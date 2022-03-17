Власти России сделали шаг к созданию союза против ЕС и США

Правительство РФ стерло границы с соседней страной

17 марта 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил об открытии границ между Россией и Белоруссией Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские и белорусские власти сделали первый шаг для формирования реального, а не формального Союзного государства, считают эксперты. Так они трактуют заявление премьер-министра Михаила Мишустина на совещании правительства РФ 17 марта о взаимном открытии границ. Эксперты объясняют URA.RU, что это решение позволит странам единым фронтом противостоять давлению Запада. Вступительное слово на совещании правительства РФ Мишустин начал с сообщения о том, что «с 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии». Соответствующее решение стало итогом его договоренностей с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который посетил Москву 14 марта. По словам главы правительства РФ, этот шаг «согласовали с президентом». С 2020 года личные поездки между двумя странами были строго регламентированы, уточнили в пресс-служба правительства РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 2020 года личные поездки граждан из России в Белоруссию и обратно были строго регламентированы. Пересекать границу можно было только для поездок к родственникам, а также для лечения и учебы, разъяснили в пресс-службе кабмина. «Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», — резюмировал Мишустин. Упрощение перемещения жителей России и Белоруссии даст мощный импульс для развития союзной экономики, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Упрощение поездок для жителей обеих стран даст мощный импульс для развития союзной экономики, уверен главный редактор издания «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин. «Огромное количество людей перемещается между двумя странами. Около 1 миллиона белорусов живут и работают в России. Снятие ограничений позволит Белоруссии не допустить серьезной безработицы, так как будет доступен рынок труда России. Это обеспечит приток денег в белорусскую экономику. Для России же открывается дополнительный рынок сбыта», — пояснил эксперт. Решена большая проблема для Белоруссии — открыта граница с Россией, отмечает белорусский политолог, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. «До начала пандемии коронавируса из-за экономических споров было почти закрыто сухопутное пересечение границы. Если его, действительно, снимут, то соотечественники получат возможность ездить в Россию, как это было раньше. Сильной точкой притяжения для белорусов является Москва. Именно эта агломерация занимает серьезные позиции в структуре торговли Белоруссии», — отметил он. С точки зрения высокой политики в полной мере началось формирование Союзного государства, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Статья по теме Мишустин определил союзника, который поможет выдержать санкции «Причем нашли такой вариант, который максимально не противоречит суверенитету каждой из стран», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские и белорусские власти сделали первый шаг для формирования реального, а не формального Союзного государства, считают эксперты. Так они трактуют заявление премьер-министра Михаила Мишустина на совещании правительства РФ 17 марта о взаимном открытии границ. Эксперты объясняют URA.RU, что это решение позволит странам единым фронтом противостоять давлению Запада. Вступительное слово на совещании правительства РФ Мишустин начал с сообщения о том, что «с 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии». Соответствующее решение стало итогом его договоренностей с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который посетил Москву 14 марта. По словам главы правительства РФ, этот шаг «согласовали с президентом». С 2020 года личные поездки граждан из России в Белоруссию и обратно были строго регламентированы. Пересекать границу можно было только для поездок к родственникам, а также для лечения и учебы, разъяснили в пресс-службе кабмина. «Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», — резюмировал Мишустин. Упрощение поездок для жителей обеих стран даст мощный импульс для развития союзной экономики, уверен главный редактор издания «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин. «Огромное количество людей перемещается между двумя странами. Около 1 миллиона белорусов живут и работают в России. Снятие ограничений позволит Белоруссии не допустить серьезной безработицы, так как будет доступен рынок труда России. Это обеспечит приток денег в белорусскую экономику. Для России же открывается дополнительный рынок сбыта», — пояснил эксперт. Решена большая проблема для Белоруссии — открыта граница с Россией, отмечает белорусский политолог, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. «До начала пандемии коронавируса из-за экономических споров было почти закрыто сухопутное пересечение границы. Если его, действительно, снимут, то соотечественники получат возможность ездить в Россию, как это было раньше. Сильной точкой притяжения для белорусов является Москва. Именно эта агломерация занимает серьезные позиции в структуре торговли Белоруссии», — отметил он. С точки зрения высокой политики в полной мере началось формирование Союзного государства, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Причем нашли такой вариант, который максимально не противоречит суверенитету каждой из стран», — резюмировал эксперт.