Россия и Киргизия открыли музей, объединяющий две страны

Он посвящен солдату, который пожертвовал жизнью ради Родины

16 сентября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

В Киргизии открыт музей в честь Героя Советского союза Чолпонбая Тулебердиева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Музей в честь Героя Советского союза Чолпонбая Тулебердиева, погибшего в Воронежской области во время Великой Отечественной войны, открылся 16 сентября на родине солдата — в киргизском в селе Чымгент. Объект — символ дружбы России и Кыргызстана, он уже становится новой точкой притяжения туристов из разных стран. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Чолпонбай Тулебердиев служил стрелком 636 полка 160 дивизии шестой армии Воронежского фронта. Он погиб в августе 1942 года. Тогда его роте была поставлена задача уничтожить огневые точки противника и занять плацдарм. Под огнем добровольцы, которые отправились на задание, пересекли реку Дон и поднялись по обрыву на гору, но подойти близко не удавалось. Раненый Тулебердиев бросился на амбразуру и закрыл собой орудие врага. В эти несколько секунд его боевые товарищи сумели захватить стратегический плацдарм. 4 февраля 1943 года Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он похоронен с воинскими почестями на месте подвига — у воронежского села Селявное-2. На церемонии присутствовали гости из России и Киргизии. Делегация из Воронежской области и привезла в подарок книгу о подвиге стрелка и землю с его могилы. Бизнесмен и экс-премьер Киргизии Омурбек Бабанов выразил надежду, что Россия и Кыргызстан вместе будут открывать не только такие музеи, но и продолжат дружить. Омурбек Бабанов (на фото в центре) уверен, что Россия и Киргизия вместе будут открывать не только такие музеи, но и продолжат дружить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Пусть открывается музей дружбы. Чолпонбпай — наш прямой дед, этот человек — русский, кыргыз, казах, который нас связал вечной дружбой. Мы не можем сегодня представить, как Россия без нас или мы без России. Мы жили в одной стране, мы этим гордимся», — сказал Бабанов на церемонии открытия. Племянник Героя Совестного Союза Джаныбек Тулебердиев в беседе с URA.RU поблагодарил за открытие такого объекта. «В этом году 100-летие нашего отца Чолпонбая Тулебердиева. Мы гордимся им», — сказал он. Музей в Киргизии уже не первый. Еще несколько работают в Воронежской области, там ждут всех желающих. Первый — в школе села Селявное-2. Учебное заведение также носит имя Чолпонбая Тулебердиева. Здесь же организовали клуб «Мужество», воспитанники которого берут пример с красноармейца, рассказала руководитель музея Мария Воронина. Здесь принимают почетных гостей. По словам директора школы Любови Гончаровой, в этом году к ним заезжал племянник Тулебердиева. «Музей договорился с ним о сотрудничестве, чтобы была возможность приобретать новые экспонаты, развивать дальше нашу исследовательскую работу», — уточнила руководитель школы. Похоронен солдат в Воронежской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Еще одна школа №2 в Нововоронеже также создала музей в честь подвига красноармейца. Именно ее ученики 55 лет назад первыми нашли могилу тогда еще неизвестного солдата. «Узнали у местных, сделали запрос в областной краеведческий музей и выяснили, что это он, наш Чолпонбай», — рассказала учитель Светлана Козлова. Чтут память о Чолпонбае и студенты. В Воронежском государственном аграрном университете ежегодно проходят Тулебердиевские чтения. «Это способствует связи поколений, воспитанию современной молодежи», — считает почетный консул Кыргызской Республики в Воронеже Талантбек Намазбеков. Кроме того, в воронежском городе Лиски одна из улиц носит имя Чолпонбая Тулеберидиева, а его бюст украшает Аллею славы там же наравне с другими Героями Советского Союза. Почетный консул Кыргызской Республики в Воронеже Талантбек Намазбеков рассказал, что открытие памятника на месте гибели героя вызвало ажиотаж Фото: Сергей Русанов © URA.RU Красноармеец уже много лет объединяет россиян и киргизов. Открытие памятника на его могиле в 2005 году на вершине Лысой горы в селе Селявное-2 вызвало ажиотаж. «Молодежь, военное сопровождение, на автобусах едут, флаги стоят российские и киргизские. С Урыва (село в Воронежской области — прим. ред.) люди пешком шли, бабушки… Цветы срывали, говорили: „Ребята, это нам было нужно“. Администрация Лискинского района собралась. Мы даже не ожидали такого отклика. Было волнительно», — вспоминает в беседе с URA.RU Талантбек Намазбеков. С тех пор желающих почтить память солдата становится все больше, а связь между Россией и Киргизией укрепляется. В 2008 году Лискинский район Воронежской области стал побратимом с родиной Тулебердиева, селом Чымгент. В разные годы 6 августа, в день гибели героя, его могилу посещали представители администрации президента и правительства Киргизии, консульств, руководство и жители Таласской