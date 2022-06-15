Какой бизнес можно купить в Екатеринбурге за 300 тысяч рублей

Подборка выгодных предложений от гуру рынка

15 июня 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Бизнес на кофейных аппаратах может окупиться всего за 3-4 месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчане начали чаще задумываться о покупке готового бизнеса. По информации «Авито», за год спрос на такие предложения увеличился на 16%. По отдельным категориям рост и вовсе составил 90%. Среди сотен предложений важно выбрать действительно выгодное. О том, как выбрать самый перспективный вариант, URA.RU рассказал руководитель категории «Готовый бизнес и франчайзинг» компании «Авито» Илья Дудковский. — Сколько в Екатеринбурге сейчас объявлений, связанных с бизнесом? Какие компании выставлены на продажу? — В Свердловской области — более полутора тысяч таких объявлений. Это не только готовый бизнес, но и франшизы, поиск партнеров в уже существующий бизнес, а также привлечение инвестиций. Что касается конкретных индустрий, то больше всего предложений представлено в промышленности и разного рода производствах. Также мы видим большой рост предложения и спроса в сельском хозяйстве. Причем предложение здесь не успевает за спросом: рост на 40% на 90% к году соответственно. Эксперты отмечают большой спрос на бизнес, связанный с сельским хозяйством Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — С чем связан такой интерес к сельскому хозяйству? — Сельское хозяйство традиционно менее волатильно в период экономических изменений. Понятно, что покупать продукты люди будут, несмотря ни на что. Поэтому у локальных предприятий появился дополнительный шанс укрепиться, а у профессионалов из отрасли — момент расширить свои мощности. А инвесторы из других сфер могут диверсифицировать свой портфель за счет менее рисковых активов. — Помимо сельского хозяйства, в каких отраслях еще есть прирост? — В сфере развлечений, особенно за последние два месяца — спрос вырос почти на 70%. Люди после снятия ограничений хотят себя порадовать, развлечь. Соответственно, за спросом подтягивается и предложение. Традиционно в Свердловской области по количеству предложений на «Авито» лидируют производственные и лесозаготовительные предприятия. Также в списке лидеров — интернет-магазины. Спрос здесь вырос на 37%, а предложение — на 30%. Средняя стоимость такого бизнеса — 122 тысячи рублей. Причем здесь мы говорим не только о традиционных интернет-магазинах, а о так называемых точках на маркетплейсах. — Каков вообще диапазон цен на готовый бизнес в Екатеринбурге? — Колоссальный. Например, в Екатеринбурге продается франшиза маленькой фермы по выращиванию микрозелени. Паушальный взнос там составляет 100 тысяч рублей, плюс потребуется купить оборудование, а это еще порядка 200 тысяч рублей. А есть огромная усадьба площадью 200 га за 145 млн рублей, где можно организовать и ферму, и развлечения. По словам Ильи Дудковского, один из самых дорогих бизнесов в Екатеринбурге, выставленных на продажу, — это производство макарон (260 млн рублей) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самыми дорогими остаются крупные промышленные и производственные предприятия с развитой инфраструктурой и наработанной партнерской базой. Так, за 260 млн рублей в Екатеринбурге продают производство макарон с действующими контрактами в крупнейшие федеральные торговые сети. За 150 млн рублей можно приобрести строительную компанию , которая специализируется на промышленных работах для нефтяной отрасли и обеспечена портфелем заказов на 1 млрд рублей. В целом, если смотреть на статистику «Авито», то люди стали чаще интересоваться покупкой готового бизнеса — так за апрель—май спрос в Екатеринбурге вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, но часто это праздный интерес. — То есть многие хотят быть предпринимателями, но не знают, с чего начать… — Да, и как раз по этой причине мы готовим краткие видеокурсы для непрофессиональных покупателей. В первой половине лета мы выложим их на платформе. Из них потенциальный предприниматель сможет лучше понять, что же для него больше подходит, и какие вопросы надо задать продавцу. — Какой бизнес подойдет покупателям с небольшим стартовым капиталом? — Например, бизнес на кофейных аппаратах . Его можно запустить со стартовым капиталом от 320 тысяч рублей, и за 3-4 месяца он может окупиться, согласно информации от продавца. У бизнеса по продаже кофе хорошая маржинальность, да и он всем более-менее понятен. Один из самых дорогих бизнесов, продающихся в Екатеринбурге, — строительная компания Скриншот с сайта avito.ru Один из самых доступных для новичков бизнесов — кофейня Скриншот с сайта avito.ru Если смотреть на тренды, то можно организовать небольшую ферму — выращивать экологически чистые продукты. Или окунуться и в сферу развлечений, но там может потребоваться дорогостоящее оборудование. Средняя цена такого бизнеса самая