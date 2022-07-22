В РФ нашли резерв в борьбе за техническую независимость от Запада

Правительство сделало ставку на интеллектуальную элиту

22 июля 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Российские власти взяли курс на поддержку ученых для обеспечения технологического суверенитета страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ сделали ставку на молодых ученых для обеспечения технологической независимости страны — задачи, которую власти решают после введения западных санкций на импорт оборудования в Россию. Так трактуют эксперты встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 22 июля с победителем суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Ильей Меньщиковым. По их словам, власти перешли на ручной режим управления в области технического развития и инноваций. Глава правительства РФ является наставником кадрового конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он выбрал своим подопечным победителя четвертого сезона конкурса в треке «Наука» замруководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии РАН Илью Меньщикова. Победитель суперфинала «Лидеры России», молодой ученый представил наставнику конкурса, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проекты Института физической химии и электрохимии РАН Фото: официальный сайт Правительства России «Важно, что такие молодые энергичные ребята, профессионалы думают о будущем нашей страны. Вы, Илья, победили в такой номинации, как „Наука“. Это очень серьезно. Ученые проводят исследования, которые способны изменить к лучшему жизнь каждого человека. Крайне важно, чтобы такие открытия происходили в нашей стране, мы сейчас создаем для этого необходимые условия», — сказал Мишустин. Ученый представил премьеру несколько проектов Института физической химии и электроники РАН — технологию адсорбированного природного газа, газовые аккумуляторы для транспорта, новую систему резервирования газа и датчик для неинвазивного анализа сахарного диабета. Кроме того, вместе с командой инженеров ученый создал первый отечественный сорбционный генератор, который позволяет получать питьевую воду из воздуха. Запуск производства запланирован на 2023 год, добавили в пресс-службе правительства РФ. «Все проекты имеют будущее. Мы вместе посмотрим, как можно продвигать ваши разработки», — сказал в заключение встречи Мишустин. Михаил Мишустин пообещал помочь с реализацией инновационных проектов Фото: официальный сайт Правительства России В разговоре с корреспондентом URA.RU после встречи с премьером Меньщиков отметил значимость общения с наставником «Лидеров России» такого высокого уровня. «Я чувствую ответственность за свои проекты и за возможность работы вместе с ним [Михаилом Мишустиным] в дальнейшем. Для меня большая честь, что Михаил Владимирович выбрал меня в качестве наставляемого. Поработать с человеком такого уровня дорогого стоит. Я знаю, что он имеет техническое образование, и я являюсь техническим специалистом. У нас может получиться плодотворное общение. У Михаила Владимировича вызвали интерес проекты, которые я демонстрировал», — сообщил победитель конкурса. Тема обеспечения технологического суверенитета в условиях санкций — задача, которую поставил президент РФ Владимир Путин. О курсе на технологическую независимость Мишустин говорил 4 июля на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, а 12 июля — на стратегической сессии «Промышленность». Эту же цель он озвучивал предпринимателям в ходе рабочей поездки 21 июля в Ижевск (Удмуртия), в которой участвовал корреспондент URA.RU. Эксперты считают, что рабочая встреча Мишустина с молодым ученым продолжает эту линию и сигнализирует об изменении отношения власти к интеллектуальному сообществу именно в разрезе формирования технологической независимости страны. Власти РФ взяли вопросы технического развития в свои руки, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ перевел решение вопросов технического развития и инноваций в режим ручного управления, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Эта встреча означает, что власть взяла вопрос технического развития в свои руки. Система поддержки нужна, но автоматически она не гарантирует эффективные инновации, поэтому используется ручное управление. В сфере, связанной с газом, легче реализовать новые проекты, там есть крупные игроки, которые оказывают поддержку. Но так происходит не во всех сферах. Постепенно прямая поддержка наладится и там, где нет поддержки компаний», — сказал политолог. Российские власти в условиях санкций обратили особое внимание на ученых и создают им все условия для работы, отмечает политолог Дмитрий Нечаев. «Каждый год молодых и перспективных российских ученых переманивают западные фонды. Они уезжают за рубеж, так как могут себя там реализовать: там созданы условия и хорошо платят. Задача Мишустина — перебить ситуацию, чтобы они могли реализовать себя в России. Самое важное — молодое и среднее поколение ученых, которое испытывает социально-бытовые трудности. Мишустин дает шанс ученым на реализацию, совершение научно-технологических открытий, на то, чтобы материально их поддержать (зарплаты, гранты, решение социально-бытовых проблем), повысить их социальный статус. В итоге их работу будет видно в промышленности, сфере новых технологий, космосе и оборонной сфере. Премьер решает эти задачи для формирования технологической независимости страны», — уточнил эксперт. Статья по теме Российские власти нашли замену иностранному оборудованию Правительство делает упор на специалистов, которые могут продвигать и наращивать потенциал нашей страны в науке, производстве, управлении, поддерживает точку зрения вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Российские власти ищут новых талантливых и прогрессивных людей, которые принесут пользу экономике. Одна из площадок, где можно выявить талантливых людей, — конкурс „Лидеры России“», — резюмировал собеседник. 