Евросоюз принял решение провести зиму без российского газа

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Страны ЕС планируют продолжить работу атомных и угольных электростанций, чтобы обойтись без газа из России Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европейский союз решил впервые провести зиму без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Страны ЕС этой и следующей зимой могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций, чтобы обойтись без газа из России», — приводит ТАСС слова Бретон. В свою очередь, заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику.

Ранее в Европейской комиссии предложили новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление топлива в Европе на 15% до следующей весны. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости.

ЕС 3 июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. При этом страны Евросоюза признают, что не смогут пережить зиму без российского газа.

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Европейский союз решил впервые провести зиму без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. «Страны ЕС этой и следующей зимой могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций, чтобы обойтись без газа из России», — приводит ТАСС слова Бретон. В свою очередь, заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику. Ранее в Европейской комиссии предложили новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление топлива в Европе на 15% до следующей весны. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. ЕС 3 июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. При этом страны Евросоюза признают, что не смогут пережить зиму без российского газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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