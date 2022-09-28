Мишустин обрисовал будущее для молодежи в России

Правительство определило топ востребованных профессий

28 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В подмосковном колледже «Энергия» обучают 42 профессиям и 59 специальностям Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти определили будущее российской молодежи. Так эксперты объяснили URA.RU визит в подмосковный колледж «Энергия» премьер-министр РФ Михаила Мишустина 28 сентября. Глава правительства РФ заявил, что для сохранения и приумножения технологического суверенитета стране необходимы высококвалифицированные рабочие. В Центре экспериментального машиностроения колледжа Мишустину представили оборудование, работе нам котором обучают студентов — сварочное, аддитивные установки, которые способны расщепить металл в порошок, фрезерное и токарное, контрольно-измерительное, лазерное и гидроабразивное оборудование. В учебно-производственном комплексе премьер осмотрел лаборатории по обработке металла. После этого премьер пообщался со школьниками, студентами, преподавателями в Центре опережающей профподготовки Московской области, сообщает корреспондент URA.RU. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался со школьниками и учащимися колледжа «Энергия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Учащаяся 8 класса школы №5 Арина Горшонкова поинтересовалась у главы правительства, есть ли список профессий, в которых заинтересовано государство и предприятия? Отвечая на вопрос ученицы, Мишустин подчеркнул, что сейчас все больше популярны специальности с использованием 3D принтеров, по производству биотехнической аппаратуры. Он добавил, что всегда нужны, например, операторы станков с числовым программным управлением и другие представители технических специальностей. Школьники задали Михаилу Мишустину вопрос на тему профориентации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говоря о развитии среднего профобразования, премьер сделал акцент на проекте «Профессионалитет», в который войдут все наиболее востребованные профессии. «Он долгосрочный [до 2030 года]. Поэтому будет регулярно обновляться и дополняться новыми специальностями. Его ключевая задача как раз в том, чтобы создать гибкую модель среднего профобразования, способную адаптироваться к запросам экономики. И набор на программы запланирован не на один год. В этой работе участвуют руководители колледжей и предприятий», — подчеркнул в разговоре с учащимися глава правительства РФ. Проект «Профессионалитет» в 2023 году будет доступен для предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году проект будет распространен на малый и средний бизнес, заявил Мишустин, отвечая на вопрос губернатора Московской области Андрея Воробьева о возможности расширения программы. «Дополним его [проект], в том числе сферами туризма и услуг, информационно-коммуникационных технологий, креативной индустрии и другими. В этих секторах экономики, как правило, работают малые и средние компании. Руководители такого бизнеса будут участвовать в обновлении образовательных программ, управлении колледжем. Принимать студентов на практику. При этом капитальных вложений от бизнеса не потребуется», — пояснил премьер. Более половины выпускников 9 классов в 2022 году пошли в средние специальные учебные заведения, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В федеральном бюджете на финансирование образовательно-производственных центров заложено более 72,5 млн рублей, добавил Мишустин. Ежегодно в РФ планируется создавать 60 таких образовательных учреждений. «Более половины выпускников 9 классов пошли в колледжи. Квалифицированные рабочие необходимы стране, чтобы усилить внутренние возможности развития, основанные на собственных ресурсах. Заказчики борются за эти руки, ведь они смогут сохранить и приумножить технологический суверенитет страны», — сказал в заключении встречи Мишустин. Российские власти пытаются устранить перекос на рынке труда и повысить престиж рабочих профессий, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским властям необходимы квалифицированные рабочие для развития импортозамещения и создания новых технологичных продуктов в условиях санкций Запада, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «На рынке труда отмечается дефицит рабочих специальностей. А нам надо развивать импортозамещение, новые технологии. Рынок требует от специалистов другие навыки. И правительство всерьез занялось поддержкой рабочих специальностей. Согласно мировой практике, для сохранения устойчивости развития, для опережающего развития больший эффект даст усиление среднего образования, а не высшего», — комментирует эксперт. Развитие экономики в новых условиях будет происходить за счет знаний и компетенций специалистов, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Промышленный переход будет происходить за счет знаний и навыков людей, поэтому Мишустин акцентирует внимание на высококвалифицированных рабочих специальностях, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Россия на пороге серьезной структурной трансформации. Будут исчезать старые отрасли, появляться новые. Такие повороты делаются не за счет денег, а за счет знаний и компетенций людей, которые учатся в колледжах, институтах и университетах. Главное сейчас в этой структурной перестройке воспитать молодежь, чтобы молодые кадры создавали высокотехнологичные продукты, которые мы ранее получали по импорту», — сказал собеседник. Статья по