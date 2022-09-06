Алексей Нечаев: лучше будем идти медленно, но придем к результату

Лидер «Новых людей» — о выборах мэра Москвы-2023,президента РФ-2024 и давлении на партию

06 сентября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев раскрыл ближайшие планы своей партии на избирательный цикл Фото: Владимир Жабриков / URA.RU «Новые люди» готовы участвовать в выборах мэра Москвы и президента России в 2023 и 2024 годах, но конкретные решения по этим кампаниях и возможным кандидатам в партии еще не приняты. Об этом в ходе своего визита в Екатеринбург в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал лидер партии «Новые люди» и ее фракции в Госдуме РФ Алексей Нечаев. Он также сообщил, что в некоторых регионах страны в нынешнем году на партию впервые началось оказываться давление со стороны властей на региональном уровне, но в Свердловской области, где на губернаторские выборы идет депутат ГД от НЛ Александр Демин, кампания идет в спокойном режиме. — Можно ли «Новых людей» теперь считать настоящей оппозицией, в первую очередь, на региональном уровне, где от других партий (например, от «Яблока») электорат на фоне СВО стал уходить? Понимаете, слово «оппозиция» оно очень точное в политологическом смысле. В западном смысле этого слова мы, конечно, оппозиция. Но в России в последние 25 лет слово «оппозиция», к сожалению, связано с людьми, которые просто безответственно что-то кричат: «оппозиция» у нас — это «люди фразы, а не люди дела». Речь именно о безответственности: люди, которых причисляют к оппозиции, просто говорят — «а давайте мы дадим денег туда-то. А где мы их возьмем? А это не наше дело, из бюджета». Поэтому я бы использовал по отношению к нашей партии слово «альтернатива». Мы — альтернативная партия власти, альтернатива власти, а не оппозиция. — Думают ли уже «Новые люди» о выдвижении своих кандидатов в мэры Москвы на выборах-2023 и в президенты России на выборах-2024? Идут ли уже какие-то консультации об этих крупных кампаниях, готовы ли «Новые люди» в них участвовать? Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Да, мы думаем об участии в этих выборах, конечно, будем в них участвовать. Но пока единого решения нет. Многое будет зависеть от внешней обстановки, контекста, от ситуации с санкциями. Кажется, что остался год, но за год может многое измениться. Например, у нашей партии была одна повестка до начала СВО, потом она скорректировалась. Мы обозначили свою позицию, дали Правительству РФ прогрессивную повестку экономической экспансии, НЭП 2.0 и пока работаем с ними в этом направлении. Но дела пока идут не так быстро, как нужно. Нужно ускоряться, нужны экстренные меры. И это тема и для президентской, и мэрской кампании. Мы готовы свою повестку вынести на рассмотрение избирателей, но кто конкретно с ней пойдет — будет зависеть от контуров кампании. Сейчас идет муниципальная кампания, у нас пока неплохие прогнозы по нашей партии. По итогам будем думать, кто сможет представлять партию на выборах мэра, будет ли у нас возможность самостоятельно пройти муниципальный фильтр. У нас есть и политики тяжеловесы с опытом работы, и молодые амбициозные кандидаты. Президентская же кампания — совсем другой уровень. Кто может стать нашим кандидатом? — возможно, кто-то из фракции Новых людей в Госдуме, пока решения не принято. Кроме того, у любой избирательной кампании есть законы жанра, своя драматургия. И называть сейчас конкретные имена — это значит начинать с фальстарта. — На региональных выборах-2022 в ряде субъектов на партию начали оказывать давление региональные власти: в частности, в той же Псковской области были сообщения и о давлении на партийцев силовиков, и суды о снятии списка НЛ в гордуму Пскова. Будете ли вы привлекать к этому внимание на федеральном уровне, например, с думской трибуны, обращать внимание Кремля на ситуацию? Проблемы не только в Пскове — например, в Северной Осетии на выборы нас просто не пустили! В целом, что касается регионов, то по-разному везде выборы проходят. В Пскове, как я считаю, какие-то чиновники вокруг губернатора [Михаила Ведерникова] что-то пообещали, что-то намутили, поэтому к нам и возникать начали претензии, попытки нас снять. Но сам-то губернатор там достаточно вменяемый и опытный человек. Псков — это же приграничный регион, он, наверное, занят другими делами. Так что окружение главы региона делает такие вещи, препятствует нашей деятельности. Но я бы не стал выносить это на федеральный уровень. Мы судились, привлекли внимание ЦИКа к ситуации. Список наш сняли, но кандидаты по-прежнему идут на выборы в гордуму Пскова, вероятно, кто-то из них и выиграет. Цыплят считают после 11 сентября. А бегать к президенту и жаловаться на то, что нас обижают — это не наш стиль. На Урале, в Свердловской области подобных проблем у нас нет, кампания здесь идет в конструктивном режиме. — Можно ли говорить о том, что вы принимаете личное участие в кампании Александра Демина в Свердловской области, участвуете в разработке программных тезисов и идей, а не только поддерживаете вашего кандидата как лидер партии? Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Александр Демин — уже вполне состоявшийся политик федерального уровня. Он сам, возглавляя важный комитет в Госдуме РФ (по делам малого и среднего предпринимательства), предлагает и продвигает важные идеи, также здесь на Урале у нас есть своя команда. Кроме того, программа Александра созвучна программе нашей партии, с которой мы шли на выборы в 2021 году. Поэтому необходимости как-то лично включаться и генерировать идеи не было, хотя кампанию Демина и его выдвижение я полностью поддерживаю. Урал — это один из самых знаковых регионов страны, и должен стать форпостом для реализации наших прогрессивных инициатив и идей, и в этом одна из задач Александра Демина. Поэтому, несмотря на то что мы ведем много избирательных кампаний, эта для нас — важная, стратегическая. — Есть ли у «Новых людей» цель обязательно в ближайшее время получить своего губернатора в каком-то регионе РФ или обязательно иметь представительство во всех думах в городах-миллионниках? Я так скажу: если есть люди, которые разделяют наши ценности, нетрусливые, люди, которые готовы работать, то они должны участвовать в выборах, идти и побеждать. Но не столь важно, когда именно они одержат победу — в этому году или в следующем. Я знаю одно — в России надо жить долго, поэтому всегда строю долгосрочные планы. Компании Faberlic, которую я основал, в этом году будет 25 лет, нашей образовательной программе «Капитаны», исполнилось 10 лет. Меня не смущают длинные сроки, даже если они уходят за границу моей жизни. Поэтому здесь нет большой разницы, раньше или позже у нас появятся собственные губернаторы и представительство во всех городах. Возможно, лучше мы будем идти медленно, но в итоге неизбежно придем к нужному результату. В этом году мы избираемся там, где у нас есть хорошие шансы. В следующем страну ждет еще более масштабная кампания. Мы точно продолжим бороться по еще более широкому фронту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Новые люди» готовы участвовать в выборах мэра Москвы и президента России в 2023 и 2024 годах, но конкретные решения по этим кампаниях и возможным кандидатам в партии еще не приняты. Об этом в ходе своего визита в Екатеринбург в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал лидер партии «Новые люди» и ее фракции в Госдуме РФ Алексей Нечаев. Он также сообщил, что в некоторых регионах страны в нынешнем году на партию впервые началось оказываться давление со стороны властей на региональном уровне, но в Свердловской области, где на губернаторские выборы идет депутат ГД от НЛ Александр Демин, кампания идет в спокойном режиме. — Можно ли «Новых людей» теперь считать настоящей оппозицией, в первую очередь, на региональном уровне, где от других партий (например, от «Яблока») электорат на фоне СВО стал уходить? Понимаете, слово «оппозиция» оно очень точное в политологическом смысле. В западном смысле этого слова мы, конечно, оппозиция. Но в России в последние 25 лет слово «оппозиция», к сожалению, связано с людьми, которые просто безответственно что-то кричат: «оппозиция» у нас — это «люди фразы, а не люди дела». Речь именно о безответственности: люди, которых причисляют к оппозиции, просто говорят — «а давайте мы дадим денег туда-то. А где мы их возьмем? А это не наше дело, из бюджета». Поэтому я бы использовал по отношению к нашей партии слово «альтернатива». Мы — альтернативная партия власти, альтернатива власти, а не оппозиция. — Думают ли уже «Новые люди» о выдвижении своих кандидатов в мэры Москвы на выборах-2023 и в президенты России на выборах-2024? Идут ли уже какие-то консультации об этих крупных кампаниях, готовы ли «Новые люди» в них участвовать? Да, мы думаем об участии в этих выборах, конечно, будем в них участвовать. Но пока единого решения нет. Многое будет зависеть от внешней обстановки, контекста, от ситуации с санкциями. Кажется, что остался год, но за год может многое измениться. Например, у нашей партии была одна повестка до начала