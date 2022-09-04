Параллельный импорт авто из Казахстана забуксовал в Кургане

Курганцы не покупают иномарки из республики несмотря на близость к границе

05 сентября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Не смотря на близость границы курганцы не торопятся приобретать авто из Казахстана Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На курганских улицах стало больше автомобилей с казахстанскими номерами, но это не повод радоваться повышению уровня жизни. Большая часть машин оказывается в Кургане лишь проездом в другие регионы. Интерес соседей к новым авто вызван уходом компаний с мировым именем из России, из-за чего в Казахстане наметился дефицит автомобилей и рост цен. Чтобы выяснить как обстоят дела с авто из соседнего государства на курганском рынке, корреспондент URA.RU пообщался со знатоками автобизнеса региона. Автомобиль с транзитными номерами на одной из курганских парковок Фото предоставлено Ильей Назаренко «Транзиты» под окном Жители Кургана все чаще замечают на улицах города автомобили с казахстанскими номерами. Глава Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко, ранее занимавшийся автомобильным бизнесом, заприметил сразу несколько таких машин, не выходя из дома. «Вчера вышел на балкон, смотрю на парковку, а там сразу несколько машин — у всех казахстанские транзиты — значит гоняют и у нас», — рассказал Назаренко. В подтверждении своих слов общественник даже прислал несколько фотографий. Несмотря на другой род деятельности, Илья Назаренко сохранил связи с представителями автобизнеса. Но, по словам друзей общественника, на сегодняшний день просто привезти машину из Казахстана в Курган мало. Есть сложности с постановкой на учет даже новых автомобилей из соседней республики. «На днях мне написал друг, что сейчас появились проблемы с растаможкой. Мол, если сейчас ввозить некоторые машины из Казахстана, их будет сложно поставить на учет, и есть риск столкнуться с проблемами с законом», — уточнил Назаренко. Граница — не главное Вместе с тем, действующие представители автобизнеса рассказали, что сами курганцы не торопятся покупать автомобили из Казахстана. По словам одного из продавцов курганского авторынка Михаила, близость границы, в случае с Курганом, пока особой роли не играет. «Граница может быть сколь угодно рядом, но если у людей нет денег, машины из Казахстана никто брать не будет», — уточнил Михаил. По словам мужчины, приобретать автомобили в соседней республике имеет смысл лишь для тех, кто ищет новое авто, и не может купить его в России из-за ухода автомобильных брендов. Брать поддержанные автомобили в Казахстане не выгодно, так как цены в РФ выходят чуть ниже, а с учетом оформлений и «растоможки» становятся еще и дороже. Престижный внедорожник с казахстанскими номерами на улице Кургана Фото Никиты Телиженко «У нас народ беднее, новые машины почти не берут, поэтому все, что гонят из Казахстана здесь не оседает, и в основном идет для перепродажи в Тюмень, Ханты, или Екатеринбург. Причем в последнее время даже наблюдается обратная картина — казахи приезжают в Курган, и берут подержанные автомобили», — пояснил предприниматель. Михаил отметил, что раньше большую часть иномарок из салона покупали в кредит, и это было в порядке вещей. Но в Казахстане кредит на покупку машин гражданину РФ не дают. Поэтому, чтобы уехать в соседнюю республику за машиной, нужно иметь на руках уже всю сумму, что также по карману не каждому. Никаких гарантий Другой предприниматель, представившийся Глебом, рассказал, что у покупки нового авто в Казахстане есть свои минусы. Например — отсутствие гарантийного обслуживания. «Даже если ты купишь автомобиль там, чтобы ездить в России, то никакой гарантии у тебя не будет, так как из страны ушли почти все официальные дилеры. Единственный плюс, в том, что новому автомобилю ремонт дольше не требуется», — считает Глеб. Однако, по словам Глеба, бизнес на автомобилях из Казахстана имеет перспективы несмотря на сложности. Это установившийся курс тенге к рублю (1 рубль = 7,8 тенге), легкость при пересечении границы, а также более