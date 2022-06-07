У выборов свердловского губернатора — новый распорядитель

Предыдущего подвела мутная история: он чуть не подставил Куйвашева перед олигархами

07 июня 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

У избирательной кампании Евгения Куйвашева сменился главный координатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 У избирательной кампании свердловского губернатора Евгения Куйвашева будет новый администратор. Как стало известно URA.RU, после громкого провала от дел отодвигают распорядителя предыдущих выборов — политтехнолога и неформального советника главы региона Рината Хазеева. Важнейшее для Куйвашева переизбрание берет под контроль политический вице-губернатор Олег Чемезов. Этой осенью у Куйвашева подходит к концу второй губернаторский срок. Официально о своем выдвижении на выборы он еще не объявил, но публичная подготовка к переизбранию уже началась. 20 мая губернатор заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина, а 6 июня получил напутствие от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Одновременно сформирован предвыборный штаб и определен его главный идеолог — кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов. Олега Чемезова называют новым администратором губернаторской кампании Фото: Анна Майорова © URA.RU Несмотря на общую стройность ситуации, у Куйвашева до последнего момента оставалась одна нерешенная задача — о фронтмене избирательной кампании. По наблюдениям двух источников URA.RU, сейчас эта роль находится в процессе транзита: прежний координатор свердловских выборов политтехнолог Хазеев уступает позиции вице-губернатору Чемезову. «Этого господина [Хазеева] подвела прошлогодняя кампания в Госдуму», — намекает на причину близкий к штабу источник. Выборы-2021 свердловские чиновники вспоминают с явным раздражением. По итогам голосования «Единая Россия», ведомая Хазеевым и его командой, набрала лишь 34,73%, что оказалось даже меньше 40-45%, которые требовала Москва. По качеству кампании регион занял 65 место в стране, а областная элита погрязла в разборках. И выяснять было что — та кампания обошлась властям и спонсорам в рекордную сумму. Статья по теме Куйвашев собрал на выборы в разы больше, чем другие главы УрФО По разным оценкам, в избирательный фонд «Единой России» было привлечено до 1 млрд рублей, что стало самым большим сбором среди всех территорий УрФО. В краудфандинге участвовал и сам Хазеев — он был одним из активнейших переговорщиков с крупным бизнесом. «Ринат действовал от имени губернатора, губернатор выступал гарантом. Поэтому ему [Хазееву] доверяли», — объясняет логику предпринимателей источник в команде Куйвашева. Близкий к одной из промышленных групп собеседник (впрочем, лично не участвовавший в тех переговорах) развивает мысль: «Доверяли, но не без сомнений». В этот раз положение технолога кардинально иное. Сразу два инсайдера URA.RU фиксируют: свердловский олигархат больше не доверяет Хазееву и не готов давать средства под его начинания. Причина — подозрения в непорядочности консультанта. Сразу по завершении кампании-2021 инвесторы пытались уличить Хазеева в махинациях с вверенными ему деньгами, но фактов не предоставили. А уже зимой достоянием общественности стала байка: Хазеев приобрел жилье в элитном клубном доме. По последней информации URA.RU, технолог не ограничился только одной квартирой в этом ЖК. Обсуждалось, что Евгений Куйвашев назначает Олега Чемезова как раз под губернаторские выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фоне компрометации Хазеева растет влияние Чемезова — официального куратора внутренней политики в регионе. Он пришел в свердловскую власть в марте 2019-го (до этого был депутатом в Тюмени), а политическим вице-губернатором стал в октябре 2021-го. Тогда же Чемезову доверили спецзадание: с осени он лично вел консультации с Москвой по переизбранию Куйвашева, а уже через полгода успешно защитил в Кремле концепцию кампании шефа. За три с небольшим года в Екатеринбурге деловая репутация Чемезова осталась нетронутой. Его бэкграунд в общении с бизнесом считают безупречным: последние полтора года чиновник заведовал работой минфина и минэка и неоднократно контактировал с олигархами. «Олег сам бизнесмен (в Тюмени Чемезову принадлежали УК „Партиком“ и ДОК „Красный октябрь“ — прим. URA.RU) и говорит с бизнесом на одном языке», — объясняет его знакомый. Приход Чемезова на пост вице-губернатора называли плохой новостью для Хазеева. Еще тогда, прошлой осенью, собеседники URA.RU строили прогнозы, что отношения у них будут натянутыми: Чемезов, мол, не позволит Хазееву влиять на себя и продавливать свои идеи. И даже звучали предположения, что вице-губернатор попытается оттеснить технолога от дел, и конфликт между ними неизбежен. Сейчас же общение Чемезова с Хазеевым разные люди описывают как «отстраненное», «сугубо рабочее» и «эпизодическое». Отношения «двух генералов» кампании Куйвашева описывают как прохладные Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместе с тем в резиденции губернатора подмечают: Чемезов отбивает у Хазеева контроль над кампанией. По словам нескольких собеседников, вице-губернатор уже координирует и административные, и политтехнологические вопросы выборов. «В этом смысле он похож на [бывшего главу администрации губернатора Владимира] Тунгусова, который в том же стиле вел кампанию [Куйвашева в 2017 году]. Но того же опыта у Чемезова пока нет», — оценивает опытный свердловский политик. Сам Чемезов воздержался от комментариев по теме. Связаться с Хазеевым к моменту публикации URA.RU не удалось — он принципиально отказывается от общения с прессой. Как протекает нынешний сбор средств на губернаторские выборы — доподлинно неизвестно. Опрошенные URA.RU собеседники заявили, что пока не слышали о переговорах со спонсорами. Весной обсуждалась версия, что некую часть избирательного фонда-2021 все же удалось сэкономить, и средства будут пущены на кампанию Куйвашева. Однако подтверждений этому еще не появлялось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на «Погоны и Галстуки» ,чтобы быть в курсе самых интересных политических инсайдов Урала.

