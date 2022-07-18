В Финляндии призвали Европу готовиться к «зиме недовольства»

Цены на топливо продолжат свой рост, считает Мика Аалтола Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Страны Евросоюза должны готовиться к «зиме недовольства» из-за цен на энергоресурсы. Такое заявление в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) сделал директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола.

«Цены на бензоколонке — это лишь прелюдия к дефициту энергии и росту цен. Сейчас главное мобилизовать ресурсы на случай „зимы недовольства“, к которой должны готовиться страны ЕС. Это приводит к конфликту интересов различных социальных групп и оказывает разъединяющее воздействие на демократии», — написал Аалтола.

Ранее страны Евросоюза ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции ударили по Западу больше, чем по РФ, сообщает «Дни.ру». В частности, в странах ЕС резко выросли цены на топливо и электроэнергию. Глава государства сообщил, что ошибки стран Запада привели к хроническим проблемам в мировой экономике, пишет «Национальная служба новостей».