высокая — 1,4 млн рублей. Но можно приобрести небольшие автоматы для детей — это обойдется недорого, установить их в ТЦ и получать доход. — Есть готовый бизнес, есть франшизы, есть партнерство, есть инвестирование… У каждого варианта — своя степень рискованности? — У каждого варианта есть плюсы и риски. Например, готовый бизнес — это возможность максимально быстро получить первые дивиденды. Плюс в том, что вы покупаете сразу готовую инфраструктуру, помещение, оборудование, у вас есть уже обученный персонал, клиентская база, поставщики. Вопрос, в каком это все состоянии? Нужно задавать много правильных вопросов или привлекать профессионалов. Чуть менее рискованная история, но требующая больше вложений на первом этапе с точки зрения построения, — франшиза. Франшиза дает силу бренда, маркетинговые каналы, но все равно предпринимателю потребуется найти помещение, персонал, договориться с поставщиками. Если говорить о партнерстве, то тут риски делятся пополам между партнерами. Вопрос в том, насколько вы готовы вести бизнес с конкретным человеком, насколько вы с ним сойдетесь. Инвестиции — это история, когда вы находите проект, вкладываете в него деньги и ждете дивидендов, не вникая в операционное управление. Но тут есть риск, насколько надежен операционный управляющий. — «Авито» помогает проверить надежность продавца? Вы же маркируете надежные компании пометкой «компания проверена»? Перед покупкой готового бизнеса эксперты рекомендуют тщательно проверить его, лучше всего привлечь профессионала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Любой, кто выставляет свой бизнес на «Авито», может предоставить нам свои реквизиты, мы проверим его по своим сервисам, и такая плашка — «Реквизиты проверены» — у компании появится. Также мы даем отметку «Проверенный партнер» компаниям, которые соответствуют целому ряду критериев по надежности, и качественно консультируют пользователей. Для бизнес-брокеров (посредники между продавцом и покупателем — прим. ред.) у нас существует система оценок от продавцов и покупателей. Ну и конечно, мы постоянно работаем над расширением пула инструментов, которые помогут повысить безопасность всех участников. — Советы покупателям понятны: тщательно проверять бизнес, в том числе с привлечением экспертов. А какие советы у вас есть для тех, кто планирует продать бизнес через «Авито»? — Все должно начинаться с честного и подробного объявления — из него должно быть понятно, какая будет прибыль, оборот, какая у компании клиентская база. Если какую-то информацию указать не можете, поясните, почему это так. Что касается продвижения объявления, то можно приобрести на Авито услугу, которая позволит кратно увеличить число просмотров вашего объявления. Будьте готовы общаться с потенциальными покупателями: отвечать на вопросы в чате и звонки. Наберитесь терпения, не все обращения будут целевыми. Если вам нужно продать максимально быстро, то вы находите профессионала рынка — бизнес-брокера, с которыми мы также сотрудничаем. И он уже занимается продажей.

Свердловчане начали чаще задумываться о покупке готового бизнеса. По информации «Авито», за год спрос на такие предложения увеличился на 16%. По отдельным категориям рост и вовсе составил 90%. Среди сотен предложений важно выбрать действительно выгодное. О том, как выбрать самый перспективный вариант, URA.RU рассказал руководитель категории «Готовый бизнес и франчайзинг» компании «Авито» Илья Дудковский. — Сколько в Екатеринбурге сейчас объявлений, связанных с бизнесом? Какие компании выставлены на продажу? — В Свердловской области — более полутора тысяч таких объявлений. Это не только готовый бизнес, но и франшизы, поиск партнеров в уже существующий бизнес, а также привлечение инвестиций. Что касается конкретных индустрий, то больше всего предложений представлено в промышленности и разного рода производствах. Также мы видим большой рост предложения и спроса в сельском хозяйстве. Причем предложение здесь не успевает за спросом: рост на 40% на 90% к году соответственно. — С чем связан такой интерес к сельскому хозяйству? — Сельское хозяйство традиционно менее волатильно в период экономических изменений. Понятно, что покупать продукты люди будут, несмотря ни на что. Поэтому у локальных предприятий появился дополнительный шанс укрепиться, а у профессионалов из отрасли — момент расширить свои мощности. А инвесторы из других сфер могут диверсифицировать свой портфель за счет менее рисковых активов. — Помимо сельского хозяйства, в каких отраслях еще есть прирост? — В сфере развлечений, особенно за последние два месяца — спрос вырос почти на 70%. Люди после снятия ограничений хотят себя порадовать, развлечь. Соответственно, за спросом подтягивается и предложение. Традиционно в Свердловской области по количеству предложений на «Авито» лидируют производственные и лесозаготовительные предприятия. Также в списке лидеров — интернет-магазины. Спрос здесь вырос на 37%, а предложение — на 30%. Средняя стоимость такого бизнеса — 122 