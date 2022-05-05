Куда сходить и что посмотреть 9 Мая в Екатеринбурге. Афиша

Рассказываем где пройдут парады, запустят салют и во сколько выступят Гагарина и «Любэ»

06 мая 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге парад в честь Дня Победы с демонстрацией военной техники пройдет в 10.00 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В этом году россияне отдыхают с 7 по 10 мая, отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. URA.RU подготовило афишу, которая подскажет вам, куда можно сходить и что посмотреть 9 мая в Екатеринбурге. Парад Победы и акция «Бессмертный полк» Празднование начнется в 8.00 с возложения цветов на Широкореченском мемориале в рамках всероссийской акции «Память». В ней примут участия делегации из семи районов города. В 9.30 на площади 1905 года пройдет торжественный выезд ветеранов, после чего в 10.00 начнется парад в честь Дня Победы с демонстрацией военной техники. Также состоится авиапарад: над небом Екатеринбурга пролетят два самолета-разведчика Су-24МР, два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ и два военно-транспортных судна — Ан-12 и Ан-26. Также над городом пролетит пассажирский Ту-134 с акцией «Воздушный бессмертный полк»: на борту самолета разместят портреты фронтовиков и красное знамя победы. Акция «Бессмертный полк» пройдет в офлайн-формате впервые за два года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Следом за парадом стартует колонна «Бессмертного полка». Сбор и построение начнется в 9.00 на пересечении улиц Толмачева-Первомайская, начало движения будет в районе 10.40 и закончится возле «Дворца молодежи», где участников будет ждать выступление Уральского государственного театра эстрады и солдатская каша. По окончанию мероприятия на площади 1905 года на большом экране с 12.00 до 14.00 запустят трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве. После здесь же до 20.00 в режиме кинотеатра будут транслировать советские военные фильмы. Авиавыступления В День Победы пилотажная группа «Русь» выступит в трех городах Свердловской области. Первый пролет состоится в 9.30 в Кировграде, затем в 14.20 в небе над Верхней Пышмой, в 19.00 — в Ревде. Жители Екатеринбурга смогут посмотреть на выступление высшего пилотажа 10 мая в 12.00 в районе площади Эльмаш. Акции На площади 1905 пройдет акция «Вспомнить всех поименно», во время которой екатеринбуржцы смогут найти информацию о своих близких, погибших или без вести пропавших во времена ВОВ. Всех желающих будут ждать в шатрах на главной площади Екатеринбурга. Возле УрГЭУ станцуют «Вальс Победы» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Волонтеры помогут найти архивные данные, точное место захоронения и маршрут боевого пути в единой базе в реальном времени или по заявлению, которое возьмут в работу специалисты архива. Для того, чтобы поисковый отряд занялся судьбой родственника, достаточно будет указать ФИО человека, его дату рождения и последние известные о нем сведения. Также в 12.00 возле Уральского государственного экономического университета на улице 8 Марта, 62 состоится акция «Вальс Победы». В этом году акция пройдет в двух форматах: «Фестиваль видеоклипов», для которого участники записывают видео вальса и присылают его организаторам, и «Танцевальный флешмоб» — участники исполняют вместе «Вальс Победы» возле университета. Концерты В 12.00 в ЦПКиО имени В.В. Маяковского пройдет митинг-шествие и возложение цветов к памятнику воинам-разведчикам-мотоциклистам. После торжественной части на территории парка с 14.00 до 18.00 пройдет концертная программа: спектакль «Военные собаки», выступление детского хора, показ мод военного и послевоенного периодов под аккомпанемент аккордеона и многое другое. Чтобы рассредоточить людей и не создавать толпу на Плотинке, салют запустят в трех точках Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этот же день с 13.00 до 16.00 в Историческом сквере пройдет концертная программа «Мы внуки твои, Победа!» в которой примут участие детские творческие коллективы. С 19.00 до 22.00 начнется гала-концерт, хедлайнерами которого шоу станут группа «Любэ» и певица Полина Гагарина, ведущим выступит заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Также во время мероприятия будет прочтение стихов известных поэтов и выступление Уральского государственного академического русского народного хора. На Октябрьской площади с 14.00 до 18.00 будет ждать концертная программа «Свердловск ковал победу» с участием творческих коллективов. Затем до 20.30 пройдет концерт Свердловского академического театра музыкальной комедии. В 21.00 перед жителями Екатеринбурга на площади возле Театра Драмы выступит заслуженный артист России Игорь Саруханов. Салют в честь Дня Победы Посмотреть салют и праздничный фейерверк жители Екатеринбурга смогут в 22.00 в трех местах города. Залпы будут производиться на акватории Городского пруда, в летнем парке «Уралмаш» и Преображенском парке в Академическом. Выставки В День Победы на улице Пушкина с 11.30 до 14.00 пройдет выставка ретро-автомобилей. Также с 15.00 технику можно будет посмотреть в парке Маяковского. 9 мая в «Доме кино» желающих ждут на бесплатном выставочном проекте «Июнь 1941. Приказываю явиться…», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. На ней будут представлены фотографии и документы из свердловского архива, связанные с мобилизацией в годы ВОВ.



