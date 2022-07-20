Евросоюз принял решение провести зиму без российского газа

Европейский союз решил впервые провести зиму без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Страны ЕС этой и следующей зимой могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций, чтобы обойтись без газа из России», — приводит ТАСС слова Бретон. В свою очередь, заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику.
Ранее в Европейской комиссии предложили новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление топлива в Европе на 15% до следующей весны. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости.
ЕС 3 июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. При этом страны Евросоюза признают, что не смогут пережить зиму без российского газа.
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Европейский союз решил впервые провести зиму без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. «Страны ЕС этой и следующей зимой могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций, чтобы обойтись без газа из России», — приводит ТАСС слова Бретон. В свою очередь, заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику. Ранее в Европейской комиссии предложили новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление топлива в Европе на 15% до следующей весны. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. ЕС 3 июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. При этом страны Евросоюза признают, что не смогут пережить зиму без российского газа.