе сожгли людей в Доме профсоюзов, до сих пор не наказаны. Только по официальным данным в тот день заживо сгорело 48 человек, требующих признания статуса русского языка. Имена убийц известны, но на Украине они являются героями. Ни один поджигателей не попал под суд, среди них есть те, кто встроился в политическую систему страны. URA.RU показывает как живут эти люди сейчас. Восемь лет назад радикалы «Правого сектора» (является экстремистской, запрещена в РФ) и активисты «самообороны Майдана» разогнали сожгли палаточный городок на Куликовом поле в центре Одессы, где собирались подписи за федерализацию Украины и за придание русскому языку статуса государственного. Затем националисты загнали оппонентов в стоящий поблизости Дом профсоюзов и подожгли его. Это событие называют манифестацией дискриминации и нацизма, поддержанного государством, что стало поводом для отделения русскоговорящего Донбасса от Украины. Сергей Гуцалюк, 50 лет Сергей Гуцалюк в лесах Луганщины с дарами природы Фото: соцсети Сергея Гуцалюка Один из самых ярких участников трагедии в Одессе 2 мая 2014 года живет свободной жизнью. В социальных сетях за последние годы он регулярно публикует русофобские посты, демонстрируя свой статус счастливого человека. В 2018 году улыбающийся Гуцалюк фотографируется в кустах конопли, во время начатой Киевом «антитеррористической операции» по возвращению Донбасса красуется на снимках с грибами под Луганском, в 2019 году — с шампурами шашлыков. Летом 2020 года Гуцалюк оказался на море, откуда передавал «челлендж» своим соратникам из «Правого сектора». Во время пребывания на линии соприкосновения он выкладывал снимки в военной форме и желал смерти «русским оккупантам». А в последние дни он в своем аккаунте в социальных сетях выкладывал снимки в военной форме, с сигарой в зубах. В руках у него боевой автомат. Пост Гуцалюк опубликовал 27 апреля в своем аакаунте. При этом часть фона снимка он заблюрил сам Фото: соцсети Сергея Гуцалюка Сергей Гуцалюк стал националистом после учебы в университете, когда пытался уничтожить образ Екатерины II, как основательницы Одессы. Для этого он вместе с единомышленниками-преподавателями создал организацию «Одессе — 600». Главная цель — обоснование мифа, что этому многонациональному городу не 200 лет, как принято считать, а более 600, и основала ее не Екатерина, а черноморские казаки или гайдамаки. В 2013 году он вместе с другими соратниками Эдуарда Гурвица (бывший мэр Одессы с 1994 по 1998 год и с 2005 года по 2010 года) создал партию «УДАР», игравшую одну из главных ролей в радикализации страны и города в частности. Уже 2 мая он вместе с другими лидерами «УДАРа» занимался организацией и координацией проукраинских боевиков, участвовавших в майской бойне. Они исполняли роль организаторов, направлявших толпу на штурм Куликова поля. Судя по имеющимся свидетельствам, Гуцалюк руководил штурмовиками: именно с ним городская полиция обсуждала создание коридора для эвакуации людей из здания. Он также попал в объектив камеры, когда просил помощников возле Дома профсоюзов перезарядить обойму. Гуцалюк за все время расследования событий 2 мая попадал даже в поле зрения украинских силовиков. Уже после событий в Одессе Гуцалюк был замечен в нападении на народного депутата от партии «Оппозиционный блок» Нестора Шуфрича, которого вынуждали покинуть Украину. В 2016 году вместе с другими участниками трагедии в Доме профсоюзов он оказался в зоне АТО. В интервью украинским СМИ он признался, что ушел «на фронт», не предупредив жену Василину (родилась в западной части Украины). У пары есть также сын Роман, который является офицером Вооруженных сил Украины. «Открою тайну, у меня очень плохое зрение, и поэтому я не проходил срочную службу. У меня белый билет. Когда началась война, я дважды пытался мобилизоваться в АТО, но меня не брали. Только на третий раз мне удалось туда попасть. Пошел обычным стрелком, потом стал пулеметчиком, потом