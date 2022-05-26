Как устроена крупнейшая фабрика фейков Украины. Рассказ изнутри

На деньги благотворительного фонда работают 1125 креативщиков и дизайнеров

27 мая 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Дискредитацией армии РФ занимаются профессиональные маркетологи и дизайнеры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В специальных Telegram-чатах более тысячи (1125 на момент публикации) маркетологов и дизайнеров занимаются созданием и продвижением фейков по методичкам благотворительного фонда SafeUA, созданного для ведения информационной войны против России. Агрессивный контент распространяют и в странах Евросоюза, чтобы взывать у населения ненависть россиянам и оправдать санкции. URA.RU нашло несколько крупных сообществ по созданию фейков и изнутри изучило схему создания и распространения такого контента. Жертвами фейков стали 420 миллионов человек SafeUA объединяет дизайнеров, художников, экспертов по контекстной рекламе и таргетингу, а также маркетологов и специалистов по монтажу видео. Контент затем распространяется по социальным сетям и крупным интернет-платформам. Как утверждается на сайте SafeUA, реклама, созданная фондом, за три последних месяца получила уже более 650 миллионов просмотров, а охват аудитории составил более 420 миллионов пользователей. Всего же контент, созданный фондом, лайкали, репостили и комментировали более 7,5 миллионов раз. С конца февраля контент SafeUA просмотрело 420 миллионов пользователей Взаимодействие с пользователями, желающими помочь Украине в информационной войне, SafeUA ведет с помощью мессенджера Telegram. В приложении есть несколько крупных чатов, принадлежащих организации, с помощью которых раздаются задачи и распространяется контент. Вначале спецоперации в чатах активно генерировали контент с прицелом на российскую аудитории. Яркие изображения и видеоролики должны были призывать россиян выйти на митинги и осудить проведение спецоперации. Особой популярностью пользовались видеозаписи с российскими военнопленными, а также призывы к матерям не отпускать своих детей на Украину. В начале спецоперации SafeUA создавала ролики с призывами к российским матерям Задачи участникам сообщества ставят специальные кураторы, которые утверждают, что получают их напрямую из некоего «министерства». В своих психологических операциях фонд ориентирован не только на российскую, но и на западную аудиторию. В частности, здесь же создавался дизайн для плакатов, с которыми украинские беженцы выходили на митинги в Вене и ряде других городов Европы. В профильных чатах разрабатывали дизайн плакатов для демонстрантов в Европе и России Фейки SafeUA тиражируют украинские СМИ О том, что «инфоволонтеры» SafeUA профессионалы своего дела говорит и тот факт, что контент здесь создают с ориентиром на аудиторию в зависимости от ее возраста и политических предпочтений. Контент для возрастной аудитории К примеру, для либерально настроенных людей в РФ создают фейки о скором развале российской экономики, а для аудитории старшего возраста популярные в «Одноклассниках» и Viber изображения с проникновенными стихами. Именно под руководством кураторов из SafeUA в интернете появилось множество видеороликов с якобы перехватом переговоров российских военных. В дальнейшем эти видеозаписи попадали в эфиры украинских СМИ и популярные YouTube-каналы. К примеру, один из подобных роликов собрал на YouTube более 4 миллионов просмотров и более 7 тысяч комментариев. Креатив, созданный SafeUA, регулярно мелькает в ряде крупных Telegram-каналов Украины также занимающихся информационной войной против РФ. Одно из таких сообществ мессенджере Telegram под названием Інтернет Війська України насчитывает аудиторию более 137 тысяч человек. Листовка с призывами выходить на митинги в Польше, созданная SafeUA В чате Інтернет Війська України кураторы также раздают пользователям четкие инструкции по распространению материалов в интернете. Задания разнообразные — от банального распространения видео и изображений до написания комментариев и постов в социальных сетях. Здесь также предлагают поставить подписи под различными петициями, направленными против действий РФ на Украине. Взаимодействуют участники чата и с популярными украинскими СМИ. Такие задания раздают украинским пользователям Інтернет Війська України оказывают психологическое воздействие на пользователей российских социальных сетей. Работа организована по четким инструкциями, а для оперативной деятельности в соцсети «ВКонтакте» даже создано специальное ПО и бот в Telegram. Для распространения фейков создан специальный бот Бот выдает каждому желающему логины и пароли от нескольких аккаунтов во «ВКонтакте». Затем пользователь получает доступ к специальной таблице с комментариями и список крупных сообществ, где их необходимо опубликовать. Аналогичная работа выстроена по другим социальным сетям. