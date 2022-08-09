Команда Куйвашева поставила под угрозу его победу на выборах

Спасая переизбрание шефа, чиновники готовы срочно менять тактику

09 августа 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

План команды Евгения Куйвашева на выборы, судя по всему, подвергнется корректировке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Избирательный штаб свердловского губернатора Евгения Куйвашева обсуждает срочную смену предвыборной тактики. По данным URA.RU, за месяц до дня голосования в команде кандидата появились сомнения, что прежний сценарий — провести выборы при минимальной явке — обеспечит губернатору победу. Уверенности, что второй тур для Куйвашева исключен, у областных чиновников становится все меньше. Очередные губернаторские выборы в Свердловской области назначены на 11 сентября. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», в кампании участвуют еще четыре человека: Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Решающая фаза предвыборной борьбы уже началась — все кандидаты запустили агитационную кампанию. Команда Евгения Куйвашева с июня предпринимает попытки подтянуть его рейтинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда действующего губернатора ведет подготовку к голосованию с конца прошлого года. Окружение Куйвашева в кулуарах транслирует, что победа шефа в сентябре практически гарантирована — благодаря высокому рейтингу. В разное время собеседники URA.RU называли цифры от 65% до 85%. Но с недавних пор почему-то предпочитают не озвучивать актуальные точные значения. В то же время другие источники уверенно возражали: рейтинг губернатора ниже, чем его презентуют. Еще в июне он колебался в районе 40%, а команда Куйвашева тайно прорабатывала сценарии, как избежать второго тура. Губернатору начали устраивать предвыборные перфомансы и публичные скандалы с федеральными звездами. Приблизительно в то же время было принято решение — искусственно засушить явку и привести на избирательные участки только сторонников губернатора и «Единой России». Сценарий начали претворять в жизнь. Статья по теме У выборов свердловского губернатора — новый распорядитель Ответственными за его подготовку называли двух администраторов кампании Куйвашева — кремлевского политтехнолога Глеба Кузнецова и вице-губернатора Олега Чемезова. Последний, по слухам, в середине июня передавал избирательному штабу Екатеринбурга соответствующие вводные: явка трети избирателей и уверенная победа (выше 60%) Куйвашева в первом туре. Аналогичную установку озвучивали и свердловским мэрам. Областная элита считает такую тактику испытанной временем. Она уже была применена в 2017 году, когда Куйвашев избирался на второй срок. Тогда явка составила 37,3%, а губернатор выиграл с результатом 62,1%. В ту же кампанию в других регионах, где активность избирателей была выше, выше оказались и цифры победителей. Например, пермский губернатор Максим Решетников набрал 82% при явке 42,5%, саратовский глава Валерий Радаев — 74,6% при явке 54,7%, а белгородец Евгений Савченко — 69,2% при явке 54,6%. Однако сейчас, по данным URA.RU, в штабе Куйвашева ставят под сомнение эффективность сушки. По словам близкого к кампании источника, команде Куйвашева были представлены доводы, что нынешняя тактика может быть опасна для кандидата. «Засушенная явка не гарантирует лояльное голосование. Насильно пригнанные люди могут [проголосовать] как угодно. Плюс сушка технически сложнее в исполнении — оппозиция внезапно приведет свой электорат, и план поломан», — пояснил один из екатеринбургских политтехнологов, попросивший об анонимности. В губернаторском штабе сомневаются, сколько людей стоит привести на участки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собеседник, близкий к избирательному штабу Куйвашева, фиксирует: внутренние обсуждения связаны с тем, что даже минимальную вероятность второго тура необходимо исключить. «[В штабе] всерьез переживают, что 50% [за губернатора] получить не удастся. Отсутствие [агитационной] кампании может привести к тому, что голоса не наберутся даже среди пригнанных людей. Отсюда и идея, что явку нужно срочно нагонять», — указывает источник. Вице-губернатор Чемезов, руководящий штабом, воздержался от комментариев. Впрочем, в областной власти представляют и другую версию событий. По словам статусного собеседника в политсреде, еще в начале лета штабу было поручено не производить с явкой никаких манипуляций — ни сушить, ни разгонять. «Ничего [с тех пор] не изменилось», — пояснил осведомленный чиновник. Активная агитация за Евгения Куйвашева уже стартовала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пока на намеренную сушку явки