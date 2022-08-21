Курганские села на границе с Казахстаном гибнут без воды

Фоторепортаж из приграничного поселка, обреченного на медленную смерть

22 августа 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Приграничные села Курганской области пустеют на глазах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После перекрытия Казахстаном воды жизнь в приграничных селах Курганской области остановилась. А некогда преуспевающие совхозы буквально на глазах превращаются в деревни-призраки. Под нож пришлось пустить овец, бросить поля, а воду, для хозяйственных нужд, приготовления пищи, и питья приходиться набирать из озер. Чтобы узнать как доживают свой век села на самом краю области, журналисты URA.RU отправились в Макушинский район. Совхоз-миллионер До начала 90-х сельское хозяйство в Макушинском районе активно развивалось. Приезжали люди, росли деревни, открывались дома культуры и школы, которые сейчас пришли в упадок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поселок Чебаки расположился на берегу озера Чебак всего в нескольких километрах от Казахстана. Он с первых минут поражает безлюдностью улиц. Однако так было не всегда. В советские годы Чебаковский совхоз занимался животноводством и считался миллионером: «При союзе мы разводили овец, были миллионником. Это когда доход по миллиону рублей в год. Самоокупались, что зарабатывали, то и тратили, ни у кого денег не просили», — рассказывает жительница поселка, представившаяся Дусей. Спустя 30 лет советская техника продолжает работать на полях, но теперь в интересах частников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам пенсионерки, в те годы, в деревне было много работы, был свой детский сад и школа. Регулярно ходил автобус, работало централизованное отопление и даже водопровод. Из-за чего в Чебаки старались попасть молодые специалисты из соседних сел и даже города. Сама бабушка Дуся приехала в Чебаки из Подмосковья. «Было как в городе утром на кухню зайдешь, откроешь кран вода есть и умыться, и в баньку набрать», — с ностальгией вспоминает другой житель поселка Александр. Все изменилось с распадом союза. После обретения Республикой Казахстан независимости, у приграничных сел начались проблемы с водой. От Чебаков до границы с Казахстаном около 10 километров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пустили под нож овец Водопровод брал свое начало в поселке Пресняковское, воду качали из реки Ишим. «Сначала казахи требовали денег, но когда начались аварии, они просто заглушили насос», — рассказал еще один житель села Чебаки. Обслуживать трубы стало некому, сначала вода шла с перебоями, и полностью исчезла к середине девяностых. Хозяйство начало ветшать. В 1990-х пришли инвесторы из Екатеринбурга, и, чтобы расположить к себе даже обещали, что все восстановят и совхоз заживет. Однако, по словам местных, свердловчане пустили под нож остатки овец, распродали всю технику и оборудование. О потом, обанкротив совхоз убрались восвояси. Оставшись без работы, денег и перспектив, жителям совхоза в прямом смысле пришлось выживать. Бабушка Дуся в молодости приехала в преуспевающий поселок из Подмосковья, финал жизни женщина встречает посреди руин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сельчанам приходится покупать воду, чтобы не пить болотную В первую очередь чебаковцы начали сдавать металл, из-за чего с улиц поселка пропали уличные колонки. Теперь на их месте расположились импровизированные колодцы из советских покрышек, где с самого дна проступают грунтовые воды. На смену колонкам и централизованному водопроводу пришли покрышки. Теперь это практически единственный способ сбора воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Не смотря на то, что Макушинский район богат озерами, использовать для питья и еды ни озерные, ни грунтовые воды нельзя. По словам местных жителей, это техническая вода, в которой много железа, она пахнет болотом, и имеет неприятный привкус. «Если ее пить — заболеешь, поэтому даем ее только