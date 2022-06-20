Белоруссия заменит в России товары из Китая

Мишустину показали, на что потратят российские 1,5 млрд долларов

20 июня 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил возможности белорусского завода спецтехники Фото: официальный сайт Правительства России статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти нашли замену китайским и европейским товарам. Более качественные продукты, спецтехнику, автобусы и самое главное — микроэлектронику, которая считается слабым местом российской промышленности, предложила Белоруссия. В ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск 20 июня белорусы показали, на что потратят российский кредит в 1,5 млрд долларов, объяснили опрошенные URA.RU эксперты. 20 июня Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Минск. Он оценил масштабы предприятия «АМКОДОР», которое выпускает спецтехнику и комплектующие к ней. Премьер прошел по цеху сборки, побывал на компонентной базе и в цехе готовой продукции. Завод поставляет комплектующие более чем 50 российским компаниям. По словам главы правительства, власти РФ готовы оказать поддержку для совершенствования технологических процессов завода и решения финансовых вопросов. Михаила Мишустина заинтересовал ситуационный центр в филиале Российского экономического университета имени Плеханова в Минске Фото: официальный сайт Правительства России После завода премьер отправился в филиал Российского экономического университета имени Плеханова в Минске. Мишустина заинтересовал ситуационный центр вуза, работающий на цифровой платформе. Проект объединяет статистическую информацию из открытых источников двух стран, анализирует ее и таким образом отражает социально-экономическое развитие региона, в данном случаи Белоруссии. По словам специалистов вуза, результаты можно использовать для анализа сотрудничества двух стран, передает корреспондент URA.RU. Перед заседанием Евразийского межправсовета, который запланирован на 21 июня, Мишустин провел переговоры с белорусским премьером Романом Головченко. «Совместно мы противостоим беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств, сравнимому с тотальной экономической войной», — подчеркнул глава правительства РФ. Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили углубление кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, цифровой экономике и транспортной отрасли Фото: официальный сайт Правительства России Эксперты считают, что Мишустин не случайно посвятил целый день общению с белорусскими коллегами и осмотру производственных мощностей завода в Минске. В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выдаче Россией кредита Белоруссии в размере 1,5 млрд долларов. По его словам, деньги потратят на программы импортозамещения, сообщили белорусские СМИ. Белоруссии удалось сохранить машиностроение после развала Советского союза, отмечают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Белорусы продемонстрировали российскому премьеру, на что направят кредитные средства, считает политолог ИМЭМО РАН Виктор Мизин. По словам эксперта, в рамках импортозамещения Белоруссия может дать России качественные молочные продукты, автомашины, автобусы, грузовики, тракторы, погрузичики и другую спецтехнику. И главное — компоненты электроники, а это традиционно слабое место у российской промышленности. «Белорусы не раз задавали нам вопрос, почему мы закупаем китайские тракторы и погрузчики, хотя их аналоги более высокого качества. Сейчас для России закрыт европейский, американский рынки и рынки других стран, если не считать Китай, который также боится санкций США. Теперь в этой части открываются перспективы для сотрудничества», — добавил политолог. Белорусские власти показали, на что потратят российские деньги, считают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В разной степени практически все белорусские предприятия интересны России с точки зрения импортозамещения, отмечает белорусский политический эксперт Александр Шпаковский. «Визит Мишустина представляется важным для нашей страны. Мы намерены теснее сближаться в экономике, политике, чтобы помогать друг другу. Конечно, на первом месте замещение импорта. Для Белоруссии сегодняшняя ситуация — это не только экономический риск, но и шанс на развитие прорывных технологий за счет привлечения инвестиций из РФ», — пояснил эксперт. Статья по теме Власти России сделали шаг к созданию союза против ЕС и США Российским властям важно, чтобы кредитные средства использовались для полезного замещения импорта, отмечает главный редактор издания «Евразия Эксперт» Вячеслав Сутырин. «Кредит в размере 1,5 млрд долларов — это российская ресурсная поддержка Белоруссии для реализации промышленной политики. В соседней стране будут созданы предприятия, которые смогут заместить