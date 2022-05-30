Сериал по мемуарам Sex Pistols и продолжение «Очень странных дел»

Рекомендации URA.RU на 31 мая

30 мая 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Сериал расскажет о становлении группы Sex Pistols и росте популярности панк-музыки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU Посмотрите сериал-байопик об одной из самых влиятельных музыкальных групп 1970-х годов и послушайте главную песню четвертого сезона «Очень странных дел». Все самые интересные события в онлайн — в нескучной афише URA.RU на 31 мая. Долгожданные премьеры На стриминговом сервисе Hulu выходит сериал-байопик о британской панк-группе Sex Pistols «Пистолет». Он основан на мемуарах одного из ее участников, гитариста Стива Джонса. Одну из женских ролей в сериале сыграет звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс. Третья часть франшизы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышел в цифровой релиз. Посмотреть его можно на HBO Max. На youtube-канале стримингового сервиса прошла трансляция отрывающей сцены фильма. В ней впервые встречаются профессор Дамблдор в исполнении Джуда Лоу и волшебник Геллер Грин-де-Вальд, которого в новой части играет Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа. Продолжения популярных сериалов В пятницу, 27 мая, на Netflix вышла первая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела». А уже спустя несколько дней в сети появился «секретный» тризер второй половины. 30-секундный ролик демонстрируется после седьмой серии четвертого сезона. Он не раскрывает подробностей сюжета, но нагнетает атмосферу. Вторая часть четвертого сезона выйдет 1 июля 2022 года. На официальном youtube-канале франшизы Star Wars появился трейлер второго сезона анимационного сериала «Звездные войны: Бракованная партия». Он рассказывает об уникальных клонах из 99 отряда клонов, обладающих уникальными способностями. Они отказались подчиняться Приказу 66, который требовал уничтожения всех джедаев, из-за чего были признаны угрозой для Галактической империи. В трейлере, помимо главных героев, можно увидеть императора Палпатина и представителя расы вуки. Премьера второго сезона ожидается осенью 2022 года на стриминговом сервисе Disney+. Обновление Genshin Impact Разработчики фентезийной игры Genshin Impact опубликовали новый трейлер о персонаже стихии гидро Е Лань. Она станет частью нового обновления 2.7, которое выйдет 31 мая после долгой задержки. Е Лань — не единственная новая героиня Genshin Impact. Помимо нее в игре появятся другие персонажи, а также новые баннеры, события и задания. Музыкальные события Российский певец Niletto (Данил Прытков) выпустил клип к песне «Моя мечта» из последнего альбома «Криолит». Трек музыкант записал совместно с другим хип-хоп исполнителем Tony Tonite. Композиция Running Up That Hil британcкой певицы Кейт Буш, выпущенная еще в 1985 году, возглавила чарт iTunes после выхода первой части четвертого сезона «Очень странных дел». В сериале трек становится любимым у героини Майкс Мейфилд, которую играет актриса Сэди Синк. Кроме того, композиция играет важную роль в судьбе данного персонажа. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также публикуются в официальном telegram-канале агентства.

Посмотрите сериал-байопик об одной из самых влиятельных музыкальных групп 1970-х годов и послушайте главную песню четвертого сезона «Очень странных дел». Все самые интересные события в онлайн — в нескучной афише URA.RU на 31 мая. Долгожданные премьеры На стриминговом сервисе Hulu выходит сериал-байопик о британской панк-группе Sex Pistols «Пистолет». Он основан на мемуарах одного из ее участников, гитариста Стива Джонса. Одну из женских ролей в сериале сыграет звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс. Третья часть франшизы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышел в цифровой релиз. Посмотреть его можно на HBO Max. На youtube-канале стримингового сервиса прошла трансляция отрывающей сцены фильма. В ней впервые встречаются профессор Дамблдор в исполнении Джуда Лоу и волшебник Геллер Грин-де-Вальд, которого в новой части играет Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа. Продолжения популярных сериалов В пятницу, 27 мая, на Netflix вышла первая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела». А уже спустя несколько дней в сети появился «секретный» тризер второй половины. 30-секундный ролик демонстрируется после седьмой серии четвертого сезона. Он не раскрывает подробностей сюжета, но нагнетает атмосферу. Вторая часть четвертого сезона выйдет 1 июля 2022 года. На официальном youtube-канале франшизы Star Wars появился трейлер второго сезона анимационного сериала «Звездные войны: Бракованная партия». Он рассказывает об уникальных клонах из 99 отряда клонов, обладающих уникальными способностями. Они отказались подчиняться Приказу 66, который требовал уничтожения всех джедаев, из-за чего были признаны угрозой для Галактической империи. В трейлере, помимо главных героев, можно увидеть императора Палпатина и представителя расы вуки. Премьера второго сезона ожидается осенью 2022 года на стриминговом сервисе Disney+. Обновление Genshin Impact Разработчики фентезийной игры Genshin Impact опубликовали новый трейлер о персонаже стихии гидро Е Лань. Она станет частью нового обновления 2.7, которое выйдет 31 мая после долгой задержки. Е Лань — не единственная новая героиня Genshin Impact. Помимо нее в игре появятся другие персонажи, а также новые баннеры, события и задания. Музыкальные события Российский певец Niletto (Данил Прытков) выпустил клип к песне «Моя мечта» из последнего альбома «Криолит». Трек музыкант записал совместно с другим хип-хоп исполнителем Tony Tonite. Композиция Running Up That Hil британcкой певицы Кейт Буш, выпущенная еще в 1985 году, возглавила чарт iTunes после выхода первой части четвертого сезона «Очень странных дел». В сериале трек становится любимым у героини Майкс Мейфилд, которую играет актриса Сэди Синк. Кроме того, композиция играет важную роль в судьбе данного персонажа. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также публикуются в официальном telegram-канале агентства.