Музей Б.Н. Ельцина приглашает на экскурсию «День Победы» и тематическую выставку «Полная версия»: альбом «Обвинение», посвященную графике Кукрыниксов. Первую выставку можно будет посетить в 16.00, вторую — в 14.00 соответственно. Стоимость билета от 250 до 400 рублей. Также детей ждут на музейных занятиях «Свобода рисовать. Женщины и война» и «Награда для героя», билет будет стоить 200 рублей. Организаторы обращают внимание, что на занятие допускается ребенок только в сопровождении взрослого. Кино 9 мая в 12.00 в «Доме кино» пройдет показ фильма «1941. Крылья над Берлином» о том, как советские самолеты бомбили Берлин. В кинотеатрах Екатеринбурга можно посмотреть фильм «Первый Оскар» — кинокартина расскажет, как документальная лента из СССР о войне получила «Оскар». Советские фильмы будут показывать бесплатно Фото: Александр Мамаев © URA.RU В «SoundПарке» в ЦПКиО имени В.В. Маяковского с 12.00 покажут фильмы военных лет и поучаствовать в лектории. В «Ельцин Центре» любителям классических военных картин представят «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, «Иди и смотри» Элема Климова, «Летят журавли» Михаила Калатозова. Также зрители увидят два документальных фильма — «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы и «Война Раи Синициной» Ефима Грабоя. Кинопоказы пройдут в кино-конференц-зале центра, вход свободный. Спектакли В «Ельцин Центре» в Театральной платформе в 19.00 состоится спектакль-читка «Потерянные голоса», основанный на воспоминаниях людей о первом и о последнем дне войны. Вход свободный, по регистрации. А в «Коляда-театре» зрителей ждут на спектакль «Фронтовичка», в котором покажут историю 24-летней девушки, вернувшейся с фронта и не желающей хоронить вместе с гимнастеркой свою молодость. Вход на спектакль стоит от 600 до 1000 рублей. В Музее истории Екатеринбурга гостей ждут на иммерсивный спектакль «Комната победы», в котором покажут театральную постановку о рабочих тылах, работавших на заводе и швейных мастерских, медиках в госпиталях, а также о создании Добровольческого танкового корпуса, о митинге победы 1945-го в Екатеринбурге. Первый показ стартует в 15.00 и будет начинаться заново каждый час до 19.00. Стоимость билета — 200 рублей, их можно приобрести перед спектаклем на площадке креативного кластера Л52. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В этом году россияне отдыхают с 7 по 10 мая, отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. URA.RU подготовило афишу, которая подскажет вам, куда можно сходить и что посмотреть 9 мая в Екатеринбурге. Парад Победы и акция «Бессмертный полк» Празднование начнется в 8.00 с возложения цветов на Широкореченском мемориале в рамках всероссийской акции «Память». В ней примут участия делегации из семи районов города. В 9.30 на площади 1905 года пройдет торжественный выезд ветеранов, после чего в 10.00 начнется парад в честь Дня Победы с демонстрацией военной техники. Также состоится авиапарад: над небом Екатеринбурга пролетят два самолета-разведчика Су-24МР, два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ и два военно-транспортных судна — Ан-12 и Ан-26. Также над городом пролетит пассажирский Ту-134 с акцией «Воздушный бессмертный полк»: на борту самолета разместят портреты фронтовиков и красное знамя победы. Следом за парадом стартует колонна «Бессмертного полка». Сбор и построение начнется в 9.00 на пересечении улиц Толмачева-Первомайская, начало движения будет в районе 10.40 и закончится возле «Дворца молодежи», где участников будет ждать выступление Уральского государственного театра эстрады и солдатская каша. По окончанию мероприятия на площади 1905 года на большом экране с 12.00 до 14.00 запустят трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве. После здесь же до 20.00 в режиме кинотеатра будут транслировать советские военные фильмы. Авиавыступления В День Победы пилотажная группа «Русь» выступит в трех городах Свердловской области. Первый пролет состоится в 9.30 в Кировграде, затем в 14.20 в небе над Верхней Пышмой, в 19.00 — в Ревде. Жители Екатеринбурга смогут посмотреть на выступление высшего пилотажа 10 мая в 12.00 в районе площади Эльмаш. Акции На площади 1905 пройдет акция «Вспомнить всех поименно», во время которой екатеринбуржцы смогут найти информацию о своих близких, погибших или без вести пропавших во времена ВОВ. Всех желающих будут ждать в шатрах на главной площади Екатеринбурга. Волонтеры помогут найти архивные данные, точное место захоронения и маршрут боевого пути в единой базе в реальном времени или по заявлению, которое возьмут в работу специалисты архива. Для того, чтобы поисковый отряд занялся судьбой родственника, достаточно будет указать ФИО человека, его дату рождения и последние известные о нем сведения. Также в 12.00 возле Уральского государственного экономического университета на улице 8 Марта, 62 состоится акция «Вальс Победы». В этом году акция пройдет в двух форматах: «Фестиваль видеоклипов», для которого участники записывают видео вальса и присылают его организаторам, и «Танцевальный флешмоб» — участники исполняют вместе «Вальс Победы» возле университета. Концерты В 12.00 в ЦПКиО имени В.