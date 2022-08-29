На строительном рынке Екатеринбурга грядут перемены

Как выбрать самое удачное время для покупки недвижимости

30 августа 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Накопившийся отложенный спрос на квартиры будет реализован в сентябре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рынок недвижимости Екатеринбурга начал оживать после стагнации, которая продолжалась с марта из-за рекордно высоких ставок по ипотеке. Как только условия для приобретения жилья улучшились, горожане бросились раскупать самые выгодные варианты. По словам экспертов, на отложенном спросе отрасль «проедет» еще максимум сентябрь. Что ждет рынок после этого и когда наступит самое удачное время для приобретения жилья? На эти вопросы эксперты ответили во время круглого стола, организованного URA.RU. Ждать ли провала в строительстве По словам замглавы Екатеринбурга по строительству Рустама Галямова, несмотря на изменившиеся экономические условия, застройщики практически не корректировали планы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как заявил замглавы Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, несмотря на изменившиеся экономические условия, застройщики города практически не корректировали свои планы. «Нужно отметить два факта. Первый: никаких строящихся объектов остановлено не было. С уверенностью могу сказать, что плану 2022 года по вводу 1,45 млн кв. м ничего не угрожает. Второе: относительно прошлых лет мы видим уверенный рост и по объемам вводимого жилья, и по количеству запросов на строительство. Так, если в прошлом году за восемь месяцев было сдано 1,5 млн кв. м жилья, то за такой же период 2022 года — 1,8 млн», — сказал Галямов. По словам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, сейчас в Екатеринбурге строится рекордное количество квадратных метров жилья — порядка 3,5 млн. И в ближайшее время провала на строительном рынке Екатеринбургу не грозит. То, что будет сдаваться в 2022—2023 годах, было заложено еще два года назад, когда темпы строительства были высокими. Ситуация марта отразится на рынке лишь в 2024—2025 годах. Но и в этом случае никакого коллапса не случится, уверен эксперт. «С точки зрения количества сделок и активности покупателей рынок совершал такой рывок: от резкого падения в апреле—мае до восстановления ситуации летом, но при этом был еще и ажиотажно высокий спрос в марте. Если мы все эти пики выровняем, то все равно получим просадку по объемам в этом году процентов на 25, если считать и первичный, и вторичный рынок. Но оптимизм у девелоперов все же преобладает. Так, объем предложения в городе снижался с начала года до летних месяцев, а летом мы видим, что застройщики очень активно выводят новые проекты», — прокомментировал Хорьков. Ровной динамики в ближайшее время на рынке недвижимости не будет, уверены эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Так, во время предыдущего пика в декабре 2021 года, на рынке Екатеринбурга было 33 тыс. нереализованных квартир. К концу весны этот показатель снизился до 29 тыс., а сейчас он снова приближается к пиковым отметкам и составляет 32 тыс. кв. м. Как изменятся новые проекты застройщиков По словам экспертов, сейчас на рынок возвращаются те покупатели, которые откладывали покупку жилья из-за того, что положили средства под 20%-е депозиты в период высоких ипотечных ставок. Но эта база не очень большая. Максимум в сентябре отложенный спрос будет реализован, считают специалисты. А дальше, как отмечает Хорьков, застройщикам придется работать с новыми покупателями, которые не так хорошо знают рынок и не готовы к быстрому принятию решений. «Поэтому ждать ровной динамики в ближайшие месяцы не стоит. Периоды повышения активности, скорее всего, будут чередоваться с локальными спадами», — объяснил представитель УПН. Как отметила руководитель департамента девелоперских проектов Baza Development Екатерина Замешина, поведение покупателей в новых экономических условиях изменилось. «Спрос меняется в планировках. Люди смотрят предложения с наибольшим количеством комнат и наименьшей площадью квартиры. Мы за этими тенденциями следим, и каждый девелопер под них подстраивается», — отметила Замешина. Она добавила, что застройщики продолжат завлекать новых покупателей различными маркетинговыми акциями. Например, будут предлагать кухни или отделку квартир в подарок. Поведение покупателей в новых экономических условиях изменилось, отметила представитель Baza Development Екатерина Замешена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Коммерческий директор TEN девелопмент Владимир Щеколдин добавил, что компания еще четыре года назад сформировала четкий подход к планировкам. И сейчас они максимально функциональны и практичны. «В частности, у нас нет лишних метров в коридорах, при этом спроектированы удобные ниши для хранения верхней