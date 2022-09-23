Россияне нашли альтернативу Турции

Как туда долететь, где жить, куда идти и почему вам нужен чемодан побольше

23 сентября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Бишкек окружают горы невероятной красоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне в этом году открывают новые направления для отдыха. Журналист URA.RU отправился в короткий отпуск в Киргизию и был поражен природными красотами, гостеприимством местных жителей и вкусной едой. URA.RU расскажет о том, где и как можно интересно отдохнуть и сколько это стоит. И первая точка — столица Киргизии Бишкек. Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью «России 1» на днях заявил, что турпоток из России с начала года вырос в пять раз. «Обычно у нас один миллион туристов было, а в этом году — более пяти миллионов туристов. Это за счет России, российских граждан увеличилось», — отметил он. Российские туристы распробовали отдых в Киргизии — в 2022 году фиксируется серьезный прирост путешественников из РФ. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С ним согласен и президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его мнению, Киргизия даже может заменить Турцию: «Качественно вырос сервис за несколько лет. Хорошее советское наследие, но, помимо этого, есть ряд новых объектов, технологически здесь сделали шаг вперед. Кыргыстан демонстрирует удивительный рост интереса. Причем направления разные. Отдыхающие на берегу озера Иссык-Куль (это самая большая точка притяжения) путешествуют на 2-3 недели». Как долететь? Для удобства туристов возле озера даже есть маленький аэропорт, но, если вы отправляетесь в короткий отпуск, можете посетить столицу Киргизии Бишкек и его окрестности. Так мы и сделали. Долететь до Бишкека можно на самолетах «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «России», S7, Avia Traffic Company, Nordwind Airlines, Azimuth, Pegas Fly. Прямой перелет из Москвы займет чуть больше четырех часов, из Екатеринбурга — два с половиной. Улететь также можно из Санкт-Петербурга, Жуковского, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Самары, Сочи, Сургута, Тюмени, Челябинска. Туристы могут улететь в Бишкек из разных российских аэропортов. URA.RU Для поездки даже не нужен заграничный паспорт, достаточно российского. Цены на авиабилеты туда-обратно в среднем начинаются от 16 тысяч рублей, но можно найти и более дешевые — от 10 тысяч рублей в обе стороны для пассажира эконом-класса. Сертификат о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест не требовали, но на обратном пути мы заполнили анкету для Роспотребнадзора. По прилету в аэропорт Манас им. Ч.Айтматова (находится примерно в 22 километрах от Бишкека) еще до получения багажа покупаем местную sim-карту. Удобно: регистрировать ее не надо, просто платишь деньги (в среднем 450 рублей за месячный безлимит) и тебе в телефон устанавливают «симку». Рассчитаться можно рублями. Здесь же в пунктах обмена валюты меняем российские рубли на киргизские сомы (во время поездки 1 рубль был равен 1,3 сома). Однако пункты обмена есть почти в любой точке города, и проблем с этим не возникает. В целом в Бишкеке есть разные способы оплаты: наличкой (предпочтительный), картой местного банка (если вы прилетели сюда на длительное время), в некоторых местах принимают карту платежной системы «МИР». Люди в Киргизии очень приветливые и открытые. Если вам потребуется что-то узнать, смело спрашивайте — здесь практически все говорят по-русски. