В Финляндии призвали Европу готовиться к «зиме недовольства»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АЗС Лукойл. Пермь, бензин, азс лукойл, азс, пистолет азс, заправка авто
Цены на топливо продолжат свой рост, считает Мика Аалтола Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Страны Евросоюза должны готовиться к «зиме недовольства» из-за цен на энергоресурсы. Такое заявление в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) сделал директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола.

«Цены на бензоколонке — это лишь прелюдия к дефициту энергии и росту цен. Сейчас главное мобилизовать ресурсы на случай „зимы недовольства“, к которой должны готовиться страны ЕС. Это приводит к конфликту интересов различных социальных групп и оказывает разъединяющее воздействие на демократии», — написал Аалтола.

Ранее страны Евросоюза ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции ударили по Западу больше, чем по РФ, сообщает «Дни.ру». В частности, в странах ЕС резко выросли цены на топливо и электроэнергию. Глава государства сообщил, что ошибки стран Запада привели к хроническим проблемам в мировой экономике, пишет «Национальная служба новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Страны Евросоюза должны готовиться к «зиме недовольства» из-за цен на энергоресурсы. Такое заявление в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) сделал директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола. «Цены на бензоколонке — это лишь прелюдия к дефициту энергии и росту цен. Сейчас главное мобилизовать ресурсы на случай „зимы недовольства“, к которой должны готовиться страны ЕС. Это приводит к конфликту интересов различных социальных групп и оказывает разъединяющее воздействие на демократии», — написал Аалтола. Ранее страны Евросоюза ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции ударили по Западу больше, чем по РФ, сообщает «Дни.ру». В частности, в странах ЕС резко выросли цены на топливо и электроэнергию. Глава государства сообщил, что ошибки стран Запада привели к хроническим проблемам в мировой экономике, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...