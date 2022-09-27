Беженцы в Подмосковье: голосуем, чтобы быстрее вернуться домой

Их настрой поразил итальянского наблюдателя. Репортаж URA.RU

27 сентября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Жители Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей высказали свое мнение по поводу присоединения регионов к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Зарубежные наблюдатели на референдуме в Подмосковье отметили эмоциональное состояние голосовавших жителей Донецкой и Луганской республик. Международный наблюдатель из Италии Джованни Корлионе, 27 сентября побывавший на избирательном участке в Одинцово (Подмосковье), сообщил корреспондентам URA.RU, что люди, пришедшие на избирательные участки, демонстрируют энтузиазм и решимость. В заключительный день голосования на избирательный участок в Одинцово, где проходит на референдум о включении в состав РФ четырех регионов — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожья и Херсонской области, люди подтягивались постепенно — многие пришли в обеденное время. У них общая цель и разная судьба — кто-то переехал в РФ в 2014 году и успел обосноваться, а кто-то недавно бежал от обстрелов. На избирательные участки в Подмосковье приходили жители Донецкой и Луганской народных республик, которые переехали в 2014 году, и беженцы этого года, проживающие в пунктах временного размещения или у родственников Фото: Владимир Андреев © URA.RU У избирательного участка корреспонденты URA. RU встретили трех женщин. Две из них уже несколько лет живут в России, третья — в сентябре вырвалась из-под обстрелов в Горловке. Жители Донецкой и Луганской республик надеются на прекращение обстрелов городов после их вхождения в состав РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Елена Спирина со слезами на глазах рассказала, что во время военной операции погиб 30-летний сын, в Горловке она оставила мужа, который наотрез отказался уезжать даже на время из своего дома. «С февраля мы прятались от обстрелов. Иногда просто сидели на первом этаже девятиэтажки, иногда успевали спуститься в бомбоубежище. Дома находиться страшно. Все время надеялись, что станет получше. А с началом референдумов город стали обстреливать с новой силой. Я все-таки уехала в сентябре в Подмосковье к знакомым. Конечно, хочу как можно скорее вернуться домой, надеюсь, что после вхождения в состав РФ обстрелы там прекратятся», — призналась женщина. Организацией и проведением голосования занимаются участковые комиссии референдумов Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Российские избиркомы оказали организационно-техническую помощь, сообщили в Облизбиркоме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ближе к полудню на избирательном участке стало многолюдно. Многие приходили семьями или небольшими группами. На голосование в Московской области приходят семьями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Донецка Татьяна Казанцева пришла на референдум с двумя детьми — двухлетним малышом и 11-летней дочерью. Она решительно опустила свой бюллетень в урну. Это ее «билет домой» — в Донецк. Жительница пункта временного размещения беженцев Татьяна Казанцева призналась корреспонденту URA.RU, что ее семья ни в чем не нуждаются, но все очень хотят быстрее вернуться домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мы 8 лет ждали этого референдума. Муж отправил нас с детьми в Россию в феврале на эвакуационной транспорте, когда ситуация только начала обостряться. Нас привезли в пункт временного размещения в Волоколамск. До сих пор живем там. Давно хотим домой. Надеюсь, что теперь быстрее вернемся», — сказала жительница Донецка. На избирательный участок беженцы приходят, как на праздник. Они в приподнятом настроении. Большинство голосовавших в приходит в хорошем настроении и с надеждой быстрее вернуться на Родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многие стараются запечатлеть на телефон момент голосования. А потом со счастливыми лицами фотографируются на фоне баннеров «Судьба Родины в твоих руках». В Московской области голосование организовано на 23 участках, уточнили в пресс-службе Облизбиркома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многие надеются в самое ближайшее время вернуться домой. «Я сердцем и душой с Россией. В Подмосковье нахожусь с августа. Приехала с тремя детьми — 7, 14 и 19 лет. Муж остался там. Уехали из Донецка, потому что обстрелы нашего района усилились. И надо было уже увозить детей. Мы приехали к моей сестре, которая с 2014 года живет в Подмосковье. Хотим быстрее вернуться», — поделилась своей историей Наталья Сухобокова. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эмоциональное состояние жителей четырех регионов, которые рассматривают вопрос вхождения в состав России, подметили зарубежные наблюдатели. Иностранцы побывали на избирательных участках в Донбассе, Москве и Подмосковье. Итальянский наблюдатель Джованни Корлионе, общаясь с корреспондентами URA.RU, отметил эмоциональное состояние голосовавших Фото: Владимир Андреев © URA.RU «С психологической точки зрения голосовать в Донбассе гораздо сложнее, чем здесь [в Московской области]. Из-за времени и по расстояниям жителям физически тяжело принимать участие в референдуме. Но властями для них созданы безопасные условия. На участках я часто видел людей со слезами на глазах. При этом каждый человек источал энтузиазм и решимость. Я слышал своими ушами, как люди говорят о светлом будущем в составе РФ», — поделился один из наблюдателей Джованни Корлионе. Международные наблюдатели побывали на участках в Донбассе и в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Голосование за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России проходило с 23 по 27 сентября. Согласно первым опубликованным данным, явка превысила 50%. По данным экзитполов, большинство проголосовали за присоединение к РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зарубежные наблюдатели на референдуме в Подмосковье отметили эмоциональное состояние голосовавших жителей Донецкой и Луганской республик. Международный наблюдатель из Италии Джованни Корлионе, 27 сентября побывавший на избирательном участке в Одинцово (Подмосковье), сообщил корреспондентам URA.RU, что люди, пришедшие на избирательные участки, демонстрируют энтузиазм и решимость. В заключительный день голосования на избирательный участок в Одинцово, где проходит на референдум о включении в состав РФ четырех регионов — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожья и Херсонской области, люди подтягивались постепенно — многие пришли в обеденное время. У них общая цель и разная судьба — кто-то переехал в РФ в 2014 году и успел обосноваться, а кто-то недавно бежал от обстрелов. У избирательного участка корреспонденты URA. RU встретили трех женщин. Две из них уже несколько лет живут в России, третья — в сентябре вырвалась из-под обстрелов в Горловке. Елена Спирина со слезами на глазах рассказала, что во время военной операции погиб 30-летний сын, в Горловке она оставила мужа, который наотрез отказался уезжать даже на время из своего дома. «С февраля мы прятались от обстрелов. Иногда просто сидели на первом этаже девятиэтажки, иногда успевали спуститься в бомбоубежище. Дома находиться страшно. Все время надеялись, что станет получше. А с началом референдумов город стали обстреливать с новой силой. Я все-таки уехала в сентябре в Подмосковье к знакомым. Конечно, хочу как можно скорее вернуться домой, надеюсь, что после вхождения в состав РФ обстрелы там прекратятся», — призналась женщина. Ближе к полудню на избирательном участке стало многолюдно. Многие приходили семьями или небольшими группами. Жительница Донецка Татьяна Казанцева пришла на референдум с двумя детьми — двухлетним малышом и 11-летней дочерью. Она решительно опустила свой бюллетень в урну. Это ее «билет домой» — в Донецк. «Мы 8 лет ждали этого референдума. Муж отправил нас с детьми в Россию в феврале на эвакуационной транспорте, когда ситуация только начала обостряться. Нас привезли в пункт временного размещения в Волоколамск. До сих пор живем там. Давно хотим домой. Надеюсь, что теперь быстрее вернемся», — сказала жительница Донецка. На избирательный участок беженцы приходят, как на праздник. Они в приподнятом настроении. Многие стараются запечатлеть на телефон момент голосования. А потом со счастливыми лицами фотографируются на фоне баннеров «Судьба Родины в твоих руках». Многие надеются в самое ближайшее время вернуться домой. «Я сердцем и душой с Россией. В Подмосковье нахожусь с августа. Приехала с тремя детьми — 7, 14 и 19 лет. Муж остался там. Уехали из Донецка, потому что обстрелы нашего района усилились. И надо было уже увозить детей. Мы приехали к моей сестре, которая с 2014 года живет в Подмосковье. Хотим быстрее вернуться», — поделилась своей историей Наталья Сухобокова. Эмоциональное состояние жителей четырех регионов, которые рассматривают вопрос вхождения в состав России, подметили зарубежные наблюдатели. Иностранцы побывали на избирательных участках в Донбассе, Москве и Подмосковье. «С психологической точки зрения голосовать в Донбассе гораздо сложнее, чем здесь [в Московской области]. Из-за времени и по расстояниям жителям физически тяжело принимать участие в референдуме. Но властями для них созданы безопасные условия. На участках я часто видел людей со слезами на глазах. При этом каждый человек источал энтузиазм и решимость. Я слышал своими ушами, как люди говорят о светлом будущем в составе РФ», — поделился один из наблюдателей Джованни Корлионе. Голосование за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России проходило с 23 по 27 сентября. Согласно первым опубликованным данным, явка превысила 50%. По данным экзитполов, большинство проголосовали за присоединение к РФ.