Освобожденный Украиной журналист стал исполнительным директором «России сегодня»

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Приказ о назначении был подписан 9 октябряФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Журналист Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня». Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА „Россия сегодня“», — говорится в сообщении. Приказ о назначении был подписан 9 октября, передает RNS.

Ранее Вышинский занимал должность главного редактора «РИА Новости Украина». В мае 2018 года журналиста задержала Служба безопасности Украины. Его подозревали в госизмене и незаконном обороте оружия. 17 мая суд приговорил его к двум месяцам ареста, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Вышинскому грозило до 15 лет тюрьмы. Однако 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под его личное обязательство.

Дело в отношении журналиста не закрыто. Вышинский был отправлен в Россию в рамках обмена задержанными гражданами с Украиной.

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