одежды. Кухни-гостиные для всей семьи с многообразными рабочими зонами и небольшие спальни, где все только для отдыха. Для нас „новая“ тенденция — наша рабочая устойчивая практика с множеством проверенных рынком решений», — отметил Щеколдин. Что будет с ипотечными ставками Еще один способ привлечь новых покупателей — субсидированные ипотечные программы, предлагающие выгодные процентные ставки. Как рассказала, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова, именно за счет запуска программ субсидированной ипотеки банку удалось в непростой период марта-апреля, когда другие кредитные организации фиксировали падение выдачи ипотек, показать рост. Он по итогам полугодия составил 30% к предыдущему году. «Если раньше ипотечная выдача УБРиР складывалась из вторичного рынка, то в 2022 году мы поменяли стратегию и начали развивать субсидирование с нашими партнерами-застройщиками. У нашего банка популярны застройщики юга, центра, Поволжья, в Екатеринбурге мы еще только начали развивать данный проект, и ряд застройщиков вместе с нами уже предоставляют возможность для получения ипотечного кредита», — рассказала Севостьянова. Она добавила, что самая популярная программа у клиентов — 0,1% годовых в первый год кредитования, а далее — стандартная ставка (в рамках льготной ипотеки это 6,5%). Таким образом, экономия в первый год может составить 50%. «Это особенно актуально при покупке „первички“, когда клиент ждет окончания строительства и несет расходы за текущую квартиру: платит аренду, коммуналку. Программа позволяет взять новостройку и за счет низкой процентной ставки комфортно платить кредит», — объяснила представитель УБРиР. По словам управляющего Уральским филиалом ПСБ, субсидированные ипотечные программы в банке начинаются от 0,1% годовых Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Управляющий Уральским филиалом банка ПСБ Ринат Иржанов также согласился, что субсидированные ипотечные программы с застройщиками (в ПСБ это 0,1 — 3% годовых) помогли привлечь новых клиентов. «Благодаря подписанным с застройщиками соглашениям ипотека стала доступна большему числу покупателей. Семья из Свердловской области со средним уровнем доходов может получить ипотеку на сумму около 6 млн рублей, и при ставке 0,1% ежемесячный платеж составит 21 тысячу рублей. То есть это такой дополнительный инструментарий у застройщиков для привлечения новых клиентов. Такие программы в ПСБ уже работают во многих регионах присутствия банка, в том числе, в Екатеринбурге. Нашими партнерами являются известные на Урале застройщики», — пояснил Ринат Иржанов. Он отметил, что конкуренция между банками проявляется не только в ставках, но и в дополнительных сервисах, предоставляемых клиентам. Так, например, у ПСБ есть сервис «Легкая ипотека». «Все услуги, касающиеся ипотеки, начиная от подачи заявления, проходят дистанционно. Таким образом можно получить оценку квартиры, удаленно подписать документы после одобрения займа и зарегистрировать их в Росреестре», — прокомментировал Иржанов. Снизятся ли еще больше ставки по ипотеке Представители кредитных организаций сошлись во мнении, что более выгодных предложений по ипотеке уже не будет. Они высказали предположение, что на заседании ЦБ РФ, которое состоится в сентябре, ключевая ставка опустится максимум на 0,5 пп. Представитель УБРиР отметила, что более выгодных предложений по ипотеке уже не будет Фото предоставлено автором «С точки зрения рынка сейчас ставки благоприятные. Они вернулись на уровень первого квартала 2022 года. При этом застройщики предлагают различные акции и спецпредложения. Поэтому я считаю, что сейчас отличные условия для покупки недвижимости», — поделилась мнение Севостьянова. Аналогичной позиции придерживается и представитель ПСБ. «Поскольку спрос сейчас не ажиотажный, как в прошлом году, то застройщики достаточно активно идут на переговоры с покупателями, предоставляя спецусловия и рассрочки. Можно получить очень интересное ценовое предложение», — прокомментировал Иржанов. По словам Владимира Щеколдина, при покупке недвижимости нужно, прежде всего, ориентироваться на свои жизненные потребности, а не на внешние условия. «Время покупать недвижимость — всегда. В частной ситуации надо ориентироваться на потребность: если сейчас необходима квартира для жизни, то не надо ждать каких-то волшебных условий, не надо откладывать жизнь „на потом“. Если говорить об инвестировании, то ситуация схожая. В настоящий момент все другие инструменты инвестирования остались под вопросом. При этом в нашей стране за всю историю учета стоимости недвижимости она в цене только росла. И если вы сейчас, предположим, покупаете по более высокой ставке, то всегда можете получить рефинансирование», — объяснил Щеколдин. Представитель Baza Development резюмировала, что сейчас в Екатеринбурге очень большой выбор первичного жилья. Можно подобрать квартиру в любом районе на любой стадии строительства и на разный кошелек.

