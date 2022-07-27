ЦБ и Минфин запускают новый механизм влияния на курс доллара

Ключевыми звеньями станут зарубежные банки и компании

27 июля 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

К торгам на Московской бирже снова начали допускать банки-нерезиденты Фото: Антон Белицкий © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк и Минфин совместно прорабатывают механизм, который позволит государству вернуть контроль над курсом рубля. Этим эксперты объяснили URA.RU решение о допуске на валютный рынок банков-нерезидентов из недружественных стран, а также допуск к торгам на Московской бирже иностранных компаний и инвесторов из дружественных юрисдикций. В результате этих мер в России снова заработает арбитраж, что является необходимым условием для управления курсами валют, говорят финансисты. О своем намерении разморозить с 8 августа операции части иностранных инвесторов Московская биржа, которая контролируется Центробанком, объявила накануне. Торговля снова станет разрешена компаниям и частным инвесторам из дружественных стран, а также компаниям, которые зарегистрированы за рубежом, но принадлежат россиянам. Проводить на внутреннем российском рынке валютные сделки банкам-нерезидентам из недружественных стран Центробанк разрешил чуть ранее, 20 июля. А в понедельник, 25 июля правительство должно было представить президенту Владимиру Путину параметры обновленного бюджетного правила (пока доклад остается закрытым). Тем не менее, эти меры уже привели к тому, что с 20 июля рубль ослабел к доллару примерно на 10% — до 59-60 рублей. Власти будут влиять на курс долларов и евро через юань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Контролируемый Центробанком процесс допуска части иностранных банков и инвесторов на российский фондовый рынок необходим для арбитража — серий сделок по купле и продажи похожих активов, объяснил URA.RU профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир Евгений Коган. «Пока российский фондовый рынок изолирован от зарубежного, арбитраж не работает. Но уже скоро иностранные банки и инвесторы получат возможность торговать не только в своей зарубежной юрисдикции, но и на Московской бирже, а значит смогут получать выгоду от разницы между стоимостью активов здесь и там. Это приведет к тому, что эта разница будет уменьшаться, потому что иностранные спекулянты выступят в роли передаточного механизма. В конечном итоге крупные покупки на Мосбирже валют дружественных стран, например, китайского юаня, будут влиять не только на курс самого юаня к рублю, но и на курсы недружественных валют», — рассказал эксперт. По словам Когана, политика ЦБ уже вызвала рост курсов доллара и евро, и этому не смог помешать даже налоговый период в России, во время которого компании-экспортеры активно продают валютную выручку, чтобы заплатить государству налоги. «Доллар и евро уже заметно реагируют на решение ЦБ от 20 июля, несмотря на налоговый период, а рост курса доллара помогает наполнять госбюджет», — отметил инвестбанкир. Из-за санкций власти России не могут менять курс доллара к рублю напрямую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЦБ возвращает иностранцев на российский фондовый рынок для того, чтобы Минфин смог ослабить рубль по обновленному бюджетному правилу, заявил в беседе с URA.RU главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. «Решения ЦБ от 20 июля и Мосбиржи от 26 июля связаны с бюджетным правилом. Допускаю, что в краткосрочной перспективе они действительно позволят ЦБ и Минфину совместными усилиями ослабить рубль к доллару. В дальнейшем для ослабления рубля нужно наращивать импорт и уходить от сырьевой модели экономики, так что ситуация с курсом в долгосрочной перспективе даже с учетом бюджетного правила неоднозначная», — сказал Зайченко. Статья по теме В ЦБ и Минфине обсуждают защиту инвесторов от новых санкций В ближайшие месяцы ситуация на валютном рынке останется нестабильной, подтвердил URA.RU член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. По его мнению, принятые ЦБ и Мосбиржей меры — это еще не запуск бюджетного правила, а только подготовка к его запуску в одном из возможных сценариев. «Пока что рынок и экономика находятся в режиме сильной турбулентности, поэтому органы власти создают для себя диверсифицированную площадку для последующего принятия решения по механизмам бюджетного правила. Этот вопрос находится