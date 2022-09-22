Мэрия Екатеринбурга готовится к захвату рынка школьного питания

В числе претендентов — друзья Тунгусова, авторитетный бизнес и знакомый Орлова

22 сентября 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Слухи о перераспределении контрактов ходят по кабинетам с середины сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга готовятся к большим изменениям в одной из важнейших отраслей — школьном питании. Ее финансовая емкость — два миллиарда рублей в год. С начала недели чиновники обсуждают слух: один из крупнейших игроков ведет переговоры о покупке мелких операторов, чтобы монополизировать отрасль. Опрошенные URA.RU свидетели интриги выдвигают три версии, кому это может быть выгодно. В числе подозреваемых — участники последнего передела. Он произошел в конце 2018-го-начале 2019 года, сразу после смены власти в городе. Новый мэр Александр Высокинский вместе с группой депутатов, представляющих авторитетный ЖКХ-холдинг, запустил кампанию по ликвидации муниципального предприятия «Золушка», которое занимало до 20% рынка. Считалось, что МУП контролировал бывший вице-мэр и экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов, уволенный после конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым вокруг выборов в гордуму 2018 года. На питание в школах ежегодно тратятся 2 миллиарда: 1,3 млрд — из бюджета, еще 700 млн платят родители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хорошим поводом стали скандалы с отравлениями детей. Из-за шумихи в СМИ «Золушкой» занялись контролирующие органы и силовики. Множественные проверки выявили, что комбинат втрое завышал цены на госзакупках, детей кормили просрочкой, гнилыми овощами и фруктами, а вес порций уменьшали на треть. В мэрии, впрочем, до сих пор уверены, что процесс был сугубо политическим. Место «Золушки» тогда заняла УК «Ресторация USTA», входящая в USTA Group. Это одна из флагманских фирм клана, вступившего в коалицию с Высокинским. Поговаривают, что тогда, три года назад, Высокинский и его союзники-депутаты были готовы сместить и других крупных подрядчиков, но отказались от этой идеи. В отрасли заняты 14 компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас указанная авторитетная группа представлена в этой сфере двумя структурами. Первая — взятое под контроль ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11». По данным сервиса СБИС, предприятие обслуживает семь школ Орджоникидзевского района. Сумма контрактов — более 94 миллионов рублей. Второе — связанное с USTA Group ООО «Комфорт», обеспечивающее питание в школах Ленинского и Академического районов по договорам на общую сумму порядка 250 млн. При этом собеседник, близкий к группе депутатов, действующих от имени холдинга, утверждает, что ООО «Комфорт» работает самостоятельно, без их поддержки. И это — следствие некоего конфликта. «В мэрии, вспоминая историю с „Золушкой“, заподозрили, что за готовящейся скупкой конкурентов стоит именно авторитетный клан, одна из его ветвей. Но депутаты-бизнесмены в разговорах уверяют, что это не так. Что в 2018-м они просто помогли Высокинскому закрыть „Золушку“, и не более. Школьное питание с его маржинальностью в два процента и постоянными проверками им неинтересно», — пересказал инсайдер в тусовке. По другой версии, зачинщиками перемен могут быть Михаил Шехерев (ООО «Комбинат питания „Школьно-базовый“») и Владимир Роганов (ООО «Аппетит» и ООО «В Аппетит»). Обоих до сих пор связывают с окружением Тунгусова. Фирма Шехерева работает с тремя десятками школ — в основном Кировского района. Сумма контрактов — почти 250 миллионов рублей. Компании Роганова не такие мощные. За организацию питания в трех школах (Орджоникидзевский и Верх-Исетский районы) власти платят им в районе 40 миллионов рублей. На момент публикации получить комментарии Шехерева и Роганова не удалось: их контактов не оказалось в распоряжении URA.RU, но агентство готово предоставить им возможность высказаться. Предыдущий передел рынка проходил при Александре Высокинском (ныне сенатор) Фото: Анна Майорова © URA.RU Третий, у кого, как полагают собеседники агентства, могут быть амбиции, — Андрей Гончаров, член президиума областного Союза промышленников и предпринимателей, хорошо знакомый с нынешним мэром Алексеем Орловым. Один из источников утверждает, что во времена Высокинского Гончаров якобы пытался попасть на переговоры с уполномоченными чиновниками — причем через депутата думы Александра Караваева. В тот момент Караваев еще не рассорился со своим покровителем, близким к губернатору Виталием Кочетковым (сотовый оператор «Мотив»), контролировавшим большинство в гордуме и атаковавшим с его помощью Высокинского. При этом сам Гончаров заверил корреспондента, что в действительности никаких диалогов не запускал. «Мы на рынке [школьного питания] Екатеринбурга почти не представлены (связанное с Гончаровым ООО „Комбинат общественного питания“ обслуживает девять школ — прим. URA.RU), и, честно говоря, это не сильно вписывается в нашу стратегию развития», — объяснил бизнесмен. В мэрии