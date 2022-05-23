Власти РФ показали бизнесу, как заработать на санкциях Запада

Правительство РФ приняло меры для поддержки птицеводства в условиях санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти показали предпринимателям как заработать на санкциях США и ЕС. Примером для бизнеса должен стать новый комплекс, где в инкубаторах будут выводиться цыплята для отечественной птицеводческой отрасли. Так объяснили URA.RU эксперты решение правительства, о котором на совещании с вице-премьерами 23 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Бюджет потратит на строительство 4,5 млрд рублей, но это позволит локализовать производство и остановить рост цен на мясо, считают экономисты.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать ключевые отрасли в условиях санкционного давления. «Мы выделим средства на создание селекционного комплекса, который обеспечит хозяйства птицеводов племенным материалом. Это важный шаг для повышения уровня продовольственной безопасности России. Президент обращал внимание на зависимость этих отраслей от закупок за рубежом и ставил задачу добиться импортозамещения в ближайшее время», — напомнил премьер.

В Подмосковье построят комплекс для выведения ценных пород кур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам Мишустина, на строительство селекционного комплекса в Московской области выделят 4,5 млрд рублей. Его планируют сдать в 2023 году.

По данным Минсельхоза РФ за апрель этого года, Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы. «За 10 лет введено более 100 птицефабрик. Это позволило нарастить производство птицы на 56%. На разных этапах реализации находятся еще около 30 инвестпроектов, четыре из которых будут введены в эксплуатацию в 2022 году», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Селекционный комплекс относится к высокодоходным предприятиям, полагают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Однако отсутствие собственной племенной базы является слабым местом отрасли, рассказали эксперты URA.RU. Селекционные яйца привозят из Нидерландов. Проблему надо решать быстро. Поэтому, вкладываясь в первый в России селекционный комплекс, который является высокодоходным предприятием, власти подают пример бизнесу, считает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

«Поставки племенных яиц из-за рубежа продолжаются, но ситуацию осложняют проблемы с логистикой и расчетами, а это — время и дополнительные усилия, которые влияют на стоимость продуктов. На ценах может сказаться изменение предпочтений, когда люди вместо более дорогого мяса говядины или баранины, начнут покупать птицу.

Наше птицеводство без проблем сможет нарастить объемы производства», — пояснил эксперт.

Полная локализация производства мяса птицы снизит стоимость продуктов, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Импортная составляющая всегда добавляет стоимость продукту, поэтому локализация полного цикла производства мяса птицы, над которым работает правительство РФ, поможет снизить цены, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Проблемы с генетическим материалом могут затормозить производство. Учитывая санкционные маневры, Россия может в любой момент потерять поставщиков, поэтому надо импортозаместить слабое звено.

Локализация производства должна снизить цены на конечную продукцию», — считает собеседник.

Правительство поддерживает птицеводов, чтобы избежать сбоев в поставках продуктов, полагает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «В последнее время были определенные сигналы от представителей отрасли, что поголовья цыплят не хватает. Без них не будет яиц и мяса. Поэтому правительством принято решение поддержать производителей, чтобы мясо птицы было доступно населению», — резюмировал эксперт.