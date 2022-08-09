В России откроют центр, который совершит революцию в кардиологии

Ожидается, что смертность от болезней сердца снизится вдвое

09 августа 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

На открытие центра ждут губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце августа в Екатеринбурге откроется новый уникальный «Коронарный центр», где будет применяться единственная в мире технология для предупреждения сердечных болезней. Революционный подход к проблеме, по задумке авторов, кардинально изменит ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В конечном итоге смертность от них должна снизиться в два раза. Инновационная идея принадлежит почетному кардиологу России, руководителю Уральского института кардиологии профессору Яну Габинскому. Как именно будет работать новый медцентр, пока держится в секрете. Но URA.RU все же удалось узнать некоторые подробности. — «Город сердца» и одно из его подразделений — «Коронарный центр» — мечта, к которой вы идете на протяжении многих лет. Расскажите подробнее, для чего именно он нужен Екатеринбургу и России? — В России сейчас настоящая эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, и много лет мы не можем с ней справиться. Если в Европе от болезней системы кровообращения умирает порядка 350 человек на 100 тысяч населения, то в России — около 600 человек на 100 тысяч, а в худшие пандемийные годы и все 700. Это довольно большие цифры. Инновационная идея принадлежит почетному кардиологу России, руководителю Уральского института кардиологии профессору Яну Габинскому Фото: Уральский институт кардиологии На протяжении последних лет в стране была проделана колоссальная работа: появились новые технологии для диагностики и лечения кардиологических пациентов, создана сеть сосудистых центров. Это дало определенные успехи: если в 60-е годы летальность от инфаркта миокарда в стационаре составляла 50-60%, то сейчас в Уральском институте кардиологии умирает всего 5-6%. Но это только в стационарах. Проблема в том, что 60% пациентов вообще не доезжают до стационаров и могут умереть внезапно. Поэтому мы пришли к выводу, что надо начинать работать еще со здоровыми людьми и следить за состоянием сосудов на протяжении всей жизни человека, начиная с тридцатилетнего возраста. Так и появилась технология коронарного паспорта, которую мы будем реализовывать в новом центре. — Сейчас это единственная такая технология в России и мире, аналогов ей нет? — Верно. «Коронарный паспорт» создан у нас в Екатеринбурге, в Уральском институте кардиологии, нашей командой. В рамках этого проекта мы обследуем состояние сосудов человека, а также выявляем у него факторы риска: курит ли он, злоупотребляет ли алкоголем, какое у него артериальное давление, какой холестерин, какие генетические особенности и др. На основе этой информации с помощью программ искусственного интеллекта мы определяем кардиологический статус человека. Это новое понятие в кардиологии. Нами разработаны специальные кардиологические коды которые в конце концов позволяют определить кардиологический статус человека. Всего таких кардиологических статусов шесть. Все люди на земле в зависимости от своих коронарных кодов могут быть отнесены к одному из этих шести кардиологических статусов. Для большего понимания для населения эти статусы разбиты по цветам и получили название коронарного светофора. Если у тебя зеленый свет, можешь жить спокойно и пять лет не обращаться к врачу. Если красный, необходима неотложная кардиологическая помощь. Мы работали над технологией коронарного паспорта шесть лет. Впервые она была представлена на «ИННОПРОМе» в 2016 году. А в 2017 году губернатор выделил нам 50 млн рублей на пилотный проект, в рамках которого удалось обследовать 3,5 тыс. человек, считавших себя полностью здоровыми, самых разных профессий (пилоты, машинисты, гаишники, диспетчеры, спортсмены), в возрастном промежутке от 30 до 60 лет. И мы получили данные, которые нас ошеломили. У 57% были выявлены те или иные кардиологические проблемы, в 14% случаев потребовалось неотложное кардиологическое вмешательство (оперативное лечение). При этом надо понимать, что мы говорим о людях, которых ничего не беспокоило. Впервые технология коронарного паспорта была представлена на «ИННОПРОМе» в 2016 году Фото: Анна Майорова © URA.RU А недавно мы оценили результаты повторного обследования этих людей. Оказалось, что среди обследованных людей, которым оказывалась кардиологическая помощь, не было впоследствии ни одного инфаркта и ни одной смерти. Это подтверждает, что мы на правильном пути. Мы уверены, что коронарные паспорта жителям Свердловской области должны выдаваться бесплатно, и при достаточном охвате населения — это путь к снижению смертности. — Материальная база (новый «Коронарный центр») для этого уже есть. Что еще нужно? — «Коронарный центр» — это новая уникальная форма организации лечебного процесса. Таких центров нет ни в России, ни в мире. Акценты сделаны на персонифицированную (индивидуальную) профилактику и в то же время при необходимости на высочайший мировой лечебный уровень оказания медицинской помощи. Причем это все осуществляется практически в амбулаторных условиях. Для этого не нужно тратить больших бюджетных денег для организации такой помощи в стационарах. Вы спрашиваете что нам нужно еще? Нам нужна поддержка. Необходимо, чтобы к нам