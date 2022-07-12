Путин обозначил преимущество россиян перед европейцами

В ключевой сфере для каждого жителя РФ санкции Запада не сработают

12 июля 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Без электричества россияне зимой не останутся, дал понять президент РФ Владимир Путин на встрече с главой компании Россети Андреем Рюминым Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин показал, что санкции Запада и европейский энергетический кризис не скажутся на россиянах. На встрече с руководителем «Россетей» Андреем Рюминым 12 июля глава государства дал понять, что жители РФ не останутся зимой без света и электричества, комментируют политологи URA.RU их разговор. Для Путина это принципиальный вопрос, поскольку касается социального благополучия в стране, полагают эксперты. Путин отметил, что «Россети» является одной из крупнейших компаний в стране. «Да что наших — это одна из крупнейших мировых компаний по управлению электросетями. А для России, конечно, — системообразующая в своей отрасли, без всяких сомнений. Свыше 88 процентов принадлежит государству в компании», — добавил президент. Глава Россетей Андрей Рюмин заверил президента, что компания перевыполнит план подготовки к зиме Фото: kremlin.ru «Россети» обеспечивают электроснабжение в 78 регионах страны, отметил Рюмин. 77% всей генерируемой в России электроэнергии передается через сети госкомпании. При этом удалось сократить потери на 8,58%, сообщил топ-менеджер. Выручка компании составила 1,1 трлн рублей, что на 100 миллиардов больше, чем было получено в 2020 году. В разных регионах страны «Россети» реализуют крупные инвестиционные проекты, чтобы обеспечить надежность электросетевого хозяйства, отметил Рюмин. С этой же целью упрощен порядок принятия в собственность бесхозяйных объектов. По словам Рюмина, если раньше на это требовался год, сейчас — три месяца. «Эти меры, которые приняты, позволят нам более надежно оказывать наши услуги, и услуги электроснабжения будут более качественные во всех регионах», — отметил Рюмин. Сетевые компании активно ведут подготовку оборудования и сетей к осенне-зимнему периоду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президента в первую очередь интересовала тема подготовки электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду. «К зиме уже начали готовиться?» — поинтересовался Путин. Рюмин заверил, что это — «одна из основных задач». Компания ежегодно увеличивает «аварийный запас» (оборудование, спецтехника и т. д. на экстренные случаи). Такой подход позволил без больших проблем пережить прошлый осенне-зимний период. Проблемы с массовыми отключениями остаются в регионах Северного Кавказа, в Псковской, Новгородской, Архангельской, Тверской областях и в Карелии, отметил Рюмин. Чтобы минимизировать риски, «Россети» совместно с федеральным правительством и регионами проработали необходимые меры реагирования. В целом, отметил Рюмин, финансирование ремонтной кампании в этом году «превысит 78 млрд рублей». «Работы ведутся полным ходом, план, я надеюсь, мы перевыполним, как и в прошлом году, и к началу отопительного сезона будем полностью готовы. Очень важная задача, которая сейчас стоит перед нами в связи с ограничениями, — это ускоренный переход на отечественное оборудование. Подготовка к зиме — самая жаркая пора. Мы уже половину пути прошли», — заверил глава «Россетей». Энергетики переориентируются на отечественные материалы и оборудование, отметил глава Россетей Андрей Рюмин Фото: Илья Московец © URA.RU Состояние экономики и в первую очередь тех ее звеньев и участков, которые имеют повышенную социальную значимость, всегда находилось в центре внимания президента, пояснил URA.RU старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Высшее политическое руководство следит и контролирует подготовку экономики к зиме. И здесь Путину важно показать, что, несмотря на проведение специальную военную операцию страна продолжает жить в обычном режиме — в режиме мирного времени, в режиме развития», — отметил Зудин. Подготовка электроэнергетического комплекса к зиме — это прежде всего забота региональных властей, отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Однако президент показывает, что он все же лично следит за внутренней ситуацией, и демонстрирует свою заинтересованность. «Отключения электроэнергии действительно бывают в регионах. Порой начинают перепихивать проблемы с одного уровня на другой, получается, что у семи нянек дитя без глаза. А страдают простые люди. Путин хочет быть в курсе внутренних вопросов страны. Поэтому для него важна эта встреча с руководителем федеральной сетевой компании», — объяснил Мартынов. Новость по теме Президент Литвы заявил о готовности жить без электричества из РФ Экономика России находится в условиях «чрезвычайной, мобилизационной