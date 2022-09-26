Шумков нашел способ, чтобы у мобилизованных курганцев не отобрали аптечки

27 сентября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Аптечки выдали призывникам по поручению губернатора Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова призывникам выдали аптечки. Таким образом, на призывных пунктах у мобилизованных не отберут набор лекарств, которые они возьмут с собой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властям региона. «Глава региона Вадим Шумков продумал, как обеспечить людей самым необходимым, в случае появления претензий военных к непроверенным наборам лекарств, которые курганцы могли взять с собой. Кроме того, явно не у всех была возможность приобрести аптечки. А тут Шумков дал указание, чтобы аптечки были закуплены централизованно и доставлены в пункт отправки», — уточняет источник. Если бы призывники сами собирали аптечки, был бы риск, что среди медикаментов могли случайно оказаться запрещенные в военных частях препараты, или лекарства могли оказаться просроченными. В правительстве же закупили аптечки в соответствии с рекомендациями, уточнил инсайдер. 26 сентября глава региона лично побывал на пункте отправки земляков, призванных в армию по частичной мобилизации. Шумков также поручил оказать помощь семьям, которым она необходима. Кроме того, представители власти региона выдали призывникам, которые отправились из Курганской области в военные части, аптечки, собранные по рекомендациям «товарищей», сухпайки на три дня спальные мешки и походные коврики. Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

В Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова призывникам выдали аптечки. Таким образом, на призывных пунктах у мобилизованных не отберут набор лекарств, которые они возьмут с собой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властям региона. «Глава региона Вадим Шумков продумал, как обеспечить людей самым необходимым, в случае появления претензий военных к непроверенным наборам лекарств, которые курганцы могли взять с собой. Кроме того, явно не у всех была возможность приобрести аптечки. А тут Шумков дал указание, чтобы аптечки были закуплены централизованно и доставлены в пункт отправки», — уточняет источник. Если бы призывники сами собирали аптечки, был бы риск, что среди медикаментов могли случайно оказаться запрещенные в военных частях препараты, или лекарства могли оказаться просроченными. В правительстве же закупили аптечки в соответствии с рекомендациями, уточнил инсайдер. 26 сентября глава региона лично побывал на пункте отправки земляков, призванных в армию по частичной мобилизации. Шумков также поручил оказать помощь семьям, которым она необходима. Кроме того, представители власти региона выдали призывникам, которые отправились из Курганской области в военные части, аптечки, собранные по рекомендациям «товарищей», сухпайки на три дня спальные мешки и походные коврики. Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.