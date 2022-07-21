Путин показал Украине преимущества жизни в Донбассе

Союз с Западом обрек Киев на проблемы предстоящей зимой

21 июля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин положительно оценил работу Минэнерго России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия обеспечит энергией не только себя, но и Донецкую и Луганскую народные республики, а также другие освобождаемые во время специальной военной операции территории. Это показала встреча президента Владимира Путина с главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым 21 июля, объяснили URA.RU политологи. По их мнению, Кремль послал сигнал Украине и Европе, что у РФ все в порядке и с внутренним обеспечением, и с экспортом энергии, тогда как Запад обречен на проблемы с отоплением предстоящей зимой. В ходе встречи Путин отметил, что за первые четыре месяца в России произошло «некоторое снижение производства нефтепродуктов», но на сегодня их производство снова удалось нарастить на 5%. «Объемы нефти на экспорт тоже увеличены, производство электроэнергии и потребление в стране растет», — констатировал глава государства, положительно оценив работу Минэнерго. В ДНР и ЛНР благодаря российским энергоресурсам будет теплая зима Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава ведомства Шульгинов доложил президенту, что подготовка к зиме идет в плановом порядке, в том числе в ДНР, ЛНР и на освобождаемых территориях. «Готовимся к этому сложному периоду, понимая, что наши партнеры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжелого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков в штатном режиме», — заявил министр. Тема энергетики сегодня — ключевая в отношениях России со всем остальным миром, включая недружественные страны, объяснил URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. «Все, что связано с нефтью, газом и электроэнергией сегодня очень важно, потому что речь идет о том, кто перезимует нормально, а кто будет мерзнуть. Президент показывает, что новые территории Российской Федерации будут обеспечены всем необходимым, и там зима будет теплой, в отличие от оставшейся Украины и многих стран Запада», — заявил эксперт. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов доложил президенту, что подготовка к зиме идет в плановом порядке Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Встреча президента с Шульгиновым напоминает о том контрасте в энергетике, который существует между Россией и недружественными ей странами Запада, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Тут все сравнения в нашу пользу. Да, в российской экономике есть проблемы, их немало, но она обладает важными базовыми плюсами, в числе которых — высокоразвитый энергетический сектор. Это и было предъявлено общественному мнению во время публичной части встречи», — отметил Зудин в беседе с URA.RU. Статья по теме Путин обозначил преимущество россиян перед европейцами Кремль посылает миру сигнал, что полностью контролирует ситуацию с обеспечением своего населения теплом, а промышленности — энергоресурсами, в отличие от Украины и стран Евросоюза, уверен глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Энергетика сегодня — одна из самых актуальных тем, она волнует не только экономистов, но даже военных и дипломатов. Президент посылает недружественным странам сигнал: у вас будет холодно, но нас ваши проблемы не касаются. У нас есть подушка безопасности благодаря мощной энергетике и запасам топлива. Упоминание в этом контексте ДНР и ЛНЛ — это сигнал, что Россия будет системно поддерживать освобожденные территории и восстанавливать на них нормальную жизнь, в том числе готовить к отопительному сезону», — заключил Маркелов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия обеспечит энергией не только себя, но и Донецкую и Луганскую народные республики, а также другие освобождаемые во время специальной военной операции территории. Это показала встреча президента Владимира Путина с главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым 21 июля, объяснили URA.RU политологи. По их мнению, Кремль послал сигнал Украине и Европе, что у РФ все в порядке и с внутренним обеспечением, и с экспортом энергии, тогда как Запад обречен на проблемы с отоплением предстоящей зимой. В ходе встречи Путин отметил, что за первые четыре месяца в России произошло «некоторое снижение производства нефтепродуктов», но на сегодня их производство снова удалось нарастить на 5%. «Объемы нефти на экспорт тоже увеличены, производство электроэнергии и потребление в стране растет», — констатировал глава государства, положительно оценив работу Минэнерго. Глава ведомства Шульгинов доложил президенту, что подготовка к зиме идет в плановом порядке, в том числе в ДНР, ЛНР и на освобождаемых территориях. «Готовимся к этому сложному периоду, понимая, что наши партнеры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжелого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков в штатном режиме», — заявил министр. Тема энергетики сегодня — ключевая в отношениях России со всем остальным миром, включая недружественные страны, объяснил URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. «Все, что связано с нефтью, газом и электроэнергией сегодня очень важно, потому что речь идет о том, кто перезимует нормально, а кто будет мерзнуть. Президент показывает, что новые территории Российской Федерации будут обеспечены всем необходимым, и там зима будет теплой, в отличие от оставшейся Украины и многих стран Запада», — заявил эксперт. Встреча президента с Шульгиновым напоминает о том контрасте в энергетике, который существует между Россией и недружественными ей странами Запада, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Тут все сравнения в нашу пользу. Да, в российской экономике есть проблемы, их немало, но она обладает важными базовыми плюсами, в числе которых — высокоразвитый энергетический сектор. Это и было предъявлено общественному мнению во время публичной части встречи», — отметил Зудин в беседе с URA.RU. Кремль посылает миру сигнал, что полностью контролирует ситуацию с обеспечением своего населения теплом, а промышленности — энергоресурсами, в отличие от Украины и стран Евросоюза, уверен глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Энергетика сегодня — одна из самых актуальных тем, она волнует не только экономистов, но даже военных и дипломатов. Президент посылает недружественным странам сигнал: у вас будет холодно, но нас ваши проблемы не касаются. У нас есть подушка безопасности благодаря мощной энергетике и запасам топлива. Упоминание в этом контексте ДНР и ЛНЛ — это сигнал, что Россия будет системно поддерживать освобожденные территории и восстанавливать на них нормальную жизнь, в том числе готовить к отопительному сезону», — заключил Маркелов.