У избирательной кампании свердловского губернатора Евгения Куйвашева будет новый администратор. Как стало известно URA.RU, после громкого провала от дел отодвигают распорядителя предыдущих выборов — политтехнолога и неформального советника главы региона Рината Хазеева. Важнейшее для Куйвашева переизбрание берет под контроль политический вице-губернатор Олег Чемезов. Этой осенью у Куйвашева подходит к концу второй губернаторский срок. Официально о своем выдвижении на выборы он еще не объявил, но публичная подготовка к переизбранию уже началась. 20 мая губернатор заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина, а 6 июня получил напутствие от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Одновременно сформирован предвыборный штаб и определен его главный идеолог — кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов. Несмотря на общую стройность ситуации, у Куйвашева до последнего момента оставалась одна нерешенная задача — о фронтмене избирательной кампании. По наблюдениям двух источников URA.RU, сейчас эта роль находится в процессе транзита: прежний координатор свердловских выборов политтехнолог Хазеев уступает позиции вице-губернатору Чемезову. «Этого господина [Хазеева] подвела прошлогодняя кампания в Госдуму», — намекает на причину близкий к штабу источник. Выборы-2021 свердловские чиновники вспоминают с явным раздражением. По итогам голосования «Единая Россия», ведомая Хазеевым и его командой, набрала лишь 34,73%, что оказалось даже меньше 40-45%, которые требовала Москва. По качеству кампании регион занял 65 место в стране, а областная элита погрязла в разборках. И выяснять было что — та кампания обошлась властям и спонсорам в рекордную сумму. По разным оценкам, в избирательный фонд «Единой России» было привлечено до 1 млрд рублей, что стало самым большим сбором среди всех территорий УрФО. В краудфандинге участвовал и сам Хазеев — он был одним из активнейших переговорщиков с крупным бизнесом. «Ринат действовал от имени губернатора, губернатор выступал гарантом. Поэтому ему [Хазееву] доверяли», — объясняет логику предпринимателей источник в команде Куйвашева. Близкий к одной из промышленных групп собеседник (впрочем, лично не участвовавший в тех переговорах) развивает мысль: «Доверяли, но не без сомнений». В этот раз положение технолога кардинально иное. Сразу два инсайдера URA.RU фиксируют: свердловский олигархат больше не доверяет Хазееву и не готов давать средства под его начинания. Причина — подозрения в непорядочности консультанта. Сразу по завершении кампании-2021 инвесторы пытались уличить Хазеева в махинациях с вверенными ему деньгами, но фактов не предоставили. А уже зимой достоянием общественности стала байка: Хазеев приобрел жилье в элитном клубном доме. По последней информации URA.RU, технолог не ограничился только одной квартирой в этом ЖК. На фоне компрометации Хазеева растет влияние Чемезова — официального куратора внутренней политики в регионе. Он пришел в свердловскую власть в марте 2019-го (до этого был депутатом в Тюмени), а политическим вице-губернатором стал в октябре 2021-го. Тогда же Чемезову доверили спецзадание: с осени он лично вел консультации с Москвой по переизбранию Куйвашева, а уже через полгода успешно защитил в Кремле концепцию кампании шефа. За три с небольшим года в Екатеринбурге деловая репутация Чемезова осталась нетронутой. Его бэкграунд в общении с бизнесом считают безупречным: последние полтора года чиновник заведовал работой минфина и минэка и неоднократно контактировал с олигархами. «Олег сам бизнесмен (в Тюмени Чемезову принадлежали УК „Партиком“ и ДОК „Красный октябрь“ — прим. URA.RU) и говорит с бизнесом на одном языке», — объясняет его знакомый. Приход Чемезова на пост вице-губернатора называли плохой новостью для Хазеева. Еще тогда, прошлой осенью, собеседники URA.RU строили прогнозы, что отношения у них будут натянутыми: Чемезов, мол, не позволит Хазееву влиять на себя и продавливать свои идеи. И даже звучали предположения, что вице-губернатор попытается оттеснить технолога от дел, и конфликт между ними неизбежен. Сейчас же общение Чемезова с Хазеевым разные люди описывают как «отстраненное», «сугубо рабочее» и «эпизодическое». Вместе с тем в резиденции губернатора подмечают: Чемезов отбивает у Хазеева контроль над кампанией. По словам нескольких собеседников, вице-губернатор уже координирует и административные, и политтехнологические вопросы выборов. «В этом смысле он похож на [бывшего главу администрации губернатора Владимира] Тунгусова, который в том же стиле вел кампанию [Куйвашева в 2017 году]. Но того же опыта у Чемезова пока нет», — оценивает опытный свердловский политик. Сам Чемезов воздержался от комментариев по теме. Связаться с Хазеевым к моменту публикации URA.RU не удалось — он принципиально отказывается от общения с прессой. Как протекает нынешний сбор средств на губернаторские выборы — доподлинно неизвестно. Опрошенные URA.RU собеседники заявили, что пока не слышали о переговорах со спонсорами. Весной обсуждалась версия, что некую часть избирательного фонда-2021 все же удалось сэкономить, и средства будут пущены на кампанию Куйвашева. Однако подтверждений этому еще не появлялось.