низкие цены на автомобили у соседей. Предприниматель отметил, что больше всех заработали те, кто раньше сообразил. А поток иномарок, хлынувший в РФ из Казахстана в начале мая, вряд ли станет меньше в ближайшее время. При этом бизнесмен опасается, что Казахстан может ввести ограничения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На курганских улицах стало больше автомобилей с казахстанскими номерами, но это не повод радоваться повышению уровня жизни. Большая часть машин оказывается в Кургане лишь проездом в другие регионы. Интерес соседей к новым авто вызван уходом компаний с мировым именем из России, из-за чего в Казахстане наметился дефицит автомобилей и рост цен. Чтобы выяснить как обстоят дела с авто из соседнего государства на курганском рынке, корреспондент URA.RU пообщался со знатоками автобизнеса региона. «Транзиты» под окном Жители Кургана все чаще замечают на улицах города автомобили с казахстанскими номерами. Глава Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко, ранее занимавшийся автомобильным бизнесом, заприметил сразу несколько таких машин, не выходя из дома. «Вчера вышел на балкон, смотрю на парковку, а там сразу несколько машин — у всех казахстанские транзиты — значит гоняют и у нас», — рассказал Назаренко. В подтверждении своих слов общественник даже прислал несколько фотографий. Несмотря на другой род деятельности, Илья Назаренко сохранил связи с представителями автобизнеса. Но, по словам друзей общественника, на сегодняшний день просто привезти машину из Казахстана в Курган мало. Есть сложности с постановкой на учет даже новых автомобилей из соседней республики. «На днях мне написал друг, что сейчас появились проблемы с растаможкой. Мол, если сейчас ввозить некоторые машины из Казахстана, их будет сложно поставить на учет, и есть риск столкнуться с проблемами с законом», — уточнил Назаренко. Граница — не главное Вместе с тем, действующие представители автобизнеса рассказали, что сами курганцы не торопятся покупать автомобили из Казахстана. По словам одного из продавцов курганского авторынка Михаила, близость границы, в случае с Курганом, пока особой роли не играет. «Граница может быть сколь угодно рядом, но если у людей нет денег, машины из Казахстана никто брать не будет», — уточнил Михаил. По словам мужчины, приобретать автомобили в соседней республике имеет смысл лишь для тех, кто ищет новое авто, и не может купить его в России из-за ухода автомобильных брендов. Брать поддержанные автомобили в Казахстане не выгодно, так как цены в РФ выходят чуть ниже, а с учетом оформлений и «растоможки» становятся еще и дороже. «У нас народ беднее, новые машины почти не берут, поэтому все, что гонят из Казахстана здесь не оседает, и в основном идет для перепродажи в Тюмень, Ханты, или Екатеринбург. Причем в последнее время даже наблюдается обратная картина — казахи приезжают в Курган, и берут подержанные автомобили», — пояснил предприниматель. Михаил отметил, что раньше большую часть иномарок из салона покупали в кредит, и это было в порядке вещей. Но в Казахстане кредит на покупку машин гражданину РФ не дают. Поэтому, чтобы уехать в соседнюю республику за машиной, нужно иметь на руках уже всю сумму, что также по карману не каждому. Никаких гарантий Другой предприниматель, представившийся Глебом, рассказал, что у покупки нового авто в Казахстане есть свои минусы. Например — отсутствие гарантийного обслуживания. «Даже если ты купишь автомобиль там, чтобы ездить в России, то никакой гарантии у тебя не будет, так как из страны ушли почти все официальные дилеры. Единственный плюс, в том, что новому автомобилю ремонт дольше не требуется», — считает Глеб. Однако, по словам Глеба, бизнес на автомобилях из Казахстана имеет перспективы несмотря на сложности. Это установившийся курс тенге к рублю (1 рубль = 7,8 тенге), легкость при пересечении границы, а также более низкие цены на автомобили у соседей. Предприниматель отметил, что больше всех заработали те, кто раньше сообразил. А поток иномарок, хлынувший в РФ из Казахстана в начале мая, вряд ли станет меньше в ближайшее время. При этом бизнесмен опасается, что Казахстан может ввести ограничения.