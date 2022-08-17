Свердловская область вошла в ТОП по количеству новых случаев ВИЧ

Инфицированные пациенты стали чаще умирать от неизлечимой болезни

18 августа 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Еще не найдено лекарство, которое могло бы вывести ВИЧ из организма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ в 2021 году. В прошлом году среди свердловчан было зарегистрировано 95,7 случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч жителей. На втором месте Челябинская область (97,4 случая), на первом — Иркутская (99,6 случаев). Причина — сокращение объема обследований на ВИЧ, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Единственный способ защиты от ВИЧ-инфекции — это не допускать заражения, соблюдая все возможные меры профилактики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Свердловская область — одна из самых проблемных в России по ВИЧ. По итогам 2021 года она вошла в так называемый ТОП-3. Одной из главных причин можно назвать то, что в регионе сократился объем обследований на ВИЧ из-за пандемии коронавируса, которая захлестнула страну последние несколько лет. Люди стали носить маски, чтобы не заболеть коронавирусом, но совсем забыли про другие болезни, включая ВИЧ», — поделился информатор. Другой собеседник агентства считает, что горожане потеряли бдительность. «С 2021 года снизилась обращаемость свердловчан в центры по профилактике и борьбе со СПИДом. Люди считают, что раз не наркоман — значит, не заразится, и проверяться не надо, а это неправильная позиция. Проверяться — обязанность каждого гражданина страны. Откладывая тестирование на ВИЧ, любой гражданин может неосознанно стать ВИЧ — диссидентом», — сказал он. «Также следует учесть, что за последние годы в Свердловской области, как и во всей России, тенденция к росту ВИЧ выросла при гомосексуальных контактах. Если раньше доля заражений среди геев в стране составляла 1.3%, то сейчас цифра выросла до 2.5%», — добавил источник Противодействие ВИЧ-инфекции в регионе требует более системных мер, считают собеседники агентства. «Эти меры должны быть направлены как на предупреждение новых случаев заражения ВИЧ, так и увеличение охвата лечением свердловчан, живущих с ВИЧ. Надо повсеместно делать экспресс-тесты. Многие работодатели могут обязать своих сотрудников проходить тестирование. И это касается не только государственных учреждений, но и коммерческих», — отметил информатор. Считается, что каждый сотый взрослый житель нашей планеты уже заражен ВИЧ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции, в прошлом году было протестировано 41 927 340 россиян. Это всего лишь 28,8% от общего числа населения страны. По предварительным данным, в среднем в России показатель заболеваемости ВИЧ составил 48,7 на 100 тысяч населения. Кроме Иркутской, Челябинской и Свердловской областей этот показатель оказался выше среднероссийского еще в 27 субъектах федерации. «Поскольку болезнь не выявляется вовремя и люди не получают своевременное лечение, число смертей среди ВИЧ-инфицированных увеличилось. Этому поспособствовало и то, что в 2021 году все силы были брошены на борьбу с коронавирусом, и пациенты с ВИЧ не могли получить медицинскую помощь в должном объеме», — признают собеседники. Источники прогнозируют, что в ближайшее время COVID-19 атакует именно страны с высокой заболеваемостью ВИЧ. «Каждый, включая людей, живущих с ВИЧ, должен принять рекомендуемые меры предосторожности, чтобы уменьшить воздействие коронавируса», — предупреждают эксперты. Вирус очень изменчив, что не позволяет до настоящего времени создать против него вакцину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Всего по состоянию на 2021 год в России проживало более 1 528 300 ВИЧ-инфицированных. В мире людей, живущих с ВИЧ, насчитывается примерно 38,4 млн человек. Из них число новых случаев ВИЧ-инфекции в прошлом год составило около 1,5 млн человек. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Свердловский Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Там отметили, что за 6 месяцев 2022 года выявлено 2 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. «На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 68 тысяч лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, показатель пораженности населения составляет 1,6%. Отметим, что темпы прироста пораженности с 2005 года снизились почти в 10 раз», — сказано в сообщении. «Если говорить о причинах, которые влияют на высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией, то это во многом связано с развитием неблагополучной ситуации по наркомании в конце 90-x начале 2000-x годов и активным распространением ВИЧ-инфекции среди потребителей инъeкциoнныx наркотиков. Таким образом, высокий уровень пораженности связан, в том числе, с тем, что когорта пациентов не уменьшается за счет снижения смертности», — передает слова главврача Свердловского Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД Анжелики Подымовой пресс-служба медучреждения. Благодаря активной профилактической работе, достигнут минимaльньIй уровень передачи ВИЧ от матери ребенку (1,5%) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большое внимание уделяется работе с ключевыми группами населения, в том числе с группами повышенного риска. «Что касается лечения, то антиретровирусную терапию (APBT) получают 76,5% ВИЧ-инфицированных пациентов, что на 5% выше среднего российского уровня. У 83% ВИЧ-инфицированных, получающих APBT, вирусная нагрузка