скотине, и используем для хозяйства. Воду для бани качаем с озера», — рассказывает местный житель. Для приготовления пищи и питья люди выезжают за водой в город, либо ждут автоцестерну из Макушино. Старый «Газ-53» привозит воду раз в неделю и продает ее по 40 рублей за канистру. Тем же, у кого нет своего транспорта либо сил, приходится ведрами черпать воду из колодцев. По словам чебаковцев, из-за участившихся засух хуже всего с водой летом, и осенью. Зимой же на помощь приходит снег и лед, которые местные жители добывают на соседнем озере. «Верхний лед самый чистый, это как дистиллированная вода, вся пакости ниже оседает. Если растопить — пьешь и напиться не можешь», — пояснил журналисту местный житель Николай. Дело труба Последним остатком цивилизации для местных осталась старая водонапорная башня чудом сохранившаяся с совхозных времен. Воду в нее качают из расположенного неподалеку от Чебаков поселка Братенники. Но даже этой возможности жители села едва не лишились около двух лет назад. Это случилось после того, как некий челябинский предприниматель оказался собственником оставшегося в наследство от СССР трубопровода. Трубопровод был выкопан в ноябре 2020 года. Не смотря на то, что с тех пор прошло больше полутора лет следы деятельности челябинских предпринимателей видны до сих пор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «В 2020-м по всему району трубы рыли от границы [с Казахстаном] и до Макушино, хотели и Братенниковский откопать, но люди не дали», — рассказывает местный житель. По словам мужчины, чтобы остановить предпринимателя пришлось проводить народный сход, и приглашать журналистов. Побоявшись общественного резонанса, бизнесмен оставил жителям двух сел небольшой отрезок трубы. Но следы тех работ по прежнему видны невооруженным взглядом. На всей протяженности многокилометровой трассы в сторону Казахстана зияет огромный ров, оставшийся от раскопок. Нам повезло Далеко не все жители поселка мечтают уехать. Сотрудница Чебаковского дома культуры Наталья довольна всем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вместе с тем, собеседники URA.RU, рассказали что не собираются уезжать из поселка. Часть рассказали, что жизнь в умирающей деревне их вполне устраивает, и в отличии от соседей, им удалось сохранить дом культуры, и даже школу. Есть свое фермерское хозяйство. Другие же со вздохом объясняют, что только от желания в их случае зависит мало, и уехать не позволяют финансы. «Здесь дом и хозяйство, так просто их не продать. Да и кому? Ехать в Чебаки не хочет никто», — пояснила местная жительница Томара. Ситуация в соседних поселках еще более удручающая. Часть из них, лишившись воды, уже обезлюдила. И в ближайшие 10 лет они могут окончательно исчезнуть. Поселки Мартино и Слевки, расположенные всего в нескольких километрах от Чебаков на самой границе с Казахстаном, с уходом воды уже превратились в поселки-призраки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После перекрытия Казахстаном воды жизнь в приграничных селах Курганской области остановилась. А некогда преуспевающие совхозы буквально на глазах превращаются в деревни-призраки. Под нож пришлось пустить овец, бросить поля, а воду, для хозяйственных нужд, приготовления пищи, и питья приходиться набирать из озер. Чтобы узнать как доживают свой век села на самом краю области, журналисты URA.RU отправились в Макушинский район. Совхоз-миллионер Поселок Чебаки расположился на берегу озера Чебак всего в нескольких километрах от Казахстана. Он с первых минут поражает безлюдностью улиц. Однако так было не всегда. В советские годы Чебаковский совхоз занимался животноводством и считался миллионером: «При союзе мы разводили овец, были миллионником. Это когда доход по миллиону рублей в год. Самоокупались, что зарабатывали, то и тратили, ни у кого денег не просили», — рассказывает жительница поселка, представившаяся Дусей. По словам пенсионерки, в те годы, в деревне было много работы, был свой детский сад и школа. Регулярно ходил автобус, работало централизованное отопление и даже водопровод. Из-за чего в Чебаки старались попасть молодые специалисты из соседних сел и даже города. Сама бабушка Дуся приехала в Чебаки из Подмосковья. «Было как в городе утром на кухню зайдешь, откроешь кран вода есть и умыться, и в баньку набрать», — с ностальгией вспоминает другой житель поселка Александр. Все изменилось с распадом союза. После обретения Республикой Казахстан независимости, у приграничных сел начались проблемы с водой. Пустили под нож овец Водопровод брал свое начало в поселке Пресняковское, воду качали из реки Ишим. «Сначала казахи требовали денег, но когда начались аварии, они просто заглушили насос», — рассказал еще один житель села Чебаки. Обслуживать трубы стало некому, сначала вода шла с перебоями, и полностью исчезла к середине девяностых. Хозяйство начало ветшать. В 1990-х пришли инвесторы из Екатеринбурга, и, чтобы расположить к себе даже обещали, что все восстановят и совхоз заживет. Однако, по словам местных, свердловчане пустили под нож остатки овец, распродали всю технику и оборудование. О потом, обанкротив совхоз убрались восвояси. Оставшись без работы, денег и перспектив, жителям совхоза в прямом смысле пришлось выживать. Сельчанам приходится покупать воду, чтобы не пить болотную В первую очередь чебаковцы начали сдавать металл, из-за чего с улиц поселка пропали уличные колонки. Теперь на их месте расположились импровизированные колодцы из советских покрышек, где с самого дна проступают грунтовые воды. Не смотря на то, что Макушинский район богат озерами, использовать для питья и еды ни озерные, ни грунтовые воды нельзя. По словам местных жителей, это техническая вода, в которой много железа, она пахнет болотом, и имеет неприятный привкус. «Если ее пить — заболеешь, поэтому даем ее только скотине, и используем для хозяйства. Воду для бани качаем с озера», — рассказывает местный житель. Для приготовления пищи и питья люди выезжают за водой в город, либо ждут автоцестерну из Макушино. Старый «Газ-53» привозит воду раз в неделю и продает ее по 40 рублей за канистру. Тем же, у кого нет своего транспорта либо сил, приходится ведрами черпать воду из колодцев. По словам чебаковцев, из-за участившихся засух хуже всего с водой летом, и осенью. Зимой же на помощь приходит снег и лед, которые местные жители добывают на соседнем озере. «Верхний лед самый чистый, это как дистиллированная вода, вся пакости ниже оседает. Если растопить — пьешь и напиться не можешь», — пояснил журналисту местный житель Николай. Дело труба Последним остатком цивилизации для местных осталась старая водонапорная башня чудом сохранившаяся с совхозных времен. Воду в нее качают из расположенного неподалеку от Чебаков поселка Братенники. Но даже этой возможности жители села едва не лишились около двух лет назад. Это случилось после того, как некий челябинский предприниматель оказался собственником оставшегося в наследство от СССР трубопровода. «В 2020-м по всему району трубы рыли от границы [с Казахстаном] и до Макушино, хотели и Братенниковский откопать, но люди не дали», — рассказывает местный житель. По словам мужчины, чтобы остановить предпринимателя пришлось проводить народный сход, и приглашать журналистов. Побоявшись общественного резонанса, бизнесмен оставил жителям двух сел небольшой отрезок трубы. Но следы тех работ по прежнему видны невооруженным взглядом. На всей протяженности многокилометровой трассы в сторону Казахстана зияет огромный ров, оставшийся от раскопок. Нам повезло Вместе с тем, собеседники URA.RU, рассказали что не собираются уезжать из поселка. Часть рассказали, что жизнь в умирающей деревне их вполне устраивает, и в отличии от соседей, им удалось сохранить дом культуры, и даже школу. Есть свое фермерское хозяйство. Другие же со вздохом объясняют, что только от желания в их случае зависит мало, и уехать не позволяют финансы. «Здесь дом и хозяйство, так просто их не продать. Да и кому? Ехать в Чебаки не хочет никто», — пояснила местная жительница Томара. Ситуация в соседних поселках еще более удручающая. Часть из них, лишившись воды, уже обезлюдила. И в ближайшие 10 лет они могут окончательно исчезнуть.