в стадии обсуждения и, на мой взгляд, он получит логическое закрепление в правовых нормах только после тщательной проработки органами власти», — заключил он. Пресс-службы Минфина на момент публикации не ответила на запрос URA.RU о параметрах бюджетного правила. Пресс-служба ЦБ не прокомментировала разморозку операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк и Минфин совместно прорабатывают механизм, который позволит государству вернуть контроль над курсом рубля. Этим эксперты объяснили URA.RU решение о допуске на валютный рынок банков-нерезидентов из недружественных стран, а также допуск к торгам на Московской бирже иностранных компаний и инвесторов из дружественных юрисдикций. В результате этих мер в России снова заработает арбитраж, что является необходимым условием для управления курсами валют, говорят финансисты. О своем намерении разморозить с 8 августа операции части иностранных инвесторов Московская биржа, которая контролируется Центробанком, объявила накануне. Торговля снова станет разрешена компаниям и частным инвесторам из дружественных стран, а также компаниям, которые зарегистрированы за рубежом, но принадлежат россиянам. Проводить на внутреннем российском рынке валютные сделки банкам-нерезидентам из недружественных стран Центробанк разрешил чуть ранее, 20 июля. А в понедельник, 25 июля правительство должно было представить президенту Владимиру Путину параметры обновленного бюджетного правила (пока доклад остается закрытым). Тем не менее, эти меры уже привели к тому, что с 20 июля рубль ослабел к доллару примерно на 10% — до 59-60 рублей. Контролируемый Центробанком процесс допуска части иностранных банков и инвесторов на российский фондовый рынок необходим для арбитража — серий сделок по купле и продажи похожих активов, объяснил URA.RU профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир Евгений Коган. «Пока российский фондовый рынок изолирован от зарубежного, арбитраж не работает. Но уже скоро иностранные банки и инвесторы получат возможность торговать не только в своей зарубежной юрисдикции, но и на Московской бирже, а значит смогут получать выгоду от разницы между стоимостью активов здесь и там. Это приведет к тому, что эта разница будет уменьшаться, потому что иностранные спекулянты выступят в роли передаточного механизма. В конечном итоге крупные покупки на Мосбирже валют дружественных стран, например, китайского юаня, будут влиять не только на курс самого юаня к рублю, но и на курсы недружественных валют», — рассказал эксперт. По словам Когана, политика ЦБ уже вызвала рост курсов доллара и евро, и этому не смог помешать даже налоговый период в России, во время которого компании-экспортеры активно продают валютную выручку, чтобы заплатить государству налоги. «Доллар и евро уже заметно реагируют на решение ЦБ от 20 июля, несмотря на налоговый период, а рост курса доллара помогает наполнять госбюджет», — отметил инвестбанкир. ЦБ возвращает иностранцев на российский фондовый рынок для того, чтобы Минфин смог ослабить рубль по обновленному бюджетному правилу, заявил в беседе с URA.RU главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. «Решения ЦБ от 20 июля и Мосбиржи от 26 июля связаны с бюджетным правилом. Допускаю, что в краткосрочной перспективе они действительно позволят ЦБ и Минфину совместными усилиями ослабить рубль к доллару. В дальнейшем для ослабления рубля нужно наращивать импорт и уходить от сырьевой модели экономики, так что ситуация с курсом в долгосрочной перспективе даже с учетом бюджетного правила неоднозначная», — сказал Зайченко. В ближайшие месяцы ситуация на валютном рынке останется нестабильной, подтвердил URA.RU член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. По его мнению, принятые ЦБ и Мосбиржей меры — это еще не запуск бюджетного правила, а только подготовка к его запуску в одном из возможных сценариев. «Пока что рынок и экономика находятся в режиме сильной турбулентности, поэтому органы власти создают для себя диверсифицированную площадку для последующего принятия решения по механизмам бюджетного правила. Этот вопрос находится в стадии обсуждения и, на мой взгляд, он получит логическое закрепление в правовых нормах только после тщательной проработки органами власти», — заключил он. Пресс-службы Минфина на момент публикации не ответила на запрос URA.RU о параметрах бюджетного правила. Пресс-служба ЦБ не прокомментировала разморозку операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.