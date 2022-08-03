Власти РФ обсуждают сроки запуска нового бюджетного правила

От этого зависит курс рубля к доллару

03 августа 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Госбюджет недополучает доходы из-за слишком крепкого рубля Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Центробанк, финансово-экономический блок правительства и Госдума обсуждают сроки запуска нового бюджетного правила. Государственный бюджет каждый месяц недополучает доходы из-за слишком крепкого курса рубля, ослабить который могли бы валютные интервенции в рамках правила, однако сперва депутаты должны одобрить соответствующие поправки в законодательство. Провести голосование в сжатые сроки сложно с технической точки зрения, но юридически возможно, рассказали URA.RU эксперты. Новая конструкция бюджетных правил прорабатывается, сообщили URA.RU в пресс-службе Минфина 3 августа. «Говорить о конкретных параметрах и сценариях пока преждевременно», — отметили в ведомстве. Между тем, в опубликованном 1 августа квартальном отчете Центробанка о денежно-кредитной политике сказано, что базовый сценарий ЦБ предполагает возобновление действия механизма бюджетного правила с 2023 года. Правительство в срок до 25 июля должно было представить президенту Владимиру Путину новые параметры правила, однако доклад остался закрытым. Глава Минфина Антон Силуанов пока не комментирует сроки запуска бюджетного правила Фото: Владимир Андреев © URA.RU Принципиально новый механизм бюджетного правила одобрен, однако сроки его оформления пока еще обсуждаются, подтвердил источник URA.RU, близкий к Центробанку. «Интересы бюджета требуют запуска бюджетного правила в сжатые сроки, поскольку, как сказал [глава Минфина Антон] Силуанов, укрепление курса нацвалюты на каждый рубль обходится госбюджету от 130 до 200 миллиардов рублей недополученных доходов. Лишние 10 рублей курса — это больше триллиона рублей потерь. Однако формальные процедуры не предполагают возобновления действия правила еще 5 месяцев. Процесс можно ускорить, это обсуждается. Что касается позиции Центробанка, то она нейтральна: у ЦБ нет цели по курсу рубля, но когда бюджетное правило заработает, его будет необходимо учитывать в денежно-кредитной политике», — сказал собеседник агентства. Прежде чем новое бюджетное правило вступит в силу, за это решение должны проголосовать депутаты Госдумы, напомнил URA.RU первый заместитель председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Согласно распорядку работы Госдумы, депутаты с 1 августа по 29 августа находятся в отпуске, затем начнется осенняя сессия, и, насколько мне известно, вопроса о новом бюджетном правиле в повестке сессии нет. Однако правительство такое предложение может внести в любой момент, после чего оно будет рассмотрено. Так как правило непосредственно влияет на бюджет, то он должен быть сверстан с его учетом. Чтобы бюджетное правило заработало с 2023 года, предложение в Госдуму должно быть внесено прежде самого бюджета — то есть до 1 октября. Технически это возможно», — рассказал депутат. В Госдуме готовы рассмотреть предложения правительства о бюджетном правиле в сжатые сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Щапова, чтобы бюджетное правило заработало ранее 2023 года, депутатам Госдумы придется пересмотреть уже утвержденный бюджет на 2022 год. «Бюджет на 2022 год давно принят. Если допустить, что такое может быть, то Думе придется вернуться к нему и внести поправки. Юридически это возможно, но процедура очень громоздкая. Однако в случае форс-мажора можно быстро запустить правило в этом году через комиссию по бюджетным ассигнованиям, или через поправки в закон, которым действие правила было приостановлено. Но, учитывая важность и сложность этого решения, оно требует детального обсуждения, поэтому правильно его провести по стандартной процедуре и запустить с 2023 года», — добавил он. Не исключают быстрого запуска нового бюджетного правила и в Совете Федерации, рассказал URA.RU член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин. «Диалог по этому вопрос возможен. В сентябре, когда парламент соберется на сессию и будут проводиться заседания комитета, можно будет обсудить такое предложение. Если оно поступит», — сказал сенатор. Статья по теме ЦБ и Минфин запускают новый механизм влияния на курс доллара Даже если в Госдуме и Совфеде будут готовы утвердить бюджетное правило в срочном порядке, не факт, что правительство решит воспользоваться этой возможностью, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Центробанк и Минфин, который заинтересован в запуске правила, ждут, когда