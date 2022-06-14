Медики нашли эффективный метод борьбы с постковидным синдромом

Пациенты после COVID жалуются на одышку, нарушения работы мозга, сердца и сосудов

14 июня 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Порой постковидный синдром переносится сложнее, чем коронавирус Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российские медики обсуждают постковидный синдром, который угрожает переболевшим коронавирусом. Чаще всего пациенты, преодолевшие COVID, жалуются на одышку, усталость, нарушение состояния сердечно-сосудистой системы и мозга. Меры по преодолению опасного синдрома врачи обсудили на XIV Международном конгрессе «Нейрореабилитация». В процессе исследований, которые длились на протяжении более двух лет, медики пришли к выводу, что коронавирус повреждает клетки сосудов и приводит к воспалению и нарушению системы свертываемости крови. Это микрососудистое воспаление может быть причиной одышки. Также страдает сердце, повреждается нервная система, угнетаются когнитивные функции мозга. COVID воздействует практически на все органы и системы человека. В этом вопросе главную роль для восстановления организма играет процесс углубленной диспансеризации, сообщила Оксана Драпкина, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России. Для того, чтобы на ранних этапах предотвратить серьезные последствия, врачи призывают вовремя пройти двухэтапную углубленную диспансеризацию. Первый этап — обязательный, второй — по показаниям. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской профилактике Любовь Дроздова отметила, что пройти обследование может любой желающий в рамках ОМС. Углубленная диспансеризация позволит понять, есть ли у вас постковидный синдром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Это дополнительный объем обследований к обычной программе диспансеризации. Обследование проводится в рамках обязательного медицинского страхования во всех медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь там, где пациент прикреплен», — отметила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской профилактике Любовь Дроздова. В углубленную диспансеризацию включены сатурация, КТ и Эхо-КГ по показаниям, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, развернутый общий и биохимический анализ крови с определением лейкоцитарной формулы. Далее по показаниям врач может назначить дуплексное сканирование вен нижней конечностей. Записаться на диспансеризацию можно с помощью Госуслуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2021 году в России в списках на диспансеризацию значились 9 млн человек, из них 1,8 млн прошли углубленную версию. В 2022 году количество перенесших инфекцию увеличилось. От числа прошедших первый этап диспансеризации 7% были направлены на второй этап диспансеризации, но прошли его лишь 41% пациентов. В рамках Международного конгресса обсуждалась маршрутизация пациентов, перенесших COVID, на реабилитацию, которая определяется тяжестью состояния пациента. О возможности пройти реабилитацию каждый гражданин может узнать на сайте Госуслуг. «Критерии жизнедеятельности, которые мы рассматриваем при обследовании пациентов, включают передвижение, самообслуживание, ориентацию, общение, обучение и трудоспособность. Если хотя бы один из критериев достаточно ограничен, это веский повод для направления на медицинскую реабилитацию», — отметила Галина Иванова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Андрей Малявин, д. м. н., профессор, гл. внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО рассказал, что одно из серьезных последствий постковидного синдрома — острое поражение легких, затрагивающее и сердечно-сосудистую систему. «У некоторых пациентов с тяжелыми формами длительное время сохраняются изменения в легких и формируется так называемая организующаяся пневмония, которая в 9% случаев приводит к фиброзу легких, — поделился профессор, — В данном случае рекомендуется применять антифибротическую терапию или препараты, предупреждающие развитие фиброза легких». Главный внештатный специалист-пульмонолог УрФО советует «Лонгидазу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам главного внештатного специалиста-пульмонолога УрФО Галины Игнатовой, одним из главных результатов исследований стала эффективность удаления избытка гиалуроновой кислоты. Для этого при терапии подключают препарат «Лонгидаза». «Снижение уровня гиалуроновой кислоты — это потенциальная мишень терапии COVID-19 и постковидного синдрома. Надо сказать, что механизм действия препарата заключается в том, что „Лонгидаза“ способна расщеплять гиалуроновую кислоту, не повреждая нормальную соединительную ткань. Следствием такого воздействия является увеличение проницаемости ткани, улучшение трофики, уменьшение отека, улучшение диффузии кислорода в ткани и повышение биодоступности лекарств. Таким образом, мы можем сказать, что „Лонгидаза“ снижает риск разрастания соединительной ткани (противофибротическое действие), способствует восстановлению микроциркуляции и лимфодренажа», — рассказала Галина Игнатова.