теме Молодым кадрам дали новый аргумент, почему нужно остаться в РФ Интерес премьера к среднему профобразованию связан с необходимостью устранения перекоса на рынке труда, где много специалистов с высшим образованием, которые занимают технологические позиции или являются рабочими, предполагает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Высокая потребность в рабочих руках у нас тянется с 2009—2010 годов. Рынок труда перекошен. Многие выпускники вузов являются высококвалифицированными рабочими. Но их позиции не подразумевают наличие высшего образования. На них достаточно иметь базовый набор знаний и навыков. Визит Мишустина в колледж — это демонстрация поддержки рабочих специальностей», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти определили будущее российской молодежи. Так эксперты объяснили URA.RU визит в подмосковный колледж «Энергия» премьер-министр РФ Михаила Мишустина 28 сентября. Глава правительства РФ заявил, что для сохранения и приумножения технологического суверенитета стране необходимы высококвалифицированные рабочие. В Центре экспериментального машиностроения колледжа Мишустину представили оборудование, работе нам котором обучают студентов — сварочное, аддитивные установки, которые способны расщепить металл в порошок, фрезерное и токарное, контрольно-измерительное, лазерное и гидроабразивное оборудование. В учебно-производственном комплексе премьер осмотрел лаборатории по обработке металла. После этого премьер пообщался со школьниками, студентами, преподавателями в Центре опережающей профподготовки Московской области, сообщает корреспондент URA.RU. Учащаяся 8 класса школы №5 Арина Горшонкова поинтересовалась у главы правительства, есть ли список профессий, в которых заинтересовано государство и предприятия? Отвечая на вопрос ученицы, Мишустин подчеркнул, что сейчас все больше популярны специальности с использованием 3D принтеров, по производству биотехнической аппаратуры. Он добавил, что всегда нужны, например, операторы станков с числовым программным управлением и другие представители технических специальностей. Говоря о развитии среднего профобразования, премьер сделал акцент на проекте «Профессионалитет», в который войдут все наиболее востребованные профессии. «Он долгосрочный [до 2030 года]. Поэтому будет регулярно обновляться и дополняться новыми специальностями. Его ключевая задача как раз в том, чтобы создать гибкую модель среднего профобразования, способную адаптироваться к запросам экономики. И набор на программы запланирован не на один год. В этой работе участвуют руководители колледжей и предприятий», — подчеркнул в разговоре с учащимися глава правительства РФ. В 2023 году проект будет распространен на малый и средний бизнес, заявил Мишустин, отвечая на вопрос губернатора Московской области Андрея Воробьева о возможности расширения программы. «Дополним его [проект], в том числе сферами туризма и услуг, информационно-коммуникационных технологий, креативной индустрии и другими. В этих секторах экономики, как правило, работают малые и средние компании. Руководители такого бизнеса будут участвовать в обновлении образовательных программ, управлении колледжем. Принимать студентов на практику. При этом капитальных вложений от бизнеса не потребуется», — пояснил премьер. В федеральном бюджете на финансирование образовательно-производственных центров заложено более 72,5 млн рублей, добавил Мишустин. Ежегодно в РФ планируется создавать 60 таких образовательных учреждений. «Более половины выпускников 9 классов пошли в колледжи. Квалифицированные рабочие необходимы стране, чтобы усилить внутренние возможности развития, основанные на собственных ресурсах. Заказчики борются за эти руки, ведь они смогут сохранить и приумножить технологический суверенитет страны», — сказал в заключении встречи Мишустин. Российским властям необходимы квалифицированные рабочие для развития импортозамещения и создания новых технологичных продуктов в условиях санкций Запада, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «На рынке труда отмечается дефицит рабочих специальностей. А нам надо развивать импортозамещение, новые технологии. Рынок требует от специалистов другие навыки. И правительство всерьез занялось поддержкой рабочих специальностей. Согласно мировой практике, для сохранения устойчивости развития, для опережающего развития больший эффект даст усиление среднего образования, а не высшего», — комментирует эксперт. Промышленный переход будет происходить за счет знаний и навыков людей, поэтому Мишустин акцентирует внимание на высококвалифицированных рабочих специальностях, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Россия на пороге серьезной структурной трансформации. Будут исчезать старые отрасли, появляться новые. Такие повороты делаются не за счет денег, а за счет знаний и компетенций людей, которые учатся в колледжах, институтах и университетах. Интерес премьера к среднему профобразованию связан с необходимостью устранения перекоса на рынке труда, где много специалистов с высшим образованием, которые занимают технологические позиции или являются рабочими, предполагает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Высокая потребность в рабочих руках у нас тянется с 2009—2010 годов. Рынок труда перекошен. Многие выпускники вузов являются высококвалифицированными рабочими. Но их позиции не подразумевают наличие высшего образования. На них достаточно иметь базовый набор знаний и навыков. Визит Мишустина в колледж — это демонстрация поддержки рабочих специальностей», — резюмировал эксперт.