повернулись лицом структуры, которые могут помочь профинансировать этот проект. У нас есть уверенность, что коронарные центры и коронарные паспорта помогут уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Свердловской области. А в дальнейшем эту технологию можно тиражировать в другие регионы страны. — Ранее вы анонсировали, что внутри будет «космическое» оборудование… — В первую очередь, важна сама технология, оборудование — уже второй вопрос. Но оно действительно уникальное. Компьютерный томограф, на котором мы будем работать, — всего третий в стране. Он позволяет получать одновременно 640 срезов, то есть мы можем оценить состояние сосудов максимально точно. При этом излучение у томографа в 10 раз меньше, чем у имеющихся сегодня. Второй аппарат, которым также очень гордимся, — это коронарографическая установка последнего поколения. Там используются технологии искусственного интеллекта, аппарат позволяет очень точно определить места, куда нужно поставить стент. Чтобы практически минимизировать осложнения и четко понимать, нужно ли ставить в сосуд стент, мы будем использовать технологию внутрисосудистого ультразвука и коронарного фракционного резерва. «Коронарный центр» — часть большого проекта «Город сердца» Фото: Анна Майорова © URA.RU У нас появится и совершенно новое направление при лечении ишемической болезни сердца — каскадный плазмаферез. С помощью него мы сможем помогать пациентам улучшать состояние сосудов и проходимость стентов, избавляясь от «плохого холестерина» в тех случаях, когда таблетки не помогают. Мне бы не хотелось раскрывать все секреты перед открытием центра. Могу лишь сказать, что там будет самое современное мировое оборудование. — Когда центр заработает, на какой показатель смертности вы рассчитываете выйти вместо 600 человек на 100 тысяч населения? — Мы стремимся к европейскому показателю — 350 человек на 100 тысяч — к 2030 году. И это реально, мы это обязательно сделаем, нужна лишь поддержка. — То есть необходимо включить коронарные паспорта в ОМС? — Это может быть ОМС, могут быть бюджетные субсидии, может быть любое другое финансирование. Это решение должны принять соответствующие структуры, не мы. Нам важно охватить обследованием как можно больше людей. Если мы хотим получить впечатляющий для Свердловской области результат, это обследование для человека должно быть бесплатным. Недавно мы презентовали свою технологию в Москве и получили массу положительных отзывов. Все понимают, что это по-настоящему революционная разработка. — Можете раскрыть, какие города уже заинтересовались технологией? — Речь даже не о городах, а о странах. И это не просто звонки, это письма, это просьбы присутствовать на открытии клиники. — Когда состоится официальное открытие? — В ближайшее время, точную дату мы пока не определили. На открытие мы позовем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который на протяжении всего этого времени поддерживал проект «Город сердца» и помогал реализовывать технологию «коронарный паспорт человека». Также мы ждем федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В конце августа в Екатеринбурге откроется новый уникальный «Коронарный центр», где будет применяться единственная в мире технология для предупреждения сердечных болезней. Революционный подход к проблеме, по задумке авторов, кардинально изменит ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В конечном итоге смертность от них должна снизиться в два раза. Инновационная идея принадлежит почетному кардиологу России, руководителю Уральского института кардиологии профессору Яну Габинскому. Как именно будет работать новый медцентр, пока держится в секрете. Но URA.RU все же удалось узнать некоторые подробности. — «Город сердца» и одно из его подразделений — «Коронарный центр» — мечта, к которой вы идете на протяжении многих лет. Расскажите подробнее, для чего именно он нужен Екатеринбургу и России? — В России сейчас настоящая эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, и много лет мы не можем с ней справиться. Если в Европе от болезней системы кровообращения умирает порядка 350 человек на 100 тысяч населения, то в России — около 600 человек на 100 тысяч, а в худшие пандемийные годы и все 700. Это довольно большие цифры. На протяжении последних лет в стране была проделана колоссальная работа: появились новые технологии для диагностики и лечения кардиологических пациентов, создана сеть сосудистых центров. Это дало определенные успехи: если в 60-е годы летальность от инфаркта миокарда в стационаре составляла 50-60%, то сейчас в Уральском институте кардиологии умирает всего 5-6%. Но это только в стационарах. Проблема в том, что 60% пациентов вообще не доезжают до стационаров и могут умереть внезапно. Поэтому мы пришли к выводу, что надо начинать работать еще со здоровыми людьми и следить за состоянием сосудов на протяжении всей жизни человека, начиная с тридцатилетнего возраста. Так и появилась технология коронарного паспорта, которую мы будем реализовывать в новом центре. — Сейчас это единственная такая технология в России и мире, аналогов ей нет? — Верно. «Коронарный паспорт» создан у нас в Екатеринбурге, в Уральском институте кардиологии, нашей командой. В рамках этого проекта мы обследуем состояние сосудов человека, а также выявляем у него факторы риска: курит ли он, злоупотребляет ли алкоголем, какое у него артериальное давление, какой холестерин, какие генетические особенности и др. На