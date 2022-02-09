Главы свердловских городов вскоре появятся в TikTok Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Мэров свердловских городов обязали завести личные аккаунты во всех популярных социальных сетях, включая TikTok и Instagram, и активно развивать профили. Такую задачу главы получили на закрытом совещании в санатории «Гранатовая бухта» с участием губернатора Евгения Куйвашева, сообщил URA.RU источник, знакомый с содержанием встречи.

«Обсуждали большой блок тем по соцсетям. Всем главам поручили завести аккаунты во всех сетях и лично общаться там с людьми. Учили, как это правильно делать. Первый результат [по охвату аудитории] должен быть уже максимум к маю», — поделился собеседник. Предполагается, что странички мэров должны быть наполнены не только протокольной информацией: требуется публиковать и что-то из личной жизни — таким должен быть минимум каждый пятый пост.

Самое бурное обсуждение среди мэров вызвала задача вести TikTok. Главы восприняли поручение с иронией, но пренебрегать им не станут: «За TikTok будет отдельная похвала». Кроме того, градоначальникам сразу обозначили ориентир — аккаунт мэра Вологды Сергея Воропанова, на которого подписаны более 113 тысяч человек. Ролики чиновника-тиктокера набирают десятки тысяч просмотров, а у самого популярного видео 4 млн показов. В качестве эталонного instagram-аккаунта мэрам назвали профиль областного министра ЖКХ Николая Смирнова — у него 23,5 тысячи подписчиков.

Получить официальный комментарий свердловских властей по этому поручению не удалось. К моменту публикации в департаменте информполитики не ответили на вопрос URA.RU.

В конце 2018 года подобное задание было дано членам областного правительства. Министров и заместителей губернатора обязали завести личные страницы в Instagram. Поручение исполнялось медленно, большинство чиновников начали регистрироваться только спустя месяц.

Ежеквартальное закрытое совещание с главами городов прошло 8 и 9 февраля в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью. Для мэров провели тренинг по решению управленческих задач, также обсуждались предстоящие выборы губернатора. Действующий глава региона Евгений Куйвашев присутствовал на встрече во второй день. Официально он еще не объявлял, выдвинется ли на новый срок.

Глава Вологды Сергей Воропанов назван эталоном чиновника-тиктокера для свердловских мэров Скрин: аккаунт Сергея Воропанова в TikTok

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