настаивают, что не заинтересованы в корректировке существующего расклада. «Три года департамент [образования] выстраивает баланс на рынке. Вы представляете, что такое кормить каждый день 150 тысяч детей и получать всего пять-шесть жалоб в месяц? Это результат огромной работы, постоянного контроля за качеством услуг», — передал логику собеседник во власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Екатеринбурга готовятся к большим изменениям в одной из важнейших отраслей — школьном питании. Ее финансовая емкость — два миллиарда рублей в год. С начала недели чиновники обсуждают слух: один из крупнейших игроков ведет переговоры о покупке мелких операторов, чтобы монополизировать отрасль. Опрошенные URA.RU свидетели интриги выдвигают три версии, кому это может быть выгодно. В числе подозреваемых — участники последнего передела. Он произошел в конце 2018-го-начале 2019 года, сразу после смены власти в городе. Новый мэр Александр Высокинский вместе с группой депутатов, представляющих авторитетный ЖКХ-холдинг, запустил кампанию по ликвидации муниципального предприятия «Золушка», которое занимало до 20% рынка. Считалось, что МУП контролировал бывший вице-мэр и экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов, уволенный после конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым вокруг выборов в гордуму 2018 года. Хорошим поводом стали скандалы с отравлениями детей. Из-за шумихи в СМИ «Золушкой» занялись контролирующие органы и силовики. Множественные проверки выявили, что комбинат втрое завышал цены на госзакупках, детей кормили просрочкой, гнилыми овощами и фруктами, а вес порций уменьшали на треть. В мэрии, впрочем, до сих пор уверены, что процесс был сугубо политическим. Место «Золушки» тогда заняла УК «Ресторация USTA», входящая в USTA Group. Это одна из флагманских фирм клана, вступившего в коалицию с Высокинским. Поговаривают, что тогда, три года назад, Высокинский и его союзники-депутаты были готовы сместить и других крупных подрядчиков, но отказались от этой идеи. Сейчас указанная авторитетная группа представлена в этой сфере двумя структурами. Первая — взятое под контроль ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11». По данным сервиса СБИС, предприятие обслуживает семь школ Орджоникидзевского района. Сумма контрактов — более 94 миллионов рублей. Второе — связанное с USTA Group ООО «Комфорт», обеспечивающее питание в школах Ленинского и Академического районов по договорам на общую сумму порядка 250 млн. При этом собеседник, близкий к группе депутатов, действующих от имени холдинга, утверждает, что ООО «Комфорт» работает самостоятельно, без их поддержки. И это — следствие некоего конфликта. «В мэрии, вспоминая историю с „Золушкой“, заподозрили, что за готовящейся скупкой конкурентов стоит именно авторитетный клан, одна из его ветвей. Но депутаты-бизнесмены в разговорах уверяют, что это не так. Что в 2018-м они просто помогли Высокинскому закрыть „Золушку“, и не более. Школьное питание с его маржинальностью в два процента и постоянными проверками им неинтересно», — пересказал инсайдер в тусовке. По другой версии, зачинщиками перемен могут быть Михаил Шехерев (ООО «Комбинат питания „Школьно-базовый“») и Владимир Роганов (ООО «Аппетит» и ООО «В Аппетит»). Обоих до сих пор связывают с окружением Тунгусова. Фирма Шехерева работает с тремя десятками школ — в основном Кировского района. Сумма контрактов — почти 250 миллионов рублей. Компании Роганова не такие мощные. За организацию питания в трех школах (Орджоникидзевский и Верх-Исетский районы) власти платят им в районе 40 миллионов рублей. На момент публикации получить комментарии Шехерева и Роганова не удалось: их контактов не оказалось в распоряжении URA.RU, но агентство готово предоставить им возможность высказаться. Третий, у кого, как полагают собеседники агентства, могут быть амбиции, — Андрей Гончаров, член президиума областного Союза промышленников и предпринимателей, хорошо знакомый с нынешним мэром Алексеем Орловым. Один из источников утверждает, что во времена Высокинского Гончаров якобы пытался попасть на переговоры с уполномоченными чиновниками — причем через депутата думы Александра Караваева. В тот момент Караваев еще не рассорился со своим покровителем, близким к губернатору Виталием Кочетковым (сотовый оператор «Мотив»), контролировавшим большинство в гордуме и атаковавшим с его помощью Высокинского. При этом сам Гончаров заверил корреспондента, что в действительности никаких диалогов не запускал. «Мы на рынке [школьного питания] Екатеринбурга почти не представлены (связанное с Гончаровым ООО „Комбинат общественного питания“ обслуживает девять школ — прим. URA.RU), и, честно говоря, это не сильно вписывается в нашу стратегию развития», — объяснил бизнесмен. В мэрии настаивают, что не заинтересованы в корректировке существующего расклада. «Три года департамент [образования] выстраивает баланс на рынке. Вы представляете, что такое кормить каждый день 150 тысяч детей и получать всего пять-шесть жалоб в месяц? Это результат огромной работы, постоянного контроля за качеством услуг», — передал логику собеседник во власти.