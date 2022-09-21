Путин предупредил ядерную катастрофу

Решение президента о мобилизации — новый вызов Западу и лично Байдену

21 сентября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предупредил США и весь Запад, что Россия сделает все, чтобы защитить свою территорию Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин пытается предупредить ядерную катастрофу. Его обращение утром 21 сентября эксперты называют не только патриотическим призывом к россиянам, но и новым вызовом коллективному Западу и лично президенту США Джо Байдену. По словам политологов, Путин озвучил мощную угрозу, но сделал это ради деэскалации конфликта на Украине. Этого обращения президента РФ в России, на Западе и во многих странах мира ждали с вечера 20 сентября. Однако выступил Путин лишь 21 сентября. Эксперты видят в этом символизм: это день рождества Пресвятой Богородицы, которая считается защитницей русской земли, и день победы русских войск в Куликовской битве. Обращение президента РФ Владимира Путина во всем мире ждали с вечера 20 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин в своем 14-минутном выступлении говорил о ситуации в Донбассе и о ходе военной спецоперации по его освобождению от неонацистов, о необходимости защитить суверенитет и целостность России. По словам Путина, Киев с 2014 года действовал при подстрекательстве Запада, цель которого — «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну». В сложившихся условиях военная спецоперация была неизбежной. Вместе с профессиональными военными в ней участвуют добровольцы, которые, по словам Путина, «по зову сердца встали на защиту России и Донбасса». Все они будут приравнены к контрактникам и получат право на такое же материальное и медицинское обеспечение, социальные гарантии, заверил президент. Сегодня Путин впервые публично сказал о том, что стамбульский раунд переговоров изначально был позитивно воспринят Киевом. «Но мирное решение не устраивало Запад. Украину стали еще больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под командованием западных советников. Одновременно самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан. Политика запугивания, террора, насилия принимает все более массовые, страшные, варварские формы», — заявил Путин и заверил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которое они примут на предстоящих референдумах о вхождении в состав РФ. Вместе с тем, по словам Путина, линия боевого соприкосновения растянулась более чем на тысячу километров, а российской армии приходится противостоять «всей военной машине коллективного Запада». «Считаю необходимым принять следующее решение: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — объявил президент. Путин подчеркнул, что все, кто будет призван по мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии кадровых военных. Кроме того, мобилизация подразумевает и усиление мер по выполнению гособоронзаказа, повышает ответственность руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. Министр обороны РФ Сергея Шойгу (на фото) заявил, что мобилизационный ресурс страны — 25 млн человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Такие решения принимаются потому, что «в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань», объяснил Путин: постоянно звучат угрозы в адрес России, а «в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию РФ». «Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предупредил Путин. Практически сразу после обращения президента, в эфир вышло интервью главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Он заявил, что мобилизационный ресурс в стране — почти 25 млн человек, отслуживших в армии и имеющих военную специальность. Из них мобилизовано будет всего около 1%. «Линия соприкосновения больше тысячи километров. То, что сзади нужно закреплять и контролировать, и в первую очередь мобилизация для этого», — заверил Шойгу. Путин четко сказал, что у России есть виды вооружений, которых нет у другой стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Международная обстановка и положение в зоне боевых действий таковы, что Путин вынужден был объявить частичную мобилизацию, пояснил URA.RU политолог Борис Межуев. «В этой ситуации нужна деэскалация через эскалацию. Нужно сделать так, чтобы ситуацию разрешить. А разрешиться она может только через серьезную, мощную угрозу. Сегодня на заседании Генассамблеи ООН должен выступать президент США Джо Байден. И эта угроза, предупреждение [Путина] обращено в его адрес и в адрес Запада. Киев зависит от США, у которых есть рычаги заставить его сесть за стол переговоров. Или Вашингтон примет этот посыл и попытается вернуться к дипломатическому процессу, или процесс пойдет по непредсказуемому сценарию», — пояснил Межуев. Путин дал понять Западу, что его слова — не блеф, сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Он четко сказал, что у России есть виды вооружений, которых нет у другой стороны, и что для защиты суверенитета и национальных интересов они будут задействованы. Это не блеф, это — позиция главы государства, главнокомандующего», — отметил Кирьян. Выступление Путина заслонит любое выступление Байдена на Генассамблее ООН, убежден политолог Дмитрий Нечаев. «Путин открыто дал понять, что использование ядерного оружия Россией возможно. И роза ветров может повернуться в обратную сторону. Это вызов, который Запад не может не услышать», — считает эксперт. Обращение Путина действительно будет иметь серьезный внешний резонанс, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В то же время, по словам политолога, убедит ли это того же Байдена изменить свою позицию, прогнозировать