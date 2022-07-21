Азиатские страны срочно скупают газ на зиму

Азиатские страны запасаются СПГ, опасаясь скачка цен, сообщают трейдеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Страны Тихоокеанского региона начали активно запасаться сжиженным природным газом (СПГ) на зиму, так как они опасаются, что Россия ограничит мировые поставки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров.

«Крупнейшие азиатские импортеры сжиженного природного газа активизируют усилия по закупке топлива на зиму из-за опасений, что Россия ограничит поставки, что сделает условия на мировом рынке еще более жесткими», — передает Bloomberg. Азиатские покупатели хотят зафиксировать зимние цены на СПГ до того, как произойдет скачок мировых цен.

Южная Корея уже закупила более десятка партий СПГ перед зимой, Япония находится в поисках поставок начиная с сентября. Кроме того, по словам трейдеров, тайваньская CPC Corp. начала запасаться газом после нескольких месяцев молчания.

Всплеск активности связан с окончанием планового ремонта трубопровода «Северный поток», уточняет издание. Любые проблемы с поставками газа заставят европейских покупателей запасаться СПГ, от чего Азии придется конкурировать за газ. Скидка на СПГ для Тихоокеанского региона уже уменьшилась, что означает, что азиатские импортеры платят больше, чтобы привлечь к себе предложение и получить больше газа, чем европейские конкуренты.

Ранее компания «Газпром» восстановила подачу газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1» после десятидневных плановых ремонтных работ. Президент России Владимир Путин заявил немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что поставки СПГ в Европу могут сократиться, однако предложил запустить второй трубопровод «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла идею запуска «Северного потока-2» и планирует принуждать страны ЕС к экономии газа.

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