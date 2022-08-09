Путин указал губернаторам на главное правило работы с Кремлем

Без него будет нельзя будет решить проблемы регионов

09 августа 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Требование Путина адресовано всем главам регионов Фото: пресс-служба президента России статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Президент Владимир Путин дал понять губернаторам, что не следует лакировать действительность, поскольку он держит на контроле решение проблем в регионах и ждет от них системной эффективной работы. Так эксперты объяснили URA.RU слова президента на его встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым 9 августа в Кремле. По словам политологов, требование Путина адресовано всем губернаторам. В начале встречи с Путиным Соколов напомнил, что с момента назначения на свой пост был готов решать проблемы Кировской области и совместно с коллегами достиг определенных успехов как в сфере промышленного производства, так и в сельском хозяйстве. «Сейчас регион по производству молока в сельхозпредприятиях занимает пятое место в России, и это не предел», — отметил врио губернатора. При этом почти половина сельских районов в Кировской области остается не газифицирована, наблюдается отток трудоспособного населения, а также недостаток социальной и транспортной инфраструктуры, признал Соколов. По производству молока Кировская область занимает пятое место в России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Президент обратил особое внимание врио губернатора на положение жителей моногородов. «Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе. От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения», — заметил глава государства. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего. Надо заниматься самыми острыми проблемами», — подчеркнул президент. Также Путин указал Соколову на проблемы с расселением аварийного жилья и газификацией. «Есть еще одна проблема, которая требует особого вашего внимания вместе с федеральными органами власти, — это аварийное жилье. И конечно, газификацией нужно заниматься более активно, что и будем делать. Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне Федерации и по линии „Газпрома“», — поручил он. Беседа президента с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым прошла по видеосвязи Фото: пресс-служба президента России Тем самым Путин посылает не только Соколову, а всем губернаторам сигнал о том, что федеральный центр держит на контроле решение проблем в регионах и ждет от них системной эффективной работы, объяснил URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Путин не случайно обозначил на встрече с Соколовым проблемное поле Кировской области — от состояния моногородов до проблемы алкоголизации. Это сигнал всем врио губернаторов: нужна постоянная системная работа, а не только предвыборные ходы и заявления, ориентированные на те или иные группы населения», — сказал эксперт. Той же цели служат и другие встречи Путина с главами регионов, добавил в беседе с URA.RU политтехнолог Марат Баширов. «То, что хотел сказать президент, относится ко всем губернаторам: не надо лакировать действительность, нужно работать над решением проблем, потому что все находится на контроле. Что касается Соколова, то это недостаточная газификация региона, дефицит трудовых ресурсов при большом числе предприятий военно-промышленного комплекса в области и так далее. Это важный сигнал, и он адресован главам регионов по всей стране», — подтвердил Баширов. Требовательность к результатам работы и нетерпимость к приукрашиванию действительности в отчетах — базовые принципы региональной политики Кремля, отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Статья по теме Путин обозначил требование к кандидатам в губернаторы «Все что сказал Путин, применимо и к другим субъектам Федерации, об этом он напоминает губернаторам, членам правительства и другим госслужащим регулярно. К тому же встреча с президентом — это не только повод поговорить о проблемах, но и возможность обсудить пути их решения. Внимание Путина добавляет жителям регионов уверенности, что проблемы будут решены», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин дал понять губернаторам, что не следует лакировать действительность, поскольку он держит на контроле решение проблем в регионах и ждет от них системной эффективной работы. Так эксперты объяснили URA.RU слова президента на его встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым 9 августа в Кремле. По словам политологов, требование Путина адресовано всем губернаторам. В начале встречи с Путиным Соколов напомнил, что с момента назначения на свой пост был готов решать проблемы Кировской области и совместно с коллегами достиг определенных успехов как в сфере промышленного производства, так и в сельском хозяйстве. «Сейчас регион по производству молока в сельхозпредприятиях занимает пятое место в России, и это не предел», — отметил врио губернатора. При этом почти половина сельских районов в Кировской области остается не газифицирована, наблюдается отток трудоспособного населения, а также недостаток социальной и транспортной инфраструктуры, признал Соколов. Президент обратил особое внимание врио губернатора на положение жителей моногородов. «Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе. От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения», — заметил глава государства. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего. Надо заниматься самыми острыми проблемами», — подчеркнул президент. Также Путин указал Соколову на проблемы с расселением аварийного жилья и газификацией. «Есть еще одна проблема, которая требует особого вашего внимания вместе с федеральными органами власти, — это аварийное жилье. И конечно, газификацией нужно заниматься более активно, что и будем делать. Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне Федерации и по линии „Газпрома“», — поручил он. Тем самым Путин посылает не только Соколову, а всем губернаторам сигнал о том, что федеральный центр держит на контроле решение проблем в регионах и ждет от них системной эффективной работы, объяснил URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Путин не случайно обозначил на встрече с Соколовым проблемное поле Кировской области — от состояния моногородов до проблемы алкоголизации. Это сигнал всем врио губернаторов: нужна постоянная системная работа, а не только предвыборные ходы и заявления, ориентированные на те или иные группы населения», — сказал эксперт. Той же цели служат и другие встречи Путина с главами регионов, добавил в беседе с URA.RU политтехнолог Марат Баширов. «То, что хотел сказать президент, относится ко всем губернаторам: не надо лакировать действительность, нужно работать над решением проблем, потому что все находится на контроле. Что касается Соколова, то это недостаточная газификация региона, дефицит трудовых ресурсов при большом числе предприятий военно-промышленного комплекса в области и так далее. Это важный сигнал, и он адресован главам регионов по всей стране», — подтвердил Баширов. Требовательность к результатам работы и нетерпимость к приукрашиванию действительности в отчетах — базовые принципы региональной политики Кремля, отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Все что сказал Путин, применимо и к другим субъектам Федерации, об этом он напоминает губернаторам, членам правительства и другим госслужащим регулярно. К тому же встреча с президентом — это не только повод поговорить о проблемах, но и возможность обсудить пути их решения. Внимание Путина добавляет жителям регионов уверенности, что проблемы будут решены», — заключил эксперт.