командиром отделения. Провел на фронте три ротации, и Бог сохранил», — отмечал Гуцалюк. Сергей Ходияк, 41 год Сергей Ходияк в Стамбуле в 2021 году Фото: соцсети Сергея Ходияка Один из главных публичных «героев» «Евромайдана» в Одессе стал Сергей Ходияк. По итогам пожара в Доме профсоюзов ему грозил срок, который так и не стал реальным. Сейчас он на свободе. В своем аккаунте в Facebook (платформа запрещена и признана экстремистской в России) Ходияк с 2019 по 2021 год делился своими фотографиями путешествий. За это время он отдыхал в Африке (останавливался в отеле с большим бассейном), Стамбуле, Таиланде и Шри-Ланке. И это только те места, откуда он выкладывал посты. Почти везде он бывает со своей гражданской женой, которая занимается ресторанным бизнесом. В той же соцсети он публикует русофобские посты, которые после начала спецоперации на Украине стали регулярными. Сам же Ходияк родился в небольшом городе Килия, который находится в 310 км от Одессы. До 2 мая политикой не занимался, вел ничем не примечательную жизнь. В 2013 году в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал картинку, которая больше похожа на выдержку из «пацанского цитатника». Надпись гласила: «Что хочу, то и делаю. Это не беспредел, это свобода». Спустя год он станет одним из самых известных участников трагедии в Одессе. Спустя год после этого поста Ходияк станет одним из самых известных участников трагедии в Одессе Фото: соцсети Сергея Ходияка Фото Сергея Ходияка на байке из Таиланда в 2020 году Фото: соцсети Сергея Ходияка Уже 2 мая очевидцы сначала его заметили на Соборной площади с бейсбольной битой. Уже позже Ходияк попал на кадры видеозаписи на углу переулка вице-адмирала Жукова и улицы Дерибасовской. Там видно, как он ведет огонь из огнестрельного оружия в сторону участников «Антимайдана» и сотрудников внутренних войск. Мужчину опознали по сине-черной куртке, которая была на нем и в других локациях в тот день. Уже после событий в Одессе Ходияку приписывали убийство активиста «Антимайдана» Евгения Лосинского, ранение главного редактора интернет-издания «Думская» Олега Константинова и стрельбу по пытающимся навести порядок силовикам. Спасшиеся из Дома профсоюзов, позже опознали в Ходияке того, кто избивал людей, сбегающих из горящего здания. Спустя 16 дней после трагедии сотрудники одесской полиции задержали националиста и доставили в Киев по делу о массовых беспорядках. Но уже 20 мая под давлением активистов «Евромайдана» Ходияка отпустили под домашний арест. Это решение — юридическое нарушение, так как тяжесть вменяемых ему статей УК не предполагала никакой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Спустя шесть месяцев Ходияк стал свободным человеком, так как прокуратура не заявляла ходатайства о продлении ему меры пресечения. Досудебное следствие по его делу было окончено в начале 2015 года. После завершения процесса Сергей Ходияк обрел славу героя среди сторонников Майдана и уличных радикалов. Весной 2014 года в связи с началом АТО в патриотических кругах возникла мода на волонтерство. Не остался в стороне и Ходияк. Он вместе с другими волонтерами получил от городских властей в пользование помещение. После масштабного сбора пожертвований, он сформировал неплохой стартовый капитал. Уже после завершения АТО, по неподтвержденной информации, основал бизнес на торговле наркотиками и занимался рэкетом. Андрей Юсов, 39 лет Фото из поезда в военной форме Юсовым сделано 26 марта Фото: соцсети Андрея Юсова Юсов наравне с Гуцалюком являлся идейным вдохновителем евромайдановцев в Одессе. После того дня у него карьера пошла в гору. 26 марта в Facebook (платформа запрещена и признана экстремистской в России) он выложил фото из поезда в военной форме. Видимо, организатор избирательных компаний и политик решил на себе опробовать быт военных. До этого он репостил на свою страницу высказывания украинских пропагандистов и политологов, которые дают искаженную