ситуации», поэтому интерес президента к положению в ключевой электроэнергетической компании страны понятен и объясним, полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Мы находимся в измененном состоянии из-за санкций, введенных против России. Чрезвычайное время требует чрезвычайных мер. Раньше такие вопросы не стояли — регионалы не нуждались в такой поддержке [федерального центра]. Сейчас такая необходимость в поддержке появилась», — резюмировал Мухин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, что санкции Запада и европейский энергетический кризис не скажутся на россиянах. На встрече с руководителем «Россетей» Андреем Рюминым 12 июля глава государства дал понять, что жители РФ не останутся зимой без света и электричества, комментируют политологи URA.RU их разговор. Для Путина это принципиальный вопрос, поскольку касается социального благополучия в стране, полагают эксперты. Путин отметил, что «Россети» является одной из крупнейших компаний в стране. «Да что наших — это одна из крупнейших мировых компаний по управлению электросетями. А для России, конечно, — системообразующая в своей отрасли, без всяких сомнений. Свыше 88 процентов принадлежит государству в компании», — добавил президент. «Россети» обеспечивают электроснабжение в 78 регионах страны, отметил Рюмин. 77% всей генерируемой в России электроэнергии передается через сети госкомпании. При этом удалось сократить потери на 8,58%, сообщил топ-менеджер. Выручка компании составила 1,1 трлн рублей, что на 100 миллиардов больше, чем было получено в 2020 году. В разных регионах страны «Россети» реализуют крупные инвестиционные проекты, чтобы обеспечить надежность электросетевого хозяйства, отметил Рюмин. С этой же целью упрощен порядок принятия в собственность бесхозяйных объектов. По словам Рюмина, если раньше на это требовался год, сейчас — три месяца. «Эти меры, которые приняты, позволят нам более надежно оказывать наши услуги, и услуги электроснабжения будут более качественные во всех регионах», — отметил Рюмин. Президента в первую очередь интересовала тема подготовки электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду. «К зиме уже начали готовиться?» — поинтересовался Путин. Рюмин заверил, что это — «одна из основных задач». Компания ежегодно увеличивает «аварийный запас» (оборудование, спецтехника и т. д. на экстренные случаи). Такой подход позволил без больших проблем пережить прошлый осенне-зимний период. Проблемы с массовыми отключениями остаются в регионах Северного Кавказа, в Псковской, Новгородской, Архангельской, Тверской областях и в Карелии, отметил Рюмин. Чтобы минимизировать риски, «Россети» совместно с федеральным правительством и регионами проработали необходимые меры реагирования. В целом, отметил Рюмин, финансирование ремонтной кампании в этом году «превысит 78 млрд рублей». «Работы ведутся полным ходом, план, я надеюсь, мы перевыполним, как и в прошлом году, и к началу отопительного сезона будем полностью готовы. Очень важная задача, которая сейчас стоит перед нами в связи с ограничениями, — это ускоренный переход на отечественное оборудование. Подготовка к зиме — самая жаркая пора. Мы уже половину пути прошли», — заверил глава «Россетей». Состояние экономики и в первую очередь тех ее звеньев и участков, которые имеют повышенную социальную значимость, всегда находилось в центре внимания президента, пояснил URA.RU старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Высшее политическое руководство следит и контролирует подготовку экономики к зиме. И здесь Путину важно показать, что, несмотря на проведение специальную военную операцию страна продолжает жить в обычном режиме — в режиме мирного времени, в режиме развития», — отметил Зудин. Подготовка электроэнергетического комплекса к зиме — это прежде всего забота региональных властей, отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Однако президент показывает, что он все же лично следит за внутренней ситуацией, и демонстрирует свою заинтересованность. «Отключения электроэнергии действительно бывают в регионах. Порой начинают перепихивать проблемы с одного уровня на другой, получается, что у семи нянек дитя без глаза. А страдают простые люди. Путин хочет быть в курсе внутренних вопросов страны. Поэтому для него важна эта встреча с руководителем федеральной сетевой компании», — объяснил Мартынов. Экономика России находится в условиях «чрезвычайной, мобилизационной ситуации», поэтому интерес президента к положению в ключевой электроэнергетической компании страны понятен и объясним, полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Мы находимся в измененном состоянии из-за санкций, введенных против России. Чрезвычайное время требует чрезвычайных мер. Раньше такие вопросы не стояли — регионалы не нуждались в такой поддержке [федерального центра]. Сейчас такая необходимость в поддержке появилась», — резюмировал Мухин.