основе этой информации с помощью программ искусственного интеллекта мы определяем кардиологический статус человека. Это новое понятие в кардиологии. Нами разработаны специальные кардиологические коды которые в конце концов позволяют определить кардиологический статус человека. Всего таких кардиологических статусов шесть. Все люди на земле в зависимости от своих коронарных кодов могут быть отнесены к одному из этих шести кардиологических статусов. Для большего понимания для населения эти статусы разбиты по цветам и получили название коронарного светофора. Если у тебя зеленый свет, можешь жить спокойно и пять лет не обращаться к врачу. Если красный, необходима неотложная кардиологическая помощь. Мы работали над технологией коронарного паспорта шесть лет. Впервые она была представлена на «ИННОПРОМе» в 2016 году. А в 2017 году губернатор выделил нам 50 млн рублей на пилотный проект, в рамках которого удалось обследовать 3,5 тыс. человек, считавших себя полностью здоровыми, самых разных профессий (пилоты, машинисты, гаишники, диспетчеры, спортсмены), в возрастном промежутке от 30 до 60 лет. И мы получили данные, которые нас ошеломили. У 57% были выявлены те или иные кардиологические проблемы, в 14% случаев потребовалось неотложное кардиологическое вмешательство (оперативное лечение). При этом надо понимать, что мы говорим о людях, которых ничего не беспокоило. А недавно мы оценили результаты повторного обследования этих людей. Оказалось, что среди обследованных людей, которым оказывалась кардиологическая помощь, не было впоследствии ни одного инфаркта и ни одной смерти. Это подтверждает, что мы на правильном пути. Мы уверены, что коронарные паспорта жителям Свердловской области должны выдаваться бесплатно, и при достаточном охвате населения — это путь к снижению смертности. — Материальная база (новый «Коронарный центр») для этого уже есть. Что еще нужно? — «Коронарный центр» — это новая уникальная форма организации лечебного процесса. Таких центров нет ни в России, ни в мире. Акценты сделаны на персонифицированную (индивидуальную) профилактику и в то же время при необходимости на высочайший мировой лечебный уровень оказания медицинской помощи. Причем это все осуществляется практически в амбулаторных условиях. Для этого не нужно тратить больших бюджетных денег для организации такой помощи в стационарах. Вы спрашиваете что нам нужно еще? Нам нужна поддержка. Необходимо, чтобы к нам повернулись лицом структуры, которые могут помочь профинансировать этот проект. У нас есть уверенность, что коронарные центры и коронарные паспорта помогут уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Свердловской области. А в дальнейшем эту технологию можно тиражировать в другие регионы страны. — Ранее вы анонсировали, что внутри будет «космическое» оборудование… — В первую очередь, важна сама технология, оборудование — уже второй вопрос. Но оно действительно уникальное. Компьютерный томограф, на котором мы будем работать, — всего третий в стране. Он позволяет получать одновременно 640 срезов, то есть мы можем оценить состояние сосудов максимально точно. При этом излучение у томографа в 10 раз меньше, чем у имеющихся сегодня. Второй аппарат, которым также очень гордимся, — это коронарографическая установка последнего поколения. Там используются технологии искусственного интеллекта, аппарат позволяет очень точно определить места, куда нужно поставить стент. Чтобы практически минимизировать осложнения и четко понимать, нужно ли ставить в сосуд стент, мы будем использовать технологию внутрисосудистого ультразвука и коронарного фракционного резерва. У нас появится и совершенно новое направление при лечении ишемической болезни сердца — каскадный плазмаферез. С помощью него мы сможем помогать пациентам улучшать состояние сосудов и проходимость стентов, избавляясь от «плохого холестерина» в тех случаях, когда таблетки не помогают. Мне бы не хотелось раскрывать все секреты перед открытием центра. Могу лишь сказать, что там будет самое современное мировое оборудование. — Когда центр заработает, на какой показатель смертности вы рассчитываете выйти вместо 600 человек на 100 тысяч населения? — Мы стремимся к европейскому показателю — 350 человек на 100 тысяч — к 2030 году. И это реально, мы это обязательно сделаем, нужна лишь поддержка. — То есть необходимо включить коронарные паспорта в ОМС? — Это может быть ОМС, могут быть бюджетные субсидии, может быть любое другое финансирование. Это решение должны принять соответствующие структуры, не мы. Нам важно охватить обследованием как можно больше людей. Если мы хотим получить впечатляющий для Свердловской области результат, это обследование для человека должно быть бесплатным. Недавно мы презентовали свою технологию в Москве и получили массу положительных отзывов. Все понимают, что это по-настоящему революционная разработка. — Можете раскрыть, какие города уже заинтересовались технологией? — Речь даже не о городах, а о странах. И это не просто звонки, это письма, это просьбы присутствовать на открытии клиники. — Когда состоится официальное открытие? — В ближайшее время, точную дату мы пока не определили. На открытие мы позовем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который на протяжении всего этого времени поддерживал проект «Город сердца» и помогал реализовывать технологию «коронарный паспорт человека». Также мы ждем федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко.