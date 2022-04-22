Правительство РФ избавится от поставщиков из США и Германии

Экс-замминистра Холод: «Уйти от импортных поставок поможет советский опыт»

22 апреля 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Профессор Леонид Холод рассказал, почему семена и племенной фонд лучше производить внутри России Личный архив Л.И. Холода статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ вытеснит с внутреннего рынка продовольствия поставщиков из США, Германии и других стран Запада, сделав Россию независимой от импортных поставок семян и племенного фонда мясных животных и птиц. Как заявил URA.RU доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод, необходимые технологии сохранились в РФ еще с советских времен. По его словам, это позволит премьер-министру Михаилу Мишустину решить задачу продовольственной безопасности. — Курятина, которую едят россияне, выращена из немецких и американских цыплят и инкубационных яйц. Председатель правительства Михаил Мишустин объявил, что направил 5 миллиардов рублей на строительство предприятия, которое создаст отечественный племенной фонд мясных кур и полностью обеспечит российские птицефабрики цыплятами. Почему раньше на разводили своих цыплят вместо импортных? Российские курицы вырастают из импортных цыплят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Разные породы мясных кур, они называются кроссы, обладают разными характеристиками, а птицефабрики выбирают их с точки зрения продуктивности и своей прибыли. Если цыпленок набирает массу медленно, это увеличивает затраты, тогда как цель — сделать производство дешевле. Закупать за рубежом было выгоднее. Делать это надо постоянно, потому что репродуцировать импортные породы, во-первых, запрещено соглашениями, во-вторых, кроссы либо вообще не размножаются, либо потомки таких гибридных кур теряют нужные для производства качества. Можно сказать, «саморазваливающиеся» породы. Так и получилось, что Россия зависит от импортных поставок, причем из недружественных стран, и не только по курятине. Просто по курам с помощью правительства исправить ситуацию можно быстрее всего. — По семенам и скотине такие же проблемы? Доля отечественных семян картофеля в России растет Фото: Анна Майорова © URA.RU — С семенами похожая ситуация. Например, если вы возьмете привитое плодовое дерево, составленное из кусочков разных сортов, то оно будет плодоносить, но такого же потомства не даст, из косточки такого дерева вырастет дичок. Природа так устроена. Поэтому семена заданного качества нужно производить особым образом. Мясные породы свиней тоже неустойчивые, а коров — устойчивее, но там свои сложности, завозятся импортное семя и быки-улучшатели пород. — Выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, Мишустин заявил, что сельхозпроизводителям нужно больше российских семян. Сейчас их доля составляет почти две трети, а властью поставлена задача — довести ее до 75% через восемь лет. Почему не все 100%? — Правительство стремится добиться независимости от поставок, прежде всего, из недружественных стран. Это большая и сложная работа, для этого нужны совместные усилия не только производителей, но и ученых, генная инженерия. Быстро такое не сделать. — Потому что у России нет необходимых для этого технологий? Свинофермы работают только с определенными породами поросят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — У нас есть фундаментальная наука, там неплохие наработки, сохранились академические институты птицеводства, животноводства, растениеводства, садоводства и селекции, но они не могут сами ничего тиражировать до масштабов промышленного производства. Между научным институтом и птицефабрикой обязательно должно быть среднее звено — организация-репродуктор [на которое выделил деньги Мишустин], а его сейчас — нет, оно выпало за время наших прошлых «великих реформ». Теперь правительство смотрит, что можно взять в НИИ и отдать в репродукторы, семеноводческие и племенные хозяйства, где станут делать товарный племенной и семенной фонд, который потом смогут покупать крупные производители еды. Если Россия хочет добиться независимости от зарубежных поставок, это нужно будет сделать. — Что можно сделать на те 5 миллиардов рублей, которые правительство выделило на кур? Птицефабрикам нужны поставщики цыплят и инкубационных яиц Фото: Илья Московец © URA.RU — Это серьезные для этой отрасли средства, капитальные вложения, но понадобится еще кредитование оборотных средств, потому