О чем говорят курганские призывники перед отправкой

Седьмой день частичной мобилизации в Курганской области

28 сентября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Призывники из Кургана говорят о берцах, медкомиссии и кредитных каникулах перед отправкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Перед отправкой с вещами от военкомата до контрольного пункта сбора курганцы обсуждают стоимость берцев, медкомиссию в учебной части в Елани и кредитные каникулы. В седьмой день мобилизации корреспонденты URA.RU пообщались с призывниками у пунктов сборов перед отправкой. В городе Кургане возле военкомата с утра собрались призывники с семьями. На улице холодно, пролетает сухой снег. Пока мужчины оформляют документы, родственники сторожат вещи, собранные для отправки. Одна семья встала вокруг вещмешка и спальника, греются чаем из термоса, едят пирожки. Мужчинам сказали закупить спальники и аптечки самим, поэтому многие пришли с большими рюкзаками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Жду сына вместе с его племянниками, все четверо пришли поддержать его, дядя им пример подает», — говорит женщина, наливая очередной стакан чая мальчику лет шести. Постепенно народ перетекает от военкомата к соседней школе искусств. Там призывникам проводят инструкции, дополнительно проверяют документы, прежде чем отправить на основной пункт сбора в КЦ «Курган». Мужчин запускают внутрь школы группами по предприятиям: «Корвет», «Стальмост», «РЖД». Пока призывники стоят на улице с родными, нам удается с ними поговорить. «Сам сюда пришел, потому что за державу обидно. Заранее уволился с работы, не стал ждать повестку. Хотел пойти добровольцем, но в военкомате попросили дождаться повестку. Получил ее, теперь буду служить», — говорит высокий мужчина, обнимая за плечи десятилетнюю дочь. Ему 35 лет. Глаза светлые, на лице скромная улыбка и ни тени сомнений в своем решении. По словам призывника, его друзья уже выехали из Кургана в Елань, где все мобилизируемые пройдут медкомиссию и будут поделены по войсковым родам. Жены и матери поддерживают решения мужчин, обещают заботиться о семье и доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К разговору подключился его отчим. «Ну какая ему медкомиссия? Он же здоровый, как медведь! Он и срочку служил, и по контракту за нашу славную Родину. Сейчас работает несколько лет поваром, готовит потрясающе, даже лучше, чем мама», — смеется курганец. Недалеко стоит группа мужчин в военном комуфляже и берцах. Оказалось, это мобилизируемые от РЖД, из депо. Все закупили кнопочные телефоны без камеры, но взяли и по второму телефону, на всякий случай. «С фотофиксацией будут отбирать. Но мы взяли и такой, и такой. Одевались и обувались сами: „Рыбацкий“, „Военторг“, „Смешные цены“, — искали форму везде, где можно. На Коли Мяготина за женской зоной, мобилизованным даже скидку 10% делают», — рассказывает один из призывников. По словам провожающих, найти теплый спальник и пенку в Кургане стало сложнее, многое раскупили в период частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое из мужчин — в одинаковых кожаных берцах. Покупали в одном и том же магазине. Один купил их за 2300 рублей, второй пошел на следующий день, но ему продали уже за 3000 рублей. Оба смеются. «А я с работы забрал свои, родные. Хоть они и не зимние, зато удобные, разношенные», — показывает РЖД-шные ботинки третий мужчина. Тут же стоят два молодых парня с «Курганстальмоста» — одному 34 года, другому — 29 лет. Пришли на сборы третий раз. Из-за большого количества добровольцев не хватает мест в автобусе. Надеются, что смогут уехать сегодня. «У меня четыре месяца дочке и два года сыну. Заполнил документы на поддержку семьи, власти пообещали помочь. Сказали, как контракт подпишу, по оформленной доверенности жена сможет получить в банке кредитные каникулы на год», — делится один из призывников финансовыми вопросами. Некоторые закупили спортивные и горные ботинки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В целом, призывники настроены решительно, шутят, отходят выкурить по сигарете перед посадкой в автобус. «Все мы мужики уральские, если Родина сказала — надо, мы идем», — говорит стальмостовец перед уходом. Фраза, объединяющая в себе позицию всех собравшихся с повестками у военкомата в этот день. До этого URA.RU писало, что по поручению губернатора Вадима Шумкова на пунктах отправки призывникам выдают собранные аптечки и спальные мешки. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед отправкой с вещами от военкомата до контрольного пункта сбора курганцы обсуждают стоимость берцев, медкомиссию в учебной части в Елани и кредитные каникулы. В седьмой день мобилизации корреспонденты URA.RU пообщались с призывниками у пунктов сборов перед отправкой. В городе Кургане возле военкомата с утра собрались призывники с семьями. На улице холодно, пролетает сухой снег. Пока мужчины оформляют документы, родственники сторожат вещи, собранные для отправки. Одна семья встала вокруг вещмешка и спальника, греются чаем из термоса, едят пирожки. «Жду сына вместе с его племянниками, все четверо пришли поддержать его, дядя им пример подает», — говорит женщина, наливая очередной стакан чая мальчику лет шести. Постепенно народ перетекает от военкомата к соседней школе искусств. Там призывникам проводят инструкции, дополнительно проверяют документы, прежде чем отправить на основной пункт сбора в КЦ «Курган». Мужчин запускают внутрь школы группами по предприятиям: «Корвет», «Стальмост», «РЖД». Пока призывники стоят на улице с родными, нам удается с ними поговорить. Ему 35 лет. Глаза светлые, на лице скромная улыбка и ни тени сомнений в своем решении. По словам призывника, его друзья уже выехали из Кургана в Елань, где все мобилизируемые пройдут медкомиссию и будут поделены по войсковым родам. К разговору подключился его отчим. «Ну какая ему медкомиссия? Он же здоровый, как медведь! Он и срочку служил, и по контракту за нашу славную Родину. Сейчас работает несколько лет поваром, готовит потрясающе, даже лучше, чем мама», — смеется курганец. Недалеко стоит группа мужчин в военном комуфляже и берцах. Оказалось, это мобилизируемые от РЖД, из депо. Все закупили кнопочные телефоны без камеры, но взяли и по второму телефону, на всякий случай. «С фотофиксацией будут отбирать. Но мы взяли и такой, и такой. Одевались и обувались сами: „Рыбацкий“, „Военторг“, „Смешные цены“, — искали форму везде, где можно. На Коли Мяготина за женской зоной, мобилизованным даже скидку 10% делают», — рассказывает один из призывников. Двое из мужчин — в одинаковых кожаных берцах. Покупали в одном и том же магазине. Один купил их за 2300 рублей, второй пошел на следующий день, но ему продали уже за 3000 рублей. Оба смеются. «А я с работы забрал свои, родные. Хоть они и не зимние, зато удобные, разношенные», — показывает РЖД-шные ботинки третий мужчина. Тут же стоят два молодых парня с «Курганстальмоста» — одному 34 года, другому — 29 лет. Пришли на сборы третий раз. Из-за большого количества добровольцев не хватает мест в автобусе. Надеются, что смогут уехать сегодня. В целом, призывники настроены решительно, шутят, отходят выкурить по сигарете перед посадкой в автобус. «Все мы мужики уральские, если Родина сказала — надо, мы идем», — говорит стальмостовец перед уходом. Фраза, объединяющая в себе позицию всех собравшихся с повестками у военкомата в этот день. До этого URA.RU писало, что по поручению губернатора Вадима Шумкова на пунктах отправки призывникам выдают собранные аптечки и спальные мешки. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.