информацию о спецоперации РФ на Украине. Кроме того, он публиковал данные карт для донатов на помощь украинским военным. «Давайте победим!» Рожденный в Одессе Юсов после окончания университета проходил стажировку в аппарате Верховной Рады Украины, где занимался анализом законопроектов. Во время «Оранжевой революции» в середине 2000-х, Юсов был одним из полевых командиров киевского Майдана. Он одним из первых вышел на митинг против результатов выборов 2004 года. Юсов также был одним из организаторов акции «Одесса — курс Евро», которая состоялась в ноябре 2013 года, еще до начала Евромайдана в Киеве. В событиях 2 мая 2014 года в Одессе Юсов участвовал на стороне евромайдановцев и сыграл немаловажную роль. Он вместе с Марком Гордиенко привел сторонников «Евромайдана» на Куликово поле. Они буквально «дали толпе направление» и «завели массу». Именно после его призыва колонна активистов «Евромайдана» и примкнувших к ним отправилась «наводить порядок» в районе железнодорожного вокзала. Его действия попали на кадры архивных видео. По данным украинских СМИ, в документах, связанных с расследованием событий 2 мая, Юсов изначально фигурировал. Однако позже уже в отредактированном и опубликованном варианте отчета его фамилия уже отсутствует, а лидеры движения обезличены. Несмотря на активную роль в трагических событиях, никакой ответственности националист не понес. Более того, в 2015 году Юсов стал советником начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области по вопросам взаимодействия с общественностью. Уже в 2019 году его избрали в народные депутаты. Кроме вышеназванных людей в трагедии 2 мая в Одессе участвовали более сотни человек. Большую часть фамилий уже публиковали либо на одесских форумах, либо в результате журналистских расследований. В большинстве из них фигурируют Вадим Гулицкий, Михаил Ипатов, Николай Волков, Ярослав Кравец, Дмитрий Гуменюк и еще десяток сторонников «Евромайдана». Выяснить их роль в поджоге Дома профсоюзов в Одессе на данный момент невозможно. Видеокадры, снимки или другие подтверждения их деяний уже удалены из социальный сетей и других платформ. Сами люди сменили имена в своих аккаунтах или просто удалили их. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Украинские радикалы, которые 2 мая 2014 года в Одессе сожгли людей в Доме профсоюзов, до сих пор не наказаны. Только по официальным данным в тот день заживо сгорело 48 человек, требующих признания статуса русского языка. Имена убийц известны, но на Украине они являются героями. Ни один поджигателей не попал под суд, среди них есть те, кто встроился в политическую систему страны. URA.RU показывает как живут эти люди сейчас. Восемь лет назад радикалы «Правого сектора» (является экстремистской, запрещена в РФ) и активисты «самообороны Майдана» разогнали сожгли палаточный городок на Куликовом поле в центре Одессы, где собирались подписи за федерализацию Украины и за придание русскому языку статуса государственного. Затем националисты загнали оппонентов в стоящий поблизости Дом профсоюзов и подожгли его. Это событие называют манифестацией дискриминации и нацизма, поддержанного государством, что стало поводом для отделения русскоговорящего Донбасса от Украины. Сергей Гуцалюк, 50 лет Один из самых ярких участников трагедии в Одессе 2 мая 2014 года живет свободной жизнью. В социальных сетях за последние годы он регулярно публикует русофобские посты, демонстрируя свой статус счастливого человека. В 2018 году улыбающийся Гуцалюк фотографируется в кустах конопли, во время начатой Киевом «антитеррористической операции» по возвращению Донбасса красуется на снимках с грибами под Луганском, в 2019 году — с шампурами шашлыков. Летом 2020 года Гуцалюк оказался на море, откуда передавал «челлендж» своим соратникам из «Правого сектора». Во время пребывания на линии соприкосновения он выкладывал снимки в военной форме и желал смерти «русским оккупантам». А в