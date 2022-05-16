Бывший муж свердловчанки украл детей и вывез в Краснодар

В России родители все чаще воруют собственных детей

16 мая 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Ирина Федотова из Екатеринбурга пытается вернуть сына и дочь, которых экс-муж не привез домой после праздников Фото: личный архив Ирины Федотовой Жительница Екатеринбурга Ирина Федотова пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. Уже почти целую неделю женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Как она утверждает, экс-супруг был готов на все, чтобы забрать сына и дочь себе. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге Фото: семейный архив «Мы с бывшим супругом из Екатеринбурга. Еще до развода решили переехать туда, где теплее. Выбрали Краснодар. В браке родилось двое детей, но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась — в 2019 году мы развелись. Я осталась с детьми жить в Краснодаре. Бывший муж активно участвовал в жизни детей, а я была только рада их общению. Однако очень низкий заработок стал причиной моего возвращения на Урал. Я предупредила экс-супруга о том, что возвращаюсь с детьми в Екатеринбург. Бывший муж ничего не сказал, но я уверена, что уже тогда он спланировал, как забрать детей и увезти их в Краснодар», — делится Ирина. Уже неделю Ирина не знает, где находятся ее дети — пятилетняя дочка и четырехлетний сын. По ее словам, бывший муж Дмитрий неожиданно забрал малышей «на праздники», а потом в смс-ке сообщил, что дети останутся с ним. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. «Когда мы вернулись в Екатеринбург, все наладилось — у меня есть работа, дети вот-вот пойдут в детский сад, но жизнь рухнула в одночасье. В мае бывший муж приехал на Урал, чтобы увидеться с детьми. Мы договорились, что дети с ним до 10 мая, а потом я их заберу», — вспоминает женщина. Ирина говорит, что у нее и мысли не было о подвохе со стороны мужа. Накануне 10 мая она узнала, что дети с отцом в Сочи, а оттуда едут в Краснодар — жить. «Бывший муж просто забрал их, увез в Краснодар, а мне сказал, что если хочу увидеть детей, то могу приезжать в гости», — плачет Ирина. Она все еще считает, что решить вопрос можно не доходя до суда, но такой вариант, по словам Ирины, не устраивает отца детей. «Я предлагала пойти на мировую, но Дмитрий не соглашается. Он говорит, что детей мне не вернет и точка. Единственное, что я могу сейчас — обратиться в суд, чтобы определить место жительства детей. Процесс будет длиться не один месяц, а это значит, что я увижу детей еще нескоро», — переживает Федотова. В браке родилось двое детей, но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась — в 2019 году супруги развелись. Фото: семейный архив Женщина не уверена, что увидит сына и дочку, даже если приедет в Краснодар. «Бывший муж вечно запугивает меня своими властными родственниками из силовых и судебных структур, — говорит она. — Я думала, что можно решить вопрос мирно, но он не хочет. Мне очень жаль детей, хоть они и маленькие, но они все понимают и для них отсутствие мамы — стресс. Боюсь, что бывший муж настроит детей против меня». Редакция URA.RU обратилась за комментарием к бывшему супругу Ирины. Дмитрий Федотов пояснил, что он готов бороться за детей. «Моя бывшая супруга занята обустройством личной жизни. Детьми ей заниматься некогда. Я подал заявление в суд, чтобы определить место жительство детей со мной», — сказал он. Журналист URA.RU направил запрос в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Агентство попыталось связаться с региональным уполномоченным по правам человека, но на звонок корреспондента никто не ответил. Что говорится в законодательстве Неоднозначную ситуацию, когда у каждого из родителей — своя правда, мы попросили прокомментировать адвоката, правозащитника, президента Российской секции Международного общества прав человека Владимира Новицкого. По его словам, закон полностью на стороне матери. Ирина предупредила экс-супруга о том, что она возвращается с детьми в Екатеринбург Фото: семейный архив «Сейчас при определении места жительства детей суды не указывают адрес, и это правильно — мать имеет право менять место жительства, пока растут ее дети. В данном случае, если решение суда вступило в законную силу, то отец не прав — он не исполнил решения суда. За это предусмотрена административная и уголовная ответственность», — отметил Новицкий. Новицкий отметил, что решение судебной инстанции ни в коем случае не должно противоречить, а также каким-либо образом нарушать интересы ребенка. «Даже в суде допускается возможность родителей заключить соглашение, где определить место проживания их чада, а также порядок его встреч с другим бывшим супругом», — сказал он. «Согласно статистике, чаще всего детей в России воруют отцы. Матери вынуждены месяцами и даже годами обивать пороги отделов полиции, СК и судебных приставов. Потому что уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются крайне редко», — рассказал URA.RU московский адвокат Максимилиан Буров. Ранее URA.RU писало, что жительница Тюмени готовила побег из собственного дома почти полгода. Другого способа защититься от мужа, который систематически ее избивал не было. Сентябрьской ночью женщина собрала документы и необходимые вещи, взяла четверых детей и сбежала. Отец семейства в тот момент спал — был пьян, как, впрочем, и практически всегда. Именно постоянные запои и рукоприкладство со стороны мужа стали причиной, по которой Марине с детьми пришлось покинуть собственный дом. Дом семья покинула глубокой ночью, пока нетрезвый супруг Марины спал. Как и многие жертвы домашнего насилия, решение уйти она приняла далеко не сразу. Больше десяти лет терпела запои мужа, побои и чувствовала себя абсолютно беспомощной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Жительница Екатеринбурга Ирина Федотова пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. Уже почти целую неделю женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Как она утверждает, экс-супруг был готов на все, чтобы забрать сына и дочь себе. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. «Мы с бывшим супругом из Екатеринбурга. Еще до развода решили переехать туда, где теплее. Выбрали Краснодар. В браке родилось двое детей, но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась — в 2019 году мы развелись. Я осталась с детьми жить в Краснодаре. Бывший муж активно участвовал в жизни детей, а я была только рада их общению. Однако очень низкий заработок стал причиной моего возвращения на Урал. Я предупредила экс-супруга о том, что возвращаюсь с детьми в Екатеринбург. Бывший муж ничего не сказал, но я уверена, что уже тогда он спланировал, как забрать детей и увезти их в Краснодар», — делится Ирина. Уже неделю Ирина не знает, где находятся ее дети — пятилетняя дочка и четырехлетний сын. По ее словам, бывший муж Дмитрий неожиданно забрал малышей «на праздники», а потом в смс-ке сообщил, что дети останутся с ним. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. «Когда мы вернулись в Екатеринбург, все наладилось — у меня есть работа, дети вот-вот пойдут в детский сад, но жизнь рухнула в одночасье. В мае бывший муж приехал на Урал, чтобы увидеться с детьми. Мы договорились, что дети с ним до 10 мая, а потом я их заберу», — вспоминает женщина. Ирина говорит, что у нее и мысли не было о подвохе со стороны мужа. Накануне 10 мая она узнала, что дети с отцом в Сочи, а оттуда едут в Краснодар — жить. «Бывший муж просто забрал их, увез в Краснодар, а мне сказал, что если хочу увидеть детей, то могу приезжать в гости», — плачет Ирина. Она все еще считает, что решить вопрос можно не доходя до суда, но такой вариант, по словам Ирины, не устраивает отца детей. «Я предлагала пойти на мировую, но Дмитрий не соглашается. Он говорит, что детей мне не вернет и точка. Единственное, что я могу сейчас — обратиться в суд, чтобы определить место жительства детей. Процесс будет длиться не один месяц, а это значит, что я увижу детей еще нескоро», — переживает Федотова. Женщина не уверена, что увидит сына и дочку, даже если приедет в Краснодар. «Бывший муж вечно запугивает меня своими властными родственниками из силовых и судебных структур, — говорит она. — Я думала, что можно решить вопрос мирно, но он не хочет. Мне очень жаль детей, хоть они и маленькие, но они все понимают и для них отсутствие мамы — стресс. Боюсь, что бывший муж настроит детей против меня». Редакция URA.RU обратилась за комментарием к бывшему супругу Ирины. Дмитрий Федотов пояснил, что он готов бороться за детей. «Моя бывшая супруга занята обустройством личной жизни. Детьми ей заниматься некогда. Я подал заявление в суд, чтобы определить место жительство детей со мной», — сказал он. Журналист URA.RU направил запрос в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Агентство попыталось связаться с региональным уполномоченным по правам человека, но на звонок корреспондента никто не ответил. Что говорится в законодательстве Неоднозначную ситуацию, когда у каждого из родителей — своя правда, мы попросили прокомментировать адвоката, правозащитника, президента Российской секции Международного общества прав человека Владимира Новицкого. По его словам, закон полностью на стороне матери. «Сейчас при определении места жительства детей суды не указывают адрес, и это правильно — мать имеет право менять место жительства, пока растут ее дети. В данном случае, если решение суда вступило в законную силу, то отец не прав — он не исполнил решения суда. За это предусмотрена административная и уголовная ответственность», — отметил Новицкий. Новицкий отметил, что решение судебной инстанции ни в коем случае не должно противоречить, а также каким-либо образом нарушать интересы ребенка. «Даже в суде допускается возможность родителей заключить соглашение, где определить место проживания их чада, а также порядок его встреч с другим бывшим супругом», — сказал он. «Согласно статистике, чаще всего детей в России воруют отцы. Матери вынуждены месяцами и даже годами обивать пороги отделов полиции, СК и судебных приставов. Потому что уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются крайне редко», — рассказал URA.RU московский адвокат Максимилиан Буров. Ранее URA.RU писало, что жительница Тюмени готовила побег из собственного дома почти полгода. Другого способа защититься от мужа, который систематически ее избивал не было. Сентябрьской ночью женщина собрала документы и необходимые вещи, взяла четверых детей и сбежала. Отец семейства в тот момент спал — был пьян, как, впрочем, и практически всегда. Именно постоянные запои и рукоприкладство со стороны мужа стали причиной, по которой Марине с детьми пришлось покинуть собственный дом. Дом семья покинула глубокой ночью, пока нетрезвый супруг Марины спал. Как и многие жертвы домашнего насилия, решение уйти она приняла далеко не сразу. Больше десяти лет терпела запои мужа, побои и чувствовала себя абсолютно беспомощной.