что при запуске производства будет большой кассовый разрыв — деньги уже потрачены, а прибыли еще нет. Если созданное с помощью государства предприятие по разведению племенных цыплят покажет хорошую рентабельность, то участники рынка подсуетятся и появятся новые. По семеноводству предстоит та же работа, правда сроки там длиннее — только на получение первой партии семян уйдет год. Но научные институты у нас есть и у них хорошие сорта, например, картофеля и свеклы, их тоже нужно репродуцировать. Если все это сделать, то импортное больше можно будет не закупать. — Почему нельзя просто закупать цыплят, поросят и семена в дружественных странах? Вкус и цена курятины зависят от породы и условий выращивания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Закупать-то можно, но нужно внимательно смотреть на характеристики. Семена у новых поставщиков из других стран могут быть отменного качества, но совсем не походить для российских климатических условий. Даже внутри страны у нас в разных регионах засевают разные сорта, здесь масса особенностей. Птицефабрики и свинофермы тоже настроены на определенные породы, также как нефтеперерабатывающие заводы — только на определенные сорта нефти, к любым изменениям придется приспосабливаться. Наконец, большие вопросы возникают по логистике и оплате, из-за сложностей с ними поставки могут срываться. — Как к импортозамещению отнесутся традиционные поставщики из стран Запада? — Я думаю, что без энтузиазма. Россия — большая страна и значимый рынок сбыта. Семена, поросята, семя быков — довольно дорогой товар, плюс они были районированы под наш регион. — Картошка из отечественных семян и курица из российских яиц будут дешевле и вкуснее импортных? Статья по теме Мишустин применил опыт крымских санкций, чтобы избежать роста цен — Дешевле или дороже будет полностью отечественная курятина — покажет практика, пока этого не знает никто. Что касается вкуса — это не виноделие, я думаю таких гурманов, которые почувствуют разницу во вкусе, у нас немного. А вот изменения в эффективности производства могут быть. И вкус, и цена зависят не только от породы, но и от того, чем курицу кормили и какие были кормовые добавки. Если вы хотите вырастить как можно быстрее, то будут одни добавки и более водянистое мясо, а если нужен более натуральный вкус — то растить надо дольше и кормить иначе. Вообще вкус — это не самое важное, курица она и в Африке курица. Главное, что нужно для успеха в импортозамещении — это создать связующее звено между наукой и практикой. Для этого России долго не доставало целенаправленной государственной политики и денег, то есть именно таких предприятий, про которые сказал Мишустин. Они будут брать достижения наших ученых в селекции и доводить до товарного состояния. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство РФ вытеснит с внутреннего рынка продовольствия поставщиков из США, Германии и других стран Запада, сделав Россию независимой от импортных поставок семян и племенного фонда мясных животных и птиц. Как заявил URA.RU доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод, необходимые технологии сохранились в РФ еще с советских времен. По его словам, это позволит премьер-министру Михаилу Мишустину решить задачу продовольственной безопасности. — Курятина, которую едят россияне, выращена из немецких и американских цыплят и инкубационных яйц. Председатель правительства Михаил Мишустин объявил, что направил 5 миллиардов рублей на строительство предприятия, которое создаст отечественный племенной фонд мясных кур и полностью обеспечит российские птицефабрики цыплятами. Почему раньше на разводили своих цыплят вместо импортных? — Разные породы мясных кур, они называются кроссы, обладают разными характеристиками, а птицефабрики выбирают их с точки зрения продуктивности и своей прибыли. Если цыпленок набирает массу медленно, это увеличивает затраты, тогда как цель — сделать производство дешевле. Закупать за рубежом было выгоднее. Делать это надо постоянно, потому что репродуцировать импортные породы, во-первых, запрещено соглашениями, во-вторых, кроссы либо вообще не размножаются, либо потомки таких гибридных кур теряют нужные для производства качества. Можно сказать, «саморазваливающиеся» породы. Так и получилось, что Россия зависит от импортных поставок, причем из недружественных стран, и не только по курятине. Просто по курам с помощью правительства исправить ситуацию можно быстрее всего. — По семенам и скотине такие же проблемы? — С семенами похожая ситуация. Например, если вы