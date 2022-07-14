Боссов М.Видео заставляют извиняться на камеру и пиарить Сталина

Рассказываем, как еще кошмарит новый начальник-тиран подчиненных в Екатеринбурге

15 июля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Руководитель сети магазинов, недавно занявший пост, успел запугать подчиненных и настроить их против себя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», которые с недавних пор представляют одну группу-компаний, жалуются на нового директора сети в Свердловской области. Он занял пост три недели назад, но за это время успел многое — принудить сотрудников к переработкам, заставить их публично извиняться за промахи, публиковать рекламу со Сталиным. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил один из сотрудников компании. Ради «эффективности» требует нарушать закон «В Свердловской области порядка 40 магазинов „М. Видео“ и „Эльдорадо“, 20 из них находятся под управлением нового директора. И вот оттуда люди бегут. Новый руководитель заставляет работать сотрудников минимум по 200 часов в месяц, при этом в официальном табеле часов стоит лишь 110. На жалобы он не реагирует, ссылаясь на связи в прокуратуре. Любой сотрудник может быть обматерен за малейшую провинность, даже девушка», — рассказывает собеседник. Сотрудники начали сбегать из «М.Видео» и «Эльдорадо», когда пост руководителя занял новый начальник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он уверен, что причина такого поведения начальника — желание установить рекордные показатели эффективности магазинов. Сейчас эффективность максимально зашкаливает, но за счет того, что в табелях указано меньше часов выработки сотрудников, чем есть на самом деле. «Не соблюдаются трудовые нормы, запрещаются перерывы на обед. Директора магазинов и заместители проводят по четыре часа на изнурительных совещаниях, где на них кричат из-за того, что сотрудники не успели поменять ценник на вентилятор. При этом на смену цен компания дает 24 часа. Сотрудники не имеют возможности сходить на обед и элементарно в туалет», — рассказывает собеседник. На одном из совещаний руководителям магазинов объясняли, что надо прививать сотрудникам культуру лояльности к компании. И в качестве примера новый руководитель приводил случай, когда один из сотрудников «Эльдорадо» упал в шахту лифта, но не стал обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Потому что пришел на работу не в свою смену, соответственно, и претензий не имеет. Всех, кто провинился, заставляют извиняться на камеру С приходом нового руководителя появилась и новая практика — публичные извинения. Сотрудники, которые допустили промахи в работе или проявили неуважение к директору, должны записывать видео с извинениями и кидать в общий чат. «Недавно один из сотрудников неправильно написал фамилию руководителя в чате. Тот сразу удалил сообщение, позвонил сотруднику и заставил извиняться на камеру. И вот сотрудник записывает извинения на камеру, скидывает в группу в WhatsApp на весь регион, чтобы другим неповадно было. Раньше такого не было», — добавляет собеседник. Реклама со Сталиным Еще одно нововведение — продвижение компании в личных соцсетях сотрудников. Каждый должен выкладывать у себя на страницах видео или фото из магазина и ставить гифку со Сталиным, у которого вместо глаз сердечки. Кодовое название акции — «Сталин рекомендует». «Руководство сети не имеет к этой рекламной кампании никакого отношения, это исключительно выдумка нового руководителя. При этом не всем сотрудникам нравится, что нужно выкладывать у себя в соцсетях такое. Более того, у подписчиков возникает неоднозначная реакция, они пишут и не понимают, что к чему», — рассказывает собеседник. Сотрудники хотят достучаться до головного офиса, чтобы показать, в какой ситуации оказались. Многие из них лояльно относятся к компании и говорят, что она дает хорошие условия и в ней можно расти. Но с новым руководителем это сделать нереально. При этом просто уйти многие не могут, потому что имеют семьи и обязательства перед банками. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «М. Видео», ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», которые с недавних пор представляют одну группу-компаний, жалуются на нового директора сети в Свердловской области. Он занял пост три недели назад, но за это время успел многое — принудить сотрудников к переработкам, заставить их публично извиняться за промахи, публиковать рекламу со Сталиным. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил один из сотрудников компании. Ради «эффективности» требует нарушать закон «В Свердловской области порядка 40 магазинов „М. Видео“ и „Эльдорадо“, 20 из них находятся под управлением нового директора. И вот оттуда люди бегут. Новый руководитель заставляет работать сотрудников минимум по 200 часов в месяц, при этом в официальном табеле часов стоит лишь 110. На жалобы он не реагирует, ссылаясь на связи в прокуратуре. Любой сотрудник может быть обматерен за малейшую провинность, даже девушка», — рассказывает собеседник. Он уверен, что причина такого поведения начальника — желание установить рекордные показатели эффективности магазинов. Сейчас эффективность максимально зашкаливает, но за счет того, что в табелях указано меньше часов выработки сотрудников, чем есть на самом деле. «Не соблюдаются трудовые нормы, запрещаются перерывы на обед. Директора магазинов и заместители проводят по четыре часа на изнурительных совещаниях, где на них кричат из-за того, что сотрудники не успели поменять ценник на вентилятор. При этом на смену цен компания дает 24 часа. Сотрудники не имеют возможности сходить на обед и элементарно в туалет», — рассказывает собеседник. На одном из совещаний руководителям магазинов объясняли, что надо прививать сотрудникам культуру лояльности к компании. И в качестве примера новый руководитель приводил случай, когда один из сотрудников «Эльдорадо» упал в шахту лифта, но не стал обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Потому что пришел на работу не в свою смену, соответственно, и претензий не имеет. Всех, кто провинился, заставляют извиняться на камеру С приходом нового руководителя появилась и новая практика — публичные извинения. Сотрудники, которые допустили промахи в работе или проявили неуважение к директору, должны записывать видео с извинениями и кидать в общий чат. «Недавно один из сотрудников неправильно написал фамилию руководителя в чате. Тот сразу удалил сообщение, позвонил сотруднику и заставил извиняться на камеру. И вот сотрудник записывает извинения на камеру, скидывает в группу в WhatsApp на весь регион, чтобы другим неповадно было. Раньше такого не было», — добавляет собеседник. Реклама со Сталиным Еще одно нововведение — продвижение компании в личных соцсетях сотрудников. Каждый должен выкладывать у себя на страницах видео или фото из магазина и ставить гифку со Сталиным, у которого вместо глаз сердечки. Кодовое название акции — «Сталин рекомендует». «Руководство сети не имеет к этой рекламной кампании никакого отношения, это исключительно выдумка нового руководителя. При этом не всем сотрудникам нравится, что нужно выкладывать у себя в соцсетях такое. Более того, у подписчиков возникает неоднозначная реакция, они пишут и не понимают, что к чему», — рассказывает собеседник. Сотрудники хотят достучаться до головного офиса, чтобы показать, в какой ситуации оказались. Многие из них лояльно относятся к компании и говорят, что она дает хорошие условия и в ней можно расти. Но с новым руководителем это сделать нереально. При этом просто уйти многие не могут, потому что имеют семьи и обязательства перед банками. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «М. Видео», ответ ожидается.