Путин обозначил требование к кандидатам в губернаторы

Президент РФ Владимир Путин обозначил основные подходы к работе для губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин обозначил основные критерии для будущих губернаторов. Кандидаты в главы регионов должны не только понимать, как развивать экономику, но и уметь договариваться с местными элитами, что показала встреча Путина с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым 3 августа, объяснили эксперты URA.RU. По словам политологов, конфликтный регион накануне губернаторских выборов стал спокойным, и в копилке врио это первое значимое достижение.

Встречу с Евраевым губернатора Путин начал с общей информации о ситуации в регионе. «По основным показателям положение вполне удовлетворительное, растет валовый региональный продукт, промышленное производство есть, и инвестиции растут. Но наверняка есть вопросы, на которые нужно обращать особое внимание», — заметил президент.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев возглавляет регион с октября 2021 года Фото: сайт правительства Ярославской области

Среди проблемных вопросов Евраев выделил ситуацию с обманутыми дольщиками, нехваткой медицинских кадров. Все они постепенно решаются.

Местный бизнес в том числе с помощью региональных властей адаптируется к санкциям. Среди мер поддержки на областном уровне сохранены ставки по ранее выданным кредитам, обеспечено льготное кредитование промышленных предприятий. «Радует проактивная позиция промышленников, которые видят, что, с одной стороны, сложное экономическое время, а с другой — время возможностей: можно занимать новые ниши, и они именно так и делают», — отметил Евраев. Врио губернатора рассчитывает создать в регионе «передовую инженерную школу».

Храм Иоанна Предтечи, изображенный на тысячной купюре, будет отреставрирован, надеется Михаил Евраев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В регионе готовятся разработать с участием жителей «стратегические планы развития районов» и уже реализуют проект «Наши дворы». Ведется модернизация общественного транспорта — автобусов, троллейбусов. Реализуется программа сохранения объектов культурного наследия, к которым относится, например, храм Иоанна Предтечи.

Большие деньги вкладываются в ремонт дорог, отметил врио губернатора, но есть необходимость строительства так называемой Карабулинской развязки, которая соединяет центр города с его левым берегом. «Это южное полукольцо Ярославля. И этот проект полукольца был включен в генплан еще в 1971 году, то есть 51 год назад», — отметил Евраев. Необходимо и строительство нового моста через Волгу, которое может начаться уже в 2023 году, но нужно дополнительное финансирование.

Дорожное строительство — одно из основных направлений работы региональных властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Путин поддержал начинания, озвученные врио губернатора. Согласился, что проблемы в дорожном хозяйстве, в экологической сфере, в здравоохранении остаются. И ими нужно «заниматься напряженно» вместе с правительством. «Обязательно поручу правительству просьбы проработать», — пообещал президент.

Евраев занимает должность врио губернатора с октября 2021 года. В сентябре у него состоятся первые большие выборы. Евраев возглавил политически сложный регион, отмечают эксперты. Предыдущий губернатор Дмитрий Миронов занимался больше экономическим развитием Ярославской области, и в конфликты местных элит старался не вмешиваться. У Евраева задача — не только сохранить экономическую, но и обеспечить политическую стабильность, убежден глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов.

«Евраев будет продолжать экономическую политику Миронова, но для него важна политическая часть. Путин показал, что поддерживает его», — пояснил Маркелов.

Эксперты полагают, что встречей с Евраевым Путин поддержал врио губернатора в преддверие предстоящих выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первые результаты разрешения политических конфликтов у Евраева уже есть, отметил в разговоре с URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Команде Евраева удалось решить «серьезную проблему с выдвижением на выборы кандидата от «Справедливой России»». «Разменяли неучастие в выборах [популярного в Ярославле политика] депутата Госдумы Анатолия Грешневикова на то, чтобы сенатором от региона стал представитель эсеров режиссер Игорь Беляев.

Но в целом, ситуация в регионе остается достаточно проблемной. Поэтому логично, что Евраева поддерживают в том числе авторитетом президента», — пояснил Минченко.

«Достаточно стабильной» политическую ситуацию в Ярославской области считает эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Поэтому президентская поддержка Евраева имеет большое электоральное значение. «Президент сейчас самый рейтинговый политик. Это позволит очень серьезно повысить избираемость врио губернатора. Встреча с президентом — хорошее подспорье. Но это не пожарная спецоперация по спасению врио с участием президента», — заключил Карягин.