последние дни он в своем аккаунте в социальных сетях выкладывал снимки в военной форме, с сигарой в зубах. В руках у него боевой автомат. Сергей Гуцалюк стал националистом после учебы в университете, когда пытался уничтожить образ Екатерины II, как основательницы Одессы. Для этого он вместе с единомышленниками-преподавателями создал организацию «Одессе — 600». Главная цель — обоснование мифа, что этому многонациональному городу не 200 лет, как принято считать, а более 600, и основала ее не Екатерина, а черноморские казаки или гайдамаки. В 2013 году он вместе с другими соратниками Эдуарда Гурвица (бывший мэр Одессы с 1994 по 1998 год и с 2005 года по 2010 года) создал партию «УДАР», игравшую одну из главных ролей в радикализации страны и города в частности. Уже 2 мая он вместе с другими лидерами «УДАРа» занимался организацией и координацией проукраинских боевиков, участвовавших в майской бойне. Они исполняли роль организаторов, направлявших толпу на штурм Куликова поля. Судя по имеющимся свидетельствам, Гуцалюк руководил штурмовиками: именно с ним городская полиция обсуждала создание коридора для эвакуации людей из здания. Он также попал в объектив камеры, когда просил помощников возле Дома профсоюзов перезарядить обойму. Гуцалюк за все время расследования событий 2 мая попадал даже в поле зрения украинских силовиков. Уже после событий в Одессе Гуцалюк был замечен в нападении на народного депутата от партии «Оппозиционный блок» Нестора Шуфрича, которого вынуждали покинуть Украину. В 2016 году вместе с другими участниками трагедии в Доме профсоюзов он оказался в зоне АТО. В интервью украинским СМИ он признался, что ушел «на фронт», не предупредив жену Василину (родилась в западной части Украины). У пары есть также сын Роман, который является офицером Вооруженных сил Украины. «Открою тайну, у меня очень плохое зрение, и поэтому я не проходил срочную службу. У меня белый билет. Когда началась война, я дважды пытался мобилизоваться в АТО, но меня не брали. Только на третий раз мне удалось туда попасть. Пошел обычным стрелком, потом стал пулеметчиком, потом командиром отделения. Провел на фронте три ротации, и Бог сохранил», — отмечал Гуцалюк. Сергей Ходияк, 41 год Один из главных публичных «героев» «Евромайдана» в Одессе стал Сергей Ходияк. По итогам пожара в Доме профсоюзов ему грозил срок, который так и не стал реальным. Сейчас он на свободе. В своем аккаунте в Facebook (платформа запрещена и признана экстремистской в России) Ходияк с 2019 по 2021 год делился своими фотографиями путешествий. За это время он отдыхал в Африке (останавливался в отеле с большим бассейном), Стамбуле, Таиланде и Шри-Ланке. И это только те места, откуда он выкладывал посты. Почти везде он бывает со своей гражданской женой, которая занимается ресторанным бизнесом. В той же соцсети он публикует русофобские посты, которые после начала спецоперации на Украине стали регулярными. Сам же Ходияк родился в небольшом городе Килия, который находится в 310 км от Одессы. До 2 мая политикой не занимался, вел ничем не примечательную жизнь. В 2013 году в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал картинку, которая больше похожа на выдержку из «пацанского цитатника». Надпись гласила: «Что хочу, то и делаю. Это не беспредел, это свобода». Спустя год он станет одним из самых известных участников трагедии в Одессе. Уже 2 мая очевидцы сначала его заметили на Соборной площади с бейсбольной битой. Уже позже Ходияк попал на кадры видеозаписи на углу переулка вице-адмирала Жукова и улицы Дерибасовской. Там видно, как он ведет огонь из огнестрельного оружия в сторону участников «Антимайдана» и сотрудников внутренних войск. Мужчину опознали по сине-черной куртке, которая была на нем и в других локациях в тот день. Уже после событий в Одессе Ходияку приписывали убийство активиста «Антимайдана» Евгения Лосинского, ранение главного редактора интернет-издания «Думская» Олега Константинова