импорт из Европы и других стран. Но для этого необходим план работы, должно быть понятно, что будет на выходе», — комментирует эксперт. Мишустин хочет таким образом «сверить часы» с белорусами, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Они проверяют, как обстоят дела в ситуации тотальных санкций, которые объявлены не только России, но и Белоруссии. Надо находить возможности по их преодолению совместно, в том числе для импортозамещения и понять, насколько это реально. В чем они могут помочь нам, а в чем мы — им», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти нашли замену китайским и европейским товарам. Более качественные продукты, спецтехнику, автобусы и самое главное — микроэлектронику, которая считается слабым местом российской промышленности, предложила Белоруссия. В ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск 20 июня белорусы показали, на что потратят российский кредит в 1,5 млрд долларов, объяснили опрошенные URA.RU эксперты. 20 июня Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Минск. Он оценил масштабы предприятия «АМКОДОР», которое выпускает спецтехнику и комплектующие к ней. Премьер прошел по цеху сборки, побывал на компонентной базе и в цехе готовой продукции. Завод поставляет комплектующие более чем 50 российским компаниям. По словам главы правительства, власти РФ готовы оказать поддержку для совершенствования технологических процессов завода и решения финансовых вопросов. После завода премьер отправился в филиал Российского экономического университета имени Плеханова в Минске. Мишустина заинтересовал ситуационный центр вуза, работающий на цифровой платформе. Проект объединяет статистическую информацию из открытых источников двух стран, анализирует ее и таким образом отражает социально-экономическое развитие региона, в данном случаи Белоруссии. По словам специалистов вуза, результаты можно использовать для анализа сотрудничества двух стран, передает корреспондент URA.RU. Перед заседанием Евразийского межправсовета, который запланирован на 21 июня, Мишустин провел переговоры с белорусским премьером Романом Головченко. «Совместно мы противостоим беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств, сравнимому с тотальной экономической войной», — подчеркнул глава правительства РФ. Эксперты считают, что Мишустин не случайно посвятил целый день общению с белорусскими коллегами и осмотру производственных мощностей завода в Минске. В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выдаче Россией кредита Белоруссии в размере 1,5 млрд долларов. По его словам, деньги потратят на программы импортозамещения, сообщили белорусские СМИ. Белорусы продемонстрировали российскому премьеру, на что направят кредитные средства, считает политолог ИМЭМО РАН Виктор Мизин. По словам эксперта, в рамках импортозамещения Белоруссия может дать России качественные молочные продукты, автомашины, автобусы, грузовики, тракторы, погрузичики и другую спецтехнику. И главное — компоненты электроники, а это традиционно слабое место у российской промышленности. «Белорусы не раз задавали нам вопрос, почему мы закупаем китайские тракторы и погрузчики, хотя их аналоги более высокого качества. Сейчас для России закрыт европейский, американский рынки и рынки других стран, если не считать Китай, который также боится санкций США. Теперь в этой части открываются перспективы для сотрудничества», — добавил политолог. В разной степени практически все белорусские предприятия интересны России с точки зрения импортозамещения, отмечает белорусский политический эксперт Александр Шпаковский. «Визит Мишустина представляется важным для нашей страны. Мы намерены теснее сближаться в экономике, политике, чтобы помогать друг другу. Конечно, на первом месте замещение импорта. Для Белоруссии сегодняшняя ситуация — это не только экономический риск, но и шанс на развитие прорывных технологий за счет привлечения инвестиций из РФ», — пояснил эксперт. Российским властям важно, чтобы кредитные средства использовались для полезного замещения импорта, отмечает главный редактор издания «Евразия Эксперт» Вячеслав Сутырин. «Кредит в размере 1,5 млрд долларов — это российская ресурсная поддержка Белоруссии для реализации промышленной политики. В соседней стране будут созданы предприятия, которые смогут заместить импорт из Европы и других стран. Но для этого необходим план работы, должно быть понятно, что будет на выходе», — комментирует эксперт. Мишустин хочет таким образом «сверить часы» с белорусами, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Они проверяют, как обстоят дела в ситуации тотальных санкций, которые объявлены не только России, но и Белоруссии. Надо находить возможности по их преодолению совместно, в том числе для импортозамещения и понять, насколько это реально. В чем они могут помочь нам, а в чем мы — им», — резюмировал собеседник.