области республики, гости из Москвы, Ростова-на-Дону, Белгорода, Тамбова, Курска, Нововоронежа и Воронежа. Приезжают и простые люди. Местные говорят, что на могилу не приходят без цветов. Вот и в сентябре корреспондент URA.RU, посетивший это место, увидел там свежие ранетки. На церемонии открытия музея традиционно перерезали красную ленту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Так выглядит один из музеев в Воронежской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Музей в честь Героя Советского союза Чолпонбая Тулебердиева, погибшего в Воронежской области во время Великой Отечественной войны, открылся 16 сентября на родине солдата — в киргизском в селе Чымгент. Объект — символ дружбы России и Кыргызстана, он уже становится новой точкой притяжения туристов из разных стран. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Чолпонбай Тулебердиев служил стрелком 636 полка 160 дивизии шестой армии Воронежского фронта. Он погиб в августе 1942 года. Тогда его роте была поставлена задача уничтожить огневые точки противника и занять плацдарм. Под огнем добровольцы, которые отправились на задание, пересекли реку Дон и поднялись по обрыву на гору, но подойти близко не удавалось. Раненый Тулебердиев бросился на амбразуру и закрыл собой орудие врага. В эти несколько секунд его боевые товарищи сумели захватить стратегический плацдарм. 4 февраля 1943 года Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он похоронен с воинскими почестями на месте подвига — у воронежского села Селявное-2. На церемонии присутствовали гости из России и Киргизии. Делегация из Воронежской области и привезла в подарок книгу о подвиге стрелка и землю с его могилы. Бизнесмен и экс-премьер Киргизии Омурбек Бабанов выразил надежду, что Россия и Кыргызстан вместе будут открывать не только такие музеи, но и продолжат дружить. «Пусть открывается музей дружбы. Чолпонбпай — наш прямой дед, этот человек — русский, кыргыз, казах, который нас связал вечной дружбой. Мы не можем сегодня представить, как Россия без нас или мы без России. Мы жили в одной стране, мы этим гордимся», — сказал Бабанов на церемонии открытия. Племянник Героя Совестного Союза Джаныбек Тулебердиев в беседе с URA.RU поблагодарил за открытие такого объекта. «В этом году 100-летие нашего отца Чолпонбая Тулебердиева. Мы гордимся им», — сказал он. Музей в Киргизии уже не первый. Еще несколько работают в Воронежской области, там ждут всех желающих. Первый — в школе села Селявное-2. Учебное заведение также носит имя Чолпонбая Тулебердиева. Здесь же организовали клуб «Мужество», воспитанники которого берут пример с красноармейца, рассказала руководитель музея Мария Воронина. Здесь принимают почетных гостей. По словам директора школы Любови Гончаровой, в этом году к ним заезжал племянник Тулебердиева. «Музей договорился с ним о сотрудничестве, чтобы была возможность приобретать новые экспонаты, развивать дальше нашу исследовательскую работу», — уточнила руководитель школы. Еще одна школа №2 в Нововоронеже также создала музей в честь подвига красноармейца. Именно ее ученики 55 лет назад первыми нашли могилу тогда еще неизвестного солдата. «Узнали у местных, сделали запрос в областной краеведческий музей и выяснили, что это он, наш Чолпонбай», — рассказала учитель Светлана Козлова. Чтут память о Чолпонбае и студенты. В Воронежском государственном аграрном университете ежегодно проходят Тулебердиевские чтения. «Это способствует связи поколений, воспитанию современной молодежи», — считает почетный консул Кыргызской Республики в Воронеже Талантбек Намазбеков. Кроме того, в воронежском городе Лиски одна из улиц носит имя Чолпонбая Тулеберидиева, а его бюст украшает Аллею славы там же наравне с другими Героями Советского Союза. Красноармеец уже много лет объединяет россиян и киргизов. Открытие памятника на его могиле в 2005 году на вершине Лысой горы в селе Селявное-2 вызвало ажиотаж. «Молодежь, военное сопровождение, на автобусах едут, флаги стоят российские и киргизские. С Урыва (село в Воронежской области — прим. ред.) люди пешком шли, бабушки… Цветы срывали, говорили: „Ребята, это нам было нужно“. Администрация Лискинского района собралась. Мы даже не ожидали такого отклика. Было волнительно», — вспоминает в беседе с URA.RU Талантбек Намазбеков. С тех пор желающих почтить память солдата становится все больше, а связь между Россией и Киргизией укрепляется. В 2008 году Лискинский район Воронежской области стал побратимом с родиной Тулебердиева, селом Чымгент. В разные годы 6 августа, в день гибели героя, его могилу посещали представители администрации президента и правительства Киргизии, консульств, руководство и жители Таласской области республики, гости из Москвы, Ростова-на-Дону, Белгорода, Тамбова, Курска, Нововоронежа и Воронежа. Приезжают и простые люди. Местные говорят, что на могилу не приходят без цветов. Вот и в сентябре корреспондент URA.RU, посетивший это место, увидел там свежие ранетки.