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Власти РФ сделали ставку на молодых ученых для обеспечения технологической независимости страны — задачи, которую власти решают после введения западных санкций на импорт оборудования в Россию. Так трактуют эксперты встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 22 июля с победителем суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Ильей Меньщиковым. По их словам, власти перешли на ручной режим управления в области технического развития и инноваций. Глава правительства РФ является наставником кадрового конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он выбрал своим подопечным победителя четвертого сезона конкурса в треке «Наука» замруководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии РАН Илью Меньщикова. «Важно, что такие молодые энергичные ребята, профессионалы думают о будущем нашей страны. Вы, Илья, победили в такой номинации, как „Наука“. Это очень серьезно. Ученые проводят исследования, которые способны изменить к лучшему жизнь каждого человека. Крайне важно, чтобы такие открытия происходили в нашей стране, мы сейчас создаем для этого необходимые условия», — сказал Мишустин. Ученый представил премьеру несколько проектов Института физической химии и электроники РАН — технологию адсорбированного природного газа, газовые аккумуляторы для транспорта, новую систему резервирования газа и датчик для неинвазивного анализа сахарного диабета. Кроме того, вместе с командой инженеров ученый создал первый отечественный сорбционный генератор, который позволяет получать питьевую воду из воздуха. Запуск производства запланирован на 2023 год, добавили в пресс-службе правительства РФ. «Все проекты имеют будущее. Мы вместе посмотрим, как можно продвигать ваши разработки», — сказал в заключение встречи Мишустин. В разговоре с корреспондентом URA.RU после встречи с премьером Меньщиков отметил значимость общения с наставником «Лидеров России» такого высокого уровня. «Я чувствую ответственность за свои проекты и за возможность работы вместе с ним [Михаилом Мишустиным] в дальнейшем. Для меня большая честь, что Михаил Владимирович выбрал меня в качестве наставляемого. Поработать с человеком такого уровня дорогого стоит. Я знаю, что он имеет техническое образование, и я являюсь техническим специалистом. У нас может получиться плодотворное общение. У Михаила Владимировича вызвали интерес проекты, которые я демонстрировал», — сообщил победитель конкурса. Тема обеспечения технологического суверенитета в условиях санкций — задача, которую поставил президент РФ Владимир Путин. О курсе на технологическую независимость Мишустин говорил 4 июля на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, а 12 июля — на стратегической сессии «Промышленность». Эту же цель он озвучивал предпринимателям в ходе рабочей поездки 21 июля в Ижевск (Удмуртия), в которой участвовал корреспондент URA.RU. Эксперты считают, что рабочая встреча Мишустина с молодым ученым продолжает эту линию и сигнализирует об изменении отношения власти к интеллектуальному сообществу именно в разрезе формирования технологической независимости страны. Глава правительства РФ перевел решение вопросов технического развития и инноваций в режим ручного управления, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Эта встреча означает, что власть взяла вопрос технического развития в свои руки. Система поддержки нужна, но автоматически она не гарантирует эффективные инновации, поэтому используется ручное управление. В сфере, связанной с газом, легче реализовать новые проекты, там есть крупные игроки, которые оказывают поддержку. Но так происходит не во всех сферах. Постепенно прямая поддержка наладится и там, где нет поддержки компаний», — сказал политолог. Российские власти в условиях санкций обратили особое внимание на ученых и создают им все условия для работы, отмечает политолог Дмитрий Нечаев. «Каждый год молодых и перспективных российских ученых переманивают западные фонды. Они уезжают за рубеж, так как могут себя там реализовать: там созданы условия и хорошо платят. Задача Мишустина — перебить ситуацию, чтобы они могли реализовать себя в России. Самое важное — молодое и среднее поколение ученых, которое испытывает социально-бытовые трудности. Мишустин дает шанс ученым на реализацию, совершение научно-технологических открытий, на то, чтобы материально их поддержать (зарплаты, гранты, решение социально-бытовых проблем), повысить их социальный статус. В итоге их работу будет видно в промышленности, сфере новых технологий, космосе и оборонной сфере. Премьер решает эти задачи для формирования технологической независимости страны», — уточнил эксперт. Правительство делает упор на специалистов, которые могут продвигать и наращивать потенциал нашей страны в науке, производстве, управлении, поддерживает точку зрения вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Российские власти ищут новых талантливых и прогрессивных людей, которые принесут пользу экономике. Одна из площадок, где можно выявить талантливых людей, — конкурс „Лидеры России“», — резюмировал собеседник.