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Где жить? Дорога из аэропорта в Бишкек занимает в среднем полчаса. Гостиничная сеть широко развита. Есть сетевые и локальные отели: Hyatt Regency Bishkek (в среднем 10 тысяч рублей за сутки), Ramada by Wyndham Bishkek Centre (от пяти тысяч рублей за сутки), Plaza Hotel Bishkek (от пяти тысяч рублей за сутки), Smart Hotel Bishkek, Onyx Hotel Bishkek и другие. Мы жили в отеле Discovery Hotel (от пяти тысяч рублей за сутки) и остались довольны номером. Можно найти гостиницу и за две тысячи рублей за ночь. Как передвигаться? Оставляем вещи в номере, немного отдыхаем с дороги и отправляемся изучать город. Главными улицами столицы Киргизии являются Чуйский проспект и проспект Манаса. Здесь оживленное движение. Водители темпераментные — часто можно услышать, как они выражают эмоции, сигналя друг другу. Но местные прекрасно ориентируются в этом потоке. Основной вид транспорта в Бишкеке — маршрутки. Проезд стоит 15 сомов (это чуть больше 10 рублей). Передвигаться по городу можно и на такси — здесь работает популярный российский агрегатор, а поездка от одного конца города до другого будет стоить в среднем 150 рублей или около 200 сомов. Бишкек — небольшой город, здесь живут около миллиона человек. А во всей Киргизии — почти 6,5 млн. В Бишкеке на улицах чисто и атмосферно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Но чтобы прочувствовать всю атмосферу, лучше отправиться на прогулку по Бишкеку. В сентябре здесь отличная погода — днем воздух прогревается до 25-29 градусов, а вечером становится прохладно. Что попробовать и посмотреть? Здесь на улицах можно увидеть небольшие пластиковые бочки — так продают национальные напитки, которые, по словам местных, очень любят русские. Максым, чалап и аралаш — самый что ни на есть натуральный продукт. Максым по вкусу напоминает квас. «По сути, это он и есть, просто у нас его делают из ячменя, — рассказала продавец напитков. — А вот чалап — это уже кисломолочный продукт, здесь очень много полезных бактерий». Если смешать максым и чалап, получается третий напиток — аралаш. Ошский рынок — одно из самых колоритных мест в Бишкеке. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проходим мимо Бишкекского государственного университета имени К. Карасаева. Здесь изучают языки, журналистику, филологию. Студенты в свободное время беззаботно сидят на газоне недалеко от стен вуза и с удовольствием общаются с гостями города. Никакого языкового барьера нет — все прекрасно говорят по-русски. Одно из мест, которое стоит посетить в Бишкеке, — Ошский рынок. Сюда лучше приходить в первой половине дня, потому что ближе к вечеру некоторые продавцы снимаются с места. Длинные ряды орехов, сухофруктов, более десятка видов риса и полные столы приправ: ароматный кардамон, корица, которая пахнет шоколадом, острый чили. Килограмм очищенных грецких орехов в пересчете на наши деньги обойдется покупателю в 350 рублей, а килограмм миндаля — чуть более 500 рублей. Особое место на рынке занимает курут — национальный сухой кисломолочный продукт. На вид это белые шарики разного размера. На вкус — что-то кисломолочное и очень соленое. «Местные очень любят курут, так едят, добавляют в пищу», — рассказал наш гид Азамат. Такие бочки с национальными напитками — максым, чалап и аралаш — можно встретить практически везде. Иногда так продают и обычный русский квас. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продвигаемся по рядам дальше. Здесь можно купить порцию плова, который приготовила очаровательная продавщица. — А женщины у вас разве готовят плов? — удивляюсь. — Она невероятная, она умеет приготовить все! — парирует один из местных. Рядом — колбаса из конины. «Может храниться месяцами, натуральный продукт, не портится», — уверяют нас. Ту же ряды лепешек, местных ароматных фруктов, разносолов и ягод. Проходим чуть дальше, видим текстиль, сувениры, обувь, национальные коврики и панно из войлока, овечьи шкуры. На Ошском рынке обязательно торгуйтесь. При покупке овечьей шкурки, которая стоила 3500 сомов (около 2 600 рублей), нам скинули 500 сомов. Времени на рынок также стоит заложить побольше, рядов здесь очень много, и обойти все за полчаса вряд ли получится. Кроме того, гостеприимные продавцы вас обязательно угостят тем, чем торгуют. Еда здесь невероятно вкусная. На Ошском рынке вас могут накормить только что приготовленным пловом. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что посмотреть в центре Бишкека? Спустя пару часов мы вышли с рынка с полными пакетами, выпили по стаканчику аралаша и направились в центр Бишкека — на Чуйский проспект. Здесь располагается Жогорку Кенеш — парламент Кыргызской Республики. Рядом с ним — парк. В центре Бишкека вообще очень много парков. В одном из них — через дорогу от парламента — мы встретили несколько компаний молодых людей и девушек. Они разбились на три группы и играли в мяч —зрелище непривычное для жителя российского мегаполиса. Проходим по Чуйскому проспекту дальше и видим огромный флагшток (высота более 45 метров) с гигантским полотном национального флага, а рядом — статуя Манаса Великодушного. Это главный герой киргизского эпоса, включенного в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный в мире. Рядом со статуей гуляют семьи с детьми, молодые парочки, малыши катаются на игрушечных машинках и едят мороженое. Хоть и темнеет, будний день, но улицы полны людей. Очень редко можно встретить тех, кто проводит время, просто глядя в телефон. Студенты местного гуманитарного университета готовятся к лекциям прямо на газоне напротив вуза. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возвращаемся обратно по улице Чынгыза Айтматова. Едем в один из крупнейших торговых центров Бишкека — Азия-молл. Это еще одно место притяжения местных жителей. ТЦ выполнен в национальной стиле, а внутри висят все те же панно из войлока. «Регулярно меняют внешний вид торгового центра, сейчас на нем вы видите девушку в национальном костюме, потом еще что-то новое будет», — говорят местные. Вообще жители Бишкека и в целом Кыргыстана — очень приветливые и отзывчивые. Они смогут помочь, если вы заблудились или захотите узнать, что находится перед вами, а еще с удовольствием фотографируются. Если же у вас останутся вопросы, вы всегда можете их задать в посольстве РФ в Киргизии, которое находится по адресу: проспект Манаса, 55. Будучи в Бишкеке, также стоит посмотреть на республиканскую центральную мечеть имени имама Аль Сарахси. Это самая большая мечеть в Средней Азии, ее открыли в 2018 году. Мы, к сожалению, не успели доехать до нее — одного дня в столице Кыргыстана оказалось мало. В следующем материале мы расскажем о лучших ресторанах, культурных и природных памятниках Киргизии. Река Ала-Арча, которая протекает по Бишкеку, берет свое начало в горах. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из основных киргизских вузов — Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Местные играют в нарды на рынке. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лепешки, которые продают на Ошском рынке. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Ошский рынок приезжают и за текстилем… Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …и за обувью… Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU … и за сухофруктами и орехами. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU А некоторые приходят просто обсудить насущные темы. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодежь в центре Бишкека вечерами играет в мяч. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером в центре Бишкека работают фонтаны с подсветкой. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Карта мест, которые мы советуем посетить в Бишкеке Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне в этом году открывают новые направления для отдыха. Журналист URA.RU отправился в короткий отпуск в Киргизию и был поражен природными красотами, гостеприимством местных жителей и вкусной едой. URA.RU расскажет о том, где и как можно интересно отдохнуть и сколько это стоит. И первая точка — столица Киргизии Бишкек. Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью «России 1» на днях заявил, что турпоток из России с начала года вырос в пять раз. «Обычно у нас один миллион туристов было, а в этом году — более пяти миллионов туристов. Это за счет России, российских граждан увеличилось», — отметил он. С ним согласен и президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его мнению, Киргизия даже может заменить Турцию: «Качественно вырос сервис за несколько лет. Хорошее советское наследие, но, помимо этого, есть ряд новых объектов, технологически здесь сделали шаг вперед. Кыргыстан демонстрирует удивительный рост интереса. Причем направления разные. Отдыхающие на берегу озера Иссык-Куль (это самая большая точка притяжения) путешествуют на 2-3 недели». Как долететь? Для удобства туристов возле озера даже есть маленький аэропорт, но, если вы отправляетесь в короткий отпуск, можете посетить столицу Киргизии Бишкек и его окрестности. Так мы и сделали. Долететь до Бишкека можно на самолетах «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «России», S7, Avia Traffic Company, Nordwind Airlines, Azimuth, Pegas Fly. Прямой перелет из Москвы займет чуть больше четырех часов, из Екатеринбурга — два с половиной. Улететь также можно из Санкт-Петербурга, Жуковского, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Самары, Сочи, Сургута, Тюмени, Челябинска. Для поездки даже не нужен заграничный паспорт, достаточно российского. Цены на авиабилеты туда-обратно в среднем начинаются от 16 тысяч рублей, но можно найти и более дешевые — от 10 тысяч рублей в обе стороны для пассажира эконом-класса. Сертификат о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест не требовали, но на обратном пути мы заполнили анкету для Роспотребнадзора. По прилету в аэропорт Манас им. Ч.Айтматова (находится примерно в 22 километрах от Бишкека) еще до получения багажа покупаем местную sim-карту. Удобно: регистрировать ее не надо, просто платишь деньги (в среднем 450 рублей за месячный безлимит) и тебе в телефон устанавливают «симку». Рассчитаться можно рублями. Здесь же в пунктах обмена валюты меняем российские рубли на киргизские сомы (во время поездки 1 рубль был равен 1,3 сома). Однако пункты обмена есть почти в любой точке города, и проблем с этим не возникает. В целом в Бишкеке есть разные способы оплаты: наличкой (предпочтительный), картой местного банка (если вы прилетели сюда на длительное время), в некоторых местах принимают карту платежной системы «МИР». Где жить? Дорога из аэропорта в Бишкек занимает в среднем полчаса. Гостиничная сеть широко развита. Есть сетевые и локальные отели: Hyatt Regency Bishkek (в среднем 10 тысяч рублей за сутки), Ramada by Wyndham Bishkek Centre (от пяти тысяч рублей за сутки), Plaza Hotel Bishkek (от пяти тысяч рублей за сутки), Smart Hotel Bishkek, Onyx Hotel Bishkek и другие. Мы жили в отеле Discovery Hotel (от пяти тысяч рублей за сутки) и остались довольны номером. Можно найти гостиницу и за две тысячи рублей за ночь. Как передвигаться? Оставляем вещи в номере, немного отдыхаем с дороги и отправляемся изучать город. Главными улицами столицы Киргизии являются Чуйский проспект и проспект Манаса. Здесь оживленное движение. Водители темпераментные — часто можно услышать, как они выражают эмоции, сигналя друг другу. Но местные прекрасно ориентируются в этом потоке. Основной вид транспорта в Бишкеке — маршрутки. Проезд стоит 15 сомов (это чуть больше 10 рублей). Передвигаться по городу можно и на такси — здесь работает популярный российский агрегатор, а поездка от одного конца города до другого будет стоить в среднем 150 рублей или около 200 сомов. Бишкек — небольшой город, здесь живут около миллиона человек. А во всей Киргизии — почти 6,5 млн. Но чтобы прочувствовать всю атмосферу, лучше отправиться на прогулку по Бишкеку. В сентябре здесь отличная погода — днем воздух прогревается до 25-29 градусов, а вечером становится прохладно. Что попробовать и посмотреть? Здесь на улицах можно увидеть небольшие пластиковые бочки — так продают национальные напитки, которые, по словам местных, очень любят русские. Максым, чалап и аралаш — самый что ни на есть натуральный продукт. Максым по вкусу напоминает квас. «По сути, это он и есть, просто у нас его делают из ячменя, — рассказала продавец напитков. — А вот чалап — это уже кисломолочный продукт, здесь очень много полезных бактерий». Если смешать максым и чалап, получается третий напиток — аралаш. Проходим мимо Бишкекского государственного университета