и стрельбу по пытающимся навести порядок силовикам. Спасшиеся из Дома профсоюзов, позже опознали в Ходияке того, кто избивал людей, сбегающих из горящего здания. Спустя 16 дней после трагедии сотрудники одесской полиции задержали националиста и доставили в Киев по делу о массовых беспорядках. Но уже 20 мая под давлением активистов «Евромайдана» Ходияка отпустили под домашний арест. Это решение — юридическое нарушение, так как тяжесть вменяемых ему статей УК не предполагала никакой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Спустя шесть месяцев Ходияк стал свободным человеком, так как прокуратура не заявляла ходатайства о продлении ему меры пресечения. Досудебное следствие по его делу было окончено в начале 2015 года. После завершения процесса Сергей Ходияк обрел славу героя среди сторонников Майдана и уличных радикалов. Весной 2014 года в связи с началом АТО в патриотических кругах возникла мода на волонтерство. Не остался в стороне и Ходияк. Он вместе с другими волонтерами получил от городских властей в пользование помещение. После масштабного сбора пожертвований, он сформировал неплохой стартовый капитал. Уже после завершения АТО, по неподтвержденной информации, основал бизнес на торговле наркотиками и занимался рэкетом. Андрей Юсов, 39 лет Юсов наравне с Гуцалюком являлся идейным вдохновителем евромайдановцев в Одессе. После того дня у него карьера пошла в гору. 26 марта в Facebook (платформа запрещена и признана экстремистской в России) он выложил фото из поезда в военной форме. Видимо, организатор избирательных компаний и политик решил на себе опробовать быт военных. До этого он репостил на свою страницу высказывания украинских пропагандистов и политологов, которые дают искаженную информацию о спецоперации РФ на Украине. Кроме того, он публиковал данные карт для донатов на помощь украинским военным. «Давайте победим!» Рожденный в Одессе Юсов после окончания университета проходил стажировку в аппарате Верховной Рады Украины, где занимался анализом законопроектов. Во время «Оранжевой революции» в середине 2000-х, Юсов был одним из полевых командиров киевского Майдана. Он одним из первых вышел на митинг против результатов выборов 2004 года. Юсов также был одним из организаторов акции «Одесса — курс Евро», которая состоялась в ноябре 2013 года, еще до начала Евромайдана в Киеве. В событиях 2 мая 2014 года в Одессе Юсов участвовал на стороне евромайдановцев и сыграл немаловажную роль. Он вместе с Марком Гордиенко привел сторонников «Евромайдана» на Куликово поле. Они буквально «дали толпе направление» и «завели массу». Именно после его призыва колонна активистов «Евромайдана» и примкнувших к ним отправилась «наводить порядок» в районе железнодорожного вокзала. Его действия попали на кадры архивных видео. По данным украинских СМИ, в документах, связанных с расследованием событий 2 мая, Юсов изначально фигурировал. Однако позже уже в отредактированном и опубликованном варианте отчета его фамилия уже отсутствует, а лидеры движения обезличены. Несмотря на активную роль в трагических событиях, никакой ответственности националист не понес. Более того, в 2015 году Юсов стал советником начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области по вопросам взаимодействия с общественностью. Уже в 2019 году его избрали в народные депутаты. Кроме вышеназванных людей в трагедии 2 мая в Одессе участвовали более сотни человек. Большую часть фамилий уже публиковали либо на одесских форумах, либо в результате журналистских расследований. В большинстве из них фигурируют Вадим Гулицкий, Михаил Ипатов, Николай Волков, Ярослав Кравец, Дмитрий Гуменюк и еще десяток сторонников «Евромайдана». Выяснить их роль в поджоге Дома профсоюзов в Одессе на данный момент невозможно. Видеокадры, снимки или другие подтверждения их деяний уже удалены из социальный сетей и других платформ. Сами люди сменили имена в своих аккаунтах или просто удалили их.