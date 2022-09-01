Молодым кадрам дали новый аргумент, почему нужно остаться в РФ

В День знаний Мишустин представил новый подход к техническому образованию

01 сентября 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил учащимся школы при МГУ имени Ломоносова решить задачу Фото: официальный сайт Правительства России Российские власти представили молодым кадрам новое основание того, что им надо остаться в родной стране. Открывая новые здания в кампусе специализированного научного центра-школы им. Колмогорова при МГУ 1 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, как в РФ поддерживают молодых ученых и студентов. Эксперты объяснили URA.RU, что заинтересованность властей в усилении физмат образования означает взятие курса на преодоление технологического отставания страны от Запада. Мишустин осмотрел новый учебный корпус и класс, где преподают биоинженерию и экологию. Затем премьер побывал в компьютерной аудитории и новом общежитии. Там он пообщался с ученицами 11-го класса химического профиля. Михаил Мишустин признался, что детстве мечтал учиться в школе при МГУ имени Ломоносова Фото: официальный сайт Правительства России «Вы поступили в одну из самых сильных школ не только России, но и мира. Традиции здесь уникальные. Они свято хранятся. Руководство с уважением относится к тому, что создавал Колмогоров. Сюда все мечтали поступить», — обратился к учащимся Мишустин. Премьер признался, что поступление в СУНЦ МГУ — это неосуществившаяся мечта. «В свое время я хотел сюда поступить. Меня даже пригласили, но не получилось, остался в своей школе», — добавил Мишустин. Михаил Мишустин осмотрел новые корпуса кампуса школы имени Колмогорова — учебные классы, общежитие и столовую Фото: официальный сайт Правительства России Глава правительства предложил ребятам решить задачу из планиметрии. По его словам, эту задачу ставил своим студентам основатель школы — Андрей Колмогоров. «Задачка красивая. Я попробую ее задать, а вы попробуйте ее решить. Потом мне пришлите ответ», — сказал премьер. С ответом ученики тянуть не стали и предложили свои варианты, один из них оказался правильным. Правда, ученик признался, что уже решал эту задачу. По традиции Михаил Мишустин задал учащимся школы задачу по планиметрии Фото: официальный сайт Правительства России В общении со школьниками, Мишустин назвал направления, которые сейчас наиболее перспективны — большие данные, искусственный интеллект, аддитивные материалы, биология, биохимия и новые технологии. «Большие данные и все, что с этим связано, — это одно из важнейших направлений. И искусственный интеллект — тоже. В ближайшие пять лет в этой сфере будут достигнуты серьезные результаты. Новые аддитивные материалы — тоже важное направление. Сегодня без них новую технологию не сделать. А новые технологии в любом качестве всегда в цене», — подчеркнул премьер. Учащиеся поинтересовались у главы правительства, как поддерживают молодых ученых. В России работает система уникальных научных установок класса «мегасайенс», развивающаяся в рамках нацпроекта «Наука и университеты», отметил Мишустин. Кроме того, правительство запустило проект по созданию 30 инженерных школ, который может придать самый серьезный импульс для развития науки. Молодые ученые могут рассчитывать на специальные гранты и мегагранты, стипендию президента. Михаил Мишустин, отвечая на вопрос школьников о перспективных направлениях науки, заявил, что «новые технологии всегда в цене» Фото: официальный сайт Правительства России Российские власти выстраивают систему подготовки технических специалистов, чтобы преодолеть технологическое отставание от Запада, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «На протяжении десятилетий западные центры и агентства активно вылавливают наших талантливых детей, из которых получатся в будущем толковые специалисты. Сейчас идет очередная волна миграции выпускников таких школ, студентов, в частности, IT-специалистов. Власти не только осознали проблемы, но и пытаются их решить. Они выстраивают систему подготовки специалистов начиная со школы, хотят увязать школы с вузами. Таким образом сложится конвейерный поток подготовки технических специалистов. Выстроенная система образования и поддержка государства будут сдерживать утечку кадров», — отметил политолог. Статья по теме В РФ нашли резерв в борьбе за техническую независимость от Запада Заинтересованность властей в качественном физико-математическом образовании означает поворот государства к технологическому развитию, подтверждает социальный психолог Алексей Рощин. «В последние полгода мы видим сколько мер поддержки принимается для IT-специалистов, инженерных кадров и молодых ученых, чтобы удержать их в стране. Правительство решило сделать упор на развитие