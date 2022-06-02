Пермские ученые изобрели уникальный способ ликвидации ЧП

Пермские ученые разработали новую методику резки кислородным копьем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изобрели новый способ ликвидации последствий различных ЧП. Разработка поможет быстрее разбирать завалы и спасать человеческие жизни. Речь об улучшенном методе резки кислородным копьем, который стал более эффективным и выгодным, рассказали URA.RU разработчики проекта.

Технология уникальна и будет пользоваться спросом, уверены создатели Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Резка обычным кислородным копьем представляет собой пустую трубку из стали, которая сжигается струей пропускаемого по ней кислорода. Это не слишком эффективно. Мы решили этот способ улучшить. Трубка будет заполнена проволокой из стали и алюминия в различных конфигурациях. Это позволит повысить температуру горения с 2 тысяч до 4 тысяч градусов», — рассказал URA.RU профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Геннадий Цветков.

Разработка уже получила патент. По словам ученых, были проведены огневые испытания кислородных копий с разным сочетанием наполнителей из проволоки на различных материалах. Так, новую методику тестировали на нержавеющей стали, латуни и керамике.

«Экспериментальная разделительная резка различных моделей (пластин, труб, швеллеров) показала преимущество разработанного нами копья перед традиционным кислородным резаком, в особенности для образцов из нержавеющей стали. Конструкции были разрезаны за время от 2 до 12 секунд в зависимости габарита образца, — пояснил доцент кафедры сварочного производства, метрологии и технологии материалов ПНИПУ Максим Савин.

Подробные результаты исследования опубликованы в журнале «Аэрокосмическая техника 2021». По словам ученых ПНИПУ, на сегодня их разработка не имеет аналога на мировом рынке, поэтому у нее большое будущее. Новая технология поможет быстро и качественно разрезать большие и тяжелые конструкции, например, несущие стены зданий и балки. В первую очередь, это необходимо для всех спасательных служб, говорят авторы проекта. Уже в ближайшее время, сотрудники МЧС РФ смогут применять кислородное копье в городах Донецкой и Луганской Народных Республик для работы в чрезвычайных ситуациях.

Разработка пермских ученых поможет привести в порядок города Донбасса, попавшие под обстрелы ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Также новая методика резки может пригодиться и в тяжелой промышленности. Предложения о ее внедрении уже поступили на различные предприятия Перми и других российских городов. В их числе ОАО «Протон-ПМ», ООО «Экопромгаз», ООО «Ямалэнергоресурс» и др.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. По словам главы российского государства, среди заявленных целей — содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

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