не определяется, что свидетельствует о высоком уровне эффективности лечения и приводит к снижению смертности и распространению ВИЧ-инфекции», — отметила Подымова. Ранее агентство писало, что Свердловская область оказалась на первом месте по распространению ВИЧ-инфекции в стране. Инфекция уже вышла за пределы так называемых уязвимых групп населения (геи, проститутки, наркоманы) и активно распространяется среди людей, которых не входят в группу риска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ в 2021 году. В прошлом году среди свердловчан было зарегистрировано 95,7 случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч жителей. На втором месте Челябинская область (97,4 случая), на первом — Иркутская (99,6 случаев). Причина — сокращение объема обследований на ВИЧ, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Свердловская область — одна из самых проблемных в России по ВИЧ. По итогам 2021 года она вошла в так называемый ТОП-3. Одной из главных причин можно назвать то, что в регионе сократился объем обследований на ВИЧ из-за пандемии коронавируса, которая захлестнула страну последние несколько лет. Люди стали носить маски, чтобы не заболеть коронавирусом, но совсем забыли про другие болезни, включая ВИЧ», — поделился информатор. Другой собеседник агентства считает, что горожане потеряли бдительность. «С 2021 года снизилась обращаемость свердловчан в центры по профилактике и борьбе со СПИДом. Люди считают, что раз не наркоман — значит, не заразится, и проверяться не надо, а это неправильная позиция. Проверяться — обязанность каждого гражданина страны. Откладывая тестирование на ВИЧ, любой гражданин может неосознанно стать ВИЧ — диссидентом», — сказал он. «Также следует учесть, что за последние годы в Свердловской области, как и во всей России, тенденция к росту ВИЧ выросла при гомосексуальных контактах. Если раньше доля заражений среди геев в стране составляла 1.3%, то сейчас цифра выросла до 2.5%», — добавил источник Противодействие ВИЧ-инфекции в регионе требует более системных мер, считают собеседники агентства. «Эти меры должны быть направлены как на предупреждение новых случаев заражения ВИЧ, так и увеличение охвата лечением свердловчан, живущих с ВИЧ. Надо повсеместно делать экспресс-тесты. Многие работодатели могут обязать своих сотрудников проходить тестирование. И это касается не только государственных учреждений, но и коммерческих», — отметил информатор. Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции, в прошлом году было протестировано 41 927 340 россиян. Это всего лишь 28,8% от общего числа населения страны. По предварительным данным, в среднем в России показатель заболеваемости ВИЧ составил 48,7 на 100 тысяч населения. Кроме Иркутской, Челябинской и Свердловской областей этот показатель оказался выше среднероссийского еще в 27 субъектах федерации. «Поскольку болезнь не выявляется вовремя и люди не получают своевременное лечение, число смертей среди ВИЧ-инфицированных увеличилось. Этому поспособствовало и то, что в 2021 году все силы были брошены на борьбу с коронавирусом, и пациенты с ВИЧ не могли получить медицинскую помощь в должном объеме», — признают собеседники. Источники прогнозируют, что в ближайшее время COVID-19 атакует именно страны с высокой заболеваемостью ВИЧ. «Каждый, включая людей, живущих с ВИЧ, должен принять рекомендуемые меры предосторожности, чтобы уменьшить воздействие коронавируса», — предупреждают эксперты. Всего по состоянию на 2021 год в России проживало более 1 528 300 ВИЧ-инфицированных. В мире людей, живущих с ВИЧ, насчитывается примерно 38,4 млн человек. Из них число новых случаев ВИЧ-инфекции в прошлом год составило около 1,5 млн человек. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Свердловский Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Там отметили, что за 6 месяцев 2022 года выявлено 2 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. «На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 68 тысяч лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, показатель пораженности населения составляет 1,6%. Отметим, что темпы прироста пораженности с 2005 года снизились почти в 10 раз», — сказано в сообщении. «Если говорить о причинах, которые влияют на высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией, то это во многом связано с развитием неблагополучной ситуации по наркомании в конце 90-x начале 2000-x годов и активным распространением ВИЧ-инфекции среди потребителей инъeкциoнныx наркотиков. Таким образом, высокий уровень пораженности связан, в том числе, с тем, что когорта пациентов не уменьшается за счет снижения смертности», — передает слова главврача Свердловского Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД Анжелики Подымовой пресс-служба медучреждения. Большое внимание уделяется работе с ключевыми группами населения, в том числе с группами повышенного риска. «Что касается лечения, то антиретровирусную терапию (APBT) получают 76,5% ВИЧ-инфицированных пациентов, что на 5% выше среднего российского уровня. У 83% ВИЧ-инфицированных, получающих APBT, вирусная нагрузка не определяется, что свидетельствует о высоком уровне эффективности лечения и приводит к снижению смертности и распространению ВИЧ-инфекции», — отметила Подымова. Ранее агентство писало, что Свердловская область оказалась на первом месте по распространению ВИЧ-инфекции в стране. Инфекция уже вышла за пределы так называемых уязвимых групп населения (геи, проститутки, наркоманы) и активно распространяется среди людей, которых не входят в группу риска.