Рынок недвижимости Екатеринбурга начал оживать после стагнации, которая продолжалась с марта из-за рекордно высоких ставок по ипотеке. Как только условия для приобретения жилья улучшились, горожане бросились раскупать самые выгодные варианты. По словам экспертов, на отложенном спросе отрасль «проедет» еще максимум сентябрь. Что ждет рынок после этого и когда наступит самое удачное время для приобретения жилья? На эти вопросы эксперты ответили во время круглого стола, организованного URA.RU. Ждать ли провала в строительстве Как заявил замглавы Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, несмотря на изменившиеся экономические условия, застройщики города практически не корректировали свои планы. «Нужно отметить два факта. Первый: никаких строящихся объектов остановлено не было. С уверенностью могу сказать, что плану 2022 года по вводу 1,45 млн кв. м ничего не угрожает. Второе: относительно прошлых лет мы видим уверенный рост и по объемам вводимого жилья, и по количеству запросов на строительство. Так, если в прошлом году за восемь месяцев было сдано 1,5 млн кв. м жилья, то за такой же период 2022 года — 1,8 млн», — сказал Галямов. По словам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, сейчас в Екатеринбурге строится рекордное количество квадратных метров жилья — порядка 3,5 млн. И в ближайшее время провала на строительном рынке Екатеринбургу не грозит. То, что будет сдаваться в 2022—2023 годах, было заложено еще два года назад, когда темпы строительства были высокими. Ситуация марта отразится на рынке лишь в 2024—2025 годах. Но и в этом случае никакого коллапса не случится, уверен эксперт. «С точки зрения количества сделок и активности покупателей рынок совершал такой рывок: от резкого падения в апреле—мае до восстановления ситуации летом, но при этом был еще и ажиотажно высокий спрос в марте. Если мы все эти пики выровняем, то все равно получим просадку по объемам в этом году процентов на 25, если считать и первичный, и вторичный рынок. Но оптимизм у девелоперов все же преобладает. Так, объем предложения в городе снижался с начала года до летних месяцев, а летом мы видим, что застройщики очень активно выводят новые проекты», — прокомментировал Хорьков. Так, во время предыдущего пика в декабре 2021 года, на рынке Екатеринбурга было 33 тыс. нереализованных квартир. К концу весны этот показатель снизился до 29 тыс., а сейчас он снова приближается к пиковым отметкам и составляет 32 тыс. кв. м. Как изменятся новые проекты застройщиков По словам экспертов, сейчас на рынок возвращаются те покупатели, которые откладывали покупку жилья из-за того, что положили средства под 20%-е депозиты в период высоких ипотечных ставок. Но эта база не очень большая. Максимум в сентябре отложенный спрос будет реализован, считают специалисты. А дальше, как отмечает Хорьков, застройщикам придется работать с новыми покупателями, которые не так хорошо знают рынок и не готовы к быстрому принятию решений. «Поэтому ждать ровной динамики в ближайшие месяцы не стоит. Периоды повышения активности, скорее всего, будут чередоваться с локальными спадами», — объяснил представитель УПН. Как отметила руководитель департамента девелоперских проектов Baza Development Екатерина Замешина, поведение покупателей в новых экономических условиях изменилось. «Спрос меняется в планировках. Люди смотрят предложения с наибольшим количеством комнат и наименьшей площадью квартиры. Мы за этими тенденциями следим, и каждый девелопер под них подстраивается», — отметила Замешина. Она добавила, что застройщики продолжат завлекать новых покупателей различными маркетинговыми акциями. Например, будут предлагать кухни или отделку квартир в подарок. Коммерческий директор TEN девелопмент Владимир Щеколдин добавил, что компания еще четыре года назад сформировала четкий подход к планировкам. И сейчас они максимально функциональны и практичны. «В частности, у нас нет лишних метров в коридорах, при этом спроектированы удобные ниши для хранения верхней одежды. Кухни-гостиные для всей семьи с многообразными рабочими зонами и небольшие спальни, где все только для отдыха. Для нас „новая“ тенденция — наша рабочая устойчивая практика с множеством проверенных рынком решений», — отметил Щеколдин. Что будет с ипотечными ставками Еще один способ привлечь новых покупателей — субсидированные ипотечные программы, предлагающие выгодные процентные ставки. Как рассказала, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова, именно за счет запуска программ субсидированной ипотеки банку удалось в непростой период марта-апреля, когда другие кредитные организации фиксировали падение выдачи ипотек, показать рост. Он по итогам полугодия составил 30% к предыдущему году. «Если раньше ипотечная выдача УБРиР складывалась из вторичного рынка, то в 2022 году мы поменяли стратегию и начали развивать субсидирование с нашими партнерами-застройщиками. У нашего банка популярны застройщики юга, центра, Поволжья, в Екатеринбурге мы еще только начали развивать данный проект, и ряд застройщиков вместе с нами уже предоставляют возможность для получения ипотечного кредита», — рассказала Севостьянова. Она добавила, что самая популярная программа у клиентов — 0,1% годовых в первый год кредитования, а далее — стандартная ставка (в рамках льготной ипотеки это 6,5%). Таким образом, экономия в первый год может составить 50%. «Это особенно актуально при покупке „первички“, когда клиент ждет окончания строительства и несет расходы за текущую квартиру: платит аренду, коммуналку. Программа позволяет взять новостройку и за счет низкой процентной ставки комфортно платить кредит», — объяснила представитель УБРиР. Управляющий Уральским филиалом банка ПСБ Ринат Иржанов также согласился, что субсидированные ипотечные программы с застройщиками (в ПСБ это 0,1 — 3% годовых) помогли привлечь новых клиентов. «Благодаря подписанным с застройщиками соглашениям ипотека стала доступна большему числу покупателей. Семья из Свердловской области со средним уровнем доходов может получить ипотеку на сумму около 6 млн рублей, и при ставке 0,1% ежемесячный платеж составит 21 тысячу рублей. То есть это такой дополнительный инструментарий у застройщиков для привлечения новых клиентов. Такие программы в ПСБ уже работают во многих регионах присутствия банка, в том числе, в Екатеринбурге. Нашими партнерами являются известные на Урале застройщики», — пояснил Ринат Иржанов. Он отметил, что конкуренция между банками проявляется не только в ставках, но и в дополнительных сервисах, предоставляемых клиентам. Так, например, у ПСБ есть сервис «Легкая ипотека». «Все услуги, касающиеся ипотеки, начиная от подачи заявления, проходят дистанционно. Таким образом можно получить оценку квартиры, удаленно подписать документы после одобрения займа и зарегистрировать их в Росреестре», — прокомментировал Иржанов. Снизятся ли еще больше ставки по ипотеке Представители кредитных организаций сошлись во мнении, что более выгодных предложений по ипотеке уже не будет. Они высказали предположение, что на заседании ЦБ РФ, которое состоится в сентябре, ключевая ставка опустится максимум на 0,5 пп. «С точки зрения рынка сейчас ставки благоприятные. Они вернулись на уровень первого квартала 2022 года. При этом застройщики предлагают различные акции и спецпредложения. Поэтому я считаю, что сейчас отличные условия для покупки недвижимости», — поделилась мнение Севостьянова. Аналогичной позиции придерживается и представитель ПСБ. «Поскольку спрос сейчас не ажиотажный, как в прошлом году, то застройщики достаточно активно идут на переговоры с покупателями, предоставляя спецусловия и рассрочки. Можно получить очень интересное ценовое предложение», — прокомментировал Иржанов. По словам Владимира Щеколдина, при покупке недвижимости нужно, прежде всего, ориентироваться на свои жизненные потребности, а не на внешние условия. «Время покупать недвижимость — всегда. В частной ситуации надо ориентироваться на потребность: если сейчас необходима квартира для жизни, то не надо ждать каких-то волшебных условий, не надо откладывать жизнь „на потом“. Если говорить об инвестировании, то ситуация схожая. В настоящий момент все другие инструменты инвестирования остались под вопросом. При этом в нашей стране за всю историю учета стоимости недвижимости она в цене только росла. И если вы сейчас, предположим, покупаете по более высокой ставке, то всегда можете получить рефинансирование», — объяснил Щеколдин. Представитель Baza Development резюмировала, что сейчас в Екатеринбурге очень большой выбор первичного жилья. Можно подобрать квартиру в любом районе на любой стадии строительства и на разный кошелек.