имени К. Карасаева. Здесь изучают языки, журналистику, филологию. Студенты в свободное время беззаботно сидят на газоне недалеко от стен вуза и с удовольствием общаются с гостями города. Никакого языкового барьера нет — все прекрасно говорят по-русски. Одно из мест, которое стоит посетить в Бишкеке, — Ошский рынок. Сюда лучше приходить в первой половине дня, потому что ближе к вечеру некоторые продавцы снимаются с места. Длинные ряды орехов, сухофруктов, более десятка видов риса и полные столы приправ: ароматный кардамон, корица, которая пахнет шоколадом, острый чили. Килограмм очищенных грецких орехов в пересчете на наши деньги обойдется покупателю в 350 рублей, а килограмм миндаля — чуть более 500 рублей. Особое место на рынке занимает курут — национальный сухой кисломолочный продукт. На вид это белые шарики разного размера. На вкус — что-то кисломолочное и очень соленое. «Местные очень любят курут, так едят, добавляют в пищу», — рассказал наш гид Азамат. Продвигаемся по рядам дальше. Здесь можно купить порцию плова, который приготовила очаровательная продавщица. — А женщины у вас разве готовят плов? — удивляюсь. — Она невероятная, она умеет приготовить все! — парирует один из местных. Рядом — колбаса из конины. «Может храниться месяцами, натуральный продукт, не портится», — уверяют нас. Ту же ряды лепешек, местных ароматных фруктов, разносолов и ягод. Проходим чуть дальше, видим текстиль, сувениры, обувь, национальные коврики и панно из войлока, овечьи шкуры. На Ошском рынке обязательно торгуйтесь. При покупке овечьей шкурки, которая стоила 3500 сомов (около 2 600 рублей), нам скинули 500 сомов. Времени на рынок также стоит заложить побольше, рядов здесь очень много, и обойти все за полчаса вряд ли получится. Кроме того, гостеприимные продавцы вас обязательно угостят тем, чем торгуют. Еда здесь невероятно вкусная. Что посмотреть в центре Бишкека? Спустя пару часов мы вышли с рынка с полными пакетами, выпили по стаканчику аралаша и направились в центр Бишкека — на Чуйский проспект. Здесь располагается Жогорку Кенеш — парламент Кыргызской Республики. Рядом с ним — парк. В центре Бишкека вообще очень много парков. В одном из них — через дорогу от парламента — мы встретили несколько компаний молодых людей и девушек. Они разбились на три группы и играли в мяч —зрелище непривычное для жителя российского мегаполиса. Проходим по Чуйскому проспекту дальше и видим огромный флагшток (высота более 45 метров) с гигантским полотном национального флага, а рядом — статуя Манаса Великодушного. Это главный герой киргизского эпоса, включенного в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный в мире. Рядом со статуей гуляют семьи с детьми, молодые парочки, малыши катаются на игрушечных машинках и едят мороженое. Хоть и темнеет, будний день, но улицы полны людей. Очень редко можно встретить тех, кто проводит время, просто глядя в телефон. Возвращаемся обратно по улице Чынгыза Айтматова. Едем в один из крупнейших торговых центров Бишкека — Азия-молл. Это еще одно место притяжения местных жителей. ТЦ выполнен в национальной стиле, а внутри висят все те же панно из войлока. «Регулярно меняют внешний вид торгового центра, сейчас на нем вы видите девушку в национальном костюме, потом еще что-то новое будет», — говорят местные. Вообще жители Бишкека и в целом Кыргыстана — очень приветливые и отзывчивые. Они смогут помочь, если вы заблудились или захотите узнать, что находится перед вами, а еще с удовольствием фотографируются. Если же у вас останутся вопросы, вы всегда можете их задать в посольстве РФ в Киргизии, которое находится по адресу: проспект Манаса, 55. Будучи в Бишкеке, также стоит посмотреть на республиканскую центральную мечеть имени имама Аль Сарахси. Это самая большая мечеть в Средней Азии, ее открыли в 2018 году. Мы, к сожалению, не успели доехать до нее — одного дня в столице Кыргыстана оказалось мало. В следующем материале мы расскажем о лучших ресторанах, культурных и природных памятниках Киргизии. Карта мест, которые мы советуем посетить в Бишкеке