ничто не указывает, так как агитационная кампания Куйвашева стартовала достаточно активно, полагает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «И вместе с тем сейчас сложно предположить, возможен ли второй тур. В нынешних реалиях я не вижу большого потенциала для второго тура. Для этого нужны предложения каких-то альтернативных политических решений, хотя бы декоративных. Но этого нет», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Избирательный штаб свердловского губернатора Евгения Куйвашева обсуждает срочную смену предвыборной тактики. По данным URA.RU, за месяц до дня голосования в команде кандидата появились сомнения, что прежний сценарий — провести выборы при минимальной явке — обеспечит губернатору победу. Уверенности, что второй тур для Куйвашева исключен, у областных чиновников становится все меньше. Очередные губернаторские выборы в Свердловской области назначены на 11 сентября. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», в кампании участвуют еще четыре человека: Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Решающая фаза предвыборной борьбы уже началась — все кандидаты запустили агитационную кампанию. Команда действующего губернатора ведет подготовку к голосованию с конца прошлого года. Окружение Куйвашева в кулуарах транслирует, что победа шефа в сентябре практически гарантирована — благодаря высокому рейтингу. В разное время собеседники URA.RU называли цифры от 65% до 85%. Но с недавних пор почему-то предпочитают не озвучивать актуальные точные значения. В то же время другие источники уверенно возражали: рейтинг губернатора ниже, чем его презентуют. Еще в июне он колебался в районе 40%, а команда Куйвашева тайно прорабатывала сценарии, как избежать второго тура. Губернатору начали устраивать предвыборные перфомансы и публичные скандалы с федеральными звездами. Приблизительно в то же время было принято решение — искусственно засушить явку и привести на избирательные участки только сторонников губернатора и «Единой России». Сценарий начали претворять в жизнь. Ответственными за его подготовку называли двух администраторов кампании Куйвашева — кремлевского политтехнолога Глеба Кузнецова и вице-губернатора Олега Чемезова. Последний, по слухам, в середине июня передавал избирательному штабу Екатеринбурга соответствующие вводные: явка трети избирателей и уверенная победа (выше 60%) Куйвашева в первом туре. Аналогичную установку озвучивали и свердловским мэрам. Областная элита считает такую тактику испытанной временем. Она уже была применена в 2017 году, когда Куйвашев избирался на второй срок. Тогда явка составила 37,3%, а губернатор выиграл с результатом 62,1%. В ту же кампанию в других регионах, где активность избирателей была выше, выше оказались и цифры победителей. Например, пермский губернатор Максим Решетников набрал 82% при явке 42,5%, саратовский глава Валерий Радаев — 74,6% при явке 54,7%, а белгородец Евгений Савченко — 69,2% при явке 54,6%. Однако сейчас, по данным URA.RU, в штабе Куйвашева ставят под сомнение эффективность сушки. По словам близкого к кампании источника, команде Куйвашева были представлены доводы, что нынешняя тактика может быть опасна для кандидата. «Засушенная явка не гарантирует лояльное голосование. Насильно пригнанные люди могут [проголосовать] как угодно. Плюс сушка технически сложнее в исполнении — оппозиция внезапно приведет свой электорат, и план поломан», — пояснил один из екатеринбургских политтехнологов, попросивший об анонимности. Собеседник, близкий к избирательному штабу Куйвашева, фиксирует: внутренние обсуждения связаны с тем, что даже минимальную вероятность второго тура необходимо исключить. «[В штабе] всерьез переживают, что 50% [за губернатора] получить не удастся. Отсутствие [агитационной] кампании может привести к тому, что голоса не наберутся даже среди пригнанных людей. Отсюда и идея, что явку нужно срочно нагонять», — указывает источник. Вице-губернатор Чемезов, руководящий штабом, воздержался от комментариев. Впрочем, в областной власти представляют и другую версию событий. По словам статусного собеседника в политсреде, еще в начале лета штабу было поручено не производить с явкой никаких манипуляций — ни сушить, ни разгонять. «Ничего [с тех пор] не изменилось», — пояснил осведомленный чиновник. Пока на намеренную сушку явки ничто не указывает, так как агитационная кампания Куйвашева стартовала достаточно активно, полагает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «И вместе с тем сейчас сложно предположить, возможен ли второй тур. В нынешних реалиях я не вижу большого потенциала для второго тура. Для этого нужны предложения каких-то альтернативных политических решений, хотя бы декоративных. Но этого нет», — заключил политолог.