Российские медики обсуждают постковидный синдром, который угрожает переболевшим коронавирусом. Чаще всего пациенты, преодолевшие COVID, жалуются на одышку, усталость, нарушение состояния сердечно-сосудистой системы и мозга. Меры по преодолению опасного синдрома врачи обсудили на XIV Международном конгрессе «Нейрореабилитация». В процессе исследований, которые длились на протяжении более двух лет, медики пришли к выводу, что коронавирус повреждает клетки сосудов и приводит к воспалению и нарушению системы свертываемости крови. Это микрососудистое воспаление может быть причиной одышки. Также страдает сердце, повреждается нервная система, угнетаются когнитивные функции мозга. COVID воздействует практически на все органы и системы человека. В этом вопросе главную роль для восстановления организма играет процесс углубленной диспансеризации, сообщила Оксана Драпкина, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России. Для того, чтобы на ранних этапах предотвратить серьезные последствия, врачи призывают вовремя пройти двухэтапную углубленную диспансеризацию. Первый этап — обязательный, второй — по показаниям. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской профилактике Любовь Дроздова отметила, что пройти обследование может любой желающий в рамках ОМС. «Это дополнительный объем обследований к обычной программе диспансеризации. Обследование проводится в рамках обязательного медицинского страхования во всех медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь там, где пациент прикреплен», — отметила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской профилактике Любовь Дроздова. В углубленную диспансеризацию включены сатурация, КТ и Эхо-КГ по показаниям, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, развернутый общий и биохимический анализ крови с определением лейкоцитарной формулы. Далее по показаниям врач может назначить дуплексное сканирование вен нижней конечностей. В 2021 году в России в списках на диспансеризацию значились 9 млн человек, из них 1,8 млн прошли углубленную версию. В 2022 году количество перенесших инфекцию увеличилось. От числа прошедших первый этап диспансеризации 7% были направлены на второй этап диспансеризации, но прошли его лишь 41% пациентов. В рамках Международного конгресса обсуждалась маршрутизация пациентов, перенесших COVID, на реабилитацию, которая определяется тяжестью состояния пациента. О возможности пройти реабилитацию каждый гражданин может узнать на сайте Госуслуг. «Критерии жизнедеятельности, которые мы рассматриваем при обследовании пациентов, включают передвижение, самообслуживание, ориентацию, общение, обучение и трудоспособность. Если хотя бы один из критериев достаточно ограничен, это веский повод для направления на медицинскую реабилитацию», — отметила Галина Иванова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Андрей Малявин, д. м. н., профессор, гл. внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО рассказал, что одно из серьезных последствий постковидного синдрома — острое поражение легких, затрагивающее и сердечно-сосудистую систему. «У некоторых пациентов с тяжелыми формами длительное время сохраняются изменения в легких и формируется так называемая организующаяся пневмония, которая в 9% случаев приводит к фиброзу легких, — поделился профессор, — В данном случае рекомендуется применять антифибротическую терапию или препараты, предупреждающие развитие фиброза легких». По словам главного внештатного специалиста-пульмонолога УрФО Галины Игнатовой, одним из главных результатов исследований стала эффективность удаления избытка гиалуроновой кислоты. Для этого при терапии подключают препарат «Лонгидаза». «Снижение уровня гиалуроновой кислоты — это потенциальная мишень терапии COVID-19 и постковидного синдрома. Надо сказать, что механизм действия препарата заключается в том, что „Лонгидаза“ способна расщеплять гиалуроновую кислоту, не повреждая нормальную соединительную ткань. Следствием такого воздействия является увеличение проницаемости ткани, улучшение трофики, уменьшение отека, улучшение диффузии кислорода в ткани и повышение биодоступности лекарств. Таким образом, мы можем сказать, что „Лонгидаза“ снижает риск разрастания соединительной ткани (противофибротическое действие), способствует восстановлению микроциркуляции и лимфодренажа», — рассказала Галина Игнатова.