возьмете привитое плодовое дерево, составленное из кусочков разных сортов, то оно будет плодоносить, но такого же потомства не даст, из косточки такого дерева вырастет дичок. Природа так устроена. Поэтому семена заданного качества нужно производить особым образом. Мясные породы свиней тоже неустойчивые, а коров — устойчивее, но там свои сложности, завозятся импортное семя и быки-улучшатели пород. — Выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, Мишустин заявил, что сельхозпроизводителям нужно больше российских семян. Сейчас их доля составляет почти две трети, а властью поставлена задача — довести ее до 75% через восемь лет. Почему не все 100%? — Правительство стремится добиться независимости от поставок, прежде всего, из недружественных стран. Это большая и сложная работа, для этого нужны совместные усилия не только производителей, но и ученых, генная инженерия. Быстро такое не сделать. — Потому что у России нет необходимых для этого технологий? — У нас есть фундаментальная наука, там неплохие наработки, сохранились академические институты птицеводства, животноводства, растениеводства, садоводства и селекции, но они не могут сами ничего тиражировать до масштабов промышленного производства. Между научным институтом и птицефабрикой обязательно должно быть среднее звено — организация-репродуктор [на которое выделил деньги Мишустин], а его сейчас — нет, оно выпало за время наших прошлых «великих реформ». Теперь правительство смотрит, что можно взять в НИИ и отдать в репродукторы, семеноводческие и племенные хозяйства, где станут делать товарный племенной и семенной фонд, который потом смогут покупать крупные производители еды. Если Россия хочет добиться независимости от зарубежных поставок, это нужно будет сделать. — Что можно сделать на те 5 миллиардов рублей, которые правительство выделило на кур? — Это серьезные для этой отрасли средства, капитальные вложения, но понадобится еще кредитование оборотных средств, потому что при запуске производства будет большой кассовый разрыв — деньги уже потрачены, а прибыли еще нет. Если созданное с помощью государства предприятие по разведению племенных цыплят покажет хорошую рентабельность, то участники рынка подсуетятся и появятся новые. По семеноводству предстоит та же работа, правда сроки там длиннее — только на получение первой партии семян уйдет год. Но научные институты у нас есть и у них хорошие сорта, например, картофеля и свеклы, их тоже нужно репродуцировать. Если все это сделать, то импортное больше можно будет не закупать. — Почему нельзя просто закупать цыплят, поросят и семена в дружественных странах? — Закупать-то можно, но нужно внимательно смотреть на характеристики. Семена у новых поставщиков из других стран могут быть отменного качества, но совсем не походить для российских климатических условий. Даже внутри страны у нас в разных регионах засевают разные сорта, здесь масса особенностей. Птицефабрики и свинофермы тоже настроены на определенные породы, также как нефтеперерабатывающие заводы — только на определенные сорта нефти, к любым изменениям придется приспосабливаться. Наконец, большие вопросы возникают по логистике и оплате, из-за сложностей с ними поставки могут срываться. — Как к импортозамещению отнесутся традиционные поставщики из стран Запада? — Я думаю, что без энтузиазма. Россия — большая страна и значимый рынок сбыта. Семена, поросята, семя быков — довольно дорогой товар, плюс они были районированы под наш регион. — Картошка из отечественных семян и курица из российских яиц будут дешевле и вкуснее импортных? — Дешевле или дороже будет полностью отечественная курятина — покажет практика, пока этого не знает никто. Что касается вкуса — это не виноделие, я думаю таких гурманов, которые почувствуют разницу во вкусе, у нас немного. А вот изменения в эффективности производства могут быть. И вкус, и цена зависят не только от породы, но и от того, чем курицу кормили и какие были кормовые добавки. Если вы хотите вырастить как можно быстрее, то будут одни добавки и более водянистое мясо, а если нужен более натуральный вкус — то растить надо дольше и кормить иначе. Вообще вкус — это не самое важное, курица она и в Африке курица. Главное, что нужно для успеха в импортозамещении — это создать связующее звено между наукой и практикой. Для этого России долго не доставало целенаправленной государственной политики и денег, то есть именно таких предприятий, про которые сказал Мишустин. Они будут брать достижения наших ученых в селекции и доводить до товарного состояния.