сложно. «Он нас не слышит и слышать не хочет. А если слышит, то так, как ему надо. Услышит тот, кто будет после него. Путину важно, чтобы его услышали наши люди, чтобы они поняли всю неизбежность и необходимость мобилизации, ведь, когда Донбасс, Херсон и Запорожье войдут в состав России, мы должны будем защищать уже свою собственную территорию, а не союзников», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин пытается предупредить ядерную катастрофу. Его обращение утром 21 сентября эксперты называют не только патриотическим призывом к россиянам, но и новым вызовом коллективному Западу и лично президенту США Джо Байдену. По словам политологов, Путин озвучил мощную угрозу, но сделал это ради деэскалации конфликта на Украине. Этого обращения президента РФ в России, на Западе и во многих странах мира ждали с вечера 20 сентября. Однако выступил Путин лишь 21 сентября. Эксперты видят в этом символизм: это день рождества Пресвятой Богородицы, которая считается защитницей русской земли, и день победы русских войск в Куликовской битве. Путин в своем 14-минутном выступлении говорил о ситуации в Донбассе и о ходе военной спецоперации по его освобождению от неонацистов, о необходимости защитить суверенитет и целостность России. По словам Путина, Киев с 2014 года действовал при подстрекательстве Запада, цель которого — «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну». В сложившихся условиях военная спецоперация была неизбежной. Вместе с профессиональными военными в ней участвуют добровольцы, которые, по словам Путина, «по зову сердца встали на защиту России и Донбасса». Все они будут приравнены к контрактникам и получат право на такое же материальное и медицинское обеспечение, социальные гарантии, заверил президент. Сегодня Путин впервые публично сказал о том, что стамбульский раунд переговоров изначально был позитивно воспринят Киевом. «Но мирное решение не устраивало Запад. Украину стали еще больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под командованием западных советников. Одновременно самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан. Политика запугивания, террора, насилия принимает все более массовые, страшные, варварские формы», — заявил Путин и заверил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которое они примут на предстоящих референдумах о вхождении в состав РФ. Вместе с тем, по словам Путина, линия боевого соприкосновения растянулась более чем на тысячу километров, а российской армии приходится противостоять «всей военной машине коллективного Запада». «Считаю необходимым принять следующее решение: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — объявил президент. Путин подчеркнул, что все, кто будет призван по мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии кадровых военных. Кроме того, мобилизация подразумевает и усиление мер по выполнению гособоронзаказа, повышает ответственность руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. Такие решения принимаются потому, что «в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань», объяснил Путин: постоянно звучат угрозы в адрес России, а «в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию РФ». «Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предупредил Путин. Практически сразу после обращения президента, в эфир вышло интервью главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Он заявил, что мобилизационный ресурс в стране — почти 25 млн человек, отслуживших в армии и имеющих военную специальность. Из них мобилизовано будет всего около 1%. «Линия соприкосновения больше тысячи километров. То, что сзади нужно закреплять и контролировать, и в первую очередь мобилизация для этого», — заверил Шойгу. Международная обстановка и положение в зоне боевых действий таковы, что Путин вынужден был объявить частичную мобилизацию, пояснил URA.RU политолог Борис Межуев. «В этой ситуации нужна деэскалация через эскалацию. Нужно сделать так, чтобы ситуацию разрешить. А разрешиться она может только через серьезную, мощную угрозу. Сегодня на заседании Генассамблеи ООН должен выступать президент США Джо Байден. И эта угроза, предупреждение [Путина] обращено в его адрес и в адрес Запада. Киев зависит от США, у которых есть рычаги заставить его сесть за стол переговоров. Или Вашингтон примет этот посыл и попытается вернуться к дипломатическому процессу, или процесс пойдет по непредсказуемому сценарию», — пояснил Межуев. Путин дал понять Западу, что его слова — не блеф, сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Он четко сказал, что у России есть виды вооружений, которых нет у другой стороны, и что для защиты суверенитета и национальных интересов они будут задействованы. Это не блеф, это — позиция главы государства, главнокомандующего», — отметил Кирьян. Выступление Путина заслонит любое выступление Байдена на Генассамблее ООН, убежден политолог Дмитрий Нечаев. «Путин открыто дал понять, что использование ядерного оружия Россией возможно. И роза ветров может повернуться в обратную сторону. Это вызов, который Запад не может не услышать», — считает эксперт. Обращение Путина действительно будет иметь серьезный внешний резонанс, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В то же время, по словам политолога, убедит ли это того же Байдена изменить свою позицию, прогнозировать сложно. «Он нас не слышит и слышать не хочет. А если слышит, то так, как ему надо. Услышит тот, кто будет после него. Путину важно, чтобы его услышали наши люди, чтобы они поняли всю неизбежность и необходимость мобилизации, ведь, когда Донбасс, Херсон и Запорожье войдут в состав России, мы должны будем защищать уже свою собственную территорию, а не союзников», — резюмировал Журавлев.