СВО, потом она скорректировалась. Мы обозначили свою позицию, дали Правительству РФ прогрессивную повестку экономической экспансии, НЭП 2.0 и пока работаем с ними в этом направлении. Но дела пока идут не так быстро, как нужно. Нужно ускоряться, нужны экстренные меры. И это тема и для президентской, и мэрской кампании. Мы готовы свою повестку вынести на рассмотрение избирателей, но кто конкретно с ней пойдет — будет зависеть от контуров кампании. Сейчас идет муниципальная кампания, у нас пока неплохие прогнозы по нашей партии. По итогам будем думать, кто сможет представлять партию на выборах мэра, будет ли у нас возможность самостоятельно пройти муниципальный фильтр. У нас есть и политики тяжеловесы с опытом работы, и молодые амбициозные кандидаты. Президентская же кампания — совсем другой уровень. Кто может стать нашим кандидатом? — возможно, кто-то из фракции Новых людей в Госдуме, пока решения не принято. Кроме того, у любой избирательной кампании есть законы жанра, своя драматургия. И называть сейчас конкретные имена — это значит начинать с фальстарта. — На региональных выборах-2022 в ряде субъектов на партию начали оказывать давление региональные власти: в частности, в той же Псковской области были сообщения и о давлении на партийцев силовиков, и суды о снятии списка НЛ в гордуму Пскова. Будете ли вы привлекать к этому внимание на федеральном уровне, например, с думской трибуны, обращать внимание Кремля на ситуацию? Проблемы не только в Пскове — например, в Северной Осетии на выборы нас просто не пустили! В целом, что касается регионов, то по-разному везде выборы проходят. В Пскове, как я считаю, какие-то чиновники вокруг губернатора [Михаила Ведерникова] что-то пообещали, что-то намутили, поэтому к нам и возникать начали претензии, попытки нас снять. Но сам-то губернатор там достаточно вменяемый и опытный человек. Псков — это же приграничный регион, он, наверное, занят другими делами. Так что окружение главы региона делает такие вещи, препятствует нашей деятельности. Но я бы не стал выносить это на федеральный уровень. Мы судились, привлекли внимание ЦИКа к ситуации. Список наш сняли, но кандидаты по-прежнему идут на выборы в гордуму Пскова, вероятно, кто-то из них и выиграет. Цыплят считают после 11 сентября. А бегать к президенту и жаловаться на то, что нас обижают — это не наш стиль. На Урале, в Свердловской области подобных проблем у нас нет, кампания здесь идет в конструктивном режиме. — Можно ли говорить о том, что вы принимаете личное участие в кампании Александра Демина в Свердловской области, участвуете в разработке программных тезисов и идей, а не только поддерживаете вашего кандидата как лидер партии? Александр Демин — уже вполне состоявшийся политик федерального уровня. Он сам, возглавляя важный комитет в Госдуме РФ (по делам малого и среднего предпринимательства), предлагает и продвигает важные идеи, также здесь на Урале у нас есть своя команда. Кроме того, программа Александра созвучна программе нашей партии, с которой мы шли на выборы в 2021 году. Поэтому необходимости как-то лично включаться и генерировать идеи не было, хотя кампанию Демина и его выдвижение я полностью поддерживаю. Урал — это один из самых знаковых регионов страны, и должен стать форпостом для реализации наших прогрессивных инициатив и идей, и в этом одна из задач Александра Демина. Поэтому, несмотря на то что мы ведем много избирательных кампаний, эта для нас — важная, стратегическая. — Есть ли у «Новых людей» цель обязательно в ближайшее время получить своего губернатора в каком-то регионе РФ или обязательно иметь представительство во всех думах в городах-миллионниках? Я так скажу: если есть люди, которые разделяют наши ценности, нетрусливые, люди, которые готовы работать, то они должны участвовать в выборах, идти и побеждать. Но не столь важно, когда именно они одержат победу — в этому году или в следующем. Я знаю одно — в России надо жить долго, поэтому всегда строю долгосрочные планы. Компании Faberlic, которую я основал, в этом году будет 25 лет, нашей образовательной программе «Капитаны», исполнилось 10 лет. Меня не смущают длинные сроки, даже если они уходят за границу моей жизни. Поэтому здесь нет большой разницы, раньше или позже у нас появятся собственные губернаторы и представительство во всех городах. Возможно, лучше мы будем идти медленно, но в итоге неизбежно придем к нужному результату. В этом году мы избираемся там, где у нас есть хорошие шансы. В следующем страну ждет еще более масштабная кампания. Мы точно продолжим бороться по еще более широкому фронту.