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию о «преступлениях» российских солдат на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В специальных Telegram-чатах более тысячи (1125 на момент публикации) маркетологов и дизайнеров занимаются созданием и продвижением фейков по методичкам благотворительного фонда SafeUA, созданного для ведения информационной войны против России. Агрессивный контент распространяют и в странах Евросоюза, чтобы взывать у населения ненависть россиянам и оправдать санкции. URA.RU нашло несколько крупных сообществ по созданию фейков и изнутри изучило схему создания и распространения такого контента. Жертвами фейков стали 420 миллионов человек SafeUA объединяет дизайнеров, художников, экспертов по контекстной рекламе и таргетингу, а также маркетологов и специалистов по монтажу видео. Контент затем распространяется по социальным сетям и крупным интернет-платформам. Как утверждается на сайте SafeUA, реклама, созданная фондом, за три последних месяца получила уже более 650 миллионов просмотров, а охват аудитории составил более 420 миллионов пользователей. Всего же контент, созданный фондом, лайкали, репостили и комментировали более 7,5 миллионов раз. Взаимодействие с пользователями, желающими помочь Украине в информационной войне, SafeUA ведет с помощью мессенджера Telegram. В приложении есть несколько крупных чатов, принадлежащих организации, с помощью которых раздаются задачи и распространяется контент. Вначале спецоперации в чатах активно генерировали контент с прицелом на российскую аудитории. Яркие изображения и видеоролики должны были призывать россиян выйти на митинги и осудить проведение спецоперации. Особой популярностью пользовались видеозаписи с российскими военнопленными, а также призывы к матерям не отпускать своих детей на Украину. Задачи участникам сообщества ставят специальные кураторы, которые утверждают, что получают их напрямую из некоего «министерства». В своих психологических операциях фонд ориентирован не только на российскую, но и на западную аудиторию. В частности, здесь же создавался дизайн для плакатов, с которыми украинские беженцы выходили на митинги в Вене и ряде других городов Европы. Фейки SafeUA тиражируют украинские СМИ О том, что «инфоволонтеры» SafeUA профессионалы своего дела говорит и тот факт, что контент здесь создают с ориентиром на аудиторию в зависимости от ее возраста и политических предпочтений. К примеру, для либерально настроенных людей в РФ создают фейки о скором развале российской экономики, а для аудитории старшего возраста популярные в «Одноклассниках» и Viber изображения с проникновенными стихами. Именно под руководством кураторов из SafeUA в интернете появилось множество видеороликов с якобы перехватом переговоров российских военных. В дальнейшем эти видеозаписи попадали в эфиры украинских СМИ и популярные YouTube-каналы. К примеру, один из подобных роликов собрал на YouTube более 4 миллионов просмотров и более 7 тысяч комментариев. Креатив, созданный SafeUA, регулярно мелькает в ряде крупных Telegram-каналов Украины также занимающихся информационной войной против РФ. Одно из таких сообществ мессенджере Telegram под названием Інтернет Війська України насчитывает аудиторию более 137 тысяч человек. В чате Інтернет Війська України кураторы также раздают пользователям четкие инструкции по распространению материалов в интернете. Задания разнообразные — от банального распространения видео и изображений до написания комментариев и постов в социальных сетях. Здесь также предлагают поставить подписи под различными петициями, направленными против действий РФ на Украине. Взаимодействуют участники чата и с популярными украинскими СМИ. Інтернет Війська України оказывают психологическое воздействие на пользователей российских социальных сетей. Работа организована по четким инструкциями, а для оперативной деятельности в соцсети «ВКонтакте» даже создано специальное ПО и бот в Telegram. Бот выдает каждому желающему логины и пароли от нескольких аккаунтов во «ВКонтакте». Затем пользователь получает доступ к специальной таблице с комментариями и список крупных сообществ, где их необходимо опубликовать. Аналогичная работа выстроена по другим социальным сетям. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию о «преступлениях» российских солдат на Украине.