тысячи рублей. Причем здесь мы говорим не только о традиционных интернет-магазинах, а о так называемых точках на маркетплейсах. — Каков вообще диапазон цен на готовый бизнес в Екатеринбурге? — Колоссальный. Например, в Екатеринбурге продается франшиза маленькой фермы по выращиванию микрозелени. Паушальный взнос там составляет 100 тысяч рублей, плюс потребуется купить оборудование, а это еще порядка 200 тысяч рублей. А есть огромная усадьба площадью 200 га за 145 млн рублей, где можно организовать и ферму, и развлечения. Самыми дорогими остаются крупные промышленные и производственные предприятия с развитой инфраструктурой и наработанной партнерской базой. Так, за 260 млн рублей в Екатеринбурге продают производство макарон с действующими контрактами в крупнейшие федеральные торговые сети. За 150 млн рублей можно приобрести строительную компанию, которая специализируется на промышленных работах для нефтяной отрасли и обеспечена портфелем заказов на 1 млрд рублей. В целом, если смотреть на статистику «Авито», то люди стали чаще интересоваться покупкой готового бизнеса — так за апрель—май спрос в Екатеринбурге вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, но часто это праздный интерес. — То есть многие хотят быть предпринимателями, но не знают, с чего начать… — Да, и как раз по этой причине мы готовим краткие видеокурсы для непрофессиональных покупателей. В первой половине лета мы выложим их на платформе. Из них потенциальный предприниматель сможет лучше понять, что же для него больше подходит, и какие вопросы надо задать продавцу. — Какой бизнес подойдет покупателям с небольшим стартовым капиталом? — Например, бизнес на кофейных аппаратах. Его можно запустить со стартовым капиталом от 320 тысяч рублей, и за 3-4 месяца он может окупиться, согласно информации от продавца. У бизнеса по продаже кофе хорошая маржинальность, да и он всем более-менее понятен. Если смотреть на тренды, то можно организовать небольшую ферму — выращивать экологически чистые продукты. Или окунуться и в сферу развлечений, но там может потребоваться дорогостоящее оборудование. Средняя цена такого бизнеса самая высокая — 1,4 млн рублей. Но можно приобрести небольшие автоматы для детей — это обойдется недорого, установить их в ТЦ и получать доход. — Есть готовый бизнес, есть франшизы, есть партнерство, есть инвестирование… У каждого варианта — своя степень рискованности? — У каждого варианта есть плюсы и риски. Например, готовый бизнес — это возможность максимально быстро получить первые дивиденды. Плюс в том, что вы покупаете сразу готовую инфраструктуру, помещение, оборудование, у вас есть уже обученный персонал, клиентская база, поставщики. Вопрос, в каком это все состоянии? Нужно задавать много правильных вопросов или привлекать профессионалов. Чуть менее рискованная история, но требующая больше вложений на первом этапе с точки зрения построения, — франшиза. Франшиза дает силу бренда, маркетинговые каналы, но все равно предпринимателю потребуется найти помещение, персонал, договориться с поставщиками. Если говорить о партнерстве, то тут риски делятся пополам между партнерами. Вопрос в том, насколько вы готовы вести бизнес с конкретным человеком, насколько вы с ним сойдетесь. Инвестиции — это история, когда вы находите проект, вкладываете в него деньги и ждете дивидендов, не вникая в операционное управление. Но тут есть риск, насколько надежен операционный управляющий. — «Авито» помогает проверить надежность продавца? Вы же маркируете надежные компании пометкой «компания проверена»? — Любой, кто выставляет свой бизнес на «Авито», может предоставить нам свои реквизиты, мы проверим его по своим сервисам, и такая плашка — «Реквизиты проверены» — у компании появится. Также мы даем отметку «Проверенный партнер» компаниям, которые соответствуют целому ряду критериев по надежности, и качественно консультируют пользователей. Для бизнес-брокеров (посредники между продавцом и покупателем — прим. ред.) у нас существует система оценок от продавцов и покупателей. Ну и конечно, мы постоянно работаем над расширением пула инструментов, которые помогут повысить безопасность всех участников. — Советы покупателям понятны: тщательно проверять бизнес, в том числе с привлечением экспертов. А какие советы у вас есть для тех, кто планирует продать бизнес через «Авито»? — Все должно начинаться с честного и подробного объявления — из него должно быть понятно, какая будет прибыль, оборот, какая у компании клиентская база. Если какую-то информацию указать не можете, поясните, почему это так. Что касается продвижения объявления, то можно приобрести на Авито услугу, которая позволит кратно увеличить число просмотров вашего объявления. Будьте готовы общаться с потенциальными покупателями: отвечать на вопросы в чате и звонки. Наберитесь терпения, не все обращения будут целевыми. Если вам нужно продать максимально быстро, то вы находите профессионала рынка — бизнес-брокера, с которыми мы также сотрудничаем. И он уже занимается продажей.