экономика России лучше адаптируется к нынешней реальности. Поэтому базовый сценарий и предполагает работу бюджетного правила с 2023 года. Все помнят по опыту событий 1998 года, что попытки управлять курсом могут приводить к его разбалансировке и поэтому лучше действовать осторожно. Правительство так и поступает», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк, финансово-экономический блок правительства и Госдума обсуждают сроки запуска нового бюджетного правила. Государственный бюджет каждый месяц недополучает доходы из-за слишком крепкого курса рубля, ослабить который могли бы валютные интервенции в рамках правила, однако сперва депутаты должны одобрить соответствующие поправки в законодательство. Провести голосование в сжатые сроки сложно с технической точки зрения, но юридически возможно, рассказали URA.RU эксперты. Новая конструкция бюджетных правил прорабатывается, сообщили URA.RU в пресс-службе Минфина 3 августа. «Говорить о конкретных параметрах и сценариях пока преждевременно», — отметили в ведомстве. Между тем, в опубликованном 1 августа квартальном отчете Центробанка о денежно-кредитной политике сказано, что базовый сценарий ЦБ предполагает возобновление действия механизма бюджетного правила с 2023 года. Правительство в срок до 25 июля должно было представить президенту Владимиру Путину новые параметры правила, однако доклад остался закрытым. Принципиально новый механизм бюджетного правила одобрен, однако сроки его оформления пока еще обсуждаются, подтвердил источник URA.RU, близкий к Центробанку. «Интересы бюджета требуют запуска бюджетного правила в сжатые сроки, поскольку, как сказал [глава Минфина Антон] Силуанов, укрепление курса нацвалюты на каждый рубль обходится госбюджету от 130 до 200 миллиардов рублей недополученных доходов. Лишние 10 рублей курса — это больше триллиона рублей потерь. Однако формальные процедуры не предполагают возобновления действия правила еще 5 месяцев. Процесс можно ускорить, это обсуждается. Что касается позиции Центробанка, то она нейтральна: у ЦБ нет цели по курсу рубля, но когда бюджетное правило заработает, его будет необходимо учитывать в денежно-кредитной политике», — сказал собеседник агентства. Прежде чем новое бюджетное правило вступит в силу, за это решение должны проголосовать депутаты Госдумы, напомнил URA.RU первый заместитель председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Согласно распорядку работы Госдумы, депутаты с 1 августа по 29 августа находятся в отпуске, затем начнется осенняя сессия, и, насколько мне известно, вопроса о новом бюджетном правиле в повестке сессии нет. Однако правительство такое предложение может внести в любой момент, после чего оно будет рассмотрено. Так как правило непосредственно влияет на бюджет, то он должен быть сверстан с его учетом. Чтобы бюджетное правило заработало с 2023 года, предложение в Госдуму должно быть внесено прежде самого бюджета — то есть до 1 октября. Технически это возможно», — рассказал депутат. По словам Щапова, чтобы бюджетное правило заработало ранее 2023 года, депутатам Госдумы придется пересмотреть уже утвержденный бюджет на 2022 год. «Бюджет на 2022 год давно принят. Если допустить, что такое может быть, то Думе придется вернуться к нему и внести поправки. Юридически это возможно, но процедура очень громоздкая. Однако в случае форс-мажора можно быстро запустить правило в этом году через комиссию по бюджетным ассигнованиям, или через поправки в закон, которым действие правила было приостановлено. Но, учитывая важность и сложность этого решения, оно требует детального обсуждения, поэтому правильно его провести по стандартной процедуре и запустить с 2023 года», — добавил он. Не исключают быстрого запуска нового бюджетного правила и в Совете Федерации, рассказал URA.RU член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин. «Диалог по этому вопрос возможен. В сентябре, когда парламент соберется на сессию и будут проводиться заседания комитета, можно будет обсудить такое предложение. Если оно поступит», — сказал сенатор. Даже если в Госдуме и Совфеде будут готовы утвердить бюджетное правило в срочном порядке, не факт, что правительство решит воспользоваться этой возможностью, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Центробанк и Минфин, который заинтересован в запуске правила, ждут, когда экономика России лучше адаптируется к нынешней реальности. Поэтому базовый сценарий и предполагает работу бюджетного правила с 2023 года. Все помнят по опыту событий 1998 года, что попытки управлять курсом могут приводить к его разбалансировке и поэтому лучше действовать осторожно. Правительство так и поступает», — заключил эксперт.