естественных и технических наук», — сказал эксперт. Посещением известной во всем мире физмат школы Мишустиным поддерживает имидж российского образования, которое Запад пытается отменить наряду с российской культурой, отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Физмат в МГУ — традиционно сильное направление и признанный на мировом уровне бренд российского образования. Особое внимание Мишустина к этому техническому направлению, подготовке кадров объясняется его увлечением цифровизацией», — уточнил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти представили молодым кадрам новое основание того, что им надо остаться в родной стране. Открывая новые здания в кампусе специализированного научного центра-школы им. Колмогорова при МГУ 1 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, как в РФ поддерживают молодых ученых и студентов. Эксперты объяснили URA.RU, что заинтересованность властей в усилении физмат образования означает взятие курса на преодоление технологического отставания страны от Запада. Мишустин осмотрел новый учебный корпус и класс, где преподают биоинженерию и экологию. Затем премьер побывал в компьютерной аудитории и новом общежитии. Там он пообщался с ученицами 11-го класса химического профиля. «Вы поступили в одну из самых сильных школ не только России, но и мира. Традиции здесь уникальные. Они свято хранятся. Руководство с уважением относится к тому, что создавал Колмогоров. Сюда все мечтали поступить», — обратился к учащимся Мишустин. Премьер признался, что поступление в СУНЦ МГУ — это неосуществившаяся мечта. «В свое время я хотел сюда поступить. Меня даже пригласили, но не получилось, остался в своей школе», — добавил Мишустин. Глава правительства предложил ребятам решить задачу из планиметрии. По его словам, эту задачу ставил своим студентам основатель школы — Андрей Колмогоров. «Задачка красивая. Я попробую ее задать, а вы попробуйте ее решить. Потом мне пришлите ответ», — сказал премьер. С ответом ученики тянуть не стали и предложили свои варианты, один из них оказался правильным. Правда, ученик признался, что уже решал эту задачу. В общении со школьниками, Мишустин назвал направления, которые сейчас наиболее перспективны — большие данные, искусственный интеллект, аддитивные материалы, биология, биохимия и новые технологии. «Большие данные и все, что с этим связано, — это одно из важнейших направлений. И искусственный интеллект — тоже. В ближайшие пять лет в этой сфере будут достигнуты серьезные результаты. Новые аддитивные материалы — тоже важное направление. Сегодня без них новую технологию не сделать. А новые технологии в любом качестве всегда в цене», — подчеркнул премьер. Учащиеся поинтересовались у главы правительства, как поддерживают молодых ученых. В России работает система уникальных научных установок класса «мегасайенс», развивающаяся в рамках нацпроекта «Наука и университеты», отметил Мишустин. Кроме того, правительство запустило проект по созданию 30 инженерных школ, который может придать самый серьезный импульс для развития науки. Молодые ученые могут рассчитывать на специальные гранты и мегагранты, стипендию президента. Российские власти выстраивают систему подготовки технических специалистов, чтобы преодолеть технологическое отставание от Запада, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «На протяжении десятилетий западные центры и агентства активно вылавливают наших талантливых детей, из которых получатся в будущем толковые специалисты. Сейчас идет очередная волна миграции выпускников таких школ, студентов, в частности, IT-специалистов. Власти не только осознали проблемы, но и пытаются их решить. Они выстраивают систему подготовки специалистов начиная со школы, хотят увязать школы с вузами. Таким образом сложится конвейерный поток подготовки технических специалистов. Выстроенная система образования и поддержка государства будут сдерживать утечку кадров», — отметил политолог. Заинтересованность властей в качественном физико-математическом образовании означает поворот государства к технологическому развитию, подтверждает социальный психолог Алексей Рощин. «В последние полгода мы видим сколько мер поддержки принимается для IT-специалистов, инженерных кадров и молодых ученых, чтобы удержать их в стране. Правительство решило сделать упор на развитие естественных и технических наук», — сказал эксперт. Посещением известной во всем мире физмат школы Мишустиным поддерживает имидж российского образования, которое Запад пытается отменить наряду с российской культурой, отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Физмат в МГУ — традиционно сильное направление и признанный на мировом уровне бренд российского образования. Особое внимание Мишустина к этому техническому направлению, подготовке кадров объясняется его увлечением цифровизацией», — уточнил собеседник.