В. Маяковского пройдет митинг-шествие и возложение цветов к памятнику воинам-разведчикам-мотоциклистам. После торжественной части на территории парка с 14.00 до 18.00 пройдет концертная программа: спектакль «Военные собаки», выступление детского хора, показ мод военного и послевоенного периодов под аккомпанемент аккордеона и многое другое. В этот же день с 13.00 до 16.00 в Историческом сквере пройдет концертная программа «Мы внуки твои, Победа!» в которой примут участие детские творческие коллективы. С 19.00 до 22.00 начнется гала-концерт, хедлайнерами которого шоу станут группа «Любэ» и певица Полина Гагарина, ведущим выступит заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Также во время мероприятия будет прочтение стихов известных поэтов и выступление Уральского государственного академического русского народного хора. На Октябрьской площади с 14.00 до 18.00 будет ждать концертная программа «Свердловск ковал победу» с участием творческих коллективов. Затем до 20.30 пройдет концерт Свердловского академического театра музыкальной комедии. В 21.00 перед жителями Екатеринбурга на площади возле Театра Драмы выступит заслуженный артист России Игорь Саруханов. Салют в честь Дня Победы Посмотреть салют и праздничный фейерверк жители Екатеринбурга смогут в 22.00 в трех местах города. Залпы будут производиться на акватории Городского пруда, в летнем парке «Уралмаш» и Преображенском парке в Академическом. Выставки В День Победы на улице Пушкина с 11.30 до 14.00 пройдет выставка ретро-автомобилей. Также с 15.00 технику можно будет посмотреть в парке Маяковского. 9 мая в «Доме кино» желающих ждут на бесплатном выставочном проекте «Июнь 1941. Приказываю явиться…», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. На ней будут представлены фотографии и документы из свердловского архива, связанные с мобилизацией в годы ВОВ. Музей Б.Н. Ельцина приглашает на экскурсию «День Победы» и тематическую выставку «Полная версия»: альбом «Обвинение», посвященную графике Кукрыниксов. Первую выставку можно будет посетить в 16.00, вторую — в 14.00 соответственно. Стоимость билета от 250 до 400 рублей. Также детей ждут на музейных занятиях «Свобода рисовать. Женщины и война» и «Награда для героя», билет будет стоить 200 рублей. Организаторы обращают внимание, что на занятие допускается ребенок только в сопровождении взрослого. Кино 9 мая в 12.00 в «Доме кино» пройдет показ фильма «1941. Крылья над Берлином» о том, как советские самолеты бомбили Берлин. В кинотеатрах Екатеринбурга можно посмотреть фильм «Первый Оскар» — кинокартина расскажет, как документальная лента из СССР о войне получила «Оскар». В «SoundПарке» в ЦПКиО имени В.В. Маяковского с 12.00 покажут фильмы военных лет и поучаствовать в лектории. В «Ельцин Центре» любителям классических военных картин представят «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, «Иди и смотри» Элема Климова, «Летят журавли» Михаила Калатозова. Также зрители увидят два документальных фильма — «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы и «Война Раи Синициной» Ефима Грабоя. Кинопоказы пройдут в кино-конференц-зале центра, вход свободный. Спектакли В «Ельцин Центре» в Театральной платформе в 19.00 состоится спектакль-читка «Потерянные голоса», основанный на воспоминаниях людей о первом и о последнем дне войны. Вход свободный, по регистрации. А в «Коляда-театре» зрителей ждут на спектакль «Фронтовичка», в котором покажут историю 24-летней девушки, вернувшейся с фронта и не желающей хоронить вместе с гимнастеркой свою молодость. Вход на спектакль стоит от 600 до 1000 рублей. В Музее истории Екатеринбурга гостей ждут на иммерсивный спектакль «Комната победы», в котором покажут театральную постановку о рабочих тылах, работавших на заводе и швейных мастерских, медиках в госпиталях, а также о создании Добровольческого танкового корпуса, о митинге победы 1945-го в Екатеринбурге. Первый показ стартует в 15.00 и будет начинаться заново каждый час до 19.00. Стоимость билета — 200 рублей, их можно приобрести перед спектаклем на площадке креативного кластера Л52.